DHA YURT BÜLTENİ-10 

Kırıkhan'a sevkiyat

Afrin operasyonu kapsamında TSK, Kırıkhan ilçesi yönüne doğru tank ve zırhlı araç takviyesi yapıldı. Operasyonda yaralanan ve Hatay'ın Hassa ilçesindeki tahliye noktasından ambulanslarla alınan yaralı ÖSO mensupları Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıları hastanede ziyaret eden MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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- Tırlar üzerinde tanklar geçerken

- Zırhlı araçların geçişi

- Zırhlı araç konvoyunun görüntüsü

Haber-Kamera:Murat KİBRİTOĞLU-İbrahim MAŞE/REYHANLI,(Hatay),()

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1 Türk askeri daha yaralandı

Çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 2 ÖSO mensubu, Gülbaba Tahliye Noktasından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Gün içerisinde yaralanan Türk askeri sayısı 3'e yükseldi.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların getirilmesi

Haber-Kamera: KİLİS ()

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Öncüpınar'dan askeri araçların geçişi sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'le askeri araçların geçişi devam ediyor.

Görüntü DÖkümü

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-Askeri araçların geçişinden görüntü

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI / KİLİS ()

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Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı (2)

İL PROTOKOLÜ İKNA ETTİ

Akaryakıt istasyonundaki intihar girişimini haber alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine geldi. Vali, belediye başkanı ve emniyet müdürü ayrı ayrı M.Ö. ile telefonla konuşarak ikna etmeye çalıştı. 2 katlı istasyon binasının ikinci katındaki odaya kendisini kilitleyen M.Ö., çabaların ardından intihar girişiminden vazgeçti. Olay yerine çağrılan psikologlarla görüşen M.Ö, daha sonra ailesiyle buluştu.

Görüntü Dökümü

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- İntihar girişiminde bulunan M.Ö.'nün elinde telefonla canlı yayın yaparkan görüntüsü

- Özel harekat polislerinin gelmesi

- Binaya girmesi

- Olay yerindeki ambulans ve sağlık görevlileri

- Polislerden görüntü

- İtfaiye görüntüsü

- Çelik yelek takan polisler

- Detay görüntüler

- Polisin konuşması

- Bilgisayardan M.Ö.'nün canlı yayınını izleyen yakınları

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün gelişi

- İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın gelişi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın gelişi

- Binaya girmeleri

- Bir polisin binadan çıkıp Şahsı aldıklarını söylemesi

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera: Veysel DOGUÇ/ADANA,()

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Mehmetçiğe mesir macunu gönderecekler

MANİSA'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Zeyti Dalı Harekatı'na destek vermek ve harekatta görev yapan askerlerin güç kazanması için bölgeye şifalı mesir macunu göndereceklerini söyledi.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine Manisa'dan şifalı bir destek geldi. Manisa'nın 500 yıllık geleneği olan ve şifalı olduğuna inanılan 41 çeşit baharattan oluşan mesir macunu, harekatta görev yapan askerler için Hatay Tugay Komutanlığı'na gönderilecek.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında ülkemiz Afrin'e bir operasyon başlattı. Biz bu işin en kısa sürede zaferle tamamlanmasını ve bu seneki Mesir Macunu Festivali'ni bu başarılarla birlikte coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bu operasyonla ilgili devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize desteğimizi de kış aylarında göstermek istiyoruz. Mehmetçiğe şifalı, geleneğe uygun mesir macunlarını göndererek, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Herkesin, bütün Türk milletinin destek vermesini isteriz. Askerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz" diye konuştu.

İlk etapta önümüzdeki günlerde 1000 adet mesir macununu göndereceklerini ifade eden Ufuk Tanık, gerekli olması halinde göndermeye devam edeceklerini söyledi. Tanık, "Mesir Macunu bir inanış, bir gelenektir. İçinde 41 çeşit baharat var. Enerji veren bir ürün. Hem şifa olsun hem de askerimize güç versin. Kış şartları var. Soğukta da sıcak tutacak mesir macunlarını yesinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mesir macunlarından görüntü

- Ufuk Tanık'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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