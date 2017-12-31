DHA YURT BÜLTENİ-10

Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı/EK

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Konya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan Hakan Keçeci'nin (31), yapılan tüm müdahale rağmen yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada sürücü Yalçin Avçin (28), olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaşamını yitiren Avçin ve Keçeci'nin fanatik bir Konyaspor taraftarı olduğu belirtildi.

Haber: KONYA,()

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Ağabeyini yaraladı, sonra intihar etti

Bartın'da, tarlada tartıştığı ağabeyini tüfekle ateş ederek yaralayan Hasan O. (34), daha sonra evde başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Gözpınar köyü'nde meydana geldi. 3 ay önce cezaevinden çıkan bekar, Hasan O., ağabeyi evli ve 3 çocuk babası Turgut O.(43) ile kendilerine ait tarlada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan O. yanında bulunan av tüfeği ile ağabeyine 1 el ateş etti. Kanlar içinde kalan ağabeyini gören Hasan O., daha sonra kaçtı. Köylülerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulunduğu Turgut O.'yu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Turgut O. tedavi altına alındı. Evine giden Hasan O. av tüfeğini başına dayayarak ateşledi. Hasan O.'yu arayan jandarma ekibi eve geldiğinde, cesediyle karşılaştı. İntihar eden Hasan O. cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPTI

Hasan O. tarlada tartıştığı ağabeyi tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra evine giderken, intihar etmeden önce sosyal medya hesabından canlı yaptı. Hasan O. yayın sırasında, "Arkadaşlar bugün Gözpınar Köyü'nde iki tane cenazemiz var. Biri Turgut O., biri de Hasan O. Maddi durumumun sıkıntı olduğundan dolayı vurmak zorunda kaldım. Ve şimdi kendimi infaz edeceğim. Bakın silah elimde, geride kalanlara ve annem bu dünyada gün görmedi. Öbür dünyada gün görmesin. Ve dayı sana hakkımı helal ediyorum. Sende hakkını helal et, Serap babanı ben vurdum. Ve şimdi kendimi vuracağım. Benim hiçbir zaman yanımda olmadılar. Ve bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağım. Hakkınızı helal edin, öbür tarafta görüşmek üzere" diye konuşarak, canlı yayını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İntihar öncesindeki video

-İntihar eden Hasan O.'nun fotoğrafları

Süre: 1.30 Boyut: 46,6 MB

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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Bursa'da Suriyelilerin yaşadığı evde yangın: 2 çocuk ağır yaralı



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı evde elektrik kontağında çıkan yangında 2 çocuk ağır yaralandı. Kalbi duran çocuklardan biri ambulansın içinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Yılmaz sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Suriyeli anne Ayşe A.'nın pazarda olduğu sırada başlayan yangın kısa sürede iki kız kardeş Müde A.(4) ile Fedua A.'nın (5) kaldığı odayı sardı. Komşuların durumu farketmesi neticesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri daire kapısını kırıp iki kız kardeşi dışarıya çıkardı. Çeşitli yerlerinde yanık izleri bulunan baygın haldeki kız kardeşler olay yerine gelen 112 ACil Servis ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kalbi duran Müde A. sağlık ekiplerinin yolda ambulans içinde yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakıma alan küçük kızların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra evde geniş çaplı araştırma yapan itfaiye ekipleri yangının, evdeki çoklu uzatmanın ucunda fişi olmadan çıplak şekilde elektrik prizine takıldığı, aynı uzatmadan elektrik sobası ve televizyonun çalıştırıldığı prizde meydana gelen kontak nedeniyle çıkmış olabileceğini bildirdi. Yangının kesin çıkış nedeninin bilirkişi tarafından belirleneceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıdan görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

BOYUT: 201 MB,SÜRE:1 dakika 05 saniye

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Mersin'de gaspçı çift yakalandı

Mersin'de, Irak uyruklu S.A.'nın parasını ve cep telefonunu gasbeden T.A. ve O.B. yakalandı. İkili, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Irak'tan Mersin'e gelen S.A., kaldığı otele yakın bir otelde bulunan T.A. (22) isimli kadınla tanıştı. Balıkçı barınağındaki teknede, bir akşam yemek yiyen S.A. (80) ve T.A., yemeğin ardından barınağın yakınlarındaki Müftü Deresi yolunda yürüyüşe çıktı. Bu sırada T.A.'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen O.B., ikilinin yolunu kesti. S.A.'yı yere yatırarak, etkisiz hale getiren O.B., S.A.'nın üzerindeki 1900 doları, 1000 TL'yi, cep telefonu ve pasaportu alarak, T.A. ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği görevlileri, önce T.A.'nın kimliğini tespit etti ve çifti otelde yakaladı. Paralar ve cep telefonu odada bulunurken, ikili, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğünün görüntüsü

-Zanlılar emniyetten çıkarılırken

-Araca bindirilirken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:34 BOYUT: 35.75 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Amasya'da köpeğe çarpan kamyonet alev aldı

Amasya'da seyir halindeyken yola fırlayan köpeğe çarpan kamyonet daha sonra alev aldı. Sürücü son anda yanan araçtan dışarı çıkarak kurtuldu.

Kaza, dün gece Amasya-Turhal Karayolu yeni sanayi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Yılmaz idaresindeki 23 BJ 884 plakalı kamyonet, seyir halindeyken yola fırlayan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet alev aldı. Sürücü Yusuf Yılmaz, yanan kamyonetten son anda kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Olay yerine çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesi sonrasında araçtaki yangın söndürüldü. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyonetin yanma anı detay

-Amasya belediyesinin kamyonetin söndürmesi detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 2:37 Dk) (BOYUT 293 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

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Elektronik kelepçeli kadın cami önünde dilenirken yakalandı

Çorum'da daha önceden işlediği suçtan dolayı sağ ayak bileğinde elektronik kelepçe bulunan kadın, cami önünde dilenirken yakalandı.

Çorum'da polis ve zabıta ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü mobil ekipleri, kent merkezinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan dilenciler, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Yakalanan kadın dilencilerden F.T.'nin ayak bileğinde elektronik kelepçe olduğu fark edildi. F.T.'nin işlediği suçtan dolayı sabıkasının bulunduğu bu nedenle bileğinde elektronik kelepçe bulunduğu belirtilirken üstünden ise 30 TL para çıktı. Polisin ayak bileğindeki elektronik kelepçeyi sorması üzerine F.T., "Ben denetimli serbestlik bürosundan geliyordum. İş yok, güç yok, yardım yok" dedi. Cami önünde bebeği kucağında dilenirken yakalanan D.E., isimli dilenci kadının ise henüz 5 aylık bebeğinin kundağında bir miktar bozuk para bulundu. Zabıta tarafından üst araması ve kimlik çalışmaları yapılan 12 dilenciye 109 TL idari para cezası uyguladı.

Görüntü Dökümü:

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- Zabıta dilenci yakalarken

- Zabıta aracıyla belediyeye getirilmeleri

- Elektronik kelepçeli kadın

-Bebek kundağında zabıtanın para araması

-Diğer detaylar

(SÜRE: 1.35 Dk) (BOYUT:169 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()



