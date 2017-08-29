DHA YURT BÜLTENİ-10

1)DERİK'TE ÇOBANIN BULDUĞU EL BOMBASI İMHA EDİLDİ



MARDİN'İn Derik İlçesi'nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çobanın yerde bulduğu el bombası, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Derik İlçesi'nden 24 kilometre mesafede bulunan Bayır Köyü, Yıldız Mezrası'nda sabah hayvanlarını otlatmak için mezradaki su göletinin yanından geçen çoban, yerde patlamamış el bombası görünce jandarmayı arayarak haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından Mardin'den gelen imha ekiplerinin yaptığı incelemede, "bu bombanın pimi kırıktır yazısı" yazılı kağıt yapıştırldığını tespit etti. Yaklaşık 500 gram ağırlığında olduğu tahmin edilen el bombasının, savunma tipi olduğu kaydedildi. Yapılan incelemenin ardından el bombası olay yerinde, kontrollü olarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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Bulunan el bombası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), )-

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2)SURİYELİ GENÇ KIZ, KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP KAÇTI

GAZİANTEP'te, yalnız yaşayan, ismi henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu genç kız, tartıştığı komşusu 46 yaşındaki Hayri Çıldır'ı tabancayla öldürdükten sonra kaçtı.Olay, bugün öğle saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Suriyeli genç kız ile otobüs şoförlüğü yapan komşusu Hayri Çıldır, karşılaştıkları bahçede bilinmeyen nedenle tartıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli kız, tartışmada öfkelenip Hayri Çıldır'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çıldır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çıldır'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Çıldır'ı öldürüp kaçan kızın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Görünüt Dökümü

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- Olay yeri

- Polislerin çalışmaları

- Hayri Çıldır'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

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3)EMEKLİNİN DÜŞÜRDÜĞÜ KURBAN PARASINI POLİS BULDU

SİVAS'ta cadde seyir halindeki polislerin yolda uçuşurken tesadüfen görüp topladığı bin lira nakit para yapılan araştırma ile 60 yaşındaki Recep Yalçındağ'a teslim edildi. Yalçındağ'ın parayı kurban almak için çektiği ATM'den çektikten sonra düşürdüğü ortaya çıktı.

Olay, öğlen saatlerinde Kümbet Mahallesi'nde yaşandı. Alibaba Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Polis Amirliği'nde görevli polislerin ulunduğu ekip otosu cadde üzerinde seyir halindeyken Karayolları Müdürlüğü kavşağında yola saçılmış halde yerde uçuşan çok sayıda para olduğunu gördü. Polislerden biri araçtan inerek yola saçılan paraları topladı. Toplam bin lira olan nakit parayı düşüren kişiyi bulmak için çevrede araştırma başlattı. Ancak civarda para arayan kimseye rastlanmayınca ekipler polis merkezine geçerek buluntu parayı tutanakla kayıt altına aldı.

KURBAN PARASIYMIŞ

Parayı kurban pazarına gitmeden önce ATM'den para çeken 3 çocuk babası emekli Recep Yalçındağ'ın düşürdüğü ortaya çıktı. Parayı düşürdüğünü anladıktan sonra bir süre civarda araştırma yapan Yalçındağ, Karayolları Müdürlüğü güvenlik görevlilerinden polislerin bölgede para bulduğunu öğrendi. Aldığı bilgi doğrultusunda söz konusu polis merkezine giden Yalçındağ, bir miktar parasını kaybettiğini söyledi. Düşürdüğü paranın 9 adet 100, 1 adet 50, 2 adet 20 ve 1 adet 10 lira olmak üzere toplam bin lira olduğunu söyledi. Banka dekontlarıyla da paranın kendisine ait olduğunu ispatladı. Gerekli evrakların düzenlenmesinin ardından bulunan para Yalçındağ'a teslim edildi. Kaybettiği paraya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yalçındağ, "Sabah kahvaltımı yaptıktan sonra kurban almak için bankamatikten parayı çektim. Kasaba giderken parayı düşürdüğümü far kettim. Oralarda ararken parayı bulamadım. Karayolları güvenlik görevlilerinden paranın emniyet görevlilerinde olduğunu öğrendim. Polis arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımızın emniyet görevlisi arkadaşlara yardımcı olunmasını rica ediyorum. Herkese de hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Polis merkezinden görüntü

-Bulunan paraların görüntüsü

-Sahibine teslim edilmesi

-Emeklinin konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(194 mb)

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4)AYAKKABI HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

ÇORUM'da apartmana girerek ayakkabıı çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Çorum merkez Buharaevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli ilk olarak apartmanın katlarını dolaştıktan sonra bir dairenin önünde bulunan ayakkabılıktaki ayakkabılardan birisini numarasına bakarak ayağına giydi. Ayağına olan ayakkabıyla apartmanı terk eden şüpheli ortadan kaybolurken, o anlar güvenlık kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin apartmana girişiş

-Şüphelinin ayakkabıyı ayağına giymesi ve apartmandan çıkışıDetaylar

(SÜRE:01 .20 Dk) - (BOYUT: 15 MB)

Haber:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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5)ESKİ BAKAN PAKSU, TOPRAĞA VERİLDİ

YALOVA'da rahatsızlanarak götürüldüğü hastanede 91 yaşında vefat eden Çalışma eski Bakanı Ahmet Tevfik Paksu, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlene törenle toprağa verildi.

Kaldırıldığı hastanede ciğerlerinin su topladığı belirlenen Ahmet Tevfik Paksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Paksu için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Ulu Cami'nde düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, Mehmet Uğur Dilipak ve İlker Çitil, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından polisler tarafından omuzlara alınan Ahmet Tevfik Paksu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Paksu'nun cenazesi Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ERBAKAN'IN YOL ARKADAŞIYDI

Ahmet Tevfik Paksu, 1966'daki senato seçimlerinde Kahramanmaraş'tan Cumhuriyet Senatörü seçildi. Paksu daha sonra 26 Ocak 1970'te merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan öncülüğünde kurulan Milli Nizam Partisi'nin 18 kişilik kurucular kurulunda yer aldı. Partinin kapatılmasından sonra Ahmet Tevfik Paksu, yine Erbakan ile birlikte hareket etti ve siyasete Erbakan'ın liderliğinde kurulan Milli Selamet Partisi'nde devam etti. 1973 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan milletvekili seçilen Ahmet Tevfik Paksu, 31 Mart 1975'te kurulan hükümette Çalışma Bakanı oldu. Türkiye'nin 23'üncü Çalışma Bakanı olan Paksu, bu görevi 11 Kasım 1976 tarihine kadar yürüttü. Kahramanmaraş'tan kabineye giren ilk isim olan Ahmet Tevfik Paksu, 1983'te Suudi Arabistan'ın eski kralı Faysal'ın oğlu Muhammed bin Faysal'ın kurduğu İslami banka zinciri Faisal Finans'ın Türkiye şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Paksu, siyasetin dışında şair ve yazar kimliğiyle de tanınıyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazeye katılanlar

- Helallik alınması

- Namazın kılınması

- Tabutun taşınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Camiden çıkan vatandaşlar

- Cenaze aracının gidişi

- Paksu'nun sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB

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