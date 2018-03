DHA YURT BÜLTENİ-10

1)CİNDERES'TE TERÖRİSTLERİN CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) şehit olduğu Cinderes'te teröristlerin cephaneliği ele geçirildi. Cephanelikteki duvarda, haç işaretinin bulunması dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetlei'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cinderes'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bölgede arama- tarama faaliyetlerini sürdüren askerler, patlamanın meydana geldiği bölgede teröristlere ait cephanelik ele geçirdi. Cephanelikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Cephaneliğin ele geçirildiği yerdeki duvarda ise haç işaretinin çizili olması dikkat çekti.

2)BURSA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI, 2 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde otobanda ters yönde seyreden otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı. Kaza, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa yönünde, Orhangazi yakınlarındaki Kılıç kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve otobanda ters yönde giden 16 K 0301 plakalı otomobille, yine sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KR 8707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen ters şeritteki otomobilde bulunan 2 kişi yanarak öldü, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

3)KHK'DAN 'NAKLEDİLMESİ' İBARESİ ÇIKARILDI; GEMLİK TAŞINMIYOR



BURSA'nın Gelmik ilçesinin, deprem tehlikesi altında bulunması nedeniyle, sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önünü açan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) Geçici 25'inci Maddesi'nde yer alan 'İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle' ibaresi, yeni torba yasayla maddeden çıkarıldı. Yerine, 'Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için…' ibaresi konuldu. İlçenin taşınmasıyla ilgili tartışmaların ardından yapılan düzenlemeyle, depreme dayanıksız olan ve güçlendirme imkânı bulunmayan yapılar, üst kesimlere taşınacak, diğer yapılar için yerinde dönüşüm yapılabilecek. Gemlik'te uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, 24 Aralık 2017'de çıkarılan 696 sayılı KHK'nın Geçici 25'inci Maddesi ile düzenlendi. Düzenlemeyle Gemlik'in sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açıldı. Ancak, düzenlemedeki 'İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle' ibaresi çeşitli tartışmaları beribarinde getirdi. Tartışmalar üzerine, ilk çıkan KHK'da, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müesir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un geçici 25'inci Maddesi'nin 1'inci fıkrası ve 1'inci cümlesinde yer alan 'Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşimlerinden 'nakledilmesinin' zorunlu bulunması sebebiyle…" ibaresi, "Bursa İli Gemlik İlçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için…' olarak değiştirildi. Ek olarak da "Bu madde kapsamında yapılacak iş ve işlemler Çevre ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürür" ibaresi konuldu. İlçenin taşınmasıyla ilgili tartışmaların ardından yapılan düzenlemeyle, depreme dayanıksız olan ve güçlendirme imkânı bulunmayan yapılar, üst kesimlere taşınacak, diğer yapılar için yerinde dönüşüm yapılabilecek.

KHK NELER GETİRİYOR?

Nüfusu 107 bin 139 olan Gemlik'in uzun zamandır beklediği depremselliğe yönelik yasa, 696 sayılı KHK'nın Geçici 25'inci Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in 280 hektarlık üst bölgelere taşınmasında engel olan, özellikle zeytinlik vasfını yitirmiş olmasına rağmen, zeytinlik göründüğünden herhangi bir çalışma yapılmasın önüne geçen Zeytin Koruma Kanunu, Gemlik'e özel yasa ile aşılmış oldu. KHK maddesi şu şekilde: "MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulu'nca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'nce orman sınırları dışına çıkarılarak, tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'nce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu'nca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığı'nca Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülür."

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), ()-

4)40 ÇOCUK, 40 KEMANLA BAŞLANAN ORKESTRA 800 KİŞİLİK OLDU

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi bünyesinde 2 yıl önce 40 keman alınıp 40 çocuğun katılımıyla kurulan 'İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası', şimdi 800 çocukla çalışmalarını sürdürüyor. Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, orkestranın bugüne kadar 15'ün üzerinde yurt içi konseri verdiğini, Belçika'da katıldığı festivalde de 3'üncü olduğunu belirtti. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın kuruluş öyküsünü de anlatan Ataç şunları söyledi:

