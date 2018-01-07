DHA YURT BÜLTENİ-10

CHP'li Tekin: Ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak /EK

EL ELE SALONU SELAMLADILAR

CHP İzmir İl Başkanlığı'da talip olan Utku Gümrükçü ve Deniz Yücel yeterli imzayı toplayarak listelerini divana verdi. Deniz Yücel, kongrede yaptığı konuşmada ekipçi, grupçu, adamcı siyaset yapmayacağını örgütü kucaklayacağını belirterek, şöyle dedi: "Babamın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden arkadaşı Deniz Gezmiş 6 Mayıs 1972'de darağacında sonsuzluğa uğurlandı. Deniz'in onurlu mücadelesinin tanığı olan babam adımı 'Deniz' koymuş. Adımla onur duyuyorum. Böyle büyük bir devrimcinin adını yaşattığım için onur duyuyorum. Onun aziz hatırasına layık olmak için var gücümle çalışıyorum. Ülkemde bir daha darağaçları kurulmasın istiyorum. Bunun için direnmek istiyorum. Direnmenin adresi CHP'dir. Hayalim özgür, demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye'de yaşamaktır. Parti büyüklerimizin bir süredir çizdiği bir profil var. Genç, dinamik yıpranmamış kadrolara ihtiyacımız var. Foça'da 25 yaşında bir ilçe başkanımız var. Urla'da 36 yaşında bir ilçe başkanımız var. Selçuk'ta 27 yaşında kadın bir ilçe başkanımız var. Gurur duyuyorum. Bu tablo bana cesaret verdi. Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda 41 yaşındaydı. Ben de 40 yaşındayım. Aday olmam yönünde gelen talepler doğrultusunda aday oldum. Bütün ilçeleri gezdim. Çiğli ve Bayraklı ilçelerini iki kez aradım sanırım zamanları müsait değildi. Kongreyle gelip kongreyle gitmek istiyorum. Gençlerin ve kadınların yer aldığı herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğim. Kimseye değil partime bağlı olacağım. Ekipçi, grupçu, adamcı siyaset yapmayacağım. Herkesin il başkanı olacağım. Parti içi demokrasiyi işleteceğim. Bana oy versin ya da vermesin bu salonda olan herkes benim ailemdir. İl başkanı olduğumda bir tek partili arkadaşım dışlanmayacak. Hep birlikte aydınlık bir Türkiye için mücadele edeceğiz. 2019'da bizleri çok kritik 3 seçim bekliyor. En büyük hedefimiz tek adam iktidarına son vererek yerelde de CHP'yi daha güçlendirmektir. Bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Bu kongrenin tek bir kazananı olacak o da CHP olacak."

SALONDA YUMRUKLAR KONUŞTU

Diğer aday Utku Gümrükçü'nün konuşma yapmak için kürsüye çıkmasından kısa süre sonra bir partili, kürsüye yönelerek protesto etmeye çalıştı. Bu partiliye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger müdahale edince salon biranda karıştı. İki adayın tarafları birbirlerinin üzerine yürüdü. Taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yerinden kalmayan Aziz Kocaoğlu'nun çevresine etten duvar örüldü. Kürsüde de Utku Gümrükçü'nün etrafı sarıldı. Olayların yatışmaması üzerine Divan Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kongreye 15 dakika ara verirken sakinleşme olmadığı takdirde kongreyi iptal edeceğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber :Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN / İZMİR()

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Kalbine yenilen Uzman çavuş Ferdi Taşçı, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'taki birliğinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ferdi Taşçı, bugün memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde, kucağında çocuğu ile eşinin tabutuna sarılan Serpil Taşçı'nın, "Sana doyamadım. Beni bırakıp nereye gidiyorsun" diye ağıt yakması, törene katılanların yüreklerini dağladı. 4 yıllık asker olan Ferdi Taşçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu önce helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesi Serenaltı Sokak'taki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından öğlen Halil Ağa Camii'ne getirilen, Uzman Çavuş Taşçı için burada askeri tören düzenlendi. Törene, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, protokol üyeleri ile ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 2 yaşında 'Rifat Mert' adında bir erkek çocuk sahibi olan Uzman Çavuş Taşçı'nın cenazesinde babası Rifat Taşçı, annesi Zübeyde Taşçı ile 3 yıllık eşi Serpil Taşçı gözyaşı döktü. Kucağında çocuğu ile eşinin tabutuna sarılan Serpil Taşçı'nın, "Sana doyamadım. Beni bırakıp nereye gidiyorsun" diye ağıt yakması, törene katılanların yüreklerini dağladı. Taşçı cenazede eşinin asker şapkasını taktı. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Taşçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omzunda taşınarak Yenimahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Tankçı Uzman Çavuş Ferdi Taşçı, görev yaptığı Şırnak Şenoba 48. Hudut Tuğay Komutanlığı'nda, geçen 5 Ocak sabahı kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze töreninden görüntü

-Serpil Taşçı'nın kucağında çocuğu ile eşinin tabutuna sarılıp, ağıt yakması

-Cenaze namazının kılınması

-Askerlerin Uzman Çavuş Taşçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlarda taşıması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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Çaldıran -35 dereceyle dondu



