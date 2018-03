DHA YURT BÜLTENİ-10

HORASAN'DA MAL PAYLAŞIMI DEHŞETİ: AĞABEYİNİ VE 4 YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ



ERZURUM'un Horasan ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı olan İlhami Yılmaz, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve 4 yeğenini tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü, ağabeyinin 3 torununu da yaraladı. Bacağından yaralanmasına rağmen kaçan İlhami Yılmaz, yakalanıp gözaltına alındı. Olay, saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yıldız'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yıldız'ın ağabeyi, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 keşinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yıldız'ın ağabeyi ve 4 yeğeni olay yerinde yaşamını yitirirken, ağabeyinin 3 torunu ise yaralandı. Bacağından yaralanan İlhami Yılmaz, kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede İlhami Yılmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı.

2 YIL ÖNCE PKK'LAR KAÇIRMIŞTI

ilhami Yılmaz, 10 Haziran 2016 tarihinde Horasan'da terör örgütü PKK adına eylem yaptıkları iddia edilen 5 kişi tarafından kaçırılmıştı. Bu dosyada müşteki olan Yılmaz'ı kaçıran 4'ü tutuklu 5 sanık geçen günlerde Erzurum'da görülen davada 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 16'şar yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Teröristlerden temizlenen köydeki Suriyelilere insani yardım



'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Deyr Ballut köyünde yaşayanlar, askeri doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Türk Kızılayı'ndan köylülere insani yardım yapıldı.

Türkiye'ye roketlerin ateşlendiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Cinderes bölgesinde bulunan, TSK birlikleri ile ÖSO güçlerinin operasyonuyla teröristlerden temizlenen köyde yaşayanlara, Türk Kızılayı'nca insani yardım yapıldı. Merkezde bulunan bir evin revire çevrilen odasında askeri doktorlar, köylüleri sağlık taramasından geçirdi. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenip, hasta olanlara ilaçlarını kendi elleriyle içiren doktorlar, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Muayene olan hastalara ilaçları temin edildikten sonra insanı yardımların dağıtımına geçildi. Köy muhtarının hazırladığı listeye göre, ismi okunarak, çağırılan savaş mağdurlarına yardım kolileri verildi.

Türk askerinin köyü teröristlerden temizlemesiyle rahat nefes aldıklarını belirten Esma Katib, "Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Türk ordusu, Türk askeri buraya geldikten sonra kendimizi güvende hissediyoruz. Artık burada çok güvendeyiz. Sağ olsunlar, şu an yardımlar, bize ulaştırılıyor. Çok mutluyuz. Allah, Türkiye'den, askerlerden razı olsun" dedi.

Köyün teröristlerden temizlenmesiyle evlerine dönenlere belli aralıklarla insani yardımların sürdürüleceği belirtildi.

Tunceli Valisi Sonel, günde ortalama 100 kişinin sorununu dinliyor

TUNCELİ Valiliği'ne atandıktan sonra belediye başkan vekilliği de yapmaya başlayan Vali Tuncay Sonel, haftada 2 kez düzenlediği halk günü toplantılarıyla birlikte 5 günlük mesai saatleri içerisinde ortalama günlük 100 kişi ile görüşerek, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Belediye binasında halkla görüştükten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 8 aylık çalışmasını değerlendirdi. Göreve başladığı günden beri görüştüğü bir çok kişinin kendisinden iş istediğini anlatan Vali Sonel'in Türkiye'nin önemli tekstil firmaları ile yaptığı görüşmeler sonucunda Tunceli'de 2 bin 500 kişinin çalışacağı tekstil üretim fabrikalarının kurulması için söz aldığını söyledi. Kısa sürede 621 kişinin istihdam edildiği Tunceli merkezde 2, Pertek ilçesinde 1 olmak üzere toplam 3 tekstil fabrikasının kurulmasını sağlayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bu yıl sonuna kadar 500 kişinin daha istihdam edileceğini söyledi.

