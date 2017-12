DHA YURT BÜLTENİ-10

Çukurca'daki üs bölgesine saldırı : 2 asker yaralı (1)

Hakkari Çukurca'da bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristleri tarafından saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre 2 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-ambulansların görüntü

-detaylar

(ARŞİV)

-operasyon görüntüleri

Haber: HAKKARİ ()

======================================

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın darp edilmesinin görüntüleri ortaya çıktı

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz 23 Temmuz günü HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın kimliği belirsiz kişilerce darp edilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: BATMAN ()

=========================================

Adana'da at ve eşek kemikleri bulundu (2)

BÜYÜKŞEHİR TEMİZLİK YAPTI

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan at ve eşek eti kesiminin kalıntılarının bulunduğunu göl kenarında inceleme ve temizlik çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı'nın at ve eşek eti kesimine karşı kentte sıkı denetim çalışması başlattığı, hayvan kemiklerinin bulunduğu yerde ise temizlik yapıldığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Muhabiri Çağlar Öztürk'ün anonsu

- Belediye temizlik araçlarının görüntüleri

- Muhabiri Çağlar Öztürk'ün anonsu

- Zabıta ekiplerinin çalışması

- Zabıta araçlarından görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

=============================================

Bakan Kaya, CHP'li Aldan'ı kınadı

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sözleri tartışmalara yol açan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ı kınadı.

Bir dizi ziyaret ve etkinliğe katılmak üzere Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ak Parti Adana milletvekillerinin ve bakanlık bürokratlarının eşlik ettiği Bakan Kaya, valilik binasında kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Ak Parti Adana İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kaya, burada alkışlarla karşılandı.

'DİSİPLİN SORUŞTURMASI DA AÇILMALI'

İsim vermeden 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışmalara yol açan CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan'a tepki gösteren Bakan Kaya, şunları söyledi:

"Maalesef bir kaç gün önce bir CHP milletvekili 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak meydanlara şehitlerimize, gazilerimize, o gece sokaklara çıkıp istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için tanklara bedeni siper etmiş kişilere karşı gerçekten ağza alınmayacak şekilde hakaretlerde bulundu. Ben kendisini kınıyorum. Sadece kınamakla da kalmamak lazım. CHP yönetimi tarafından bir an önce disiplin soruşturması açılıp gerekenin yapılması lazım. CHP'nin FETÖ ağzıyla bu şekilde konuşmaya devam etmesiyle milletimiz onlara seçimde çok büyük ders verecektir. 15 Temmuz gecesi milletimizle beraber meydanlardaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız da 6 aylık torunları, kızları ve ailesiyle F-16'ların arasından Atatürk Havalimanı'na indi. O gece orada tankların önünü açtırarak kontrollü şekilde kaçış yapanı da gördük. CHP milletvekili bu sözlerinden dolayı bir an önce bu milletten özür dilemelidir."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Aile ve sosyal politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Yusuf BAŞTUĞ - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,()

===========================================

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, şehit törenine katılan başka bir asker babasının üşüdüğünü görünce üzerindeki paltosunu çıkarıp verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Ağrı’daki cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek kaldırıldığı Erzurum’da 21 gün sonra şehit olan jandarma er İdris Gülek'in cenazesi 26 Aralık Pazartesi günü düzenlenen törenle memleketi Van'a uğurlandı. Uğurlama törenine katılan Milletvekili Mustafa Ilıcalı, aynı olayda ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Yılmaz Özden'in babası Halil Özden'in törende üşüdüğünü fark etti. Ilıcalı, üzerindeki paltoyu çıkarıp Özden'e giydirdi. Ilıcalı, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü tören boyu ceketle dolaştı. Ilıcalı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile telefonla görüşürek Uzman Çavuş Özden'in Ankara GATA'ya sevkiyle de yakından ilgilendi.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki M Tipi Cezaevi'nde meydana gelen gaz sızıntısında jandarma er İdris Gülek ve Uzman Çavuş Yılmaz Özden ağır olmak üzere 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa Ilıcalını askerin babasına paltosunu vermesi

-Mustafa Ilıcalının Recep Akdağ ile telefonda konuşması

-Şehit töreninden detay (arşiv)

Haber-Kamera: ERZURUM,()

==============================================

İzin alıp, define bulmak için kazı çalışması başlattı

DÜZCE'de, define aramak için gerekli izinleri alan kişi, kazı çalışması başlattı. Define olduğunu duyan mahalle sakinleri bölgeye akın edince, polis ekipleri önlem aldı.