Van'ın Çaldıran ilçesinde, hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 35 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olurken Çaldıran'da hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 35 oldu. Aşırı soğuk nedeniyle ilçedeki birçok dere ve akarsu donarken, buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Vanlılar, dondurucu soğuktan zarar görmemesi için araçlarının üzerine halı ve battaniye örttü. Bazı çocuklar ise soğuk havaya rağmen sokak aralarında bidonlarla kayarak, eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çaldıran ilçesi girişinde görüntü

-Donan ağaçlar ve derelerden genel ve detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Buz tutan giysilerden detaylar

-Battaniye ve halılarla örtünen araçlar

-Bidonların üzerinde kayan çocuklar

-Araçları donan vatandaşlarla röportaj

Haber: ÇALDIRAN (Van), ()

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Saklıkent'te Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Antalya'nın zirvesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene katılan 1500 kişi, karlı yolda 2.5 kilometre yürüdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde 'Gençlik Şüheda'nın İzinde' sloganıyla 103'üncü yılında Sarıkamış şehitlerini anma programı, Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlendi. 2 bin 550 rakıma sahip Saklıkent'teki Sarıkamış şehitlerini anma programına, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve çok ayıda birim amiriyle öğrenciler ve Antalyalılar katıldı. Saklıkent'te karlı tepeye Türk bayrakları ile dev bir Atatürk posteri asıldı. Yürüyüşe kar komandoları da eşlik etti. Sarıkamış şehitlerini anma töreni, Saklıkent'te 2.5 kilometrelik yürüyüşle başladı. Mehter takımı, Türk bayrakları eşliğinde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 1500 kişi katıldı. Karlı yol üzerinde gerçekleyen yürüyüşün ardından anma töreni gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından şehitler için dua okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve Sarıkamış'ta askerlerin donarak şehit olduğu anları canlandıran tiyatro gösterisi sahnelendi. Törende konuşman Vali Münir Karaloğlu, bugüne kadar Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma töreninin, bu yıldan itibaren Saklıkent'te düzenleneceğini söyledi. Antalya'nın zirvesi Saklıkent'ten Sarıkamış'a bu sene farklı bir rahmet göndermek istediklerini belirten Vali Karaloğlu, “Farklı bir selam, farklı bir dua gönderelim arzu ettik. Bu topraklar kolay vatan kılınmadı. Bu toprakların her karışı, her santimetrekaresi şehit kanıyla sulanarak vatan kılındı. Onun için biz dünyada paha biçilemez topraklar üzerinde oturuyoruz. Bizim ülkemizin parasal değeri yok. Hiç kimse ülkemize parasal değer biçemez. Çünkü onun değeri şehitlerimizin tertemiz kanlarıyla belli olmuştur" dedi. Konuşmasında Sarıkamış şehitlerine de seslenen Vali Karaloğlu, “Ey Sarıkamış şehitlerimiz, ey Çanakkale şehitlerimiz, ey dedelerimiz, ecdadımız, merak etmeyin, gözünüz arkada olmasın. Torunlarınız, çocuklarınız olarak bıraktığınız bayrağı, sancağı düşürmedik. Eğer bir gün bu topraklar, bu vatan, bu bayrak bu mukaddesat bizim canımıza, kanımıza da ihtiyaç duyarsa emin olun bizde sizler gibi tıpkı Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Büyük Taarruz'da olduğu gibi yine kanımızı ve canımızı vatan, bayrak için vermeye hazırız. Bunu 15 Temmuz gecesinde bu necip millet gösterdi. Ülkemizi işgal etmek isteyen hain darbe girişimini yapan ahlaksızlara, onların işbirlikçilerine karşı yaptı bu millet" dedi.

YARMA ÇORBASI VE HOŞAF

Hem hafta sonu tatili hem de Sarıkamış şehitlerini anma töreni nedeniyle binlerce Antalyalının akın ettiği Saklıkent Kayak Merkezi'nde, vatandaşlara Sarıkamış şehitlerinin anısına yarma çorbası ile üzüm hoşafı ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Karla kaplı yolda yürüyüşten görüntü

- Bayraklardan görüntü

- Protokolün yürürken görüntüsü

- Yürüyüşe katılanların görüntüsü

- Dua okunması

- Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

- Öğrencilerin gösterisi

- Protokolün çorba dağıtımı

- Detaylar

828 MB /// 07.24

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Sis Dağı’nda Sarıkamış şehitleri anıldı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında şehitler için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekâtı’nın 103'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Havza ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Hanyanı mevkiinden başlayan yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vali Yardımcısı Nusret Yılmaz, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikci, İlçe Belediye Başkanı Refik Kurukız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş sonunda 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı zirvesine ulaşan kalabalık, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim’i dinledi, dua etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anma yürüyüşünden görüntüler

-Asker ve vatandaşların yürüyüşü

-Çorba ikramı, kuran okunması

-Tekbir getirilmesi ve slogan atılması

-Detaylar

HABER-KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON,()