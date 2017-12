DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)ŞEHİT ER, VAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

AĞRI'daki cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlendikten sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan 4 çocuk babası 34 yaşndaki Jandarma Er İdris Gülek, memleketi Van'da düzenlene törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van'ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Erzurum'daki tören ardından Şehit Gülek'in cenazesi memleketi Van'a getirildi. İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Van Valisi Murat Zorluoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbharim Keskin, Emniyet Müdürü Suat Ekici, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı.

Cenaze törene katılan şehidin eşi Türkan ve yakınlarını komutanlar teselli ederken, şehit babalarının tabutu önünde bir an olsun ayrılmayan çocukları 12 yaşındaki Ramazan, 8 yaşındaki Recep, 5 yaşındaki Abdullah ve 3 yaşındaki Berat yürekleri burktu. Van Valisi Zorluoğlu,babalarının tabutları önünde bekleyen şehit çocuklarıyla ilgilendi.

ÇOBANLIK YAPARAK ÇOCUKLARINI GEÇİNDİRİYORDU

Sivil hayatta çobanlık yaparak ailesine geçindiren Şehit Jandarma Er Gülek, terhisine 20 gün kala tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu blirtildi. Şehit olan ağabeyinden 25 önce terhis olan Fethi Güler, cenaze töreninde fenalık geçirdi.Şehidin eşi ve kardeşleri, tabuta sarılarak ağıt yakıp gözyaşı döktü.Komutanlar tarafından teselli edilen yakınlarından bazıları baygınlık geçirmesi üzerne sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Gülek'in özgeçmişinin okunması ardından, dualar okundu.Duaların ardından Şehit Gülek, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Gülek, Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

2)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ÇAM'I, 5 BİN KİŞİ UĞURLADI



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26), memleketi Kahramanmaraş'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de aralarında olduğu 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa da bir yakının kucağında babasına veda etti. Dün gece kente getirilen Şehit Hüseyin Çam'ın cenazesi, öğle saatlerinde hastane morgundan alınarak Döngele Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Evli ve bir çocuk babası Çam'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından mahalle meydanına getirildi. Burada düzenlenen törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, İlker Çitil, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, protokol üyeleri, askerler, STK temsilcileri ile şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

7 AYLIK MUSTAFA'DAN ŞEHİT BABAYA VEDA

Bakan Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, tören alanına geldiğinde oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında bekleyen acılı baba Mehmet Çam'ın elini öpüp başsağlığı diledi. Ünal ayrıca şehidin dedesinin de elini öpüp başsağlığında bulundu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç, cenaze namazının kılınmasının ardından şehit için helallik istedi. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Şehit Hüseyin Çam'ın tabutu, cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı giderken ardından da Bakan Mehmet Özhaseki ile Mahir Ünal koluna girdikleri şehit babası Mehmet Çam ile birlikte tekbirler getirerek yürüdü. Ayakta durmakta zorlanan Fulya Çam da şehit eşinin tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin 7 aylık oğlu Mustafa ise bir yakınının kucağında babasına veda etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam, mahalle mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

3)DİYARBAKIR'DA CİNSEL İSTİSMAR YAPAN ŞÜPHELİ İZMİR'DE OPERASYONLA YAKALANDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde kendisini öğretmen olarak tanıtan ve farklı tarihlerde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilen Ü.T., İzmir'de gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde kendisini öğretmen olarak tanıtan ve farklı tarihlerde 2 çocuğa yönelik gerçekleştirdiği ve istismar olaylarından biri güvenlik kamerası tarafından kayda alınan Ü.T., polisin takibi sonucu İzmir'de gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Cinsel istismar olayı, 10 Aralık tarihinde marketten evine dönerken, kendisini öğretmen olarak tanıtan tacizcinin elinden kaçarak kurtulan 11 yaşındaki E.K.,'nin yaşadıklarını yakınlarına anlatmasıyla ortaya çıkmış, polis geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek şüphelinin aynı sokakta tostçuluk yapan 35 yaşındaki, Ü.T olduğunu belirledi. Ü.T.'nin izini süren polis önce Elazığ, sonrasında ise Batman, Düzce, İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin yaptığı son araştırmada, Ü.T'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile bağlantı kurdu. Ü.T. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli operasyonla yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ü.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4)SAKAT BIRAKAN ORTAĞINI ÖLDÜRTTÜ

MERSİN'in Anamur ilçesinde evinin önünde öldürülen 46 yaşındaki Veysel Meşe'nin katil zanlısı ambulans şoförü 39 yaşındaki Ayhan S. olduğu ortaya çıktı. Ayhan S., cinayeti, daha önce Meşe'nin vurup engelli kalmasına neden olduğu amcası 49 yaşındaki Nevzat S.'nin azmettirdiğini ileri sürdü.İskele Mahallesi'ndeki evine 20 Ekim'de gelen Veysel Meşe, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki yüzlerce kamera görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve elde edilen bilgiler doğrultusunda katil zanlısı olduğu belirlenen 112 Acil merkezinde ambulans şoförü olan Ayhan S. gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ayhan S. kendisini amcası Nevzat S.'nin azmettirdiğini, olay yerine ise arkadaşı 37 yaşındaki Lokman K.'nın getirip götürdüğünü anlattı.Veysel Meşe'nin birlikte gazino işletmeciliği yaptığı arkadaşı Nevzat S.'nin aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden vurdurduğu, bu yüzden sol bacağının kesildiği belirlendi. Bu gelişme üzerine Nevzat S. ile Lokman K. da gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

5)FUTBOLCULARDAN GENÇ KOMEDYENE DESTEK

ANTALYA'da stand-up gösterileri yapan komedyen Oktay Şenol'a, Fenerbahçeli Alper Potuk ve Galatasaraylı Ahmet Çalık çektikleri videolu mesajla destek verdi. Milli futbolcular Şenol'un 27 Aralık Çarşamba günü Antalya'da yapacağı gösteri öncesi çektikleri videolarda başarı dileklerini iletti.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi'nden mezun olan Oktay Şenol, AÜ Radyosu Üni Fm'de 4 sene mizah programı yaptıktan sonra Antalya'da tek kişilik stand-up gösterileri yapmaya başladı. 2 yıldır Kaleiçi'nde kafelerde ve üniversitelerde gösteri yapan Şenol, geçen yıl da İstanbul- BKM'de Açık Mikrofon'da sahneye çıktı.

27 Aralık'ta Mall of Antalya Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak olan Oktay Şenol'a, milli futbolculardan destek videosu geldi. Galatasaraylı Ahmet Çalık çektiği videoda, "Oktay Şenol 27 Aralık'ta Mall of Antalya Sahnesi'nde derken Fenerbahçeli Alper Potuk ise 'Oktay kardeşim 27 Aralık'ta Mall of Antalya Sahnesi'nde başarılar diliyorum" dedi.

MORAL VE GÜÇ OLDU

Yaptığı espriler ve ünlü taklitleriyle büyük beğeni toplayan Oktay Şenol, futbolcuların bu desteğinden ok mutlu olduğunu belirtti. Şenol, "Futbol benim hayatımın bir parçası. Ünlü taklitleri gösterimizin bir parçası ve futbol camiasından da birçok kişinin taklidini yapıyorum. Gösterimizde de futbolla ilgili bir bölüm var. Futbolcu arkadaşlardan destek videosu almak bana güç ve moral verdi. Herkesi 27 Aralık'ta Mall of Antalya Sahnesi'ne bekliyorum" diye konuştu.

