DHA YURT BÜLTENİ-10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "İnşallah artık an meselesi. Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Bugün buraya gelirken aldığım rakam, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569. Biz şimdi bir müjde bekliyoruz. Fetih, müjde yakın. Suriye topraklarında gözümüz yok. Terör koridoru için oradayız. İnşallah artık sizlere müjdeyi vereceğiz" dedi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş. ile birlikte iKızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin'İ (20) arama çalışmaları sürüyor. Bu arada Ertekin'in, 'iş arkadaşım' diye tanıştırdığı Belgin Ş.'yi, eşinin doğum gününe çağırdığı ortaya çıktı.

Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin dün sabahın ilk ışıklarıyla başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.'nin cesedi bulundu ancak Ertekin'in izine ulaşılamadı.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen, bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalara, Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve Samsun Sualtı polis dalgıç ekipleri katıldı. Şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

'İŞ ARKADAŞIM' DİYEREK, EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ

Bu arada, Osman Ertekin'in, birlikte nehre atladığı Belgin Ş. ile Bursa`da aynı tekstil firmasında çalıştığı belirtildi. Ertekin'in Belgin Ş.'yi eşi Nuray Ertekin ile "iş arkadaşım" diye tanıştırıp, eşinin doğum gününde eve davet ettiği ifade edildi. Belgin Ş.'nin birkaç gün önce Bursa'dan Samsun'un Bafra ilçesine Osman Ertekin'in yanına geldiği öğrenildi.

'PLANLI İNTİHAR' ŞÜPHESİ

Öte yandan Osman Ertekin sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinde “Reklama 33 gün kaldıö notunu paylaşımda bulunması ve o tarihin nehre atladıkları güne denk gelmesi 'planlanmış intihihar' olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Ertekin'in aynı gün askerlik görevi için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması gerektiği kaydedildi.

Osman Ertekin'i arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kamyon sürücüsü Hüseyin Dinç (49) ve eşi Meryem Dinç (45), 3 gün önce dünyaya gelen erkek çocuklarına 'Afrin Erdoğan' adını verdi. Yeni Mahalle'de oturan ve bir tuğla fabrikasında kamyon sürücüsü olarak çalışan Hüseyin Dinç, 6 yıl önce Meryem Dinç (45) ile ikinci evliliğini yaptı. 4 yaşında Serap ve Sakine adlı ikiz kızları olan çiftin 3 gün önce erkek bebeği dünyaya geldi. Dinç çifti, oğluna 'Afrin Erdoğan' adını verdi. Mehmetçiğin 'Zeytin Dalı Harekâtı'ndan zaferle ayrılmasını dileyen Hüseyin Dinç, "İlçe Nüfus Müdürlüğüne kimlik için başvuruya gittiğimde, oğlumun adının 'Afrin Erdoğan Dinç' olduğunu söyleyince, memurlar ilk önce şaşırdı. Akrabalarımızın ve komşularımızın tepkisi olumlu yönde. Hepimiz zaten Afrin harekâtını destekliyoruz. Oğlum büyüdüğünde Mehmetçiklerimizin, Afrin harekâtındaki zaferini kendi adıyla birlikte anlatacaktır. Bizler için de güzel bir hatıra olarak kalacak" dedi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen çamlık ot şenliğinde, yörenin otları ve bunlardan yapılan yemekler ile yöresel gıdalar tanıtıldı.Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Çamlık Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çamlık Ot Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. 'Tat tanı, doğada bırak' sloganıyla düzenlenen şenlikte; komşu Milas ilçesinin mahallelilerinden de gelenlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 150 üretici tezgah açtı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan şenliğe; Çamlık Muhtarı Mehmet Kahraman, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve yaklaşık 1600 Bodrumlu katıldı. Çamlık'taki Atatürk Meydanı'nda kurulan stantlarda yörenin otlarından şevketi bostan, kenker, tilkicik, kargıcık, kuzugöbeği, kuzukulağı, tilkişen, semizotu, soğan, sarımsak, dalan, ısırgan, dere otu, turp otu, acı ot, baldıran, bambul, dağ marulu, deniz börülcesi, gelincik, hindiba, kara hardal, kaz ayağı, ebegümeci gibi ürünler satışa sunuldu. Otlardan yapılan börek, dolma, gözlemelerde şenliğe katılanlara ikram edildi.

Şenlikte Yaraş Mahallesi kadınları tiyatro gösterisi sergiledi. Yemek yarışmaları düzenlendi, genç kızlar dokumalardan oluşan kıyafet defilesi gerçekleştirdi. Yöresel ürünlerin korunmasına yönelik söyleşiler yapıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise önümüzdeki günlerde Bodrum'da iki ayrı ot şenliği daha düzenleneceğini ve Bodrum'un yöresel lezzetlerinin sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtılacağını söyledi.

