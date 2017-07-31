DHA YURT BÜLTENİ -10

DEAŞ militanına rahmet dileyen avukata suç duyurusu



GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ militanına rahmet dileyen avukat hakkında 'suçu ve suçluyu övme' gerekçesiyle mahkemece suç duyurusunda bulunuldu.

Terör örgütü DEAŞ militanı İsmail Güneş tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili duruşma, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülmeye başlandı. Davanın ara kararında mahkeme heyeti, DEAŞ'lı canlı bomba İsmail Güneş'e rahmet okuyan avukat Orhan Şahin, hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında suç duyurusunda bulunulan avukat Orhan Şahin, 60'ı tutuklu 110 kişinin yargılandığı davada ara kararın açıklandığı duruşmada, "1 Mayıs'ta Gaziantep Emniyetine yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, canlı bomba olarak tabir edilen kişiye ise Allah'tan rahmet diliyorum. 'Ben IŞİD'i seviyorum, IŞİD'e sempati duyuyorum' dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz" diye savunma yapmıştı.



Haber: GAZİANTEP,()

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Büyükerşen ile tartışan kafe sahibinin işletmeleri kapanıyor /EK



5'İNCİ KİŞİ ARANIYOR

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Yılmaz Büyükerşen'e saldırı olayına karıştığı tespit edilen firari 1 kişinin arandığını belirtti. Olay sonrasında gözaltına alınan 4 şüphelinin ise, emniyetteki sorgulamalarının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber: Kemal ATLAN /ESKİŞEHİR,()

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CHP’li Ağbaba: Komisyon kurulsun CHP, AKP, MHP’ye gel de araştır kim FETÖ ile ilişkili? Kim değil?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türk Ulaşım-SEN Başkanı Önder Akgün’ü ziyaret ederek, toplu sözleşmelerle ilgili “hükümet kendi memurunu sendika başkanı yapsa bu kadar az teklif edemezdiö Dedi.

Malatya’da bir takım ziyaretlerde bulunan CHP’li Ağbaba, Malatya Devlet Demir Yolları içerisinde bulunan Türk Ulaşım-SEN Başkanı Önder Akgün’ü ziyaret etti.

MEMURU İKİ GÜNDE SATTILAR 123 LİRAYA İMZA ATTILAR

Ziyarette ilk olarak konuşan ve ziyaretten dolayı teşekkürlerini belirten Sendika Başkanı Önder Akgün, Türkiye'de 3 milyon memur olduğunu belirterek cümlelerini şöyle sürdürdü: “Konfederasyon olarak ve 450 bin üyesi olan Konfederasyon temsilcisi olarak konfederasyonumuz memurların toplu topluluk sözleşmesinde var gücüyle destekleyecekler. Bizim Türkiye Kamu-SEN olarak toplu sözleşme talepleri 11 sendikamızla 228 sayfa bir toplu sözleşme metni hazırlandı. Bunun karşısında yetkili sendika Memur-SEN ve KESK kamu emekçileri Sendikası Türkiye Kamu-SEN ile ilgili bilgi verecekler. Burada Yetkili Sendika Memur-SEN 2016'daki toplu görüşmelerde ve daha önceki görüşmelerde Sayın Ahmet Gündoğdu döneminde memuru iki günde sattılar. 123 liraya imza attılar hükümetin teklif ettiği paradan bile aşağıda bir imza atılmış oldu. “

ALTTA YEMEĞİ HELAL YAPMAKLA HELAL YEMİŞ OLMAZSIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da Toplu sözleşme sürecinin başladığını, Yetkili Sendika Memur-SEN geçtiğimiz dönem yapılan toplu sözleşmelerde hükümetin birçok imzaladığı karara uymadığını belirterek, cümlelerine şöyle devam etti: “Hükümet kendi memurunu sendika başkanı yapsa bu kadar az teklif edemezdi. Enflasyon oranına bakın En azından enflasyon kadarıyla verirsin Enflasyonun altında zam teklif ediliyor bu sözleşmeyi de burada öğrendim skandal kararlar var bir sözleşmede Önerilen bir şey var ki diyor ki, ‘Toplu sözleşme ikramiyesinin 77 TL’den 102 TL’ye yükseltilmesine ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat arttırımın 204 TL ödenmesi teklif ediyoruz’ Yetkili Memur-SEN üyelerine 204 TL Kamu-SEN'e ve KESK’e 102 TL veriliyor bu bile skandal bir şey başka bir madde de diyor ki, ‘kamu yemekhanelerinde ve kamuya hizmet alımlarında helal gıda sertifikası şart uygulansın kamu görevlilerinde yemek ücretlerinde artış yapılmasını istiyoruz’ diyor yani her şeyi doğru yapmış altta helal gıda diyor helal olması için önce helal Bir anlaşmaya ayrımcılık yapma benim sendikaya üye değil diye ona 102 TL Toplu sözleşme ikramiyesi Kamu-SEN'in, KESK’in üyelerine 102 TL Memur-SEN'in üyelerine 204 TL isteniyor. Bu bile helal değil haram altta yemeği helal yapmakla helal yemiş olmazsın önce sözleşmeli doğru yapö

