DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KAMYONETTEN DÜŞEN PANOLAR KAZAYA NEDEN OLDU: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

KONYA'da, önünde seyreden kamyonetin kasasından düşen yangın panoları nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, menfeze çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü 28 yaşındaki Ergün Özdemir ile annesi Rahime ve 1.5 yaşındaki oğlu Mevlüt Mert Özdemir yaşamını yitirdi, hamile eşi Güneş Özdemir ise yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile eşi Güneş Özdemir'i 42 KM 192 plakalı otomobiliyle doktor kontrolüne götüren Ergün Özdemir, ardından Kadınhanı ilçesindeki evlerine dönüşe geçti. Ertuğrul mevkiinde, Resul Abukan yönetimindeki 42 ABP 40 plakalı kamyonetin kasasından yola yangın panoları düştü. Özdemir, önünde seyreden kamyonetten düşen panolara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Boş su kanalına giren otomobil, menfeze çarparak durabildi. Kazada, sürücü Ergün Özdemir, annesi Rahime Özdemir ve oğlu Mevlüt Mert Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücünün hamile eşi Güneş Özdemir, çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acı haberi duyarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Kamyonet sürücüsü Resul Abukan, jandarma tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Kaza yerinde yerde yatan cesetler

-Ölenlerin yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Kazaya neden olan kamyonetin görüntüsü

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,))

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2)BAKAN FAKIBABA: 20-25 YIL SONRA SİLAH MI, GIDA MI? GIDA, GIDA, GIDA

SAMSUN'da katıldığı programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gıdanın önemine dikkat çekerek, "O kadar önemli ki ve şuna inanarak söylüyorum; '20-25 yıl sonra silah mı gıda mı? Gıda, gıda, gıda.' İstediğiniz kadar silahınız olsun ama gıda ile her işi halledeceksiniz. Gıdanız olduğu müddetçe gelişmiş ülkeler olacaksanız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Valilik binası önünde karşılanan bakanlar, daha sonra Vali Kaymak ile makamında görüştü. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Fakıbaba ve Bakan Demircan daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Ziraat öğreniminin 172'nci yılı' kutlama törenine katıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çİğdem Karaaslan, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Demir, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.Burada konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal öğretimin çok önemli olduğunu ve çiftçilerin de doğru bilgi ile buluşturulması gerektiğini belirtti. Bakan Fakıbaba, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Milli ekonominin temeli ziraatir' diyerek tarımın ülke ekonomisindeki önemini vurgulamış; önemli bir vizyon. Ben sadece ülke ekonomisi değil, ülkemin bağımsızlığı olarak da kabul ediyorum. Eğer bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa, başka ülkelere muhtaçsa, tam bağımsız bir ülke haline de gelememiştir diyorum" ifadelerini kullandı.

1930 yılında Ankara'da Yüksek Ziraat Okulu açıldığını ve tarımsal faaliyet alanı içindeki tüm unsurların çabalarıyla bugünkü düzeye geldiğini anlatan Bakan Fakıbaba, şunları söyledi: "1980 yılına kadar ülkemiz genelinde tarım eğitimi veren ziraat fakültesi sayısı 5 iken bugün itibarıyla bu sayı 37'ye ulaşmıştır. Bilimsel ve teknolojik imkânlar her geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Buna bağlı olarak dünyada temel tarım ve gıda ürünlerinde üretim, tüketim ve ticaret dengeleri de hızla değişmektedir. Sektörde rekabetçilik ve sürdürülebilirlik ön plana çıkan kavramlar haline gelmiştir. Bu şartlar altında tarımda kısal kalkınmayı gerçekleştirecek emin olun sizlersiniz." Bakan Fakıbaba, kırsal kalkınmanın, kırsalda yaşamın çok önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Maalesef ihmalden dolayı, burada bizim de ihmalimiz var, çok değerli bilim adamlarının da, oradaki yaşamı, orada yaşanan ortamı maalesef insanlar yetersiz bulmuş ve şehirlere gelmişler. Şehirlere gelmişler ve köyler sahipsiz kamış. Oysa emin olun sizlerin biraz desteği ile bizlerin gayreti ile ve işbirliği ile kırsa kalkınmayı gerçekleştirdiğimiz takdirde, olmaması için hiçbir neden yok, inanın bu sefer göçler tersine dönecektir. Yani şehirden köylere. Olmaması için hiçbir neden yok."