HEM YEMEĞİ HEM ŞİFASI VAR

Yörenin 30 çeşit otu ile onlarca çeşit yemek salata ve börek yapıldığını belirten evli, 2 çocuk ve 3 torun sahibi 58 yaşındaki Furu Kırman, "Çocukluğumuzdan beri bu otlarla büyüdük. Annelerimizden yemeklerini öğrendik. Şimdi çocuklarımıza, torunlarımıza öğretiyoruz. Otlarımızın onlarca yemeğinin yanı sıra mide, bağırsak, tansiyon hastalıklarına iyi gelen şurupları ve kaynatılınca içilen suları da vardır. Hem yemek hem de şifa yerine kullanılır otlarımız" dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Hatice Kahraman da yörenin otlarını toplayıp, tezgah açtı. Otları tanıtan Kahraman, "Her derde şifa otlarımızla beslenen büyüklerimiz uzun yaşıyorlar. Bu otlar bize, ninelerimizden kalma. Çamlık mahallemizde nereye gitseniz doğada onlarca ot çeşidini bulabilirsiniz" dedi.

"TURİZM TARIM İLE MUTLAKA DESTEKLENMELİ"

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, "Her ne kadar Muğla ilinde turizm ön planda görünen sektör olarak bilinse de asıl önemli olan turisti yöresel lezzetlerle doğal gıdalarla tanıştırmaktır. Allah Bodrum'a her güzelliği, doğallığı vermiş. Bu nedenle ilçemize gelen turist önce konaklayacağı yerin rahatlığını, ardından yiyeceği yemeğin kalitesini ve doğallığını arar. Bu nedenle kırsal kalkınmaya yöremizin doğal ürünlerini korumaya ve tanıtmaya gelen yerli ve yabancı konuklara sunmaya özen göstermeliyiz. Tarım ve turizmin en iyi birlikte götürülebileceği, il ve ilçelerde yaşıyoruz bunu başarabiliriz" dedi.

BURSA 16'ncı Kitap Fuarı TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuarda 390 yayınevinden 600 yazarın eserleri katılıyor. Açılışa Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile yazar Doğan Hızlan katıldı. 17-25 Mart tarihleri arasında açık kalacak fuara 300 yayınevinden 600 yazarın eserleri sergilenecek. Fuarda ayrıca 80 de etkinlik gerçekleşecek. Kitap fuarının çok güçlü ve heyecan verici bir fuar olduğunun altını çizen Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Bütün kitapseverlere hayırlı olsun. Kitap ile ilgili alacağımız mesafeler var. İnsanlara boş zamanda neler yaptıkları sorulduğunda, 'Kitap okurum, spor yaparım' diyorlar. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Toplumun bu yaklaşımı yanlış. Evimizde küçük de olsa kütüphane olmalı. Süs kütüphanesi değil, gönülden aldığımız kitapların olduğu, bizim de her zaman ziyaret ettiğimiz bir kütüphane olmalı" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Kitaplar evlerimizdeki aksesuardan öte yolumuzun gıdasıdır. Çok ciddi mesafeler katetmemiz gerekiyor. Bu fuar, Bursa'nın en önemli değerlerinden bir tanesi" diye konuştu.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise destek verenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Fuar, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 büyüme ile hazırlandı. 390 yayın evi katıldı. 4 holde sergi 2 holde etkinlik alanı hazırladık. İnşallah fuarımızın başarılı bereketli geçmesini, tüm katılımcı firmalarımızın beklentilerini karşılayacak, başta Bursa ve bölge halkının, öğrencilerin, kitap tutkunlarının ve kültür edebiyat tutkunlarının istediği gibi geçer" ifadelerini kullandı.

Ünlü yazar Doğan Hızlan da kitap fuarlarının önemini vurgulayarak, "Her şeyi geliştiren kitap fuarlarıdır; neden derseniz, çünkü artık her şey kendi başına bir kültür adası oluyor ve bu adalar bir araya gelip bir kıtaya dönüşüyor. Üstelik Bursa gibi bütün yönetimleri kuruluşundan bu yana yaşamış bir şehrin kitaba ve kitapçıya ihtiyacı vardır. Tabii ki burada önce yerel yönetime ve devlete teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü onlar olmadan bir şeyin yeşermesi ve büyümesi çok mümkün değildir. İkincisi Bursalılara teşekkür etmek gerekiyor, çünkü onlar olmasa bu artış bu ilgi olmaz. Ben özellikle onlara teşekkür diyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra protokol üyeleri, kitap standlarını gezerek fuar hakkında bilgiler aldı.

