DHA YURT BÜLTENİ-10

1)TÜRK METAL SENDİKALI 7 KADIN ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE BURSA'DA ANILDI

GEÇEN sene 7 Mart'ta, Ankara'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında düzenlenen 'Türk-İş Emekçi Kadın Buluşması'na katılmak için otobüsle Ankara'ya giderken trafik kazasında yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası mensubu 7 kadın için kazanın 1'inci yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Metal Sendikası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Programda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sendikacı sıkıntı anlatır, problem anlatır ama bugün o noktada değiliz." diyerek sözlerine başladı. Kazanın ardından hemen Bursa'ya geldiklerini söyleyen Atalay, "Geçen sene bugün olaydan 3 - 4 saat sonra o dönemin Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile beraber İnegöl'e geldik. Yanlıştır, sayı bu kadar değildir, diye duygularla uçaktan indik. Maalesef yaşadığımız tablo zor bir tablo, içler acısı bir tablo. Allah 7 tane kardeşimizin mekanını cennet yapsın. Geçen sene ben burada cenazelerden dönerken bir söz verdim. Pevrul Kavlak beye 'Kurban Bayramı var, Ramazan Bayramı var, işçiler için 1 Mayıs var, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü var ama bundan sonra biz nefes aldığımız müddetçe, Türk Metal her sene 7 Mart'ta etkinlik düzenleyecek. 7 Mart'ta bu kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Bu kardeşlerimiz için Bursa'da etkinlik yapacağız' dedim. Bu sene Türk-İş olarak 8 Mart etkinliklerini Ankara'da yapmayacağız. Cumhurbaşkanlığından telefonla arayıp sordular, 'Türk-İş 8 Mart kutlamayacak mı?' diye, 'Kutlamayacağız' dedik. 'O zaman yarın saat 15.00'da Sayın Cumhurbaşkanımız Türk-İş'i ziyaret edecek' dediler. Yarın bu ziyarette hayatını kaybeden 7 kadınımız adına da her iki fabrikadan 7 kadın Türk- İş'in önünde Cumhurbaşkanını karşılayıp ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.

"KADERİN ÖNÜNE GEÇEMEDİK"

Programda konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise üzerinden ne kadar geçerse geçsin bu acıyı unutamayacaklarını belirterek, "Aradan bir yıl geçti. Acımız biraz hafifler dedim ama olmadı. Ne yaptıysak olmadı. Kaderin önüne geçemedik. Daha önce hiç olmadığı kadar birbirimize bağlandık. Sevinçler kadar kayıpların da bizi birbirimize bağladığını o gün çok daha iyi anladık. Aile bizim için kutsaldır. Biz Türkiye'nin en büyük ve en güçlü ailesi olduğumuz için böylesine büyük acıların üstesinden gelebiliyoruz. Bana hayatımdan hangi günü çıkarmak istediğim sorulsa kuşkusuz '7 Mart' derim. Bütün acıları saran zaman bu yaramızı da saracak, ama içimizdeki o sızı hiç bir zaman dinmeyecek" ifadelerini kullandı.

"SENDİKA DOĞRU ADIMLAR ATTI"

Sendika Başkanlarının ardından söz alan Bursa Valisi İzzettin Küçük kazanın ardından sendikanın doğru adımlar attığını belirterek, "Kaza haberini aldığımda inanamadım ve büyük üzüntü yaşadım. Acımız büyük ama ecel gelince de yapacak bir şey yok. Kazanın ardından sendika bir araya gelerek kenetlendi ve sonrasında aile olduğunu gösterek, doğru adımlar attı. Süreci yönetmek çok önemlidir. Gerek hayatını kaybedenlerin geride kalan ailelerine gerekse yaralıları sahip çıkmasıyla sendika bir işçi sendikasından öte bir aile olduğunu gösterdi. Tekrardan hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.Konuşmalardan sonra kazada yaşamını yitiren kadınlar için mevlid okutuldu.