"Özellikle sokak suçlarına ve uyuşturucuya karşı 1970'de Venezuela'da, bu bahsettiğim konular çok önlenemez duruma gelmiş. Devlet vatandaşa soruyor. Diyor ki 'bu sokak suçlarını ve uyuşturucuyu nasıl önleyelim?' Tartışmalar oluyor. Bir bestekar piyanist diyor ki 'boş zamanlarda çocuklara keman çaldıralım.' Ve bu müthiş bir ilgi oluyor. Ve bir anda Venezuela'da büyük orkestralar kuruluyor. Sokak suçları ve uyuşturucu minimum noktalara iniyor. Ondan sonra bütün dünyaya örnek bir model oluyor. Türkiye'de de bu modeli ilk olarak İstanbul'da Barış İçin Müzik Vakfı benimsiyor. Vakıf, bize de orkestra kurma teklifinde bulundu. Daha doğrusu Türkiye'de ilk teklif ettikleri yer Tepebaşı Belediyesi oldu. Biz de hemen kabul edip bu işe başladık. 2 yıl önce 24 Ocak'ta ilk çalışmalarımızı o zaman yaptık. 40 tane keman aldık. 23 Nisan Merkezimizdeki 40 çocukla çalışmalara başladık. Tabi bu başlangıç çok yankılandı. Ekonomik açıdan sıkıntılı ailelerin çocuklarını da tercih etmeyi planladık ama her türlü, zenginin çocuğu da geldi, orta hallinin çocuğu da geldi, ekonomik açıdan sıkıntılı insanların çocukları da geldi. Ve bugün bu doğdu. "

BELÇİKA'DA 3'ÜNCÜ OLDULAR

Bugüne kadar Eskişehir'de ve çeşitli illerde 15'ten fazla konser verdiklerini belirten Ahmet Ataç, "İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de konserler verdik. Çocuk orkestramız dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'in Ankara'daki bir programı içinde ona eşlik etti. Orkestramız Eskişehir'de Fazıl Say ile birlikte çaldı. Geçen Mayıs ayında Brüksel'de 'Gençler ve Çocuklar İçin Müzik Festivali'ne davet edildik, oraya 100 çocuğumuzla gittik. Orada yaklaşık 5 bin civarında katılımcı vardı. Bizim de aralarında bulunduğumuz 9 çocuk orkestrası bir jüri tarafından bir yarışmaya sokuldu. Bizim çocuklarımız üçüncü oldu. Bizim dışımızda 8 tane orkestra müzik okullarıydı. Biz sosyal projeydik. Onun için bizin kazandığımız o üçüncülük çok değerliydi" dedi.

26 ÇOCUK, KONSERVATUVARI KAZANDI

Şuanda Çocuk Senfoni Orkestrası'nda 7-17 yaş arası 800 çocuğun kayıtlı olduğunu söyleyen başkan Ataç, "bu iş büyüyerek gidiyor, başarıyla gidiyor. Geçen yıl 26 çocuğumuz konservatuarı kazandı. Hiçbir yetenek sınavı yapmadan, kim müracaat ederse alınan orkestramızın başarı sağlaması bizim açımızdan, Eskişehir açısından büyük bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

BATMAN'A GİDECEKLER

Başkan Ahmet Ataç, önümüzdeki 23 Nisan'da senfoni orkestrasının Eskişehir'de konser vereceğini, ardından da konser vermek için Batman'a gideceğini söyledi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nda yer alan çocuklar da orkestarayı çok sevdiklerini, ailelerinin de kendilerine destek verdiklerini belirtti.

5)KAYIPTI, OTOMOBİLDE CESEDİ BULUNDU

DENİZLİ'de 3 gündür kayıp olan 53 yaşındaki Ergün Elçi, park halindeki otomobilde ölü bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DESKİ) işçi olarak çalışan ve evli olan Ergün Elçi, geçen pazar günü, akrabasına ait 20 APD 53 plakalı otomobille ortadan kayboldu. Otomobili satmaya götürmek için evden ayrılan Elçi'den bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma yapan polis, 20 APD 53 plakalı otomobilin Sümer Mahallesi 2476 Sokak'ta park halinde durduğunu, arka koltukta duran kişinin ise hareket etmediğinin bildirilmesi üzerine bölgeye gitti. Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin 3 gündür kayıp olan Ergün Elçi olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının yaptığı inceleme sonrası Elçi'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenilen Elçi'nin kal krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle anlaşılacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

6)ADANA'DA FESTİVAL HEYECANI BAŞLADI

ADANA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek geleneksel 'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali' yine 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

30 Nisan'a dek sürecek festivalde 24'ü yerli, 6'sı yabancı 30 oyun sahnelenecek. Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın emaneti olarak gelenekselleşen ve Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Küba'dan gelen Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun 'Küba, Perküsyon ve Dans' isimli gösterisi ile başlayacak.

