DHA YURT BÜLTENİ-10

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e davul- zurnalı karşılama (EK)

1)AKŞENER GİRESUN MİTİNGİNDE KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'da, partisi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Konuşmasına bölge ekonomisinin en önemli tarım ürünü olan fındıkla başlayan Akşener, partilerin fındığa iyi geleceğini söyledi. Fındığın İtalyanlara peşkeş çekildiğini öne süren Akşener, fındık ürününde teşvik modelini getirerek fiyatları artıracaklarını ifade etti.

'İMAMDAN BOL BİRŞEY YOK'

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, ülkende birinci sorununun genç işsizliği olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İl il geziyoruz. 15'inci durağımız Giresun. Gördüğümüz birinci sorun genç işsizlik. 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamayan gençlerden bahsediyoruz. Sorular çalındı çocuklar işsiz. Sorular çalındı anladık FETÖ'cüler çaldı ama kimler girdi? Ben Meclis başkan vekilliği unvanımla haksızlığa uğramış bir gencin sorununu çözemedim. Ya FETÖ imamlarına takıldık, ya da AK Parti'nin imamlarına takıldık. İmamdan bol bir şey yok. Bu kadar gencin işsiz olduğu bir Türkiye'de ilan ediyorum: Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Tek adam rejimini kuramayacaksınız. O kadar kul hakkı aldınız ki yapamayacaksınız. Elinizde tek şey var o da OHAL üzerinden insanları korkutmak. Ama korkmuyorlar, işte buradalar. Ne yapacaksınız şimdi? Kanun Hükmünde Kararname üstüne kararname çıkartıyorsunuz. Ayıptır be ayıptır. 15 Temmuz'da millet indi sokağa 249 şehidimiz var. Allah mekânları cennet etsin. Millet görevini yaptı ama bunlar görevini yaptı mı? Devleti millet sokaktan topladı"

'BEN ADAYIM KARDEŞİM'

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Akşener, kendisi hakkında 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Abdullah Gül’ün aday olması durumunda 'kararını gözden geçireceği yönünde iddialara da yanıt verdi. Seçimde aday olacağının altını çizen Akşener, bu konuda şöyle konuştu:

"İYİ Parti'yle oturup İYİ Parti'yle kalkıyorlar. Yazarın biri bugün yazmış; Sayın Abdullah Gül ile haşır neşirmişiz, kendisi aday olacakmış, ben de adaylığımı geri çekecekmişim. Benim sözüm söz. Çatı adaylar falan vardı. Yani ne çatı, ne baca, ne de pencere kardeşim ben adayım. Halep oradaysa Arşın da burada. Hep birlikte göreceğiz. Niye korkuyorsunuz"

'TÜRKİYE YORGUN'

Kalabalığın 'Başkan Meral' şeklinde slogan atması üzerine Akşener "Siz şimdi böyle bağırıyorsunuz, ondan sonra komaya giriyor ürküyorlar. O zaman da yola çıkmıştık 'Başbakan Meral' diye bağırmıştınız, 2 tane Başbakan değişti kardeşim. Yani öyle bir gücünüz var ki, Başbakan'ın biri uçtu, bir tane daha geldi o da uçtu gitti. Biz milletimizle beraberiz. Türkiye yorgun, Türk milleti yorgun. Devlet ve kamu yönetimi çözülüyor. Adalet 4 kolluda şu anda. Adalet ve hukuk askıda. Böyle bir ortamda bu siyasi tıkanıklılığın açılması için İYİ Parti kuruldu. İYİ Partiyi millet kurdu ve millet yönetiyor. Onun için de iyi, adalet, bilim, ahlak, hırsızlığa karşı olmak demektir" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmalarının ardından Akşener' üzerine adının yazıldığı Akın Çorap Giresunspor forması verildi.Miting sonrası Akşener ve beraberindeki partililer kurdele keserek İyi Parti Giresun İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Akşener, Ordu'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Meral Akşener'İn yürüyüş detayları

