DHA YURT BÜLTENİ-10

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)SAVCI, NİŞANLISINA ULAŞAMAYINCA SABAHA KARŞI POLİSLERLE YURDA GİTTİ

SAMSUN'da, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca, sabaha karşı polislerle birlikte genç kızın kaldığı yurda gitti. Nişanlısıyla görüşmek isteyen, ancak saat uygun olmadığı için izin verilmeyen Savcı Tolar, "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırınca öğrenciler ayağa kalktı. Cumhuriyet Başsavcılığı savcı ile ilgili inceleme başlattı. Olay, geçen 3 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. 2016 yılındaki kararname ile Erzurum Cumhuriyet Savcı adaylığından Samsun Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Ahmet İlyas Tolar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan nişanlısı ile tartıştı. Taştırmanın ardından genç kız, savcının telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine sabaha karşı yanında polislerle yurda giden Savcı Tolar, nişanlısıyla görüşmek istediğini söyledi. Yurt görevlilerinin bunun için uygun bir saat olmadığını ifade edince, Ahmet İlyas Tolar, kendisinin Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti, iddiaya göre "Ben savcıyım, çağırın gelsin" diye bağırdı. Görevliler, odasına gittikleri genç kıza, savcının görüşmek istediğini iletti. Genç kız ise "Ben böyle birini tanımıyorum" yanıtını verip, inmedi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen Savcı Ahmet İlyas Tolar, nişanlısının odasına gitmek istedi, ardından da güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Gürültüler üzerine yurttaki öğrenciler uyandı. Araya polis ve yurt görevlileri girince, Savcı Tolar, nişanlısı ile görüşemeden yurttan ayrıldı. Olayla ilgili Samsun Kredi Yurtlar Bölge Müdürlüğü tutanak tuttu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise yurt basma gibi bir durumun olmadığını, savcının nişanlısına ulaşamayınca, kendisine gelen 'Ben gidiyorum hoşçakal' gibi mesaj üzerine endişelenip yurtta gittiğini ifade etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yurt binası dışından detaylar

-Adliye dışından detay

(SÜRE:1.30 Dk) (BOYUT:172 MB)

Haber-Kamera:SAMSUN, ()

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2)MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ: SAKALINI KESEN DEAŞ'LI TERÖRİSTLER, PYD, YPG, PKK SAFLARINA GEÇİYOR

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canikli, "DEAŞ'ın bir kısmının da TSK'ya karşı mücadele etmesi için Afrin tarafına gönderildi. Bunları yaşıyoruz, yakalanan, ele geçen teröristlerden hem PYD teröristlerinden, eski DEAŞ öyle söyleyelim, sakalını kesiyor geçiyor PYD'nin, YPG'nin, PKK'nın saflarına, birlikte hareket ediyorlar" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Giresun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Milli Mücadele'de Milli Savunma" konulu panelde konuştu. Türkiye olarak terör örgütlerine karşı mücadele yürüttüklerini ifade eden Canikli, ortaya katalizör örgütler çıkarıldığını belirterek "Katalozir örgüt, regüle eden örgüt ne derseniz deyin. DEAŞ diye bir örgüt bir anda bütün Irak'ın önemli bir bölümünü ve Suriye'nin tamamını neredeyse çok kısa süre içerisinde 15 günlük bir zaman dilimi içerisinde hakim oluyor. Ondan sonra bu örgüt üzerinden topraklar kime peşkeş çekilecekse, kime aktarılacaksa, kimin kontrolüne verecekse adım adım onlara terk ediliyor. En somut örneği, uzağa gitmeye gerek yok. Rakka'da yaşananlar, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi için SDG diye uydurulan, esasında PKK terör örgütünün YPG'nin kontrolünde olan bu örgüt tarafından koalisyon güçleriyle birlikte ABD başta olmak üzere yapılan bu operasyon neticesinde DEAŞ'ın oradan temizlendiği kamuoyuna aktarılmaya, böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı." dedi.

'DEAŞ'LI TERÖRİSTLER SAKALINI KESİYOR, PYD, YPG VE PKK SAFINA GEÇİYOR'

Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi silah kullanılmadığını örgütün kendi bırakıp gittiğini ifade eden Canikli, şöyle konuştu: "Bunu çok net bir şekilde söylüyoruz ve tüm dünyanın gözü önünde BBC'nin canlı yayını ile hep birlikte izledik, tüm dünya izledi. DEAŞ militanları oradaki koalisyon kuvvetlerinin gözetiminde ve PKK/PYD'nin uygulamasında oradan çıkıp başka yerlere gitmelerine müsaade edildi. DEAŞ'ın bir kısmının da Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı mücadele etmesi için Afrin tarafına gönderildi. Bunları yaşıyoruz, yakalanan, ele geçen teröristlerden hem PYD teröristlerinden, eski DEAŞ öyle söyleyelim, sakalını kesiyor geçiyor PYD'nin, YPG'nin, PKK'nın saflarına, birlikte hareket ediyorlar. Dost olarak bildiğimiz ülkelere sesleniyorum, Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle ortaklık yapamazsınız, eğer müttefiksek, dostsak böyle bir şey olmaz, böyle bir ilişki yürümez. Bunun anlamı şudur; ya bize dost değilsiniz ya da onlara dost değilsiniz, ikisinin birlikte dostluğu olmaz, ya terör örgütü ya Türkiye'nin dostluğu ve samimi ittifakı, bunun ortası yok birinden biri tercih edilmek zorunda."

Görüntü Dökümü

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Bakan Canikli'nin konuşmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-

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3)BAKAN SARIEROĞLU;"KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE SINIF TOLERANS İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu esnaf ziyaretlerinin ardından, Mersin'de 11 Şubat 201 tarihinde tecavüze direndiği için öldürülen Özgecen Aslan anısına Sivas Belediyesince inşa edilen Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi açılış törenine katıldı. Törene Bakan Sarıeroğlu'nun yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, ilk kez geldiği milli mücadele şehri Sivas'ın huzur dolu aydınlık bir kent olduğunu söyledi. Milli mücadele ruhunu tekrardan yaşadığını belirten Sarıeroğlu, Sivas'a yeniden gelmeyi arzuladığını ifade etti. AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren kadınları baş tacı yaptığını ve bütün politikaların merkezine kadınları koyduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Kadınlarımız güçlü olursa, Türkiye'nin güçlü olacağına inandık. Kadınlarımız güçlü olursa aile yapılarımızın güçlü olacağına inandık. Kadınlarımız mutlu olursa onların mutluluğunun tüm ülkemize yayılacağına inandık. Kadına yönelik şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Kadın odaklı meselelerde zihinsel bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. İnşallah kadına değer veren medeniyetin mensupları olarak, kadına değer veren bir dinin mensubu olarak, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak değerlendiriyoruz. AK Parti iktidarı olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Kurullarımız ve çalışmalarımız var, yasal düzenlemelerimiz var. Burada topyekün seferberlik halinde yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte çalışacağımız bir alan. İnşallah bundan sonra bu konularda hızlı bir ilerleme sağlayacağız" dedi.

'ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR CANİLİKTİR'

Çocuklara yönelik cinsel istismarların da son dönemde gündemde olan bir konu olduğuna değinen Bakan Sarıeroğlu şöyle dedi:

"Bu konuda da çok ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir komisyon kuruldu, bakanlık olarak biz de bu kuruldayız. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu konuya bütüncül bir bakış açısıyla bakıyoruz. Cezalarda çocuklarımızın daha fazla örselenmemesine ilişkin tüm konuları büyük bir titizlikle alıyoruz. Çocuklara yönelik istismar olayını asla kabul etmiyoruz, bunun bir canilik ve sapkınlık olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu konuda da mücadelemiz devam edecek."

Özgecan Aslan'ı kardeşi gibi değerlendirdiğini vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, onu rahmetle yadettiğini dile getirdi. Özgecan'ın ailesinin onun aziz hatırasını yaşatmak için birçok faaliyetin içerisinde olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Gerçekten evlat acısı yaşadılar, ama bu evlat acısının ardından bu konuyla ilgili bir inisiyatif yüklendiler, bir sorumluluk yüklendiler." dedi.

"DOSTLARIMIZA GÜVEN, DÜŞMANIMIZA KORKU SALIYORUZ"

Sivas'tan başlayan milli mücadele ruhunun şuan tüm Türkiye'de olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu şöyle konuştu:

"Allah milletimizden razı olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun. Bizim en önemli gücümüz, en önemli avantajımız Türkiye olarak zor zamanlarda kenetlenmemiz. Birlik, beraberlik ve mücadele ruhumuz. Biz bunu 15 Temmuz'da gösterdik, tüm dünyaya, tüm düşmanlarımıza korku salacak şekilde, ecdattan miras kalan o ruhun nasıl canlanacağını, toplara, tüfeklere, F-16'lara nasıl kafa tutulacağını bir kez daha gösterdik. El Bab'ta gösterdik, Fırat Kalkanı'nda gösterdik. Şimdi de Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'nda gösteriyoruz. Dostlarımıza güven, düşmanımıza korku salıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Güçleniyoruz, büyüyoruz, birilerini de rahatsız ediyoruz. Bu operasyonları da kendi milli ve yerli mühimmatımızla, İHA'larımızla yapıyoruz. Bundan dolayı büyük bir kesimde rahatsızlık uyandırıyoruz. Ama rahatsız olmaya devam edecekler. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha da büyümeye, daha da güçlenmeye ve inşallah gelişen büyüyen Türkiye olarak dünyanın en iyi ülkeleri içerisinde yer almaya ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Diz çöktürmeye, baş eğdirmeye çok çalıştılar. Diz çökmedik, baş eğmedik. İnşallah aynı ruhu devam ettireceğiz."

BABA ASLAN'DAN TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan ise "Bütün Türkiye'de kadına şiddet, çocuk istismarı ve uyuşturucuyla mücadele, en önemlisi de cehaletle mücadele devletimiz tarafından büyük bir azimle ve büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Cahil olan insanları eğitebilmek zor olsa da en zoru kötü alışkanlıkları ve kötü karakter sahip insanları eğitmektir. Şiddetin her türünü ve terörün her türlüsünü kınıyorum. Meleğimin adını bu ruhu güzel olan şehirde ve bu ruhları güzel olan insanlar arasında olduğuna inanıyorum. Ölümsüzlükle anılmasından dolayı bahtiyarım" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Özgecan Hanımlar Merkezinin görüntüsü

-Açılış programı

-Bakan Sarıeroğlu'nun konuşması

-Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın konuşması

-Merkezin açılışı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, )