SAKIP SABANCI'YI ANDILAR

Bu yıl 20'nci yaşını kutlayacak festivalin tanıtımı, Adana Devlet Tiyatrosu Fuaye Salonu'nda gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş, festivalin önemini anlattı. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Halk danslarından tiyatroya, sinemadan arkeoloji ve müziğe pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalar içinde bu festivalin özel bir yeri bulunuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivalinin 20 yaşına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sabancı Vakfı olarak, ülkemizin kültür-sanat hayatına böyle bir festival kazandırmanın ve kesintisiz olarak 20 yıldır sürdürmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise, "Her yıl olduğu gibi ülkemizin önemli tiyatro topluluklarını ve dünyadan seçkin tiyatro eserlerini Adana halkı ile buluşturacağız. Bu önemli kültür etkinliğinin yıllardır Adana'da düzenlenmesi kuşkusuz ki Sabancı ailesinin değerli katkıları ile olmaktadır" diye konuştu. Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş da, festival biletlerinin 18 Mart'ta satışa sunulacağını aktardı.

PROGRAMDA NELER VAR?

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festivalde, Küba'dan 'Küba, Perküsyon ve Dans', İspanya'dan 'Best of Yllana' ve 'Yalnızlar', Litvanya'dan 'Godos', Almanya'dan 'Tiyatro Delusio' ve Slovenya'dan 'Peter Kuster' oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu '39 Basamak', Tiyatro Adam 'Kafkas Tebeşir Dairesi', Semaver Kumpanya 'Mağrur Fil Ölüleri', Yolcu Tiyatro 'Joko'nun Doğum Günü', Mam Art 'Kızgın Damdaki Kedi', Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu 'Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi', Tiyatro Keyfi 'Çocuk İstiyorum' ve 'Gözlerin Ardında Müzikal', İstanbul Şehir Tiyatroları 'Sızı', Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Boyacı', Seyhan Belediye Tiyatrosu 'Asiye Nasıl Kurtulur', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da 'Ali Baba Ve Kırk Haramiler' isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak.

SAKIP SABANCI YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLECEK

Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde açılış gösterisini sunacak olan Küba'dan Havana Compas Dans Tiyatrosu, aynı performansı açık havada da sergileyecek. Bursa Devlet Tiyatrosu 'Bana Mastikayı Çalsana' ve Antalya Devlet Tiyatrosu da 'Deli Dumrul' adlı oyunlarıyla Merkez Park'ta sahneye çıkacak. Genç tiyatrocuların da çeşitli oyunlarıyla yer alacağı festivalde, fotoğraf, makyaj, masal tiyatrosu ve cam işçiliği konularında atölye çalışmaları düzenlenecek. Tiyatro sanatının gelişmesine katkıda bulunan ustalara saygı amacıyla 2005'ten bu yana verilen 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü' de festivalin açılış töreninde sahibini bulacak. Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanan ustalar şöyle: Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017).

1 MİLYON SEYİRCİYE ULAŞTI

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 19 yılda 42 farklı ülkeden 103 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 381 oyun ve 816 temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar bugüne kadar 1 milyona yakın seyirci tarafından izlendi.

7)AĞRILI GAZİLER, 'ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK İÇİN KİLİS'TE

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinden Kilis'e gelen Kıbrıs ve Kore gazileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi. ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 53'üncü güne girilirken, Kıbrıs ve Kore gazileri, Doğubayazıt'tan Kilis'e geldi. Öncüpınar Sınır Kapısı’na, ellerinde Türk bayraklarıyla ulaşan gaziler, harekata destek mesajı verdi. Grup adına konuşan Osman Güneş, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini belirterek, Mehmetçik'e moral vermek için Kilis'te olduklarını söyledi.