-Meral Akşener'in konuşmaları

-Detaylar

Haber: Fatih TURAN- Kamera: Selçuk BAŞAR-Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN

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2)MANAVGAT IRMAĞI TAŞTI, ŞELALE ÇEVRESİNDEKİ TESİSLERİ SU BASTI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde su düzeyinin yükselmesi nedeniyle Manavgat Irmağı taştı. Manavgat Şelalesi kıyısında bulunan işletmeleri su bastı. Manavgat Irmağı'nın beslediği Manavgat ile Oymapınar Barajı'nda su düzeyinin yükselmesi nedeniyle saat 02.00 sıralarında su bırakılmaya başlandı. Bölgedeki yağışın durumuna göre 3 gün daha devam etmesi planlanan su bırakma işlemi nedeniyle Manavgat Irmağı'nda su düzeyi yükseldi. Manavgat Şelalesi'nin kıyısında bulunan restoran, satış yerleri, giyim mağazaları ve çay bahçesi gibi işletmeler de taşkın nedeniyle su altında kaldı.

Planlı su salımı sonrası uyarılan işletme sahipleri iş yerlerinde sudan etkilenecek malzemeleri başka noktalara taşıyarak önlem aldı. Su taşkını nedeniyle işletmelerde zarar olup olmadığı henüz açıklanmadı. Şelaleyi ziyaret için gelenler ise su seviyesinin yüksek olması nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Manavgat Şelalesi'ndeki tesislerin işletme müdürü İbrahim Ünseven, yetkililerin kendilerine durumla ilgili bilgi verdiğini belirtirken, bununla ilgili hazırlık yaptıklarını ancak beklediklerinden fazla su geldiği için çalışma ofislerinin de su altında kaldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Manavgat Şelalesinin girişinden görüntü

Taşan Şelaleden görüntü

Suyun altında kalan meyveleri kurtarmaya çalışan işçiler

Su basan restaurantın içinden görüntü

Su basan yönetim ofisinin görüntüleri

Şelaleden çıkan vatandaşların görüntüsü

Şelale detay görüntü

141 MB /// 02:16"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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3)ERKEK ARKADAŞININ ÖLDÜRDÜĞÜ AYTEN TOPRAĞA VERİLDİ

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yılbaşı akşamı erkek arkadaşı Furkan K. (19) tarafından önce bıçaklanan daha sonra yastıkla boğularak öldürülen Ayten Keklik (17), memleketi Mersin'de sevenlerinin gözyaşları son yolculuğuna uğurlandı. Ayten Keklik'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Mersin'e getirildi. Keklik'in cenazesi son kez ailesinin oturduğu merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne tabutunun üzerine kırmızı tülbent konularak getirildi. Burada genç kızın tabutunun başında annesi Huriye ile babası Erdinç Keklik, kardeşleri, akrabaları ve okul arkadaşları uzun süre gözyaşı dökerek, ağıt yaktı. Daha sonra Keklik'in cenazesi, öğle namazının ardından Çavuşlu Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının evin önüne gelmesi

- Helalık alınması

- Anne ağlırken

- Babası ayakta zor dururken

- Öğrenci arkadaşları

- Cenaze omuzlara alınıp götürülürken

- Cenaze namazı kılınırken

- Yakınlarının ağlaması

- Cenazeden genel görüntüler

SÜRE: 04. 00 BOYUT: 380 mb

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN ()

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4)TOKAT'TA SİYASİLERDEN AKŞENER'E TEPKİ

TOKAT'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) ve Demokratik Sol Parti (MHP) İl Başkanları, "Konya ve Tokat'ta silahlı eğitim kampları kuruldu" şeklinde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Tokat ve Konya'da sivil silahlı eğitim kampları kurulduğu yönünde bir gazeteye yaptığı açıklamalar kentte tepki çekti. Tokat Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden siyasi parti il yöneticileri, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Akşener'in açıklamalarını talihsizlik olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

"Hem Tokat'ımızın adımıza hem de milletimizin adına insanların önüne düşmüş, liderlik iddiasında bulunan insanların, bir siyasi parti genel başkanının varsayımlarla, duyumlarla bunu da medya aracılığıyla tüm insanlarımızın duyacağı göreceği şeklide paylaşımları son derece yanlış bir tutumdur. Eğer somut bir bilgi varsa bunu gerekli makam ve mercilerle paylaşılması halinde devletimiz birimleri de yapılacak ney varsa yaparlar diye düşünüyorum."

