DHA YURT BÜLTENİ-10

11 köy teröristlerden arındırıldı

TSK ve ÖSO unsurları, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 55'inci gününde, Afrin'in Korzlu, Serkanlı, Meydan Çakur, Yukarı Mesken, Naz Uşağı, Zerkanlı, Balal, Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini çatışmaların sonunda terör örgütlerinden temizledi.

Haber:KİLİS,()

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Çiftlik Bank dolandırıcılığı şüphelisi Aydın, bulaşıkçılık yapmış/EK

Yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmayan, daha sonra Uruguay'a kaçtığı öne sürülen Mehmet Aydın'ın, Bursa'da 2013 yılında iki eğlence mekanın ortak mutfağında bulaşıkçı olarak çalıştığı ileri sürüldü.

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmadığı ortaya çıkan ve piyasadan topladığ 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı belirtilen Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın, Bursa'da, Yusuf Sabahyıldızı'nın sahibi olduğu Kat3 Malt Night ile konser salonu Bursa Suare'nin ortak mutfağında bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Mehmet Aydın'ın buradaki işine 2013 yılının Ekim ayında başlayıp, aynı yıl Aralık ayında ise ayrıldığını söyleyen iş yeri sahibi Yusuf Sabahyıldızı, "Çok gariban bir çocuktu. Temiz ve güler yüzlüydü. İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Onun bu durumuna çok üzüldük. Yardım ettik. Kendisi, 'Biz çok zenginiz ama babam ile küstük' diyordu. Buna rağmen arkadaşları ona üzülüyordu. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. Hatta mesai saati dışındaki yemek ihtiyacını da biz karşılıyorduk. Çiftlik Bank ile ilgili haberleri okuyup izleyince inanamadım. Sonra gerçekten o olduğunu anlayınca çok şaşırdım. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(BURSA)

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-Yusuf Sabahyıldızı ile röp.

-Konser salonunundan görüntü

-Mehmet Aydın'ın çalıştığı yerin bulaşık bölümü

(13-03.2018)

-Jandarma ekiplerinin görüntüleri

-Hayvanların görüntüsü

-Detaylar

(24.12.2017) (İSTANBUL - BURSA - KONYA)

- Şirketin Ümraniye'deki ofisinden görüntüler

- Şarküteriden görüntüler

- Çevik ile röportaj

- Bursa'daki çiftlikten görüntüler

- Açılış töreninden görüntüler

- Mehmet Aydın'ın açıklaması

- Dua okunması

- Kurdelenin kesilmesi

- Detaylar

Haber -Kamera: BURSA ()

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1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiasına soruşturma

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gönderdikleri özel bir kreşten yüzünde ısırık izleri ve şişlikle dönen 1,5 yaşındaki E.Ş.'nin ailesi, kızlarının darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü soruşturma başlatılırken, yurt yetkilileri ise küçük çocuğun, kreşte başka bir çocuk tarafından ısırıldığını savundu.

Çorlu'da yaşayan Gül Ş. ile Sevnur Ş., özel bir kreşe gönderdikleri kızları E.Ş.'nin dövüldüğünü iddia ederek, kreş yönetimi hakkında polise şikâyette bulundu. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kreşe giderek inceleme ve soruşturma başlattı. Kızının yüzünde ısırma, şişme ve hırpalanma izleri üzerine kreş hakkında polise şikayette bulunduklarını belirten anne Gül Ş., "Kızımı kimin bu hale getirdiğinin ortaya çıkarılmasını istiyorum" dedi.

BAŞKA ÇOCUK ISIRDI İDDİASI

Kreşin sahibi Mehmet Özkara, E.Ş.'nin kesinlikle dövülmediğini belirterek, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Uyku sırasında 1,5 yaşındaki çocuğun beşiğine giren 2 yaşındaki çocuğun ısırması sonucu olay meydana geldi. Kreşte kamera sistemi bulunmuyor. Bakanlıktan gelen talep üzerine güvenlik kameralarını kaldırdık. Keşke kamera kayıtları olsaydı da onları gösterseydik. Bugün kameralar karşısına geçip, kendimizi anlatmak zorunda kalmazdık" dedi. Kreş öğretmenlerinden Ayşe Verim, 5 yıldır aynı kurumda çalıştığını belirterek, darp iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Verim, "Çocukların birbirini ısırması söz konusu. Çocukların uyku saatinde yaşanan bir hadise var. 2 yaşındaki çocuğun 1,5 yaşındaki çocuğu ısırması var. Olayı gördüğümüzde buz tedavisi yaptık. Doktora götürdük. Ben de 2 çocuk annesiyim, çocuğun darp edilmesi iddiasını kabul etmiyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kreşten detaylar

-Öğretmen Ayşe Verim ile röp.

-Kreş sahibi Özkara ile röp

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), ()

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Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 kadın Bursa'ya ulaştı

Türkiye'de yaşanan çocuk, kadın istismarı ve tecavüzlere dikkat çekmek amacıyla Çanakkale'den Ankara'ya yürüyüşe geçen 3 ev hanımı ve anne Dilek Taş, Hülya Kurt ile Nursel Karagöz Bursa'ya ulaştı.