RANDEVU SİSTEMİNİ KALDIRDI

Vali Tuncay Sonel, göreve geldikten sonra randevu sistemini kaldırararak, vatandaşlarla bire bir görüşmeye başladığını belirterek, "Vatandaş başımızın tacı, benimle görüşmeleri için randevuya gerek yok. İstedikleri an bana ulaşma imkanları var. Hem belediye, hem Valilik makamı günün her saatinde vatandaşlara açık" dedi. Haftanın 5 gününde, ortalama günlük 100 kişi ile görüşme yapan Sonel'in şu ana kadar 16 bin kişi ile bire bir görüşme yaptığı öğrenildi. Kent merkezindeki Yenimahalle, Esentepe, Zeytintepe, Alibaba ve Cumhuriyet mahallelerine giden Sonel, sıradan bir kapıyı çalarak vatandaşlarla evlerinde görüşme yapıyor. Bu şekilde toplam 200 ailenin evini ziyaret eden Sonel, "Hem Valiliğimizin kapısı hem de belediyemizin kapısı sonuna kadar açık. Rendevu ile değil, vatandaş ne zaman isterse, ne zaman yanımıza gelirse kesinlikle görüşüyoruz. Hatta bazen bu da yetmiyor, bazen bizler kenar mahallelere kadar, evlere kadar hemen hemen her gün giderek vatandaşımızı evinde ziyaret ederek sorununu, sıkıntısını bizzat ben dinliyorum. Burada önemli olan vatandaşlarımıza, kendi anamıza ve babamıza nasıl davranılmasını istiyorsak o şekilde davranıyoruz. Onların sorunlarında genel olarak iş talepleri vardı. Zaten biz de yatırımcı arkadaşlarla görüştük. Şu an 3 tekstil fabrikasında şu an 621 vatandaşımız iş başı yaptı ve çalışıyor. 2018 yılı sonuna kadar 2 bin 500 Tuncelili iş sahibi olacak. Yine yakın zamanda kuracağımız çağrı merkezinde de 500 kişiyi iş sahibi yapacağız, böylelikle bu yıl içinde toplam 3 bin Tuncelili iş imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Tekstil fabrikalarında engeli, şehit ve gazi yakınları ile yetim ve öksüzlerin çalıştığını anlatan Vali Sonel, "Tekstil fabrikamızda yüzlerce hanım kardeşimiz çalışıyor. Yemekhaneye girdiğimizde onların alkışlaması ya da bir ninemizin, anamızın duası her şeye değiyor. Burada 2 bin 529 engelli vatandaşımıza, 88 şehit ailemize, 55 gazimize, 280 yetim ve öksüz evladımıza ulaştık. Yani bir şehit annemizin duası, bir ninemizim Allah razı olsun demesi ya da Alican diye engeli olana bir evladımız var onun sarılması zaten bütün yorgunluğumuzu da alıyor. Onların duası yeter" dedi.

Her yaş grubundan vatandaşın kendisini ziyarete geldiğini anlatan Sonel, sorunlarını not aldığını belirterek, "Olacak işleri varsa anında çözmeye çalışıyoruz, olmayacak birşeyse de ümit vermenin anlamı yok, izah ediyoruz. Ama genelde vatandaşlarımızın talepleri iş, öğrencilerine burs, eğitim desteği gibi buna benzer taleplerdir. Vatandaş istedi, biz hemen yerine getirdik. Üniversitede okuyan toplam bin 100 Tuncelili öğrencilerimize 8 ay boyunca burs veriyoruz, her ay hesaplarına 200 lira yatıyor. Munzur Üniversitesinde okuyan bin 62 öğrencimize yemek bursu veriyoruz"diye konuştu.

Bodrum'da uyuşturucuya operasyonuna 1 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle M.D, gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığını öğrendiği M.D'yi takibe aldı. M.D.'nin Bitez Mahallesi'ndeki evine baskın yapan ekipler, şüpheliyi evinde bir miktar scunk adlı uyuşturucuyla yakaladı. Gözaltına alınan ve hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan işlem yapılan M.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlerin ve öğrencilerin uyuşturucu kullanmasının engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, üniversite öğrencisi R.Ş ve A.A.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrencilerin üzerlerinde bir miktar scunk maddesi ele geçildi. Öğrenciler hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Korsan balon imalathanesinde patlama: 1 ölü, 4 yaralı (2)

PATLAMADA AĞIR YARALANAN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde, izinsiz olarak balon imalatı yapılan atölyede, helyum gazı dolu tüpün patlaması sonucu ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Hamdullah Altınboğa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Patlamada yaralanan 4 kişinin tedavileri sürüyor.

Murat Başoğlu davasında beraat kararı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni B.B.K. (Burcu Başoğlu Kabadayı) hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat kararı çıktı.

