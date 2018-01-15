DHA YURT BÜLTENİ-10

1)REYHANLI'YA TANK SEVKİYATI

DOĞU illerinden Hatay'a gönderilen tank ve askeri araçlar Reyhanlı bölgesine sevk edildi.

Afrin operasyonu kapsamında sınır bölgesine askeri sevkiyat sürüyor. Doğu illerinden Hatay'a gönderilen 7 tankı taşıyan TIR'lar Hatay'a ulaştı. Zırhlı araçlar ile sivil askeri araçların da eşlik ettiği konvoy, Hatay'dan Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Narlıca Hudut Tabur'una geçiş yaptılar. Tankların Oğulpınar Hudut Karakolu'na konuşlandırılması bekleniyor.Öte yandan bugün Oğulpınar Mahallesi'nden karakol bölgesini takip eden gazeteciler de askerler tarafından mahalle dışına çıkartıldı. Mahalle girişinde kurulan uygulama noktasından gazetecilerin mahalleye geçişlerine izin verilmedi.

Görüntü Dökümü

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- Tank sevkiyatından görüntü

SÜRE:35" BOYUT:36 MB

Görüntü Dökümü

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-Polis eskortu eşliğinde tank yüklü askeri çekicilerin geçişi

SÜRE:01' 01" BOYUT: 114 MB

Haber:Ramazan ÇELİK-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera:HATAY,()

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2)BAKAN BAK'TAN GENÇLERE TAVSİYE: İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK RUHUNUZU ASLA KAYBETMEYİN

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlere hayalleri olmadan bir şey olmayacağını belirterek, "Yetişmiş bilim adamına ihtiyaç var. İnovasyon ve girişimcilik ruhunuzu asla kaybetmeyin. Farklı olursanız, farklı işler yaparsanız onun getirisi, geliri çok daha yüksek" dedi

Kocaeli Ticaret Odası'nın salonundan düzenlenen 3 Tematik Kış Kampları Projesi Ar-Ge İnovasyon Kampı'nın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Bakan Bak bulunduğumuz coğrafyada ayakta durabilmek için güçlü olmamız gerektiğini belirterek, "Bilişim sektöründe, yazılım sektöründe, uzay sanayinde, savunma sanayinde özellikle savunma sanayinde çok güçlü olmamız lazım. Ak Parti iktidara gelmeden önce savunma sanayinde bizim yerlilik payımız yüzde 25'lerdeydi. Şimdi bu gün yüzde 75'lerin üzerinde. Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar ortada. İnsansız hava araçları yapmak, almak için yalvarıyorduk adeta. İşte çeşitli bahanelerle onların yazılımlarını bize vermiyorlardı veya tamiri veya bakımı gerektiğinde yaptırmıyorlardı. Şimdi ne oldu? Türk girişimcisi, Türk mühendisleri şimdi daha iyi insansız hava araçlarını yapıyor. Silahlısını da yapıyor, silahsızını da yapıyor. Uzaya uydu yolladık. Bunların hepsi Türk mühendislerinin çalışmasıyla. Ama burada bir zihinsel dönüşüm var. Ben şunu kabul etmiyorum. Hep söylerler işte Alman mühendisleri çok iyidir, İngiliz mühendisleri böyledir, Amerikan mühendisi böyledir, bu doğru değil. Türk mühendisi daha iyidir. Ama burada şu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize aşıladığı en önemli şey özgüven. Özgüven sizi yapabilecek, başarabilecek yetkiye, güce kavuşturur" dedi.

Türkiye'nin ilerlemesi için bilim adamlarının yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Bak, "Yetişmiş bilim adamına ihtiyaç var. İçinizde nice arkadaşlarımız mutlaka gelecekte, çok daha önemli yerlere gelecekler. Artık biz yüksek teknolojiye geçmek durumundayız Türkiye olarak. Bu yüksek teknolojiye geçişinde kapısı, inovasyon, girişimcilik, Ar-Ge buradan geçiyor. Bir işi yapıyoruz, 50 dolar kazanıyoruz ama biz yüksek teknoloji ürünlerde bunlar 5 bin dolarlara çıkıyor yaptığınız iş. O yüzden bakıyorsunuz, durum bu. Hayaller olmadan bir şey olmaz, mümkün değil. Gençler şunu düşünün yani girişimcilik ruhu, bakın inovasyon ve girişimcilik ikisini birlikte söylüyorum, girişimcilik ruhunuzu asla kaybetmeyin. Yani işte devlete girerim, memur olalım. Bana devlete değil de, özel sektöre gidip, iyi bir mühendis olalım, iyi bir hukukçu olalım, iyi bir doktor olalım, iyi bir eğitimci olalım özel sektörde çok daha fırsatlarla beraber işler yapalım bunu siz böyle düşünün" diye konuştu.