Görüntü Dökümü

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-Salondan ve katılımcılardan detaylar

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa Valisi İzzettin Küçük konuşmaları

SÜRE: 5 dk 59 sn

BOYUT: 670 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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2)BATMAN'DA SON 1 YIL İÇİNDE ŞİDDETE MARUZ KALAN 720 KADIN KORUMA ALTINDA

BATMAN Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, baronun kadın ve insan hakları komisyonlarının, çocuk istismarı ve cinsel şiddet ile kadına yönelik şiddet ile ilgili çalışmalarını değerlendirerek, "Geçen yıldan bu yana 5'i ağır ceza mahkemesinde olmak üzere toplam 18 çocuk istismarı davasına müdahil olduk. Eziyette ve kötü muameleye maruz kalan 720 kadın, aile mahkemesi tarafından koruma altına alındı" dedi.

Batman Baro Başkanı Avukat Abdülhamit Çakan, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kadın ve insan hakları komisyonlarının son bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarını değerlendirdi. Her iki komisyonun geçmişte yaptığı etkinlikler hakkında bilgi veren Çakan, "Çocuk ve İnsan Hakları komisyonumuz şiddete maruz kalan, cinsel şiddete maruz kalan kadınlarımızın dosyalarında baromuz tarafından takip ediliyor. Batman'da 2017'nin başından bu yana toplam 5'i ağır ceza mahkemelerinde olmak üzere toplam 23 çocuk istismarı dosyasına kadın hakları komisyonumuz baromuz adına müdahil oldu. Yine insan hakları komisyonumuzun da çalışmaları var. Batman Adliyesinde bir intihar vakası oldu soruşturması devam ediyor. O dosyaya da komisyonumuz müdahil oldu. Yine gündem olan Balıkesir Kepsut cezaevinde öldürüldüğü ortaya çıkan Ulaş Yudakul isimli Batmanlı bir vatandaşımızın dosyasına müdahil olduk. Yine Van Gevaş'ta işkenceye maruz kalan 4 masum köylü dosyasına da Batman Barosu olarak müdahil olduk. Ayrıca Batman cezaevinde bize yansıyan bir vaka var, o davaya da komisyonumuz müdahil olma kararı aldı. Ayrıca Cizre'de panzer altında ezilen iki çocuğun Cizre'de yürüyen bir davası var, buna da komisyonumuz müdahil oldu. Yargılama aşamasının tamamında komisyonumuz mağdurun yanında oluyor" dedi. Geçen yıl şiddette, eziyette ve kötü muameleye maruz kalan 720 kadının aile mahkemesi tarafından koruma altına alındığını ifade eden Av. Çakan, "Bir de bizim adli yardım büromuz var. Tüm Türkiye barolarında var. Avukat tutabilecek gücü olmayan, vatandaşlara talepleri doğrulması halinde ücretsiz avukat tahsis ediyoruz. Baro olarak bir çalışma yaptık, 2017 yılında şiddetten dolayı koruma talep eden, geçen yıl boyunca 720 kadın hakkında ailenin koruma kararı verilmiş. Şiddete, kötü muameleye, eziyette maruz kalan kadın gelip aile mahkemesine başvuruyor, aile mahkemesi de şiddete sebebiyet verdiğinden dolayı 6 aya kadar evden uzaklaştırma kararı veriyor. Bu uzaklaştırma kararı tamamen kolluğun takibi ve denetimi altındadır. Şiddette maruz kalan 720 kadına koruma kararı verildi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Abdülhamit Çakan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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3)SÜRÜCÜSÜ ÖLEN MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Murat Temur (18) yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Murat Temur yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Temur ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine götürülen Teymur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Temur'un cesedi otopsi için morga konulurken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin devrildiği görülen görüntülerde Temur'un da sürüklendiği yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Kaza anı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mehmet SEZGİN-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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4)SOSYOLOJİ MEZUNU AYÇA, İŞ BULAMAYINCA BALIKÇI OLDU

MERSİN Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden 2013 yılından mezun olan Ayça Avuloğlu, iş bulamayınca Mezitli Belediyesi Balık Pazarı'nda balıkçı oldu.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görev yapan, formasyon, eğitim koçluğu ve AB Proje yazarlığı konusunda eğitim alan Avuloğlu, memleketi Sivas'ta iş bulamayacağı endişesi ile Mersin'de kaldı. Burada da yaptığı başvurulara yanıt alamayan Avuloğlu, mesleği dışında bir iş aramak zorunda kaldı. Balık pişirme salonunda çalışmaya başlayan Avuloğlu, kimi zaman balık satıyor, kimi zaman da pişirme bölümünde çalışıyor. Avuloğlu, mesleğini yapabileceği günün gelmesini bekliyor.