CHP İl Başkanı Feramuz Şahin ise yanlış bir söylem olduğunu belirterek şöyle dedi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasında Tokat'ın isminin geçmesini kabullenmek mümkün değildir. Sayın Akşener deneyimli bir siyasetçidir. Bu konu ile ilgili elinde bir veri, bir kanıt varsa bunu mutlaka ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu kentte yaşayan bir yurttaş, siyasetçi olarak kendi kentimizin isminin bu şartlarda alınmasını çok doğru bulmuyorum. Bunu kabullenmenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum."

'ÜZÜCÜ VE ANLAMSIZ'

MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ise, yapılan açıklamayı kınadıklarını belirterek şunları söyledi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener güzel memleketimiz Tokat hakkında ve Konya'da silahlı yaşa dışı eğitim kamplarının olduğunu iddia etmiştir. Böyle bir iddianın son zamanda ortaya atılmasını üzücü ve anlamsız olarak değerlendiriyorum. Zira güzel memleketimiz Tokat, devletin bırakın askerini-polisini, bekçisini dahi devlet olarak görüp nezakette, saygıda sıkıntı çıkarmayıp, nezaketsizlik etmeyecek kadar inceliğe sahiptir."

DSP İl Başkanı Hüseyin Alpay ise şu değerlendirmede bulundu:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortaya attığı ve ilimizin kötü bir imaj ile ülke gündemine getirdiği açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu özellikle ifade etmek isterim. Şunu herkes, en başta da Sayın Akşener bilmelidir ki; Tokatlılar hukukun dışına çıkmaz, Tokat'tan asi de çıkmaz, hain de çıkmaz. Tokatlı her şartta devletinin yanındadır ve yanında olmaya, hukukun içerisinde kalarak devam edecektir."

Görüntü Dökümü:

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-MHP İl Başkanı Onur Çalışkan'ın açıklaması

- DSP İl Başkanı Hüseyin Alpay'ın açıklaması

-CHP İl Başkanı Feramuz Şahin'in açıklaması

-Ak Parti İl Başkanı Metin Polat'ın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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5)KARABÜK'TE TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO SEVİNCİ

KARABÜK Belediyesi'nde 867 taşeron işçisinin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru işlemleri başlatıldı. İşçiler kadroya alınacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Karabük Belediyesi bünyesinde çalışan 867 taşeron işçinin kadroya geçiş başvuruları Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde yapılıyor. Kadroya alınacak olmanın mutluluğunu yaşayan taşeron işçiler, evraklarını getirerek kayıt işlemlerini yaptırıyor. Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde 2015 yılında işe girdiğini belirten 32 yaşındaki Aslıhan Tan, "Taşeronlar artık kadroya geçiyor. Hepimize hayırlı olsun. Hepimiz mutluyuz. Umutluyduk, böyle bir şey bekliyorduk. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Müracaatlar

-Aslıhan Tan ve diğer bazı çalışanlarla röp.

Süre:(02.59) Boyutu:(95 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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6)TURUNÇGİLLERDE İHRACAT ŞAMPİYONU MANDALİNA