Haber: Nilifer DEMİR /BODRUM (Muğla), ()

====================================

Rize'de TOKİ kura çekilişi yapıldı, konutlar sahiplerini buldu

RİZE'de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediye'nin iş birliği ile yapılan 753 konut, kura çekimi yapılarak sahipleri belirlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekilişine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Rize Belediye Meclis Üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Yeniköy mahallesinde projelendirilen Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin kura çekiminde bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Proje kapsamında, konut bölgesinde geleneksel mahalle kültürün yaşatılacağını belirten Rize Belediye Başkan Reşat Kasap, "2014 yılında ihaleyi gerçekleştirdik. Gerekli olan tüm personel ve ekipmanlarımızı tamamlayarak 2015 yılında işe başladık ve bugün emeklerimizin karşılığı olarak hak sahipleri için kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce insanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli evlerde oturmasını istedik. Ve tabii ki riskli alanlarda oluşan tehditleri ortadan kaldırıcı adımlar atmayı ve yerinde dönüşümü amaçladık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden ilerledik ve Rize Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yaklaşık 4 milyonluk kira ödemesi yaptık. Belediyemiz ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde 78 bin metrekarelik alanda gerçekleşen çalışmalar neticesinde; 14 blok, 753 adet konut, 1 adet AVM, cami, çocuklarımız için 7 adet oyun parkı, kapalı ve açık otoparklar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Proje kapsamında, konut bölgesinde AVM ve ticari faaliyetlerde yer aldığı için esnafla konut sahipleri iç içe bulunup geleneksel mahalle kültürü de yaşatılmaya devam edecek” dedi.

‘10,7 MİLYON LİRA KİRA YARDIMI YAPTIK’

TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise TOKİ ve Rize Belediyesi olarak 2011 yılında başlattıkları kentsel dönüşümün kura aşamasına geldiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"2011 yılında başlatmış olduğumuz süreçte hak sahiplerinin gayrimenkullerinin tek tek değerlendirmesini yaptık. Hak sahiplerinin yaklaşık 53 milyon liralık bir gayrimenkul değeri vardı. 701 hak sahibimiz bulunuyordu. Verasetleriyle 965'e ulaştı. Bu vatandaşlarımızdan 609 kişiyle farklı metrekarelerdeki konut karşılığında uzlaşma yaptık. Uzlaşmayan 216 vatandaşımızla ilgili kamulaştırma yetkisini kullanmak durumunda kaldık. Bunlar için yaklaşık 23 milyon 500 bin lira nakit para ödedik. Bugüne kadar da toplam 10,7 milyon lira kira yardımı yaptık."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Rize 2’inci Noter huzurunda 753 konut için ilk kurayı çekti. Kurayla hak sahiplerin evleri belirlendi. Kura sonrası evi belirlendiği için sevinçli olduğunu belirten 80 yaşındaki Nimet Güzel, “İnşallah yeni yuvamızda mutlu olacağız” dedi. Kurada ilk numarası açıklanan Hüseyin Yılmaz ise bu kura çekimini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek “Allah şükür olsun binamız tamamlandı. Burası güzel bir kent oldu. İçinde her şeyi var. Çok mutluyuz bir an önce taşınmak istiyoruz” diye konuştu.

Bu arada hak sahiplerine anahtarları işlemlerin tamamlanmasından sonra teslim edileceği belirtildi.

MHP'li vekilden diğer partilere Milli İttifak'a katılma uyarısı

BOLU’ya gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “Hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, milli cephe içerisinde yer almaları gerektiği, o ittifak noktasında nerede yer almanın doğru olacağını karar vermeleri yönünde de mutlaka uyarılarımız var.” dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bolu’ya gelerek Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Erdem’e ziyaretinde MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül de eşlik etti. MHP'lileri Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ve kentte görev yapan gazeteciler karşıladı. Burada konuşan MHP’li vekil, Milli İttifak Cephesi’nde yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, “Bizim için vatanımız milletimiz söz konusuysa gerisi teferruattır. Bu şekilde o cephede yer alacak herkesin de başımızın üzerinde yeri var. Umarım karşı cephede yer alanlar da bunun kritiğini yapacaktır. Bunun değerlendirmesini yapacaktır. Gerçekten büyük bir tehlikenin içerisinde, gayri milli cephenin içerisinde 3-4 tane önemli unsur sayacağım. FETÖ var orada, PYD var orada, YPG var orada. Bunun yanına eğer siyasi partiler yanaşabiliyorsa ve kapı çaldıkları zaman bizim adayımız şu kişi ve şu propagandayı yapıyoruz diyerek milletin huzuruna çıkabileceklerine inanıyorlarsa, Türk milletinin ferasetini, kalbini ve milli şuurunu bilmiyorlar demektir. Onun için hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, milli cephe içerisinde yer almaları gerektiğini, o ittifak noktasında nerede yer almanın doğru olacağını karar vermeleri yönünde de mutlaka uyarılarımız var. Rabbim Türk milletine birlik beraberlik nasip etsin. Birlik beraberliği bozacak fitne tohumlarına fırsat vermesin. Önümüzdeki hafta Cuma günü itibariyle Allah izin verirse daha da şekillenmiş olacak ve detaylar ortaya çıkacak.” dedi.

