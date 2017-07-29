DHA YURT BÜLTENİ-10 

Yalova'da Gürcü hırsızlık çetesi böyle çökertildi

Yakalanma anları

YALOVA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir çok ilde hırsızlık olaylarına karışan Gürcistan uyruklu 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Şüpheliren üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramada altın burma bilezikler, kolye ve bilgisayar ele geçirildi , ırsızlıkta kullandıkları tornavida bulundu.

Yalova Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul; Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'de bir çok hırsızlık olayına karışan Gürcü Çete'nin Yalova'ya geldiğini belirledi. Polis, savcılıktan alınan izin ile şüphelilerin kullandığı otomobili Rüstempaşa Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polis, "dur" ihtarına uymayan ve kaçan Gürcistan uyruklu S.T. (32), Z.N.(34) ve S.S.’nin (32) içersinde bulunduğu aracı kısa süren kovalamacanın ardından silahlarını çıkartarak durdurdu. Bu an polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 5 adet altın burma bilezik, altın kolye, diz üstü bilgisayarlar, tablet ve hırsızlıkta kullandıkları tornaviteler ele geçirildi.

Bir çok suçtan kayıtları bulunan üç kişi sogrulamalarından sonra "hırsızlık" suçlarından adlliyeye çıkartılacaklar.

Görüntü dökümü

-Hırsızların polis tarafından yakalanma anı (amatör kamera)

-Çete üyelerinin üstünden çıkan eşyalar

-Çete üyelerinin emniyetten çıkartılışı

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()-

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 ölü 7 yaralı

DENİZLİ'nin Bozkurt İlçesi'nde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Bozkurt İlçesi Denizli-Ankara karayolu Kuyucak Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünden gelen 06 AD 3285 plakalı otomobilin sürücüsü Numan Özcan (30) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Osman Çetinkaya'nın kullandığı 20 BK 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Numan Özcan olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunanlardan Osman Çetinkaya, Esma Özlü, Hasan Hüseyin Aktuy, Ayşe Şimşek, Rüzgar Eray Şimşek, Fatma Nur Mutluer ve Yılmaz Şimşek yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan tüm yaralılar tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası, Özcan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yerde yatan yaralılardan ve olay yerinden görüntü.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Başı traktör ile çapa makinesi arasına sıkışan çiftçi öldü

AKSARAY’DA başı traktör ile çapa makinesinin arasına sıkışan 71 yaşındaki Veysel Çezik feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Reşadiye Köyü’nde meydana geldi. Ankara’da yaşayan ve yaz döneminde de köyüne geldiği öğrenilen 71 yaşındaki Veysel Çezik sabah saatlerinde tarla sürmek için traktör ile evinden çıktı. Tarlaya geldiğinde çapa makinesini traktöre takmak isteyen Veysel Çezik’in başı traktör ile çapa makinesi arasına sıkıştı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının tarlaya gelince Çezik'i traktör ile çapa makinesi arasına sıkışmış olarak buldu. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince yapılan muayene sonrası Çezik'in öldüğü belirlendi. Çezik’in cesedi, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çezik’in yakınları olay yerinde baygınlık geçirirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüsü

-Jandarmanın incelemesi

-Yakınlarının baygınlık geçirmesi

-Genel ve detaylar

-Çezik'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, ())

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Kasksız motokurye kazada öldü (2)

SÜRÜCÜ PARMAK İZİ VE GÖRÜNTÜDEN SAPTANDI

Antalya'da motokuryenin öldüğü trafik kazasında, çarptığı aracın sürücüsü saptandı. Motosikletle çarpışan otomobilde bulunan 4 kişiden sürücünün kim olduğunun belirlenmesi için çalışma yapan polis, araçtakileri polis merkezine götürdü. Otomobildeki arka koltukta oturan 2 kişinin araç kullanmayı bilmediğini belirleyen polis, baba ve kızı üzerinde yoğunlaştı. Baba A.Y., sürücünün kızı Y.B. olduğu iddia ederken Y.B. ise kaza yapan otomobili babası A.Y.'nin kullandığını ileri sürdü. Polis merkezinde birbirlerini suçlayan baba ve kızın ifadeleri alınırken kaza yerini gören gören MOBESE görüntüleri incelendi. Aynı zamanda da baba- kızın parmak izleri alındı. Bu çalışma sonunda otomobili kullanan kişinin A.Y. ve 1.18 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kızı Y.B.'nin de 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Baba ve kızı, ifadelerin ardından 'taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan' adliyeye sevk edildi.

Haber: ANTALYA ()

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Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden Afyonkarahisar bağlantılı Antalya- Burdur- Isparta yüksek hızlı tren güzergahının belirlendiği ve uygulama projelerinin kısa sürede başlatılacağını müjdeledi.

Antalya gündeminde uzun yıllardır konuşulan yüksek hızlı tren projesinde önemli bir adım daha atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nce, uygulama projeleri başlatılan Eskişehir- Kütahya- Afyonkarahisar yüksek hızlı tren hattına ek olarak Isparta- Burdur- Antalya yüksek hızlı tren projesinde güzergah belirlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Bir hayal daha gerçek oluyor. Söz verdiğimiz Antalya- Burdur- Isparta yüksek hızlı tren güzergahı belirlendi. Uygulama projeleri başlıyor" diyerek duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu'nun müjdelediği güzergahı belirlenen yüksek hızlı tren projesi, daha önce onaylanan ve uygulama projesi de başlatılan Eskişehir- Kütahya- Afyonkarahisar hattına ek olarak Ankara ve İstanbul'la bağlantılı olacak. Edinilen bilgilere göre, bu proje ek olarak Isparta- Burdur- Antalya hattı için bu güzergahta var olan seçenekler TCDD uzmanları tarafından incelendi ve en uygun hat belirlendi. Teknik olarak 'koridor hat' olarak isimlendirilen bu güzergah için 1/5000 ve 1/2000 uygulama projeleri hazırlanacak.

TCDD'nin bunlarla ilgili çalışmalara bir an önce başlayacağı ve bu uygulama projeleri tamamlandıktan sonra da hattın yapımıyla ilgili ihaleye çıkılarak, inşaatına da başlanacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ise süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () -

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