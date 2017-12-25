DHA YURT BÜLTENİ- 10

Şemdinli'den art arda acı haber: 3 asker şehit (2)

KAZA AÇIKLAMASI

Dün akşam saatlerinde el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı. Kazanın Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"24 Aralık 2017 tarihinde Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-operasyon görüntüleri

Haber: HAKKARİ ()

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Ankara'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kazara el bombası patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun (23) Ankara'daki baba evine ateş düştü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde kazara el bombası patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Muratoğlu'nun acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Şener (46) anne Nurten (42) ve kardeşleri Deniz (20) ile Hatice (16) Muratoğlu gözyaşlarına boğuldu. Şehit Muratoğlu'nun evinin bulunduğu Kamil Kadın Apartmanı ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediye ve Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Muratoğlu'nun cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda şehitliğe defnedileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-ANKARA()

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Benzinle kendisini ateşe verdi, polis yangın tüpüyle müdahale etti

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde Erdal Ç. (34), hastanede kızının tedavisiyle yeterince ilgilenilmediğini öne sürerek, kentin işlek caddesinde üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Erdal Ç., polisin yangın tüplü müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Elinde benzin şişesi bulunan Erdal Ç., iddiaya göre, bağırarak hastanede yatan kızıyla doktorların yeterince ilgilenmediği ileri sürüp, kendisini yakacağını söyledi. Erdal Ç., daha sonra elindeki şişede bulunan benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi. Bu sırada bölgede bulunan polisler, bir iş yerinde bulunan yangın tüpünü alıp, Erdal Ç.'ye müdahale etti. Yanmaktan son anda kurtulan Erdal Ç., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Erdal Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üzerine benzin dökülmesi sonucu pantolonu yanan şahıs

- Polis yanan sahsa yangın tüpüyle müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA- ()

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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İZMİT'te, trafikte ilerleyen hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında kenarında bulunan kişinin tehlikeye aldırış etmemesi dikkat çekti.

İzmit Körfez Mahallesi'nde hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan kişi endişe ile izlenildi. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden Salim Dervişoğlu Caddesi'ne dönen kamyonetin kasasının ucunda ayakta duran, kasanın kenarındaki korkuluklara tutunan kişi hem kendi canını, hem de trafiği tehlikeye attı. Kamyonet cadde de ilerlerken, kasada bulunan kişi her an düşme tehlikesine aldırış etmeden yolculuk etti.

Görüntü dökümü

-Kamyonet kasasında seyahat eden kişinin görüntüsü

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Eski eşiyle kızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet



HATAY'da, eski eşi Esra Yalçın (28) ile kızı Beren Yıldız'ı (5) bıçaklayarak, öldüren Gökhan Yıldız (29), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Mart günü, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Kayseri Adliyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Yıldız, iddiaya göre, boşandığı eşi Esra Yalçın ile konuşup, barışmak amacıyla İskenderun'a geldi. Mustafa Kemal Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi, Buse Coşkun Irmak Apartmanı'nın 4'üncü katındaki Yalçın'a ait evde konuşmaları sırasında çift, bir kez daha anlaşmazlığa düştü. Yıldız, tartışma sırasında eski eşi Yalçın ile kızı Beren'i bıçaklayarak, öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Yıldız, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Tutuklu sanık Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı İskenderun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen Yıldız, 'kızını öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet, 'eski eşini öldürmek'ten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Görüntü Dökümü

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-İskenderun adliye binası

-Adliye binasından avukatlar ve ailenin çıkışı

-Anne Ayla Yalçın'ın konuşması

-Avukatların konuşması

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Yüksekova'da akli dengesi bozuk kişi intihara kalkıştı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Y.A. (30), adliye bahçesindeki elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İlçenin Milli Egemenlik Carddesi üzerinde bulunan Adliye Binası'na ait bahçeye gelen Y.A., üzerinde trafo da bulunan elektrik direğine çıkarak çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar edeceğini bağırdı. Polis olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alıp, TEDAŞ, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Elektrikler kesilirken Y.A.'nın inmesi için ikna çabalarına başlandı. Ancak Y.A. inmedi. Bunun üzerine yangın merdiveni uzatıldı. Uzun süren uğraşın ardından da Y.A. ekiplerin yardımıyla indirildi. Akli dengesi bozuk adam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İntihar etmek isteyen aklı dengesi bozuk Y.A

-Trafonun üzerindeki görüntüsü

-Çevreden güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye aracının merdivenle Y.A.'yı ikna etmesi ve indirilmesi

-Polislerin Y.A.'yı emniyete götürülmesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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Dalyan'daki yabancılar Noel'i kutladı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde ve bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, coşkulu bir Noel kutlaması yaptı.

Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde yaşayan yabancılar, Noel'i kutlamak için Ortaca'ya bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda buluştu. Kutlamalara bölgede yaşayan Hollandalı, İngiliz, Alman, Fransız, İsveçli, İspanyol, Rus, Beleruslu, Ukraynalı ve İsraillilerin yanı sıra yerli halk da ilgi gösterdi. Havanın 15 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olduğu Dalyan'daki etkinlikte geleneği bozmayıp, denize girenler oldu. Bazıları denizde köpekleriyle uzun süre oynamanın keyfini yaşadı. Etkinlikte, bazıları da çıplak ayakla deniz kenarında yürümeyi tercih etti. Daha sonra katılımcılara sıcak şarap ikram edildi. Katılımcılar yerel sanatçıların gitar eşliğinde dinletisiyle etkinliğe renk katarken, hep bir ağızdan Noel şarkıları söylendi.

Etkinliğe katılanlardan İngiliz Maria Jonker, 21 yıldır Dalyan'da yaşadığını belirterek "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada ilk kutlama yaptığımızda 3-5 kişiydik. Bu kutlamalarda Dalyan Belediyesi de katkıda bulunuyordu, sonradan Ortaca Belediyesi katkı sağlarken şimdi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi katkı sağlıyor. Burada Müslüman, Hırıstiyan hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl, diğer yıllara oranla çok daha fazla bir katılım oldu. Burada sıcak bir ortam var. Dalyan'da daha nice Noeller kutlamayı umuyorum. Tüm dünyaya yeni yılın barış ve huzur getirmesini diliyorum. Ayrıca herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Denize giren Sonja Grau Demirci ise, "Hava çok güzel. Bu güzel günde denize girmeyi ihmal etmedik. Dostlarımızla denizin keyfini çıkardık. Deniz suyu çok güzel herkese tasfiye ederim. Burası cennetten bir köşe" dedi.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Dernek Başkanı Sezgin Yiğit, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadıklarını söyleyerek yabancı dostlar ile birlikte büyük bir coşku ile kutlama yaptıklarını dile getirdi. Yiğit, "Bu tür etkinlikler insanların birbirleri ile kaynaşmasını sağlıyor. Daha önce küçük bir grup ile kutlanan Noel etkinliği bu yıl yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı. 2018 yılının dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kutlamalardan görüntü,

-Yabancılarla röp,

-Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Dernek Başkanı Sezgin Yiğit ile röp.

Haber - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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Milli Piyango'cudan, 'Akrabalarınız sizi bulur' esprili bilet satışı



BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda seyyar milli piyango satıcısı Resul Halis, üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ şeklindeki esprili yazıyı yapıştırıp, satışlarını arttırdı.

Aslen Manisa Akhisarlı olan 47 yaşındaki seyyar milli piyango bileti satıcısı Resul Halis’in şansı, aklına gelen bir yöntemle açıldı. 17 yıldır Ayvalık’ın Cunda Adası’nda dolaşarak piyango bileti satan Resul Halis, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ yazılı bir kağıdı üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına yapıştırdı.

27 yıldır Milli Piyango bileti sattışı yaptığını belirten Resul Halis, “Müşterilerime Ada şansı veriyorum. Müge Anlı’nın programını izlerken aklıma geldi, bir yazı yazıp yeleğin arkasına yapıştırdım. İnsanların hoşuna gitti. Devir böyle bir devir, para çıkarsa akrabalar ortaya çıkar. Böyle bir reklam yaptım güzel oldu. Satışlarım artı. Müge Anlı’nın programından ulaşıp davet ettiler. Ben de onları Cunda’ya davet ettim. Cundamız zaten Türkiye’de meşhur. Bir de büyük ikramiyeyi verirsem çok daha meşhur olacak, güzel olacak” dedi.