Fakıbaba, konuşmasının devamında gıdanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Toplum hekimi, koruyucu hekimlik; eğer biz gıdada o güvenliği sağlayamazsak, karnımızı doyuramazsak, 100 tane Samsun olsa 40'ıncı gün dayanırsınız, 41'inci günü, 50'nci günü, Allah korusun düşmanım falan dışında söylüyorum, sizin malınız olsa bir şahsa dersiniz ki 'Yahu bir karnımı doyurayım ben bu Samsun'u veriyorum.' Çünkü ölmek üzeresiniz. Sağlık her şeyin başı. Gıda öyle bir olay ki gerçekten gıdaya çok basit gibi görüyoruz. Genelde hep gidiyoruz, oturuyoruz önümüze her yerde pat pat pat bir şeyler koyuyorlar. Ben yemek istemiyorum, az yemek istiyorum. Ben gönlüm istediği zaman isterim zaten. Koyuyorsun ama önümdeki yediğim şeyin 4'te 3'ü gidiyor. Sen bunu mutfağa götüreceksin ve dökeceksin. Ben bu gıdayı zor üretiyorum, emek veriyorum. Benim çiftçi kardeşlerim o balı, o yemekleri, o eti, o sucuğu, o yoğurdu, sütü kolay mı üretiyor? Çok zor şartlarda üretiyoruz ama çok çabuk da kaybediyoruz. Nasıl üzülüyorum nasıl hayıflanıyorum. 800 milyon insan dünyada açlık çekerken, benim önümden yarım yarım onların kalkması beni öyle rahatsız ediyor ki. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bırakın ben isteyeyim, zeytin isterim, bal isterim, kaymak yemiyorum ya bana kaymak niye zorla yedireceksin? Yanlış mı düşünüyorum? Ben daha az para ödemek istiyorum, bana niye zorla daha fazla para ödetmek zorunda bırakıyorsun? Ben yediğimin miktarını vermek istiyorum. Bunu anlatmak için gerçekten yetişmiş akademik kadro ile sektörün talebine cevap verebilecek ve bilgilerini sahaya aktarabilecek donanımdaki insan kaynağına ihtiyacımız var ve insan kaynağı da sizlersiniz."

Gelecekte en önemli mesleklerin veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği, teknikerlik ve teknisyenlik olacağını söyleyen Bakan Fakıbaba, şöyle dedi: "O kadar önemli ki ve şuna inanarak söylüyorum; 20-25 yıl sonra silah mı gıda mı? Gıda, gıda, gıda. İstediğiniz kadar silahınız olsun ama gıda ile her işi halledeceksiniz. Gıdanız olduğu müddetçe gelişmiş ülkeler olacaksanız. Bu nedenle ki ziraat fakülteleri ve veteriner fakülteleri, Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini üst düzeyde yönlendirecek olan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerinin yetiştirilmesi için oluşturuluşmuş önemli öğretim kurumlarıdır. Çok şanslısınız genç arkadaşlar, bu okullardan mezun olmak, ziraat mühendisi, veteriner hekim olmak o kadar önemli bir olay ki inanın şu anda farkında olmayabilirsiniz ama 15 yıl sonra diyeceksiniz ki 'Bir bakanımız vardı böyle diyordu ama pek fazla adama inanamıyorduk gerçekten haklıymış'. En muteber mesleklerin başında ziraat mühendisi ve veteriner hekim arkadaşlarımız geleceklerdir" diye konuştu.

'BİLGİ ÜRETEN TOPLUM OLMAK ZORUNDAYIZ'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise programda yaptığı konuşmada, "Beslenme ve çevre şartları sağlık üzerinde etkili. Tarım da beslenmenin temeli. Eğer bu coğrafyada biz maruz kaldığımız saldırılar karşısında onurlu, başımız dik, alnımız ak bir şekilde insanlığı da hizmet edeceksek bilgiyi ve teknolojiyi yakalamak zorundayız. Bilgi üreten toplum olmak zorundayız. Tarımda bilginin önemini söylemeye gerek yok" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve Bakan Demircan'a Rektör Bilgiç tarafından hediye takdim edildi.Bakan Fakıbaba: 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda (2)



FAKIBABA VE DEMİRCAN, GÜL SERASINI GEZDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük bahçesinde fidan dikti. Bakan Fakıbaba ile Bakan Demircan ardından 19 Mayıs İlçesi'ne giderek burada kesme çiçek üretimi yapılan serayı gezdi, üreticiler ile sohbet etti. Bakan Fakıbaba ile Bakan Demircan daha sonra Bafra ilçesine giderek tarla üreticileri ile lahana hasadı yaptı.

Görüntü Dökümü :

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- Toplantıdan detay

- Bakan Fakıbaba'nın konuşması

- Detaylar

- Sağlık Bakanı Demircan'ın konuşması

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, () -

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3)17 YAŞINDAKİ MEDİNE LÖSEMİYE YENİLDİ

BARTIN'da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Medine Sesver, lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hülya Sesver kızının cenazesi camiye götürülürken, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun. Ben sensiz dayanamam kızım. Çiçeğim benim" diyerek feryat etti. Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Medine Sesver, 1 yıl önce lösemi teşhisi ile İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Medine Sesver'e 6 ay önce ilik nakli yapıldı. Önceki akşam durumu ağırlaşan Medine Sesver, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Medine Sesver'in cenazesi sabah saatlerinde Aladağ Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Dualar edilirken, Medine Sesver'in ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Anne 45 yaşındaki Hülya Sesver güçlükle ayakta durabildi. Bartın Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 46 yaşındaki Cengiz Sesver ise arkadaşları tarafından teselli edildi. Cenazenin üzerine gelin duvağı örtüldü.

Cenazenin camiye götürüldüğü sırada Hülya Sesver, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun. Ben sensiz dayanamam kızım. Çiçeğim benim, kızım benim" diyerek feryat etti. Medine Sever, Aladağ Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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-Cenazenin evden çıkarılması

-Anne ve sınıf arkadaşlarının ağlaması

-Duaların okunması

-Detay görüntüler

-Cenaze namazı

-Medine Sesver'in fotosu

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

(4.19 137 MB)

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