Erken seçim söylentilerine yönelik de konuşan Arzu Erdem, “Bun söylentiler hep var. Temmuz’da yapılacak, Kasım’da yapılacak, Ekim’de yapılacak. Yerel seçimlerin olması için zaten belirli bir süre lazım. Bunların hepsinin matematiğini yaptığınızda zaten teknik olarak da mümkün görünmüyor. Devlet büyükleri de bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Vaktinde seçim her zaman için uygundur. Zaten çok seçim geçirmiş bir ülke olarak, bugün de bir erken seçim görünmüyor. Konjonktür nasıl olur? Nereye gider? Onu da bilemeyiz tabi ki; ama görünen o ki seçim zamanında olacak.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Toplumu ve kadınları rahatsız edecek tartışmalara itibar edilmesin

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, son zamanlarda bazı televizyon kanalları ile sosyal medyada çıkan toplumu ve kadınları rahatsız edecek tartışmalara itibar edilmemesi gerektiğini, medya kuruluşlarının ise daha hassas davranmaları gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 günlük ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'de Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Erbaş, valilik ziyaretinin ardından, Hacı Sait Camisi'nde cuma namazı öncesi, cemaate vaaz verdi. Prof. Dr. Erbaş, Hakkari'de ilçeler ve bağlı köylerdeki tüm din görevlileri ile toplantıda bir araya geleceklerini, daha kaliteli hizmet için yapılması gerekenlerle ilgili müzakerede bulunacaklarını belirterek "Hakkari ilimizde gerçekten valiliğimizin, belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri yerinde gördük. Bunun için de sizlere özellikle şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah daha güzel işleri yapmayı sizlere nasip eylesin" dedi.

Televizyonlarla sosyal medyada toplumu ve kadınları rahatsız edecek tartışmaları yer aldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Bazı televizyon kanalları ile sosyal medyada çıkan konulara itibar edilmemesi gerekir. Medya kuruluşlarının ise daha hassas davranmaları gerekir. Kadın ne kadar önemli ise erkek de kadın için o kadar önemlidir. Zaman zaman kadınlarla ilgili birtakım sorular soruluyor ve biz bunlara cevap veriyoruz. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medyada ihtilaflı konular dile getiriliyor. Spekülasyonlar yapılıyor. Bunlara fırsat vermeyin. Medya yöneticileri bunlara yer vermesin. Sosyal medyada da fazla paylaşmasınlar. Toplumumuzu ve kadını rahatsız edecek konuları erkanlarda tartışmak, reyting kaygısı ile ekrana taşımak uygun değildir. Huzurumuz için bunlara dikkat etsinler. Bunu yaparak istismara zemin hazırlamamamız gerekiyor. Bize ulaşın, en doğru cevabı bizden alın. Pek çok ilçede kadın ve ailenin sorunlarını çözmek için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 'Aile Rehberlik' büroları açtık. Lütfen bu bürolarımıza müracaat edin. İstiyoruz ki bu konularda milletimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarına, kurulun vermiş olduğu ve yaptığı açıklamalara kulak versin."

Tartıştığı kişiye benzettiği sürücüyü öldürdü



GAZİANTEP'te, otomobiliyle dolaşırken önünü kesen kişiler tarafından başından av tüfeğiyle vurulan Hasan Kartal (44) yaşamını yitirdi. Olaya karışan 3 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan A.Ö., Kartal'ı, daha önce tartıştığı kişiye benzettiği için vurduğunu ileri sürdü.

Olay, dün gece Cengiztopel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu kişi, tartışmanın ardından kendisine ait otomobille sokaktan uzaklaştı. Hasan Kartal ise kısa süre sonra A.Ö.'nün tartıştığı kişiyle aynı model olan otomobiliyle sokağa girdi. A.Ö. ve yanındaki arkadaşları Ş.T. M.P. ve H.Y. otomobili durdurdu. Arkadaşları otomobildeki Kartal ile tartışırken, A.Ö. kendisine ait otomobilden av tüfeğini aldı. Olay yerine dönen A.Ö., Kartal'ın başına ateş edip, arkadaşları ile beraber olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesiyle sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Hasan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kartal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını alarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, olaya karışan A.Ö., Ş.T. M.P. ve H.Y.'nin kimliklerini tespit ederek, mahalledeki evlerine operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelilerden A.Ö., Kartal'ı, daha önce tartıştığı başka birine benzettiğini ve yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. A.Ö. ve olaya karışan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Horasan'da mal paylaşımı dehşeti: Ağabeyini ve 4 yeğenini öldürdü (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Erzurum'un Horasan ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölenlerin kimlikleri belirlendi. İlhami Yılmaz'ın öldürdüğü ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz ile oğulları Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz'ın cesetleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Haber: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM ()