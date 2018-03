DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SAVAŞ UÇAKLARI 'HİLAL' OLUŞTURDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' sürdürülürken, Cinderes'e hava bombardımanı gerçekleştirilen savaş uçakları 'hilal' çizdi. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli merkezlerinden Hatay'ın Hassa ilçesi semalarında, Cinderes'e hava bombardımanı yapılan savaş uçaklarının oluşturduğu 'hilal', ilgiyle izlendi. Savaş uçaklarının 'hilal' çizdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

2)AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU, AİLEVİ SORUNLARI ÇÖZÜYOR

KAHRAMANMARAŞ İl Müftülüğü bünyesinde 11 yıl önce kurulan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, birçok problemin çözümünde ailelere yardımcı oldu. İl Müftüsü Celal Sürgeç, büroda, evlenmeden boşanmaya kadar her konuda vatandaşlara dini hizmet sunulduğunu söyledi.

Milli ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla 2007'de açılan Kahramanmaraş Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, bugüne kadar direkt ve dolaylı olarak binlerce kişiye hizmet verdi.

'BÜROMUZUN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK'

İl Müftüsü Celal Sürgeç, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'na gelenlere rehberlik ve manevi danışmanlık yapıldığını, bunun dışında sahaya çıkan personelin çeşitli toplantı ve projelerle de aile konusunda toplumu aydınlatan, geçmişten gelen örf ve adetlerle ilgili yanlış bilgileri düzelten ve halk arasında kadınlar ile ilgili aslı olmayan küçük düşürücü yanlış bilgileri düzeltmeye yönelik birçok konuda dini hizmet verdiğini söyledi. Büronun, başarılı çalışmalarından dolayı Türkiye'de ilk 5'e girerek teşekkür belgesi de aldığını da ifade eden Müftü Sürgeç, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız ailelerimize her konuda, yani evlenme, boşanma, evlilik hakkında, diğer dini sorular hakkında gerçekten çok güzel rehberlik yapıyorlar. İnşallah bundan sonra çok daha katlanarak, daha da iyiye giderek, daha da güzele ve mükemmele giderek Kahramanmaraş'ta Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İl Müftülüğümüzün bünyesi altında diğer ilçe müftülüklerimizle beraber bu konuda en mükemmel bir şekilde daha organizeli, daha sistemli bir şekilde bürolarımız faaliyetlerini gerçekleştirecekler."

HAKTAN: BİLİNÇLİ EBEVEYN, HUZURLU AİLE

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl koordinatörü Songül Haktan ise boşanmadan aile mahremiyetine kadar birçok konuda dini hizmet verdiklerini söyledi. Huzurevi, Kadın Konukevi ve Sevgi Evleri sakinleriyle Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki gençlere kadar özel dini programlar hazırladıklarını kaydeden Haktan, şöyle konuştu:

"4-6 yaş Kuran kurslarında velilerimize dönük programlarımız var. Her ay belirli konularda burada çalışan vaiz arkadaşlarımız onları dini açıdan ailevi bilgilerle donatıyorlar. Ailede mahremiyet bilinci, çocuk eğitiminde sabır gibi çok güzel başlıklarımız var. Bunun haricinde 2018 yılına binaen bilinçli ebeveyn ve huzurlu aile adı altında bir proje başlattık. İmam hatip lise ve ortaokullarında velilere dönük bir proje bu. Velilerimize gidip seminer veriyoruz, aylık bir konu belirliyoruz. Bir arkadaşımız gidiyor, orada ailede mahremiyet bilincidir, çocuk eğitiminde sabırdır, aile içi iletişimdir, bu gibi konularda elimizden geldiğince topluma yardımcı olmaya çalışıyoruz."

BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'na son olarak boşanma aşamasına gelen bir çiftin gittiği belirtildi. Ayrı yaşayan 2 çocuk sahibi çiftin büroya giderek yaşadıkları sorunları anlattığı, personelin de kendilerine sunduğu çözüm önerisi sonrasında boşanmaktan vazgeçerek birbirlerine bir şans daha verdiği kaydedildi.

3)ÇİĞDEM ÖZER, DEDESİ AŞIK VEYSEL'İN SAZINI ÇALDI

ÜNLÜ Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun torunu Çiğdem Özer, Ozanlar Müzesini ziyaret ederek, dedesine ait sazı çaldı. Ünlü Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun torunu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Çiğdem Özer(41), bağlama ustası Şentürk İyidoğan tarafından Sivas’ta açılan Ozanlar Müzesi’ni ziyaret etti. Aşık Veysel’in kızı Hayriye Özer’in kızı olan Çiğdem Özer, ziyarette dedesinin mini büstünün olduğu müzeyi gezdi. Müzedeki dedesi Aşık Veysel’e ait olan sazı da çalan Özer, bağlama ustası Şentürk İyidoğan'dan dedesinin türkülerini dinledi.

Ozanlar Müzesini gezerken duygulandığını ifade eden Özer "Şentürk Usta hayalini gerçekleştirmiş. Genç kuşaklara da iletebileceğimiz burada birbirinden ayrı inanılmaz güzelliklerin olduğu müzede dedem Aşık Veysel de var. Neşet Ertaş da var. Yakın dönemden yine Aşık Mahsuni Şerif de var. Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu var. Müthiş güzel duygular duygular hissediyorum. Hepsi birbirinden değerli ve yüzyılda bir gelecek ozanlar. Biliyorsunuz artık kolay ozan yetişmiyor eskiden, dedemin zamanında Konya'nın buğdayı Amasya'nın elması, Malatya'nın kayısısı ne kadar meşhursa Sivas'ta aşığı bol bir yer. Aynı zamanda Şentürk bey bronz heykellerini yaptırmış. Dedemin sazını hediye etmişler Şentürk beye, dolayısıyla onu görmüş oldum .Bunlar manevi olarak insanı mutlu eden şeyler. Annemin babası olduğu için hep Aşık Veysel konuşulurdu, saz çalınırdı türkü söylenirdi. Ama şimdi teknoloji o kadar ilerliyor ki artık insanlar türkü dinlemiyor hale geliyor ya da değerlerinden uzaklaşıp teknolojiyle daha bambaşka bir yere gidiyor dünya. Dolayısıyla benim burada hissettiklerimi belki çocuklarımızın çocukları aynı duyguyla hissetmeyecek. Bu kadar güzel insanları bir araya toplayıp, gelecek nesillere birazcık olsun katkı sunmak için Şentürk beyin yaptığı çok özel ve güzel bir kültür hizmeti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bağlama ustası Şentürk İyidoğan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Veysel Babanın tüm sülalesi benim için kutsaldır. Çiğdem hanımın buraya gelmesi çok büyük keyiftir, çok büyük gururdur benim için" diye konuştu.

