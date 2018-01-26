DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)ORDU'DA ŞEHİT POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ORDU'nun Fatsa ilçesinde önceki gece devriye görevi yaparken yönetimindeki aracın denize düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Ümit İmdat, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Fatsa ilçesinde önceki gece sivil polis otomobili liman içinde devriye görevi yaptığı sırada sürücü direksiyon kontrolünü yitirince araç denize düştü. Polis memuru Hüsnü Ay yaralı olarak kurtulurken, sürücü olan şehit polis memuru Ümit İmdat suda kayboldu. Ardından dalgıçların yaptığı çalışma sonrasında cansız bedeni bulunan şehit polis memuru Ümit İmdat için bugün Fatsa İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kayserili olan 2 çocuk babası şehit polis memuru Ümit İmdat eşi Tuba İmdat'ın isteği üzere Fatsa İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memuru Ümit İmdat'ın cenazesi Fatsa İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Orta Büyük Camii'ne getirildi. Burada Tuba İmdat şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit çocukları, Alper (13) ve Zeynep (4) de cenaze törenine katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının şehit polis memuru Ümit İmdat'ın cenazesi ardından Fatsa Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Fatsa İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehidin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tabutun taşınması

-Namazın kılınması

-Şehidin eşi ve oğlunun tabut başında görüntüsü

-Şehidin fotoğrafı

-Detaylar

(SÜRE:2.54 Dk) (BOYUT:324.88 MB)

Haber-Kamera:Ali YAZAN/FATSA(Ordu), ()

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2)TERMİK SANTRAL İNŞAATINDA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında, üzerlerine forkliftle taşınan iskele kurmakta kullanılan demir profiller devrilen 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Soma'ya yaklaşık 35 kilometre mesafedeki kırsal Türkpiyale Mahallesi'ndeki, özel bir şirkete ait termik santral inşaatında iskele kurmak için bugün saat 11.00 sıralarında çalışma başlatıldı. Forklift ile taşınan iskele demir profilleri bir anda kayarak işçilerin üzerine devrildi. İskele kurma işini yürüten taşeron firmada çalışan işçilerden 35 yaşındaki İskender Sapmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer işçi 25 yaşındaki Mehmet Şöki yaralandı. Şöki, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Şöki'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sapmaz'ın cesedi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemlerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

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3)FIRTINA KABUS GİBİ ÇÖKTÜ, DENİZE AÇILAN PİŞMAN OLDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iki gündür süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrum'da sabah etkisini kaybeden rüzgar, öğleden sonra şiddetini arttırıp fırtınaya dönüşünce ilçenin üzerine kabus gibi çöktü. Bodrum'un Ortakent ve Akyarlar mahallelerinden fırtınanın yavaşlamasıyla denize açılan balıkçı tekneleri, dev dalgaların ortasında kalınca pişman oldu. Turgutreis açıklarında fırtınaya yakalanan balıkçılar, güçlükle limana dönebildi. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren gemiler ise çareyi Camel Beach ve Bitez Adaboğazı Koyu'na demirlemekte buldu. Fırtınadaki dalgaların etkisiyle, Turgutreis ve Gündoğan mahallerinde tekneler karaya sürüklendi. Dün (Perşembe) yapılamayan Bodrum- Datça ve Bodrum İstanköy (Kos) seferleri bugün de yapılamadı. Açık denizde rüzgarın saatteki hızı, 70 kilometreyi buldu. Dalga yüksekliği ise 4 metreyi aştı. Bazı balıkçı tekneleri barınakta battı. Şiddetli fırtınanın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Denize açılan ve zor anlar yaşayan teknelerden görüntü

- Koylara giren ve bekleyen kuru yük gemilerinden görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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4)FAKIBABA: RÜYAM GERÇEKLEŞTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa’da İmam Bakır Mahallesi'nde yapılan ve bölgenin en büyük külliyesi olma özelliği taşıyan 5 bin kişilik Mevlana Külliyesi'nin açılışına katıldı. Cemaate seslenen Bakan Fakıbaba, "Ben, belediye başkanıyken burası için benden çok gelip, istediler; ama medrese yapacağına inandığım Kasım Hafız'a 'olur' verdim. Malezya'dan bir iş adamı Eyüp Nebi'yi ziyareti için eşlik ettim. Orayı çok beğendi. Buraya geldi baktı ve 'Ben burayı bitireceğim' dedi. Onun adına büyükelçiye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir rüyam vardı. O da gerçekleşti" dedi.

ERBAŞ'TAN MEHMETÇİK İÇİN DUA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ise 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine dua etti. Cami, duaların ardından ibadete açıldı. Camide Cuma Hutbesi'ni okuyan Erbaş, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları söyledi:

"Rabb'imiz, okunan Fetih sureleri hürmetine, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve inayetini esirgeme. Millet olarak bize zafer ihsan eyle. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle. Allah’ım birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat verme. Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Rabbimiz terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından, fitne, fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe yekvücut olmayı nasip eyle. Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme."

Cuma namazı sonrası Hz. Muhammed'in 'Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı ve çıkışta cemaate pilav ile ayran ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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- Mevlana Camisi

- Caminin açılışı ve dua okunması

- Camiye gelen vatandaşlar

- Prof. Dr. Ali Erbaş’ın hutbede konuşması

- Bakan Fakıbaba’nın konuşması

- Camide dağıtılan pilav

- Sakal-ı Şerif-in ziyaretçiler açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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5)ÜNİVERSİTELİ GENCE 'KEDİLERİ ÖLDÜRDÜ' SUÇLAMASI

ESKİŞEHİR'de Üniversitesi öğrenci A.Ç.'nin 2 kediden birini zehirleyerek, diğerini de çamaşır makinasına atarak telef ettiği öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınıp sebest bırakıldı.

Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi A.Ç.'nin 2 kediyi telef ettiği iddiası Eskişehir'de sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan görüntülere göre üniversite öğrencisi A.Ç., ilk olarak 3 aylık bir kediyi zehirleyerek, bir kediyi de çamaşır makinasına atarak telef etmekle suçlanıyor. Görüntülerde suçlamaları kabul etmeyen A.Ç. 3 aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, kedinin verdiği yağlı döneri yedikten sonra telef olduğu ve onu çöpe attığını söylüyor. A.Ç., diğer kedinin ise evde giysilerini çamaşır makinasına attığı sırada kedinin makinaya girdiğini, kendisinin ise bunu fark etmediğini öne sürerek, "çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" dedi.

Çamaşır makinasında telef olan kediyi koyduğu poşeti komşularına gösteren A.Ç., kediyi kestiğini ve kanların olduğunu söyleyen bir komşusuna da "onlar kan değil, salça" dedi.

Komşularının şikayeti üzerine A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç.'nin götürüldüğü Polis Merkezi'de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'DE 3 YIL ÖNCEKİ OLAY

Eskişehir'de 3 yıl önce medana gelen başka bir olayda sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanasıyla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencisi Mustafa Can Aksoy da, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Görüntü dökümü:

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Sosyal medyada yayınlanan görüntüde;

-Çamaşır makinasına konulup telef edilen kedinin poşet içeisinden çıkarılması,

-A.Ç., ile cep telefonuyla çekim yapan komşuları arasındaki konuşmalar,

-A.Ç.'nin kedilerden birinin verdiği yemekten, diğerinin de farkında olmadan çamaşır makinesine girmesi nedeniyle telef olduğunu söylemesinden görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

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6)DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNDE TURİSTLERİ ÇİÇEK VE LOKUMLU KARŞILAMA

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Gümrük Müdürlüğü personeli Midilli-Ayvalık arasında sefer yapan turistleri Deniz Hudut Kapısında çiçek ve lokumla karşıladı.Ayvalık ilçesinde, Gümrük Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törende, Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törenin ardından Gümrük Müdürü Mesut Koç ve personeli, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan’ı ziyaret etti. Ziyarette Gümrük Müdürü Mesut Koç, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan'a çiçek ve Gümrük Müdürlüğü arması yer alan tabak hediye etti. Ziyaret ardından Kaymakam Arslan ve Müdür Koç, Deniz Hudut Kapısında personel ile Ayvalık-Midilli arasında sefer yapan turistleri çiçek ve lokumla karşıladı.

Deniz Hudut Kapısında turistlere kendi eliyle çiçek veren Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç, Ayvalık'ın Midilli ve Midilli'den gelen turistler için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Turistler ise kendilerini çiçek ve lokumla karşılayan Gümrük Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet Meydanında çelenk sunmadan görüntü.

-Deniz Hudut kapısında yolcuların çiçek ve lokumla karşılanmasından görüntü.

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), ()

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7)TEKİRDAĞLI GAZİLERDEN AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERE DESTEK

TEKİRDAĞ'da gaziler, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verip, ordunun emrinde olduklarını açıkladı.

Tekirdağ Muharip ve Gaziler Derneği Şubesi üyesi yaklaşık 50 gazi, TSK'nın Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Üç Kemaller Parkı'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan gaziler, 'Ülkemizin bekası için teröristlerle savaşan kahraman ordumuzun yanında ve emrindeyiz' yazılı pankart açtı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Akıncı, "Bizim için savaşan kahraman askerlerimize bir nebze olsun manevi destek için bu etkinliği yapıyoruz. Ben kendim Kıbrıs barış harekatının 1 ve 2 çıkarmalarına komando tim komutanı olarak katıldım. Allah ülkemize harp göstermesin. Savaşın acı ve en iyi yönünü tattım. En iyi yönü nedir? Rum bayrağını indirip Türk bayrağını göndere çektim. En kötü yönü ise, şehitlerimizi gördüm, yaralanan askerleri gördüm. Bunun için şuanda orada bizler için savaşan askerlerimize Allah güç versin. Ülkemize bir daha kötü günler göstermesin" dedi.

Gazilerin etkinliği, alanda kurulan ses siteminde kahramanlık türkülerinin çalınması ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Alana toplanan gaziler

-Gazilere destek için gelen vatandaşlar

-Marş çalınması

-Akıncı'nın açıklaması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDĞ,()

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8)BİNGÖL ADLİYESİ'NDEN AFRİN İÇİN KAN BAĞIŞI

SURİYE'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında oluşabilecek herhangi bir kan ihtiyacı için Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyede kan bağışı kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve adliye personeli ile vatandaşlar kampanya kapsamında kan verdi.

Adliye binası içerisinde yapılan bağış kampanyasına adliye personelleri ile vatandaşlar da kan bağışında bulunarak destek verdi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kan verdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkemiz hem içerde hem dışarda, ülkemizin geleceğine kast eden terör unsurları ve dış mihraklarla mücadele etmektedir. Yaklaşık 1 haftadır Suriye topraklarında ülkemizin geleceğine, toprak bütünlüğümüze kast eden bir harekat söz konusu. Biz tüm toplum olarak dualarımızla, orada harekat icra eden güvenlik güçlerimizin yanındayız. Orada oluşacak herhangi sağlık problemlerindeki kan ihtiyacını gidermek adına, Bingöl'de Adliye personelleri olarak katkıda bulunmak istedik. Bu amaçla adliyemizde kan bağışı çalışmasını başlattık. Tüm personellerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisinin olduğunu görüyoruz. Personel ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binası detayları,

-Kan verme işlemleri,

-Başsavcının kan vermesi,

-Başsavcının açıklamaları,

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-

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