Ar-ge ve inovasyonun önemine değinen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"İnovasyon farklı bir pencere, değişim yani rutin olan şeyleri yapmıyorsunuz. Yeni şeyler yapıyorsunuz. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde edemezsiniz, o yüzden farklı şeyler yaparak, farklı sonuçlar elde edersiniz. Farklı olmak zorundasınız, farklı şeyler yapmak zorundasınız. Hep okumuşsunuzdur, bir garajda başlayan Apple hikayesi. Düşünün garajda bilgisayar yapıyorlar ve Apple'in hikayesi. Başka onlarca hikaye var, işte bunlardan birisi olmak çok önemli. İşte inovasyonun önemi burada. Çünkü siz farklı olursanız, farklı işler yaparsanız onun getirisi, geliri çok daha yüksek. Yaklaşık 10 yıl asistan olarak çalıştım üniversitede, dersler verdim öğrencilerime ve araştırmak için gelen öğrencilere hep yol gösterdim. Daha iyi kaynakları gösterdim. Şimdi çok daha şanslısınız, internet ortamı var, istediğiniz bilgiye, istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Fakat bize yeni bilgiler lazım. O bilgiler ışığında, o temel bilgiler ışığında yeni sonuçlar lazım. Ülkemizde yeni yeni yatırımlar yapılıyor. Savunma sanayinde yatırımlar var. Kendi uçağımızı yapmak için çalışıyoruz. Kendi otomobilimizi yapmak için çalışmalar sürüyor ve yeni yeni şeyleri yapmak zorundayız. Bu coğrafyada güçlü kalabilmek için. İşte arabanı alıp dışarıdan ithal edip, işleyip tekrar satmak bunlar artık değil, sanayi artık 4.0 işte 5.0 oralara gidiyoruz. Üniversiteleri gençlerimizin de artık hayatlarıyla ilgili bu tip planlamaları olması lazım. Biz tabi gençlerimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu gençlerimiz elhamdülillah bu ülkenin büyümesi gelişmesi için çaba gösteriyorlar, sanayicilerimiz yatırım yapıyor, devletimiz çalışıyor ve biz bu coğrafyada güçlü kalacağız. Etrafımızda olan olayları görüyorsunuz, yapılmak istenen oyunları, yapılmak istenen planları görüyorsunuz. İşte bu coğrafyadaki en önemli güç, bu gençler. Sizler geleceğe yatırım yapacak inovasyon içerisinde, AR-GE içerisinde, yapay zeka çalışmaları içerisinde olursanız çok daha ileriye gideriz"

Görüntü Dökümü

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- Protokolden görüntü

- Bakanın konuşması

- Detay görüntüler

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), () -

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(ÖZEL)

3)SURİYE'DEKİ OKULLARA YARDIM



İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından sosyal medyada başlatılan kampanya kapsamında elde edilen 1500 battaniye, uyum setleri, cep satranç takımları, kışlık giyim ve diş bakım setlerinden oluşan malzemeler, Suriye'nin Azez kentinde eğitim gören okullardaki yetim çocuklara teslim edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın sosyal medyadan başlattığı kampanya ile iki haftada 1500 battaniye alındı. Bağışlarla alınan battaniyeler ile Göç İdare Başkanlığı’nın mülteci çocukların eğitimleri için hazırladığı uyum setleri, PTT Genel Müdürlüğü tarafından bağışlanan cep satranç takımları ve kışlık giyim ürünleri, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen diş bakım setleri ile çeşitli bere, atkı ve çoraplar ayrı yetim okulunda dağıtıldı.