Özellikle son günlerde Türkiye'ye yaşanan çocuk, kadın, hayvan istismarı ve tecavüzlerine dikkat çekmek amacıyla Çanakkale'den yürüyerek Ankara'ya gitmek için yola koyulan ev hanımı ve anne Dilek Taş, Hülya Kurt ile Nursel Karagöz, 12 günlük yolculuğun ardından Bursa'ya ulaştı. 3 Mart 2018 tarihinde Çanakkale'den yola çıkan 3 kadın, 280 kilometrelik yolu kat ederek Bursa'ya giriş yaptı. İzmir-Bursa-İstanbul-Ankara Otoyolu'nda yürüyen 3 anneye, jandarma ve polis ekipleri de eşlik ederek güvenlik önlemi alıyor.

"SİYASİ DEĞİL İNSANİ BİR HAREKET"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Dilek Taş, Bursa'ya ulaştıklarında mikrofonlarına konuştu. Taş, " 3 Mart'ta 3 kadın, 3 insan, 3 anne olarak Çanakkale'den Ankara'ya gitmek için yola koyulduk. Amacımız çocuk, kadın, hayvan ve doğa istismarlarına, tecavüzlerine katliamlarına ve şiddetine dikkat çekmek. Topladığımız imzalar ile Ankara'da mecliste bir dilekçe vereceğiz. 280 kilometrelik yolculukta bir zorluk ile karşılaşmadık. Vatandaşların büyük bir ilgisi var. Günde ortalama 20 kilometre yürüyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi için yola düştük. Yaşadığımız zorluklar bize hiç geliyor. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, hayvanlarımızın ve doğamızın üzerinden ellerini çeksinler. Çekmeyenlerde en ağır şekilde, hiç bir indirimden aftan faydalanmadani ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılsınlar. Bu siyasi değil insani bir hareket, acının ve çocuğun çığlığının dini, ırkı, dili, rengi olmaz. Bizim hiç bir dernek veya siyasi bir parti ile alakamız yok. Biz anne, kadın ve insan olarak yürüyoruz." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüş

-Röportaj

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Liseli gencin intiharında 'Mavi Balina' şüphesi



SAMSUN'un Bafra ilçesinde lise öğrencisi Mustafa Turan H.'nin (16), 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerine bilgisayar ve cep telefonu incelemeye alındı.

Olay, geçen Salı günü Bafra ilçesi Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Turan H. evde yalnız başınayken banyoda çenesine dayadığı tabancanın tetiğini çekerek yaşamına son verdi. Ailesi, oğullarından haber alamayınca kendilerine ait işyerinde çalışan elamanı eve gönderdi. Gelen işyeri çalışanı, Mustafa Turan H.'nin banyoda kanlar içinde cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Turan H.'nin cesedi, otopsi için İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderildi.Otopsisi tamamlanan Mustafa Turan H.'nin cenazesi, bugün ailesi tarafından morgdan alınarak Büyük Cami'ye getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa Turan H., Yakıntaş Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Mustafa Turan H.'nin 'Mavi Balina' adlı oyun nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesi ile bilgisayar ve cep telefonu incelemeye aldı.

Haber:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), ()

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Kalp krizi geçiren uzman çavuş defnedildi

İZMİR'in Menemen ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Topçu Uzman Çavuş Cemal Bülbül (41), Antalya'nın Manavgat ilçesinde defnedildi.

Menemen'deki 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken geçen ay kalp krizi geçiren Topçu Uzman Çavuş Cemal Bülbül, tedaviye alındığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirdi. Cenazesi Manavgat'a getirilen Uzman Çavuş Cemal Bülbül için Külliye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Mustafa Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Jandarma Komutanı Kürşat Kutalmış Şenol, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, yakınları ve vatandaş katıldı. Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Cemal Bülbül'ün naaşı Bayır Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

AFRİN'E GİTMEK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

Evli ve 3 çocuk babası olan Cemal Bülbül'ün 19 yıldır askerlik mesleğini yaptığı belirtildi. Gözyaşları içerisinde eşinin Afrin'e gitmek için gönüllü başvuru yaptığını belirten Ayşe Bülbül, "İlk etapta görev çıkmadı. Ardından Gaziantep'te konuşlu birliklere görevlendirme çıktı. Gaziantep'teki birliğine katılıp buradan Afrin'e geçeceklerdi. Eşim çağrılmayı bekliyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazından görüntüler

- Mezarlıktan defnedilirken genel görüntü

- Eşi Ayşe Bülbül dua ederken görüntü

183 MB /// 01.38"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()

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Patlayan plastik varil korku yarattı

ISPARTA'da hırdavatçının musluk takmak istediği sırada sıkışan hava nedeniyle patlama oldu. Korkuya neden olan patlama sırasında olay yerinden 1 kişi korkuyla düşerek hafif yaralandı.

