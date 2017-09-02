DHA YURT BÜLTENİ-10

Tunceli'deki operasyonda öldürülen terörist sayısı 8'e çıktı (EK)

1)İHA TESPİT ETTİ, HAVA OPERASYONU BAŞLADI

Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla Köyü yakınlarında, dün akşam başlayan ve halen devam eden operasyonun detayları ortaya çıktı. Kurban Bayramı'nda kent merkezine sızarak, eylem planı yapmak isteyen küçük grupların birleşlerek toplantı yaptığı sırada, insansız hava araçlarıyla tespit edilerek, bulundukları yerin lazerle işaretlendiği ve hava unsurlarına bilgi verilmesinin ardından savaş uçakları bölgeye geldi. Malatya Erhaç Havaalanı'ndan kalkan 2 F-16 savaş uçağı, PKK'lı grubun yerini akıllı mühimmatlarla bombaladı. Dün saat 19.00'da yapılan hava harekatından sonra karadan bölgeye çok sayıda özel eğitimli timler sevkedilerek hava harekatından kaçan teröristleri takibe aldı. Gece boyunca bölgede PKK'lı grubu takip eden jandarma özel harekat timleri, sabah erken saatlerde teröristlerle sıcak temas sağladı. Öğlen saatlerine kadar devam eden şiddetle çatışmalardan sonra sarp kayalık alanda bir bölgede gizlenen PKK'lı 3 terörist, silahlı İHA ateşi ile öldürüldü.

ÖLDÜRÜLEN 2 TERÖRİST ÖRGÜTÜN TUNCELİ SORUMLUSU

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı içinde yer alan ve 'Yavuzlar' olarak bilinen timin ekibi, gece bölgeye sızarak PKK'lılar ile çatışmaya girdi. Çatışma sonrası teröristler bulundukları bölgeden kaçarken, askerlerin yaptığı arazi aramasında öldürülen 3 PKK'lının cesedine ulaşıldı. 2 M-16 silahla ele geçirilen 2 PKK'lının örgütün Tunceli bölgesindeki sözde sorumluları arasında yer aldıkları tespit edildi. Terörist grubun bombalı saldırı eylemine hazırlandığı belirlenirken, bol miktarda el yapımı patlayıcı, bomba malzemesi ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

===================================================

2)TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ BAŞLADI

KURBAN Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi ve şehir merkezinde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Araç kuyruğu zaman zaman 1 kilometreyi buldu.Kurban Bayramı için 25 Ağustos Cuma günü mesai bitiminin ardından çoğunluğu İstanbul ve Trakya'nın çeşitli illerinden yola çıkarak Akdeniz ve Ege sahillerine inen çok sayıda tatilci, dönüş yolunda yine Çanakkale'yi tercih etti. Bayram öncesi Eceabat ve Gelibolu İlçeleri'nde Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken davrandı. Yine aynı manzarayı yaşamamak için erken yola koyulan tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde ve Demircioğlu Caddesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayramın ikinci günü tatilini tamamlayıp, sabah yola çıkan tatilciler hiç beklemeden feribotlarla boğazı geçebilirken, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğunluk yaşanmaya başladı. Zaman zaman oluşan araç kuyruğu 1 kilometreyi buldu.

Boğaz'da deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale'den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile tarife olmaksızın sefer yapıp, oluşan uzun araç kuyruğunu azaltmak için seferlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Çanakkale Feribot İskelesi'ndeki araç kuyruğundan görüntü

-Demicoğlu Caddesi'ndeki araç kuyruğundan görüntü

-Araç kuyruğunda bekleyen sürücülerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

=========================================================

3)İFADE VEREN MURAT BAŞAOĞLU'NA YURT DIŞI YASAĞI

BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun iki gün önce ifade verdiği ortaya çıktı.

Hakkında, 'hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatılan Murat Başoğlu, geçen perşembe günü Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başoğlu'na, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Başoğlu'nun Bodrum'daki Gündoğan Jandarma karakolu'na giderek, hakkındaki adli kontrol tedbirleri kapsamında imza atacağı öğrenildi.



Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()-

======================================================

4)SU EYLEMİNDE SÜRÜCÜLER İLE KÖYLÜLER ARASINDA ARBEDE

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, suları akmadığı için Diyarbakır-Adıyaman karayolunu kapatan köy sakinleri ile sürücüler arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Jandarmanın havaya ateş açarak sonlandırdığı arbedenin ardından 2 saat ulaşıma kapanan yol, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'nın en kısa sürede köye su verileceğini söylemesiyle trafiğe açıldı.