Turuncu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zahide Ceylan, İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mukadder Tanok Kırbaş, aktivistler Esra Demirci, Özlem Akgüç, Zeynep Berdibek ve İHH çalışanlarından oluşan ekip, Azez'in İhtimlat kasabasındaki 420 çocuğun eğitim gördüğü Şam Yetim Okulu ile Şemmiri Mülteci Kampı içinde yer alan Şumul Ilgıt Anaokulu'ndaki çocuklara yardımları ulaştırdı. Yardımları teslim etmenin mutluluğunu yaşayan ekip, savaşın biran önce son bulmasını ve çocukların yetim kalmamasını diledi.

Görüntü Dökümü

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-Şam Yetim Okulu ile Şemmiri Mülteci Kampı'ndan görüntüler

-yapılan yardımlardan görüntü

-çocukların görüntüsü

-çocuklar için düzenlenen etkinliklerden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Murat VAROL/AZEZ (Suriye), ()-

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4)DONDURUCU SOĞUKTA ANTRENMAN



KARS Altay Geçlik Spor Kulübü Derneği'nin sporcuları, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava ve karlı zeminde antrenman yapıyor.

Karlı zemin ve soğuk havada antrenmana çıkan kick boksçu sporcular, 4 -14 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Wushu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Kars'ı ve Altay Gençlik Spor Kulübü Derneği'ni Antalya'da temsil edecek olan 25 sporcu, salondaki çalışmalarını, zaman zaman da açık açık alanda sürdürüyor. Soğuk ve karlı zeminde koşu yapan gençler gölge boksu ve şınav çektikten sonra bayrağa selam durup sporcu yemini etti.

Altay Geçlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Gönen, spor salonunda yeterli malzemelerinin olmadığını söyleyerek Karslı hayırseverlerden ve sporseverlerden yardım destek istedi. Kars'tan bugüne kadar çok önemli sporcuların yetiştiğini de belirten Gönen, amaçlarının gençleri sokaktan kurtarıp spora alıştırmak ve sporla kardeşliği pekiştirmek olduğunu belirtti. Gönen ayrıca, salon çalışmalarının dışında sokağa da çıkarak sporcuları her türlü hava koşullarına adapte ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------: (ÖZEL)

-Kick boks sporcu yemini

-Gölge boksu

-Bülent Gönen'in konuşması

-Şınav

-Koşu

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

Kaset DV. 395 MB - 5 DK 59 SN -

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5)25 YILDA 40 BİR PUL BİRİKTİRDİ (ÖZEL)

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Oltu taşı işletmecisi Nejdi Gümüş (49), 25 yılda yerli ve yabancı olmak üzere toplam 40 bin pul biriktirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Nejdi Gümüş, 25 yıl önce başladığı pul koleksiyonunu her geçen gün geliştirip bu noktaya getirdiğini söyledi. İşyerinde sergilediği eski para ve pulların satışa sunduğu ve kara elmas olarak bilinen Oltu taşı kadar ilgi gördüğünü belirten Gümüş, şöyle dedi: "Bir merakla başlayan bu yolda yaklaşık 40 bin pula sahip oldum. Koleksiyonumda Osmanlı dönemine ait pullarda yer almakta. Ama bunu fazla abartınca pullar ne eve ne de işyerime sığmamaya başladı. Artık koruyamıyorum. Yaklaşık 20 bin liraya mal olan pul koleksiyonunu meraklısı olursa elden çıkarmayı düşünüyorum. İşyerime gelen müşteriler koleksiyona büyük ilgi gösteriyor. Boş zamanımı koleksiyonumla uğraşarak geçiriyorum. Herkese bu tür aktivitelerle uğraşmayı tavsiye ediyorum. Tabi benim gibi abartamamak şartıyla."

İl il dolaşarak Oltu taşından yaptığı kolye, tespih, ağızlık, broş, yüzük, künye gibi ürünleri pazarlayan Nejdi Gümüş, "Koleksiyondaki her pulu 1 liradan hesaplasak 40 bin lira eder. Taliplisi olursa anlaşırız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Nejdi Gümüş işyerinde

-Nejdi Gümüş tespihleri düzeltirken ve çalışırken

-Nejdi Gümüş pulları kaşırtırırkenv e pullardan detay

-Nejdi Gümüş ile röp

-Müşteriler pullara bakarken

(Haber-Kamara: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum)

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