Isparta İlçeler ve Köyler Otogarı'nda arka sokağındaki bir iş yerinde saat 13.30 sıralarında hırdavatçı Veli Eryiğit'in musluk takmak istediği 100 litrelik plastik varilde şiddetli bir patlama meydana geldi. O sırada yoldan geçen Meltem Özyorulmaz, patlama sesinden korkarak yere düştü. Korkuya neden olan patlamayla ilgili ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Meltem Özyorulmaz, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlayan varilde büyük bir yarık oluşurken, polis varilin içinde sıkışan hava nedeniyle patlamanın meydana geldiğini değerlendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patlamanın yaşandığı yerden görüntüler

- Patlayan bidonu görevlilerin incelemesi

- Polis ve itfaiye araçlarından görüntüler

31.5 MB /// 00.59"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()



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Motosiklette tehlikeli yolculuk

SİVAS'ta karayolunda motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak kasksız motosiklet kullanan sürücü şaşırttı.

İlginç olay, Sivas-Kangal karayolu üzerinde yaşandı. Motosikleti ile kask takmadan seyir halinde olan 20'li yaşlardaki sürücü, yanından geçen araçtaki kişilerin kendini cep telefonu ile görüntülendiğini fark edince şov yaptı. Motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak sağından geçip yolda hızla ilerleyen sürücü tehlikeye davetiye çıkardı. Yoldaki diğer araçlarda bulunanlar bu anları şaşkınlık içerisinde takip etti. Bir süre yolda bu şekilde ilerleyen motosikletli, daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletlinin görüntüsü

-Yüzüstü yatarak motosikleti kullanması

(55 mb)

Haber:Hüsne AKKAYA/SİVAS, ()

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Diyarbakır'da '8'inci Ortadoğu İnşaat Fuarı' açıldı

TÜYAP tarafından 8'incisi düzenlenen Ortadoğu İnşaat Fuarı, düzelenen törenle Diyarbakır'da açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır tarihi, lojistik önemiyle Ortadoğu'ya açılan Anadolu'nun hem ticari, hem kültürel, hem de sosyal buluşma noktasıdır" dedi.

15-18 Mart tarihleri arasında açık olacak Diyarbakır 8'inci Ortadoğu İnşaat Fuarı, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile çok sayıdaki birleşenlerinin katılımıyla açılan fuarda, Ortadoğu'nun bazı ülkelerinde inşaat alanında faaliyet yürüten firmalar da yerini aldı.

'DİYARBAKIR, ÜLKEMİZİN ORTADOĞU'YA AÇILAN KAPISIDIR'

Fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın gelişmesinde ve kalkınmasında fuarların çok önemli olduğunu belirterek, "Şüphesiz bu fuarın Diyarbakır'da olmasında ayrı bir anlamı olacaktır. Fuarın açılış başlığında ifade edildiği gibi, Diyarbakır, ülkemizin Ortadoğu'ya açılan kapısıdır. Diyarbakır tarihi, lojistik önemiyle Ortadoğu'ya açılan Anadolu'nun hem ticari, hem kültürel hem de sosyal buluşma noktasıdır. Bu perspetifle baktığımız zaman hareketlenen Ortadoğu'da ve İnşallah barışın tesis edildiği, geleceği çok uzak olmayan noktada Diyarbakır bu büyük hareketliliği, dinamizmi karşılayacak, karşılıklı ticari bağlantıları sağlayacaktır ve bunun merkezi olabilecek bir büyükşehirdir. Onun için diyoruz ki, zaman Diyarbakır'a yatırım yapma zamanıdır"diye konuştu.

'SUR'DA BÜYÜK DEĞİŞİM VE BAŞKALAŞIM YAŞANIYOR'

Vali Güzeloğlu, Cumartesi günü kenti ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sur ilçesinde yapılacak yeni alanların temel atma töreni ve yapımı tamamlanan yerlerin açılışını gerçekleştireceğini ifade ederek, Sur'da yaşanan terör olaylarının ardından yapılan hizmetlerle Sur'da büyük değişim ve başkalaşım yaşandığını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Kadim şehir Sur'da ihanet ve terör örgütünün yıkımından sonra bir büyük değişim, dönüşüm, başkalaşım yaşanıyor. Bugün o yıkılan ve yok edilmek istenilen kültür yepyeni ve daha güçlü bir şekilde her boyutta hayat buluyor. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Sur'daki bu büyük değişimi de, altyapıdan üstyapıya, tarihi Diyarbakır evlerinin inşasının gerçekleştirileceği, 3 bine yakın işyerinin cephe iyileştirilmesi, ihalesi ve temel atma törenini gerçekleştirmesiyle hayat bulacaktır" şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Vali Güzeoğlu ve beraberindekiler fuarda incemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Açılış törenine katılanlar

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Vali ve beraberindekilerin fuarı gezmeleri

-Fuar alanında görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