Kahta'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Erikdere Köyü'nde oturan yaklaşık 200 kişi, sık sık sularının kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve bayramda da aynı sıkıntının sürmesini protesto için Adıyaman-Diyarbakır karayolunu trafiğe kapattı. Araçları ile geldikleri karayolunu çift yönlü ulaşıma kapatan ve yaşadıkları kesintiyi protesto eden köylüler nedeniyle Adıyaman veya Diyarbakır yönüne gidemeyen sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, köy sakinlerinden yaptıkları eylemin kanunsuz olduğunu belirterek yolu ulaşıma açmalarını istedi. Bu isteğe olumsuz yanıt veren köylüler ile jandarma arasında da zaman zaman tartışma çıktı.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bu sırada uzun süre eylem nedeniyle kapanan yolda beklemek zorunda kalan bazı sürücüler duruma tepki göstererek köylüler ile tartıştı. Büyüyerek arbedeye dönüşen tartışma sırasında 2 sürücü, köy sakinleri tarafından dövülerek hafif yaralandı. Yaşanan gerginliğin büyümemesi için jandarma havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından köy sakinleri ile sürücüler birbirinden ayrıldı.

KAYMAKAM, EYLEMİ SONLANDIRDI

Takviye jandarma ekiplerinin de geldiği yolun ulaşıma açılmaması üzerine durum Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'ya iletildi. Yola gelen Kaymakam Kaya, köy sakinlerinden yaptıkları eylemi sonlandırmalarını istedi. Suları gelene kadar eylemlerinin süreceğini söyleyen köy sakinleri, daha sonra Kaymakam Kaya'nın en kısa sürede sorunun çözüleceğine dair söz vermesiyle yolun ulaşıma açılmasına izin vererek köylerine döndü.

Erikdere Köyü Muhtarı Ömer Kaya, yıllardır su sıkıntısı yaşadıklarını kimi zaman haftalarca sularının akmadığını belirterek, "Bayramda da su sıkıntısı yaşayınca son çare olarak sesimizi duyurmak adına eylem yapma kararı aldık. Çaresizlikten dolayı trafiğe kapattığımız yolda mağdur olan sürücülerimizden özür diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () -

=====================================================

5)DENİZLİ'DE DOĞUMDAN SONRA ÖLÜME İDARİ SORUŞTURMA

DENİZLİ Devlet Hastanes'inde doğum yaptıktan sonra sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 36 yaşındaki Şirvan Yalçın'ın ölümüyle ilgili ailesinin ihmal iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Yalçın'ın tek başına doğum yaptığı iddalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilip, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi tekstil işçisi Şirvan Yalçın, geçen 19 Ağustos tarihinde doğum sancısı çekmesi üzerine eşi minibüs şoförü 45 aşındaki Mehmet Yalçın tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yalçın, buradan doğum için Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'ne yatırılan Şirvan Yalçın'a normal doğum yapması için suni sancı verildi. Yaklaşık 12 saat sonra, personelin öğle yemeğine gittiği sırada kendi başına doğum yapıp bir erkek bebek dünyaya getirdiği iddia edilen Şirvan Yalçın, ardından yoğun bakıma alındı. Yalçın, dün yaşamını yitirdi.

"BEBEĞİN BEYNİNDE HASAR OLUŞTU" İDDİASI

Hastane personelinin öğle yemeğine çıktığı sırada eşinin tek başına doğum yapıp, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini öne süren Mehmet Yalçın, doğum sırasında eşinin rahminin parçalandığını, personelin kanamayı geç farketmesi nedeniyle ihmal sonucu öldüğünü iddia etti. 3 kilo 810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin de havasız kaldığı için beyninde hasar oluştuğunu söyledi. Eşinin ölümüyle ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyursunda bulunduğunu vurgulayan Yalçın, "Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa da dilekçe gönderdim" dedi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Şirvan Yalçın'ın iddialarına Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği yazılı açıklama ile cevap verdi. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilip, "Hasta Şirvan Yalçın'ın riskli gebelik ve polihidramnios teşhisiyle 19 Ağustos'ta saat 13.05'te Denizli Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde Kadın Doğum Uzmanı ve 2 ebe eşliğinde normal doğuma alınmıştır. Doğum sonrası bebekte solunum sıkıntısı izlenmesi üzerine çocuk uzmanının önerisi ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakıma sevki yapılmıştır. Anne Şirvan Yalçın'ın doğum sonrası kanamasının çok olması nedeniyle kadın doğum uzmanları, perinatoloji uzmanı, kalp damar cerrahisi uzmanı, üroloji uzmanından oluşan bir ekip tarafından opere edilmiştir. Rahmi alınarak kanaması durdurulan hasta, ameliyat sonrası takipte dissemine intravasküler koagülasyon gelişmesi, aferez trombosit gibi kan ürünlerine ihtiyaç duyulması ve hematoloji uzmanının da bulunduğu bir üst basamakta takibinin uygun olması gerekçesiyle Pamukkale Üniversitesi Yoğun Bakımı'na sevk edilmiştir. 10 gün süren üniversite hastanesindeki yoğun bakımdaki tedavisi esnasında hasta Yalçın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir" denildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca, "Yalçın'ın doğumhanede yalnız doğum yaptığı, başında hekim ve sağlık personeli bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmamaktadır. Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'ndan alınan bilgiye göre hasta Yalçın'ın genetik tarama testlerinin daha önce yapılmadığı ve Denizli Devlet Hastanesi'ne hiç başvurmamış olduğu tespit edilmiştir. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()