Düzce Ağa Mahallesi Asar Deresi kenarında ismi verilmeyen bir kişi, gerekli izinleri alarak DSİ'ye ait arsada define bulmak için kazı çalışması başlattı. Müzeler Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü'nden izinlerini alan kişinin kazı çalışması yaptığı sırada durumu fark eden mahalle sakinleri bölgeye akın etti. Bunun üzerine polis, Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri ve DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girerek, hazine kazısı yapılan alanın sınırlarını belirlemek üzere çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan kişinin 1 ay boyunca hazine kazı izni aldığı öğrenildi.

Ağa Mahallesi Muhtarı Nesim Zengin yaptığı açıklamada, "Bir kişi bu alanda eski dönemlerden kalma hazine olduğu iddiası ile kazı çalışması başlattı. Duyulması üzerine ekipler geldi. Şahsın resmi izin aldığı bilgisine ulaşıldı. Aramalarını sürdürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazı yapılan alandan görüntüler

Muhtar ile röp.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

==============================================

Altındaş: Trüf mantarlı ağaçlar halka dağıtılacak

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Anırın ilçesinde oluşturulan ve yıllık 600 bin Euro gelir getirmesi beklenen trüf mantarı ormanındaki fidanların verim vermeye başladığında bölge halkına dağıtılacağını söyledi.

Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Baki Tezcan, Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik, Efirağızlı Mahallesi Çatak mevkiinde 40 dönüm arazide yaklaşık bin 200 adet trüf mantarı aşısı yapılan meşe fidanları dikilerek oluşturulan Trüf Mantarı Ormanı'nda incelemelerde bulundu.

Burada fidan da diken Altındaş, daha sonra yaptığı değerlendirmede trüf mantarının yüksek gelir getiren bir tür olduğunu belirterek, "Denizli’den getirdiğimiz bu fidanları toprakla buluşturuyoruz, bu fidanlar büyüyüp trüf mantarı verimi aldığımızda bunları bölgede yaşayan insanlarımıza kişi başına dağıtacağız, Orman Genel Müdürlüğümüzün 38 tane eylem planı var, bunlardan biriside trüf mantarı eylem planı. Bölge Müdürlüğü olarak Andırın İlçemizde bunu tesis ettik, bu tür gelir getirici projelerimizi de hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BÖLGE HALKINA GELİR SAĞLAYACAK

Andırın Kaymakamı Haluk Koç ise trüf mantarı projesinin ilçeye önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, "Ülkemiz ormanlarının ekonomiye kazandırılması noktasında son yıllarda önemli gelişmeler var. Trüf mantarının kilosunun bin ile 10 bin arasında değiştiğini biliyoruz. Mahalle halkı bu mantarlar yetiştiğinde ülke ve kendi ekonomilerine büyük katma değer sağlayacaklardır" dedi.

ANDIRIN'IN YÜZDE 66’SI ORMANLARLA KAPLI

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan da Trüf Mantarı Ormanı'nın ilçe için güzel bir proje olduğunu söyledi. Tezcan, "İlçemizin yüzde 66'sı ormanlarla kaplı. Bu tür projeler sayesinde bölgemizde gelir getirecek birçok projeler geliştiriliyor. Bal Ormanı, zeytin, ceviz, alıç ve son olarak da trüf mantarı projesi ile açılan gelir sahaları halkımız adına memnunluk verecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Helikopter pistinden görüntüler

- Trüf mantarı ormanı

- Meşe fidanı dikilmesi

- Alpaslan Altındaş ile röp.

- Haluk Koç ile röp.

- Baki Tezcan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ- ()

================================================

3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ'nün 'Mahrem evler' yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü FETÖ/PDY'nin kentteki mahrem evler yapılanması içerisinde yer alan 8 kişi belirlendi. Aynı zamanda örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı da saptanan şüphelilerin yakalanması için dün sabah Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli, çok sayıda dijital malzeme ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmasına başlandı. Öte yandan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan ve evinde ele geçirilemeyen bir kişiyi yakalama çalışması ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Operasyona katılan ekipler

- Polislerin evlerde arama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -GAZİANTEP-)

===================================================

Tuncelili kadınlar, erkeklerin yaptığı bakır işlemesine el attı

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde genelikle erkeklerin uğraşı olarak bilinen bakır işlemeciliğine gördükleri kurslardan sonra el atan kadınlar, bakırı işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor. Bakır işlemeciliği atölyesinde çalışan 10 kadın, Tunceli Valiliğinin verdiği siparişleri bitirdiklerini ve şimdi diğer kurum ve kuruluşlardan gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de daha çok Erzincan ve Gaziantep yöresinde yapılan bakır işleme sanatını, artık Pertek ilçesinde de açılan kurs ile kadınlar kadınlar tarafından yapılmaya başlandı. Geçen yıl Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kursuna katılan 30 kadından 10'u, yüzyılardır erkek sanatı olarak bilinen bakır işleme sanatına el attı. Usta öğretici Nazım Civan tarafından verilen kursa katılan Pertekli kadınlar, bakır üzerine birçok işlemeyi başarıyla gerçekleştirirken, her türlü bakır eşyanın üzerine boyama ve çizim dahil ele emeği ile sanat eserleri yaratıyor.