Mezun olduktan sonra bir dönem özel bir dershanede öğretmenlik yapan Avuloğlu, "Daha sonra formasyon, eğitim danışmanlığı ve eğitim koçluğu eğitimleri aldım ama maalesef öğretmenlik bana göre değildi. Sonuçta Eğitim Fakültesi değil Fen Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Çalışmalar yapıp aynı zamanda emeğinizin karşılığını alıp hayatınızı kazanabileceğiniz, maddi karşılık alabileceğiniz işler var ama maalesef bu tarz işler bulamadım. Çeşitli STK, dernek ve şirketlere başvuru yaptım ama dönüş olmadı. Hala çabalıyor, uğraşıyorum. Bu arada hayatımı devam ettirebilmek için balıkçıda çalışıyorum. Ne iş olsa yapıyorum" dedi.

Çalıştığı ortamı sosyolog olarak kendisine bir araştırma alanı gibi gören Avuloğlu, "Kendi alanımda çalışmak istiyorum ama iş bulamıyorum. Hayatımı kazanmayı sağlayacak bir paraya ihtiyacım var. Projelerde gönüllü olmak bir yere kadar sürüyor. Benim için tüm bu işler bir geçiş süreci. Bir sosyolog olarak bu balıkçı da bir araştırma alanı benim için. Bundan önce tenis kortlarında çalışıyordum. Orada farklı bir zümreye hitap ediyordum, burası farklı bir zümreye hitap ediyor. Bunların hepsi aslında birer done, veri, birikim. Artık bunları da bir şanssızlık olarak görmüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ayça Avuloğlu gelirken

- Balık Pazarı yazı

- Avuloğlu pazara girerken

- Avuloğlu, çevredekiler selam verirken

- Avuloğlu, işyerinde çalışırken

- Avuloğlu balık tezgahında

- Avuloğlu, balık alan bir kişi ile konuşurken

- Avuloğlu elinde diploması ile tezgahda

- Avuloğlu'nun diploma görüntüsü

- Ayça Avuloğlu ile röp

(BOYUT:410,85 mb) (SÜRE:03,39 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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5)ANTALYA'DA YARI AHŞAP EV YANDI

ANTALYA'da, 2 katlı yarı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray 75 Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı yarı ahşap evde, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyenin soğutma çalışmasından görüntü

Evden görüntü

Çevreden görüntü

Vatandaşın çektiği görüntü

227 MB // 02.35

(Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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6)BURDUR'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

BURDUR'da jandarmanın operasyonunda Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eseri Karamanlı ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma Karamanlı'ya bağlı Kılçan köyünde yaptıkları operasyonda R.S., İ.T. ve M.Y.Y.'nin üzerlerinde ve kiraladıkları araçta arama yapıldı. Aramada Bizans dönemine ait üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan, yılan derisi kapaklı, İbranice yazılı 17 sayfalı tarihi eser niteliğinde dini kitap ele geçirildi.

Tefenni cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla R.S., İ.T. ve M.Y.Y. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen tarihi eser ise Burdur Müzesi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarmanın otomobil bagajında kitabı bulması

- Kitaptaki inceleme

94.3 MB

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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7)MANİSA POLİSİNDEN FUHUŞ OPERASYONU: 21 GÖZALTI

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 7 erkek ile fuhuş yaptıkları iddia edilen 14 kadın yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün fuhuş şebekesine yönelik 1 aylık takip sonucunda bu sabah, İzmir'in çeşitli ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, Ukrayna ve Rusya'dan yabancı kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 13 erkekten 7'si, fuhuş yaptıkları iddia edilen 16'ı kadından ise 14'ü gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 erkek ve 2 yabancı kadının ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanlar Manisa'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından emniyete götürüldü. Bu sırada gözaltına alınanlardan birinin eşi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, basın mensuplarına küfür etti, beraberinde getirildiği kız çocuğunun yanına verilmesini istedi. Gözaltına alınanlar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 9 Mart'a kadar emniyette sorgulanacak şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ukrayna ve Rusya'dan yabancı kadınları getiren şüphelilerin, Manisa merkez ve ilçelerde taksi ve kiralık araçlara müşterilere götürdükleri iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan 7'i erkek ve 14 yabancı kadının sağlık kontrolüne getirilirken görüntüleri

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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