HODRİ MEYDAN CHP'YE DE AKP’YE MHP’YE GEL DE ARAŞTIR KİM FETÖ İLE İLİŞKİLİ KİM DEĞİL

Daha fazla temel problemlerin olduğunun altını çizen Ağbaba, “OHAL ile birlikte FETÖ ile ilgisi alakası olsun olmasın insanlar meslekten atıldı Sizler de biliyorsunuz ki sizler de şahitsiniz ki FETÖ'nün önüne geçmemiş o yaptırımın içerisine girmemiş insanlar bile maalesef mağdur edildi. ağaç kökü yedirildi. Onlara nedir? Kriter memurun işten atılma kriteri nedir? Okuluna çocuğunu yazdırması Bankası'nda hesap açtırması değil mi? bunlardan dolayı insanlar meslekten atılıyor. Bunu uyguluyorsun gariban devlet memuruna gel bunu siyasete de uygula siyasetçiye de uygula eğer memura uygulanmış olan kriterler Bank Asya'ya hesap açtırma, çocuğunu okula göndermek, havale yapmak uyguluyorsa memura, siyasetçiye de uygula. Gel milletvekillerine uygula bak bakalım Türkiye’de milletvekili kalıyor mu? Bu kriterlerden dolayı bak bakalım bundan dolayı Malatya'da siyasetçi kalıyor mu? Belediye Başkanı kalıyor mu? Buradan hodri meydan diyoruz. Gel diyoruz herkesin içini araştırır gel CHP'ye de AKP’ye MHP’ye gel de araştır kim FETÖ ile ilişkili kim değil bunlara bir bakalım Sen gariban memurları meslekten atıyorsun galiba memurları açlığa mahkûm ediyorsun gariban memur çocuklarını ölüme mahkûm ediyorsun gel Aynı şeyi siyasetçiye de yapalım buradan hodri meydan diyoruz. Önce biz kendi içimizdekiler ile ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz gel önce bize araştırın kardeşim sonra gel diğer siyasetçileri de araştır.ö Dedi.

MÜLAKATA GİRİYORSUN SORDUKLARI SORU ‘REİS SENİN İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?’

Darbe’nin kendilerine bir şey gösterdiğini açıklayan Ağbaba cümlelerini şöyle sürdürdü:

“Yeni şekillerle mülakat şartı getirecek kimi sınav var giriyorsun 100 puan alıyorsun mülakata giriyorsun sordukları soru ‘Reis senin için ne anlam ifade ediyor?’ sorusunu soruyorlar ‘Tarık Akan ne anlam ifade ediyor?’ diye soruyor. Sordukları soru ‘Hangi köşe yazarı okuyorsun?’ Bir taraftan OHAL kanun hükmünde kararname nağme ile muhalefet olan insanlar meslekten uzaklaştırılıyor Bir taraftan yeni alınacak memurların sadece AKP li olmak ön şartı getiriyorlar. Liyakat olmayan insanlar bizi cemaate de teslim ediyorlar Sağlık Bakanı’na falan cemaat içişleri Bakanlığı falan cemaat Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne cemaat Hakimiyet kuruyor Bunlar doğru değil bunların yanlış olduğunu bir kere daha söylemek istiyoruz.ö

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber: Mikail PELİT /MALATYA ,()



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Göltürkbükü'ndeki kanlı gecede soruşturma sürüyor /EK

SIRTINDAKİ KURŞUN ÇIKARTILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki beach club'ta yaşanan saldırıda yaralanan Zeynep Molho'nun sırtına saplanıp, kaburga kemiğini kırarak derisinin altında kalan kurşun, Özel Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde ameliyatla çıkartıldı. Jess Molho, eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini, kurşunun çıkartıldığı ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()



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Didim'de denize atlayan genç şarkıcı ağır yaralandı

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde tatil yaparken tekneden denize balıklama atlayan şarkıcı Gürkan Çapkan'ın omuriliğinin zarar gördüğü belirtildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Didim'de meydana geldi. Tatil için geldiği Akbük Mahallesi'nde denize balıklama atlayan Türk Halk Müziği sanatçısı Gürkan Çapkan, başını suyun altındaki taşa çarparak yaralandı. Çapkan, olay yerine gelen ambulansla Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Çapkan'ın, omuriliğinin zarar gördüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI



Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()

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Polonya'dan bisikletle Türkiye'ye geldiler

POLONYA'dan Gürcistan'a gitmek için bisikletleriyle yola çıkan 2 genç, Zonguldak'a ulaştı.

Değişik ülke ve kültürler tanımak için 36 gün önce ülkeleri Polonya'dan yola çıkan üniversite öğrencileri 20 yaşındaki Dominik Olejniczak ve 21 yaşındaki Tomek Swıerkot, Romanya ve Bulgaristan'ı bisikletleriyle geçti. Edirne'den Türkiye'ye giriş yapan iki genç, Zonguldak'a ulaştı. Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyen Dominik Olejniczak, "Tatilimizin 36'ncı günü. Türkiye çok güzel bir ülke. Çok sevdim, çok iyi insanlar var. Her gün güzel manzaralarla karşılaşıyoruz. Türkiye en iyisi. Şu an da tatildeyim.Yaz tatilimizi bisikletle gezerek geçirmek istedik. Değişik ülkeler, kültürler tanımak çok güzel" dedi.

Bir süre dinlendikten sonra yollarına devam eden Olejniczak ve Swıerkot, Karadeniz üzerinden Gürcistan'a ulaşarak gezilerini sonlandırmayı hedefliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gençlerle röp.

-Bisikletle yola devam etmeleri

-Bisiklete binmeleri

Süre: (2.21) Boyut :(77 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