Kursun ardından usta öğretici Nazım Civan ve işletme sahibi Mevlide Zorlu tarafından açılan atölyede çalışan 10 kadın, önce Tunceli Valiliğinin verdiği hediyelik eşya siparişini tamamladı. Sırada bir çok kurum ve kuruluşun siparişleri olduğunu anlatan Mevlide Zorlu, "3 ay ustamızdan kurs gördük. Daha önce Erzincan yöresinde bakır işleme sanatı yapan hocamız bize çok yardımcı oldu. Şimdi birlikte bu işi Pertek'te kadınlar ile birlikte yapıyoruz. Ev eşyaları, süs bakır eşyaları ve mutfak eşyaları üzerinde işlemeyi başarıyla yapıyoruz. Özellikle vazo, çaydanlık, tepsi, saat fincan takımı gibi ev eşyaları üzerinde kadınlar el emeği göz nuru ile inanılmaz desenler ve bu desenlere mine tabir ettiğimiz boya sanatı ve el sanatı ile birçok süsleme yapıyoruz. Erkek sanatı olarak bilinsede artık bakır işleme sanatını kadınlar başarıyla yapıyor"dedi.

Pertek Bakır işleme atölyesinde çalışan kadınlardan olan Zuhal Altun ise, bakır işlemeciliğine kadın elinin değmesi önemli olduğunu dile getirerek, "Ben 3 ay kurs gördüm. Elimiz gayet yatkın. Şu an profesyonel olarak yapıyoruz, en zorlu işlemeyi bile başarıyla yapıyoruz. Şu vazo üzerindeki süsleme ve işlemeyi ben yaptım. Bu vazo bir haftada tamamlanıyor. Bu işi erkekler yapsa da artık kadın eli değdi ve göz nurumuzu ile başarıyla yapıyoruz" diye konuştu.

Atöyle çalışanlarından Elif Korkmaz da, sanat eserleri ortaya çıkardıklarını ifade ederek, "Bu çaydanlıği ben yaptım. Her türlü ince işçilik ve süs sanatı var. Çıkmaz boya ile bir sanat eserleri ortaya çıkarıyoruz. Artık güç kadınlarda ve Pertekli kadınlar Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

Usta öğretici Nazım Civan ise, kurs verdiği kadınların kendisinden daha güzel işler ortaya çıkardığını, birçok süs ve mutfak bakır eşyasını çok başarılı bir şekilde işliediklerini ve tek isteklerinin kurum ve yetkililerin kendilirine sahip çıkması olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Kadınların çalışmasından görüntü

-Kadınların bakır süs eşyaları üzerinde çalışması

-Kadınların işleme yapması

-Röportajlar

-Çalışmalardan detay görüntü

-İşleme ve süsleme yapılan bakır eşyalardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

===============================================

Antalya'da yeni yıl festivali dansla başladı

I.W.A.B Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali, 60 yaş üzeri Efsane Dans Grubu'nun vals gösterisi ve mücevher defilesiyle başladı.

Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki festivalin açılışını, I.W.A.B Proje Başkanı ve Koordinatörü Hatice Bozkurt ile projeye destek veren derneklerin başkanları yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festival, Cam Piramit'te kurulan podyumda 60 yaş üzeri Efsane Dans Grubu'nun vals gösterisiyle başladı. Gösteri ardından mankenlik ajansı Esline'nin mankenleri, mücevher ve nostaljik şapka defilesi için podyuma çıktı. Mankenler birbirinden güzel tasarımları podyumda tanıttı. Etkinlikleri ilgiyle izleyen kadınlar defileyi ayakta alkışladı. 40 şapkanın yanı sıra irili ufaklı 100'ün üzerinde mücevherin tanıtıldığı defilenin ardından katılımcılar hediyelik eşya, takı, elbise gibi ürünlerin satışta olduğu stantlarda yeni yıl için alışveriş de yaptı.

ANTALYA'NIN TURİZMİNE KATKI

Festival hakkında bilgi veren I.W.A.B Proje Başkanı ve Koordinatörü Hatice Bozkurt, Antalya'nın turizm potansiyelinin dünya genelinde yükselmesi için 'Kadınlar Çiçek Açıyor' hareketini başlattıklarını belirtti. Planladıkları etkinliklerde kadın istihdamına da dikkati çekmeye çalıştıklarına değinen Bozkurt, "Antalya'ya gönül veren, Antalya sevdalısı herkesi destek olmak adına festivale davet ettik. Üç gün boyunca dans gösterileri, söyleşiler, imza günleri, alan süslemeleri, defileler ve sergilerle Antalya'da karnaval havası yaşatacağız" dedi.

Festival, 30 Aralık'ta düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası ve İşaret Dili Korosu'nun konseriyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Standlardan görüntü

RÖP: Hatice Bozkurt

Kurdela kesimi

Vals gösterimi

Defileden görüntü

Detaylar

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

==================================================

Vali, ihalesini iptal ettiği festivalin bütçesi ile öğrencilere burs verecek

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kendisinden önce kayyum olarak görev yapan Vali'nin festival ihalesini iptal ederek, festival için ayrılan 1 milyon lira tutarındaki bütçeyi Tunceli'de ve Türkiye'nin değişik yerlerinde Üniversitede eğitim gören Tunceli'li öğrencilere burs olarak dağıtılacağını açıkladı.

Vali Tuncay Sonel, kendisinden önce görev yapan eski Valisi Osman Kaymak'ın Temmuz ayında Belediye faaliyeti olarak yapmayı planladığı festival için yapılan ihaleyi iptal etti. Vali Sonel, 1 milyon bütçe ayrılan ihalenin iptal edilmesi ile bu rapanın öğrencilere burs olarak dağıtılacağını söyledi. Konu ile iligili basın toplantısı düzenleyen Vali Sonel, 3 sanatçının katılacağı festival için 1 milyon lira bütçe ayrılmasını çok bulduğunu, o bütçeyi 1008 öğrenciye 8 ay boyunca aylık 200 lira burs vereceğini söyledi. Vali Sonel, "6 ay önce Tuncelimizde göreve başladığım zaman aynı zamanda Belediye başkan vekilliği görevini de yürütmeye başladım. Görevimin ilk günlerinde benden önceki dönemde hazırlanmış ve 3 sanatçı ile yapılması planlanan bir festival proğramı vardı. 8 Temmuz'da ihalesi yapıldı ve ben maliyeti yüksek görerek programı iptal ettim. Çünkü, maliyet çok yüksekti. Ben daha sonra bu paranın Tuncelili öğrencilerimize burs olarak dağıtılmasına karar verdim. Arkadaşlarımız ile yaptığımız çalışmalarda Üniversitede öğrenim gören Tunceli'li gençlerin tespiti yönünde talimat verdim. Yapılan çalışma sonucunda ailesi Tunceli merkez ya da ilçelerinde ikamet eden veTürkiye'deki farklı illerdeki üniversitelerde okuyan 1008 aktif lisans öğrencisine, 8 ay boyunca ayda 200'er lira para desteğinde bulunulmaya karar verdik" dedi. Vali Tuncay Sonel, öğrencilere burs dağıtımının başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"1 GÜNLÜK EĞLENCE İÇİN 3 SANATÇIYA VERİLECEK PARAYI ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK VERMEK MANTIKLI GELDİ"

"Tuncelili olup ilimizde veya Türkiye'nin diğer illerinde ve yurtdışında okuyan üniversite öğrencilerine destek olmak istedik. Bu kapsamda belirlediğimiz 1008 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs vermeye karar verdik. İlk burs Aralık ayında verilmeye başlandı. Temmuz 2018'e kadar devam edecek olup projenin toplam maliyeti 1 milyon 612 bin 800 liradır. 1 günlük eğlence için 3 sanatçıya 1 milyon para vermek yerine Tuncelili gençlerimizin eğitimine katkı sunmak ve Tunceli'yi eğitimde daha üst seviyelere taşımak için bu 1 milyon TL'yi öğrencilerimeze burs olarak dağıtmak daha mantıklı geldi. Hem Tuncelili vatandaşlar hem de öğrenci aileleri bu konuda çok memnun kaldılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da burs vermeyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda iki ay önce de Munzur Üniversitesi'nde öğrenim gören maddi durumu yetersiz bin 62 öğrencimize de 1 yıl boyunca öğle yemeği katkısı sağlamıştık. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Bu yüzden her zaman onların yanındayız. Tuncelili öğrencilerimiz ülkemizin neresinde olursa olsunlar yardımlarımızı eksik etmeyeceğiz. Aynı zamanda ilimizdeki üniversitede okuyan dışarıdan gelen öğrencilerimize de desteğimizi vereceğiz. Hayırlı olsun. Bize bu konuda destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve hayırsever dostlarımıza teşekkür ederiz."

Görüntü Dökümü:

-Vali Sonel'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

=================================================