TÜRKİYE'nin narenciye deposu Mersin’de 3 ay önce ihracat sezonunda yurt dışına 550 bin ton satışla turunçgiller şampiyonu mandalina oldu. Ulusal Turuçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz, 2017 sezonunda mevsim koşullarına bağlı olarak özellikle limon ve mandalina üretiminde yaşanan rekolte düşüklüğüne rağmen geçen sezonun rakamlarına ulaşılması turunçgil üreticileri ve ihracatçıları açısından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Kaçmaz, yaş meyve sebze üretim ve ihracat sektöründe en önemli alt grubu oluşturan turunçgiller de gerçekleşen üretim ve ihracat rakamlarının, bu sektörün bir alt grup olmaktan çıkararak ana sektör haline getirdiğini belirterek, şöyle dedi: "Bu sezon gerçekleşen turunçgil ihracat miktarı geçen sezon ihraç edilen turunçgil ihracat miktarına ulaştı. 21 Eylül 2017 de başlayan turunçgil ihracat sezonunda en çok artış greyfurtta görüldü. Bir önceki sezona göre yüzde 9’luk artış göstererek 64 bin ton greyfurt ihracatı gerçekleşti. 2’nci sırada yüzde 3’lük artış ile mandalina yer aldı ve 550 bin ton mandalina ihracatı ile miktar olarak en çok ihraç edilen ürün oldu. Talep olmasına rağmen limon ihracatında yüzde 9’luk bir azalma görüldü, bu düşüş özellikle erkenci limon çeşitlerinde rekolte düşüklüğünden kaynaklanmıştır. Portakal ihracatında ise geçen sezonda gerçekleşen ihracat rakamına ulaşılmış 195 bin ton ihracat gerçekleşmiştir."

Başarılı bir ihracat sezonu geçirdiklerini ifade eden Kaçmaz, geçen yıl 1 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasında sezonluk turunçgil ihracatında en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Rusya Federasyonu'nun 447 bin ton ile ilk sırada yer aldığını söyledi. Kaçmaz, şöyle dedi:

"Rusya Federasyonu'nu 198 bin ton ile Irak, 112 bin ton ile Ukrayna, 43 bin ton ile Romanya ve 22 bin ton ile Polonya takip etmiştir. 1051 bin ton turunçgil ihracatının 609 bin tonu Bağımsız Devletler Topluluğu'na, 265 bin tonu Ortadoğu ülkelerine, 127 bin tonu Avrupa Birliği ülkelerine, 37 bin ton diğer Avrupa Birliği ülkelerine, 12 bin tonu diğer ülkelere gerçekleşmiştir" diye konuştu.

UTK olarak hedeflerinin daha önce başlattıkları Turunçgil Stratejik Planını 2018 yılı içerisinde tamamlamak olduğunu kaydeden Kaçmaz, şunları söyledi:

"Bu stratejik plana uygun olarak doğru çeşitleri üreterek ihracat sezonunu uzatmak, üretim planlanması yapmak ve buna bağlı olarak turunçgil ihracatını arttırmaktır. Turunçgil meyvelerini taze olarak ihraç etmenin yanı sıra Turunçgil endüstrisini geliştirmek, katma değerli turunçgil ihracatını arttırmak ana hedeflerimiz arasındadır. Diğer taraftan 2020 yılında ülkemizde gerçekleşecek olan 14'ncü Uluslararası Turunçgil Kongresine hazırlık çalışmaları kongre organizasyon komitesi tarafından daha önce belirlemiş olan çalışma takvimine uygun olarak yürütülmektedir. Turunçgil sektörünü sadece ekonomik hayatın bir unsuru olarak görmemeliyiz. Bu sektörün yarattığı istihdam ile sosyal barışın sigortası olması ve bunun yanı sıra ülkemiz ekonomisine sağladığı net döviz girdisi ile ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır. Sektörümüzü değerlendirirken ithalat ihracat dengesine bakılması son derece önemlidir. Bu nedenle turunçgil sektörü stratejik sektörler arasında ilk sırada yer almaktadır."

Görüntü Dökümü

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- Ulusal Turuçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz ile röp

- Bahçede çalışan kadınlar

- Kadınlardan genel ve detay

- Kasa taşıyan işçiler

- Dalından meyve toplayan kadınlar

- Meyvenin görüntüsü

- Dalda duran meyveden genel ve detay

(BOYUT:235,96 MB) (SÜRE:03,52 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (

