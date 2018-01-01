DHA YURT BÜLTENİ-10

Antalya büyük ikramiyeyi yine boş geçmedi (EK)

1)GÜNÜN SORUSU: YOKSA SANA MI ÇIKTI

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi isabet eden şehirlerden biri olan Antalya'da büyük heyecan yaşanıyor. Son yılların Milli Piyango İdaresi'ndeki birçok oyunda büyük ikramiye kazanan, geçen yıl da yılbaşı biletinde yine büyük ikramiye isabet eden Antalya'da günün sorusu 'Yoksa sana mı çıktı?' oldu.

Kentte diğer merak edilen konu ise şanslı bileti hangi bayinin sattığı oldu. Seyyar Milli Piyango bayileri, diğer ikramiyelerin parasını vermek ve yine bilet satışı için sokaklarda yerini aldı. Bayiler, birbirlerini telefonla arayarak büyük ikramiye çıkan bileti satıp satmadıklarını soruyor.

'ANTALYA'YA YATIRIM YAPSIN'

Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde bilet satan Erol İsse, henüz kimin bileti sattığını bilmediklerini söyledi. Şu an bilet satışı ve çıkan küçük ikramiyelerin parasını verdiklerini belirten İsse, "Büyük ikramiye kazanan kişinin parayı iyi yerde kullanmasını isterim. Antalya'ya da yatırım yapsın" dedi.

'GELSİN FOTOĞRAF ÇEKTİRELİM'

Milli Piyango bayisi Kadir İşlek, büyük ikramiyenin Antalya'ya çıkmasına şükrettiğini kaydetti. Yılbaşı öncesi bilet satışının yoğun ilgi gördüğünü belirten İşlek, "Dün biletlerimiz erken bitmişti. Antalya'ya 15 milyon geldi. Kime çıktığı hiç belli değil. Yarın büyük ihtimalle kimin bileti sattığı açıklanır. Müşteriler sürekli 'Siz mi sattınız' diye soruyor. Eğer biz sattıysak kazanan kişi gelsin bir fotoğraf çektirelim, başka bir şey istemiyoruz. Umarım parasıyla Türkiye'ye iyi bir katkı yapar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Seyyar satıcı ve bayi sorumlusu ile röp

- Sıra bekleyen vatandaşlarla röp

- Bayiden detay görüntü

384 MB /// 3.26"

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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2)KALEDE FOTOĞRAF ÇEKİNİRKEN DÜŞÜP YARALANDI

ŞANLIURFA'da tarihi Urfa Kalesi'nde manzara fotoğrafı için poz veren genç, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde kentin simgesi olan tarihi Urfa Kalesi'ndeki Çift Mağaralar Mevkii'nde meydana geldi. Yılbaşı tatili nedeniyle Şanlıurfa'ya gelen adları öğrenilmeyen iki arkadaş çift mağaraların bulunduğu bölgede Balıklıgöl manzaralı fotoğraf çektirmek istedi. 26 yaşındaki kişi kaleye çıkan merdiven basamaklarında poz verdiği sırada dengesini yitirince 20 metreden kalenin yamacına düştü. Gencin düştüğünü gören çevrede bulunanlara yardıma koşarken, kaza yerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve yaralanma olan kişiye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Sağlık görevlileri yaralıyı sedyeyle taşıması

- Ambulansa konulan yaralı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59MB

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3)BOMBA SANILAN BEZİN İÇERİSİNDE ÖLÜ KEDİ BULUNDU

KONYA'da tren yolunun istinat duvarı kenarına gömülen ve bomba imha uzmanı tarafından incelenen bez içerisinde ölü kedi olduğu görüldü. Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Gülkökü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir kadın, tren yolu istinat duvarının kenarına, şüpheli iki kişinin toprağı kazarak beze sarılı olan bir şeyi gömdüğünü ve daha sonra hızla bölgeden ayrıldığını ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine terörle mücadele polisi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekipler, toprağın kazıldığını ve kazılı yerde beyaz bir bezin gömülü olduğunu gördü. Sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı fünye ile bezin gömülü olduğu yere gitti. Toprağı kazan bomba imha uzmanı kanlı bezin içerisinde ölü kedi olduğunu tespit etti. Bu sırada çevredeki bazı kişiler cep telefonu ile çekim yapmak için çaba harcadı. Yol tekrar trafiğe açıldı.

(Görüntü dökümü:

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-Bomba imha uzmanının kedi ölüsünü gömüldüğü yerden çıkarması

-Polisin sokağı trafiğe kapatması

-Geniş güvenlik önlemleri alınması

-Çevredekiyerin cep telefonlarıyla olayı kaydetmesi

-Çevredeki evlerden pencere ve balkonlarına çıkıp olayı izleyenler

-Detaylar

Haber:Tolga YANIK-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,())

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4)=POLİS VE ASKERE YILBAŞI ZİYARETİ

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, dün akşam görev başındaki polis ve askerleri ziyaret etti.

Vali Şerif Yılmaz, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Kılınç ile birlikte Organize Sanayi Kavşağındaki uygulama noktasında görevli polis ve jandarmaları ziyaret etti. Polis ve jandarmaların yeni yılını kutlayan Vali Yılmaz, daha sonra 100'üncü Yıl Polis Merkezi'ne geçerek görevdeki polislerle bir süre sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.

Vali Yılmaz, "Yılbaşı münasebetiyle arkadaşlarımız yine görevde. Görevimiz ülkemizde huzuru ve güveni sağlamak. Buraya gelmeden önce de Sayın Başbakanımızla beraber Isparta'da Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda askerlerimizi ziyaret ettik. Askerlerimizin eğitimlerinin bir kısmını orada görme fırsatımız oldu, onlarla beraber karavanaya dahil olduk. Ülkemizin bekası, geleceği için gece, gündüz, bayram, tatil demeden yılbaşı demeden görevde bulunan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlara aileleriyle birlikte nice mutlu, huzurlu yıllar geçirmelerini diliyorum. Ülkemizin de aynı şekilde birliğinin, dirliğinin ve bağımsızlığının huzur içerisinde devam etmesini diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yol uygulaması yapan polis ve jandarmalar

- Valinin gelişi

- Polislerle sohbeti

- Detay

184 MB /// 03.05"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()