Görüntü Dökümü

-Milli Piyangocu Resul Halis'in bilet satışı yapmasından genel ve detay görüntüler.

-Resul Halis'in yeleğinin arkasındaki esprili yazıdan görüntü.

-Resul Halis ile röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()-

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Noel'de Kudüs için ortak mesaj

MARDİN'de Hz. İsa’nın Doğum Günü nedeniyle her yıl 25 Aralık günü nedeniyle kutlanan Noel Bayramı'nda Süryaniler ve Müslümanlar Kudüs için ortak barış mesajı verdi.

Mardin’de her yıl kutlanan Noel Bayramı etkinlikleri kapsamında 2 bin yıllık tarihi Kırklar Kilisesi’nde yapılan ve 2.5 saat süren ayini Mardin-Diyarbakır Metropoliti Filüksinos Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz birlikte yönetti. Kutlamalara, Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu İlçe Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan ve çok sayıda Müslüman ile Hıristiyan katıldı.

TÜRKÇE, KÜRTÇE VE SÜRYANİCE DUALAR OKUNDU

Kilisede kız ve erkek koroları ayin boyunca Türkçe, Süryanice, Arapça ilahiler okuyarak, ruhani liderlere destek verdi. Ayine katılanları kutsamak için gümüş kaplar içerisinde, ruhani liderler tarafından özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüleri yakıldı. Kilise ortasında yakılan ateşle devam eden ayinde Metropolit Özmen ve Başrahip Akyüz, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuşmalar yaparak, başta Kudüs olmak üzere bütün dünyanın huzura kavuşması için de dua etti. Ayin sonunda, kilisede bulunanlar, mum yakıp dua etti. Ayin sonunda kilisenin kabul salonunda devam eden kutlamalara Süryani ruhani liderleri ve çok sayıda Müslüman katıldı. Davetlilere mırra ve Süryani çöreği ikramı yapıldı.

MARDİN’DEN DÜNYAYA KUDÜS İÇİN BARIŞ MESAJI

Süryani cemaatinin bayramını kutlayan Vali Mustafa Yaman, Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yüzyıllardır huzur ve barış içerisinde yaşadığını belirterek, uzun yıllardır süren bu birlik ve beraberliğin bölgeye huzur getireceğine inandığını söyledi. Süryani Cemaati ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yaman, "Dua ediyoruz ki Ortadoğu'da yapılan bu zulümler inşallah son bulacaktır. Tekrar gündeme gelen Kudüs'te de aklıselim hakim olacaktır. Orası hem Müslümanlar, hem Hristiyanlar ve hem de Yahudiler içinde kutsal bir mekandır, kutsal bir şehirdir. Bütün inançlarda çok önemli bir şehirdir. İnşallah orada aklıselim hakim olacaktır" dedi.

Metropolit Özmen de, burada yaptığı konuşmada, Mardin’in tarihten gelen özel yapısı bulunduğunu, kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mardin’de 4 dini bayram kutluyoruz. İkisi Müslümanlar’ın ikisi de Hıristiyanlar’ın bayramı. Birlikte sergilediğimiz bu güzelliklerin, bu hoşgörünün dünyaya örnek teşkil etmesini istiyoruz. Dünyada savaş, hoşgörüsüzlük, tatsızlıklar yaşanıyor. Bu güzel birlikteliğin ve bayramların bu olumsuzlukları ortadan kaldırmasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ruhani mevsimlerde Türkiye ve Ortadoğu'nun huzura ermesi için dua ettiklerini anlatan Özmen şöyle konuştu:

"Özellikle son zamanlarda maalesef Ortadoğu'da istikrarsızlık durumu var. İnşallah doğuş bayramı, bu ruhani mevsim bu hoşgörüsüzlüklerin bitmesine vesile olacaktır. Kudüs, bütün semavi dinlerin kutsal saydığı kutsal bir mekandır. Kudüs'ün kutsallığı, ayakta kalması, huzur içinde olması hepimize görev olarak düşmektedir. Bu barışın ve huzurun sağlanması için özellikle bugün bu dualarımız barışa ve huzura yönelik olmuştur. Allah, huzurunu ve barışını Kudüs'te tesis etsin. Herkesin, bütün dinlerin ruhani anlamda kutsadığı, barış içinde yaşadığı bir kutsal mekan olmasını diliyoruz."

Süryani cemaatinden Deniz Kırılmaz da, bayramların dünyaya huzur ve barış getirmesini dileyerek, “Bölgemiz de, biz de artık huzur ve güven istiyoruz. Savaşlar dursun artık. Süryaniler olarak, Mardin’de yüzyıllardan beri ibadetlerimizi özgür bir şekilde yapma imkanı bulduk. Hoşgörü ve barış şehri olan Mardin’de birbirinden farklı din ve ırklara mensup insanlar hep birlikte yaşıyor" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirmenin yapıldığı Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, kilisede Süryani cemaatinin bayramını kutlayarak, şeker ve çörek ikram etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı kilisede kutlama amaçlı gönderilen çiçek ve çelenkler bile tek tek arandı.

Görüntü Dökümü

Kiliseden görüntü

Ayinden görüntü

Süryanilerin açıklamaları

Metropolit ve Valinin konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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İsmet İnönü, çocukluğunun geçtiği konakta anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 44'üncü yıl dönümünde Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından çocukluğunda bir s üre konakladığı İnönü Konağı önünde anıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi tarafından İsmet İnönü'nün 1891-1897 yılları arasında çocukluğunun geçtiği İnönü Konağı'nda düzenlenen anma programına CHP Sivas İl Teşkilatı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, "İsmet Paşa 1'inci ve 2'nci İnönü Savaşlarını kazanarak düşmanı cephede Mudanya Mütarekesi ve Cumhuriyetimizin tapusu olan Lozan Barış Antlaşmasını imzalayarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, Türk ulusunun hak ve özgürlüklerini alarak, emperyalist güçleri masada dize getirmiştir. Bizlere bağımsız özgür bir ülke armağan etmiştir. 'Bir memlekette namuslularda namussuzlar kadar cesur olamazsa o memlekette kurtuluş olmaz' diyen Sayın İsmet İnönü'yü ölümünün 44'üncü yılında saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Sivas Şube Başkanlığı adına açıklamada bulunan Özlem Kurt ise, "Batı cephesinde askeri dehasını Lozan'da diplomatik zekasını, siyasal yaşamda güçlü ve saygın devlet adamı karakteri gösteren, Türk ulusunun varlık yokluk kavgasında her türlü çareye başvuran 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün bedensel varlığının aramızdan ayrılışının 44'üncü yılında saygı ve minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından grup İnönü Konağı'nı gezdi.

Görüntü Dökümü:

-Konaktan görüntüler

-Grubun görüntüsü

-Yapılan açıklamalar

-Konağın gezilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Lüks otomobiller, otoparkta çürümeye terk edildi

ADANA'’da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç yediemin otoparklarında kaderine terk edildi.

Kentte yıllardan bu yana yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100'ü lüks olmak üzere 1000'e yakın araç bulunduğunu söyledi. Pamut, 2009 yılından bu yana işletmecilik yaptığını belirterek, "Piyasa değeri 300 bin liraya olan otomobil var, genellikle hacizli, sigortasız veya vergisi yatırılmayan araçlar geliyor" dedi. Araçların çürümeye başladığınıda belirten Pamuk, şöyle konuştu: "Araçların bakımları yapılmıyor, hava şartları ve kötü koşullarda eklenince bir çoğu çürümeye başladı. Milli servet burada yok oluyor, devletimizin bu otomobilleri değerlendirmesi lazım. Otaparkta yer kalmadı, kendi özel araçlarımızı bile dışarıya koyuyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Yediemin otoparkındaki lüks araçlardar detay görüntüler

- Araçlardan pan görüntü

- Otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk ile röp.

- Lüks araçlardan detay görüntüler

- Motorsikletlerden görüntüler

Haber-Kamera:Çağar ÖZTÜRK/ADANA, ()

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