DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞEHİT TEĞMEN'İ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE 20 BİN KİŞİ UĞURLADI

SURİYE'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününde şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın cenazesi (25), memleketi Erzurum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 20 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır, dün şehit oldu. Şehit Teğmen Muhammed Kır'ın cenazesi, bugün sabah memleketi Erzurum'a getirildi. 1'i kız 4 çocuk sahibi annesi Hemra Cömer ve babası Zeki Kır 10 yıl önce ayrılan Muhammet Kır, için ilk kez tarihi Çifte Minareli Medrese önünde cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Seyfettin Azizoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Cenazede şehidin annesi, kardeşleri ve yakınları güçlükle ayakta durdu.

ERDOĞAN: ONLAR ÖLÜ DEĞİLLER

Şehit Teğmen Muhammed Kır'ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan namaz sonrası bir konuşma yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili Peygamberimize en yakın olan bir makama uğurlayacağımız sevgili Muhammedimiz'e öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili Peygamberimize ve Peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz. Akif merhumun ifade ettiği gibi; 'Ey şehid oğlu şehit istemem benden makber, sana âgûşunu açmış duruyor peygamber.' İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz, özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor. Zira Rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuruyur; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar dirilirdir, siz bilemezsiniz.' Dolayısıyla Muhammedimiz, aslında ismini Mehmetçik Osmanlı Muhammed'i kullanmamış. Olur ya ona uymayan bir şey yapabilir inceltmiş Mehmed'e hatta, Mehemmet demiş. Sonra Mehmet demiş ordumuzun mensuplarına küçük Muhammet anlamına Mehmetçik demiş. İslam dünyasında böyle bir başka asker yok ama bizim Mehmetçiklerimiz var. Rabbim rahmetiyle inşallah tecelli etsin. Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin diyorum. Ruhi için, şehitlerimiz için şu anda terör mücadelesinde olsun özellikle de Afrin ve savaşında rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallan bu mücadelede bize yaklaşıyor diye düşünüyorum."

Muhammet Kır'ın cenazesi, kılınan namaz sonrası tekbirler eşliğinde toprağa verilmek üzere Kars Kapı Şehitliğine götürüldü. Bekar olan şehit Teğmen Muhammet Kır'ın cenazesi, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanını karşılamaya gelen kadınlar

-Nene Hatun ve şiddet gören bir kadını canlandıran kız ile röp

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum'a gelişi ve kadınların karşılaması

-Cenaze töreni

-Cumhurbaşkanının cenaze başında konuşması

Haber: Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ / Kamera: Murat AYDIN / ERZURUM, ()

(Süre: 4.26 Dk/429 MB)

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2)UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN ZEYNEP COŞKUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta yaşamını yitiren Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun (28), bugün Bursa'da son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirdi. Önceki gün cenazesi Bursa’ya getirilen Zeynep Coşkun için bugün öğle vakti Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camisi’nde tören düzenlendi. Kameraların alınmadığı cenaze törenine Coşkun ailesi ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa protokolünün önde gelen isimleri, iş insanları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zeynep Coşkun’un annesi Yasemin Coşkun ile babası Orhan Coşkun, iki ablası ve erkek kardeşi cenazede büyük üzüntü yaşadı. Tören sırasında fenalık geçiren anne Yasemin Coşkun’a orada bulunan sağlık ekibi müdahale etti. Medya mensuplarının görüntü almalarına izin verilmeyen cenaze töreninde büyük üzüntü vardı.

Zeynep Coşkun’un cenazesi, çiçeklerle donatılmış tabutuyla, kılınan cenaze namazının ardından merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle aile kabristanlığına getirilerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze töreninden detaylar

4 dk 28 sn 500 MB

Mehmet İNAN/Recai GÜLER/BURSA, ()

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3)CHP'Lİ AĞBABA: MARŞI BEĞENMEYEN ANLAYIŞ, DEMOKRATİKLEŞME İLE HESAPLAŞMAYA ÇALIŞAN ANLAYIŞTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili sözlerini eleştirerek, "İstiklal Marşı'nı beğenmeyen anlayış, aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesi ile hesaplaşmaya çalışan bir anlayıştır" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, parti yöneticileri ve parti üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili "En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır" sözlerini eleştirdi. Ağbaba, şunları söyledi:

