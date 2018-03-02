DHA YURT BÜLTENİ-10

Cinderes bölgesindeki YPG hedefleri topçu atışları ile vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde YPG hedefleri topçu atışları ile vuruldu. Görüntülerde; bölgedeye yapılan atışlar sonrası dumanların yükselmesi yer alıyor. Görüntüler ÖSO birliklerinin sosyal medya hesapları ve bazı hesaplardan paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cinderes bölgesindeki YPG hedeflerinin vurulması sonrası yükselen dumanlar

Haber: HATAY ()

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Zeytin Dalı Harekatı'nda zor şartlarda operasyonlar devam ediyor

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Haraketı kapsamında operasyona katılan güvenlik güçlerinin çamur içinde kalan botlarının fotoğrafları ortaya çıktı. Operasyondan dönen güvenlik güçlerinin kaldıkları yerin kapısına bırakılan çamurlu botlar harekatın zorlu şartlarda devam ettiğini ortaya koydu.

Görüntü Dkümü

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-FOTOĞRAF

Haber: HATAY ()

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Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ile oğlunu kurtardılar (2)

BAYRAĞI ALIP GÖĞSÜNE KOYDU

Bolu Dağı'nda bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralanırken, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi bölgeye geldi. Bir jandarma eri, otomobilden düştüğü tahmin edilen ve çalılara takılan Türk bayrağını gördü. Jandarma eri, çalılara takılan bayrağı alıp katlayarak göğsüne koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Askerin Türk Bayrağı'nı çalılardan alırken görüntüsü

Türk Bayrağı'nı katlayıp göğsüne koyması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / Düzce ()

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Şehit Astsubay Koç'un cenazesi, memleketi Konya'da (2)

ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ'U 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Afrin'de şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra helallik alınmak için baba evine getirildi.

Şehit Koç'un cenazesini evin önünde yaklaşık 500 kişi ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Baba Ahmet, anne Fatma Zehra, kardeşleri, yakınları ve silah arkadaşları tabuta sarıldı. Şehit Koç'un cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'a getirildi. Şehit babası Ahmet Koç, burada da oğlunun tabutunu, musalla taşına kadar omuzunda taşıdı. Şehidin cenazesi getirildiği sırada mezarlıkta temizlik çalışması yapan belediyede görevli kadın işçiler, şehidin cenazesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Koç'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

'ÖLÜM BİZE NE UZAK, BİZE NE YAKIN ÖLÜM'

Şehit Koç, görevli olduğu İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayındaki silah arkadaşlarıyla Zeytin Dalı Harekatı'na katılmadan önce Gaziantep de bulunan toplanma merkezinde 'ya konuşup şair Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiiri bölümünden 'Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' sözlerine okudu.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesinin baba evine getirilmesi

- Helalik alınması

- Ailesinin tabuta sarılması

- Cenazenin Namazg'a getirilmesi

- Babanın omuzunda taşıması

- kadın işçiler

- Törenden genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK KONYA ()

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Hafif ticari aracın çarptığı emekli Başkomiser öldü

GİRESUN'da, karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan emekli Başkomiser Halit Yalın (77), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 12:00 sıralarında Eriklimanı Köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı 28 NN 279 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan emekli Başkomiser Halit Yalın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yalın, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yalın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Mustafa K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza anı görüntüsü

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU

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HDP'li Öcalan, kadın mahkumlara kartpostal gönderdi



HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Şanlıurfa'da tutuklu kadın mahkumlara kartpostal gönderdi.

HDP Milletvekili Dilek Öcalan, partisinin Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle birlikte Sarayönü PTT Şubesi önünde bir araya geldi. Dilek Öcalan ve kadınlar, mahkum hemcinslerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kartpostal gönderdi.

Kartpostalları teslim eden HDP'li Öcalan ve kadınlar PTT şubesinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- PTT Şubesi önünde toplanan HDP'liler

- HDP Milletvekili Dilek Öcalan PTT Şubesine gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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