DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ŞANLIURFA'DA KAÇAN BOĞAYI KURBAN TİMİ YAKALADI

ŞANLIURFA'da, kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçıp bir evin bahçesine giren boğa paniğe neden oldu. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, belediye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı.Şanlıurfa'da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Kesime götürülürken kaçan kimi hayvanlar kovalama sonucu yakalanırken, bazıları ise belediye ekiplerince oluşturulan ekipler tarafından uyuşturucu iğneler ile sakinleştirilebildi. Sabah saatlerinde Akbayır Mahallesi'nde kurbanlık bir boğa kesim hazırlığı yapılırken sahibinin elinden kurtuldu. Kaçmaya başlayan boğa, mahalledeki bir evin bahçesine girdi. Bir türlü boğayı bulunduğu yerden çıkartamayan sahibi, belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından adrese gelen ekipler, kızgın boğayı önce kement atarak yakalamaya çalıştı, ancak başaramadı. Bir süre bahçede ortalığı birbirine katan ve zaman zaman görevlilere saldırıp zor anlar yaşatan boğa, belediye görevlileri tarafından 4 uyuşturucu iğne yapılarak güçlükle sakinleştirildi. Sakinleşen boğan daha sonra sahibine teslim edildi.Öte yandan birçok vatandaş kurbanlıklarını boş arazide veya kesim alanlarında çocuklara aldırış etmeden kesti.

Görüntü Dökümü

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- Evin bahçesine giren kızgın boğa

- Boğa timi hayvana müdahalede bulunması

- Görevlilere saldıran boğan

- Güçlükle sakinleşen boğan sahibine teslim edilmesi

- Hayvan pazarında yaşanan yoğunluk

- Kurbanlıklarını kesen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 274MB

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BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ (EK)

2)YİNE SOKAKTA KURBAN KESTİLER

Bursa’da belediyelerin kurban kesim yerleri hazırlamasına ve önlemler almasına rağmen yasağa aldırmayan bazı vatandaşlar kurban kesimi için pazar alanları, boş arsaları, bahçe ve sokakları kullandı.Temizlik için su ve atıklar için de gider bulunmayan bölgelerde çocukların gözleri önünde yapılan kurban kesiminde cadde ve arsalar kan gölüne döndü.

Görüntü Dökümü

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- Sokaklarda kurban kesimi manzaları



Süre 01.32

BOYUT 51 MB

BURSA/

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3)KURBAN KESMEK İÇİN AÇIK ALANLARI SEÇTİLER

GAZİANTEP'te, kurbanlık kesimi, belediyelerin belirttiği yerlerin yanı sıra yapılan uyarılara rağmen açık alanlarda da gerçekleştirildi.Gaziantep'te kılınan bayram namazının ardından kurban kesim telaşı başladı. Kurban kesim ve satış alanlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kentteki kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin dışında açık alanlarda da gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yapılan uyarılara rağmen açık alanlarda çocukların gözü önünde kurban kesimi yaptı. Bazı çocuklar ise kurban kesimi sırasında büyüklerine yardım etti.

Görüntü Dökümü

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- Kurbanlıkları kesime götürenler

- Açık alanda kesim yapılması

- Çocukların yanında kurban kesimi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

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4)ACEMİ KASAPLAR, HASTANEYE AKIN ETTİ

KONYA'da her yıl olduğu bu yılda kurbanlık kesimi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Konya'da belediyeler tarafından daha önce belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesildi. Kurbanlarını kendilerini kesmeyi tercih edenlerde oldu. Bu nedenle de her yıl olduğu gibi bu yılda hastanelerin acil servislerinde manzara değişmedi. Kurban keserken vücutlarının çeşitli yerlerini kesip yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Konya'da 120, Aksaray'da 70 ve Karaman'da 60 kişi hastaneye başvurdu.

Görüntü Dökümü

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- Acemi kasapların hastanelere gelişi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA )

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5)İKİ BEBEĞİNİ KAYBEDEN ANNE OĞLUNU YAŞATMAK İSTİYOR

ZONGULDAK'ta 2 bebeği doğuma kısa süre kala karnında ölen 42 yaşındaki Sıla Sevtap Köksalan, 'Mental Retardasyon' (Zeki geriliği) teşhisi konulan ve beyin ile beyincik arasında daralma nedeniyle ameliyat olması gereken 16 yaşındaki oğlu Emircan Alkan'ı yaşatmak için mücadele ediyor.21 yıl önce evlendiği eşinden 9 yıl önce boşanan Sıla Sevtap Köksalan'ın ilk bebeği, 9 aylık hamileyken anne karnında öldü. 3 yıl sonra ikinci bebeği de 8.5 aylıkken karnında ölen Köksalan, üçüncü çocuğu Emircan Alkan'ı kucağına aldı.Ancak Emircan Alkan'a da 3 yaşında iken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 'Mental Retardasyon' teşhisi konuldu. Ayrıca beyin ile beyincik arasında daralma tepsit edildi. Anne Köksalan dikkat, algı, hafıza ve akıl yürütme becerilerinde güçlük çeken oğlunu yaşatmak için mücadele veriyor. Ölen babasından 350, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden 670 olmak üzere eline ayda bin 20 lira ile geçinen Köksalan’ın en büyük arzusu oğlunun sağlığına kavuşması.

Sıla Sevtap Köksalan, babasından aldığı maaşın oğlunun tedavi masrafları için çektiği krediye kesildiğini söyledi.

AMELİYAT OLMAZSA ÖLÜM RİSKİ VAR

Köksalan, oğlunun beyin ameliyatı olması ve iyi bir tedavi görmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Maddi imkansızlıktan dolayı bazı tedavilerinden geri kaldı. Beyinde hücre erimesi var. Daralma devam ediyor. Bu oğlumu fiziksel olarak etkiliyor. Sara nöbeti gibi aniden bayılıyor. Tek başına bir yere gidemiyor. Emircan'ın ameliyat olması gerekiyor. Doktorları ameliyat olmazsa beyin hücreleri yenilenmediğinden ileride felç kalma ve ölüm riski olduğunu söyledi. Yurt dışına götürmek istiyorum. Anneyim ve bir tane evladım var. Ben kendimi ona adadım. Emircan ne kadar iyi olursa ben o kadar iyi olurum. Ben her gece onun nefesini dinliyorum. 'O yaşıyor mu, o nefes alıyor mu?' diye merak ediyorum."

İlk iki bebeğini doğmadan kaybettikten sonra Emircan'ı kaybetmek istemediğini anlatan Köksalan, "Ben onun için canımı veririm. Onun yaşaması için mücadele edeceğim" diye konuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Emircan Alkan ise iyileşmek istediğini söyleyerek, "Büyüyünce polis olmak istiyorum. Çünkü herkesi korumak istiyorum. Ailemi korumak istiyorum. Ailem için mücadele etmek istiyorum. Benim bu hastalığı yenmem lazım." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Emircan Alkan'dan görüntü

-Annesiyle görüntü

-Sıla Sevtap Köksalan ile röp.

-Emircan Alkan ile röp.

Süre: (6.10) Boyut: (400 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()

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