"İstiklal Marşı'nın bestesini beğenmiyormuş. Tabii kendisi müzik uzmanı; bilmediği bir şey, karışmadığı bir şey yok. Biz hep söylüyoruz: Her şeyi bilen tek adam. Bazen mimar, bazen emlakçı, bazen kadın doğum uzmanı, bazen senarist, bazen film yönetmeni oluyor, hangi dizide ne olacağına o karar veriyor, kimin şarkı yapmasına bile karar veriyor. Şimdi Afrin ile ilgili talimat vermiş 'Türkü yapın' diyor, şimdi de İstiklal Marşı ile ilgili bir tartışma başlattı. Bu tartışmanın yapılmasının sebebi; bu dinde güncelleme ile ilgili kendi camiasında çok tepki aldı ve gündem değiştirerek bunu dengelemeye çalışıyor. Bu anlayış, İstiklal Marşı'nı beğenmeyen anlayış, aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesi ile hesaplaşmaya çalışan bir anlayıştır. Bunu belirtmek lazım ve bunu yüksek sesle söylüyoruz. Esas amaç ne İstiklal Marşı ne başka bir şey; esas amaç Türkiye'nin ilk demokratikleşme, ilk Batılılaşma çabalarının başladığı dönemi hedeflemekte ve onu yok etmeye çalışmaktadır. Bazen Atatürk'e, bazen İnönü'ye laf söyler, bazen ülkenin kurucu değerleriyle çelişir Lozan'a laf eder, şimdi İstiklal Marşı'nın bestesiyle uğraşıyor. Yakında 'Ankara çok soğuk, başkenti değiştirelim' derse şaşmayın. Yakında Türk bayrağı ile ilgili de laf ederse şaşmayın ama buradan söyleyelim bilsin ki eğer marşı değiştireceklerse bu marş bizim marşımız olmaz ancak ve ancak o marş Türkiye'nin değil AKP'nin marşı olur. O yüzden hiçbir gücün ve kuvvetin o marşı bize söyletmeye gücü yetmez."

'ŞEKER İTTİFAKI'

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını da eleştiren Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bu konuda bir heyet oluşturdukları belirtti. Heyetin çalışmaları hakkında bilgi veren Ağbaba, "Yaklaşık 20 şeker fabrikasını hep birlikte gezdik ve bu şeker fabrikalarında övünerek söylemek isterim ki birileri Ankara'da ittifak kurmaya çalışıyor, ismini 'Cumhur İttifakı' koymaya çalışıyor. Bu ittifakın adı 'çıkar, koltuk' ittifakıdır. Şeker fabrikaları konusunda bir ittifak oluşmuş durumda. Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokratik Partilisi herkes bir ittifak kurmuş durumda. Bunun ismi de 'şeker ittifakı, ekmek ittifakı, vatan ittifakı'. Sevinerek söylüyorum: Biz de bu ittifakta vatan için, millet için, ülkenin geleceği için, Cumhuriyetin kazanımı için bu ittifakta olmaktan büyük onur duyuruyoruz. Biz gelecek koltuk için ittifak kurmuyoruz. Ülkenin geleceği için, değerleri için bir ittifak kurmuş durumdayız. Önümüzdeki günlerde bu ittifaklar devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Veli Ağbaba'nın konuşması

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 158 MB

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4)TEKİRDAĞ'DA BARAKADA SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın yazlık olarak kullanılan bir barakada yaptığı aramada 2'si suikast silahı Glock olmak üzere 6 tabanca ile 1 av tüfeği ile çelik yelek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahilde yaz aylarında yazlıkçılara kiralanan barakalarda şüphe üzerine arama yaptı. Aramalar sırasında bir barakada 2'si suikast silahı Glock marka olmak üzere 6 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili T.E.(45) ile E.B.'yi (32) gözaltına alarak, soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Jandarmanın arama yapması

Ele geçen silahlar

Ele geçen çelik yelek

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera :Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()

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5)MERSİN’DE DEV CAPTAGON OPERASYONU

MERSİN polisi bir TIR'da yaptığı aramada dorse içine gizlenmiş 8 poşet halinde 1 milyon 220 bin 400 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirdi.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap getirilerek buradan da yurtdışına gönderileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışma sonucunda merkez Akdeniz ilçesinde Kazanlı Mahallesi’ndeki D-400 Karayolu üzerinde uygulama noktasında önlem aldı. Ekipler plakası ve sürücüsünü belirlediği TIR’ı durdurup arama yaptı. TIR’ın dorsesi içinde yapılan aramada 8 poşet halinde 203 kilogram 400 gram ağırlığında 1 milyon 220 bin 400 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-TIR'ın gelmesi

-Ekiplerin TIR'ı durdurması

-TIR'ın Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi

-TIR'ın dorsesi açılırken

-Ekipler içeri girirken

-Poşetlerin görüntüsü

-Ekipler poşetleri açarken

-Poşetler indirilirken

-Poşetleri üzerindeki 'Afrin'e selam olsun' yazısı

-Emniyet Müdürlüğü'nün bina ve tabela görüntüsü

(BOYUT:161,34 MB) (SÜRE:02,38 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ()