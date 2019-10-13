DHA YURT BÜLTENİ- 10 (EKİYLE YENİDEN) 

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 5'İNCİ GÜN (4)



TSK VE SMO, TEL ABYAD MERKEZİNE İLERLİYOR

Suriye'de Fırat'ın doğusunda, terör örgütlerine yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerinin Tel Abyad kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Güzergah üzerinde bulunan kasaba ve köylerde tek tek kontrolü sağlayan TSK ve SMO birlikleri, sınırda konuşlu topçu birliklerinin destek atışları ile terör hedeflerinin imha edilmesiyle ilçenin dış mahallelerine ulaştı. İki koldan merkeze ilerleyen birlikler, bazı noktalarda teröristlerle çatışmaya girdi. PKK/YPG’li teröristlerin birçok bina ve kullanılacak güzergahları patlayıcılarla tuzakladıkları için titiz şekilde ilerleyen birliklerin, kısa sürede kentin kontrolünü sağlayabileceği belirtildi. Bölgede yaşanan çatışmalar sırasında silah ve patlama sesleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyuluyor.

TERÖRİSTLER CERABLUS’A SALDIRDI: 2 ÖLÜ

Bu arada, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a havanla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermisinin isabet ettiği minibüste bulunan bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi, biri bebek, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, saldırının yapıldığı alandaki teröristlerin mevzileri ise sınır birlikleri tarafından obüs atışıyla imha edildi.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır birliklerine sevkiyata da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa’dan yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar’a gönderildi. Sınır hattında konuşlanan zırhlı araçlardan bazılarının sınırı geçerek Fırat’ın doğusundaki kara harekatını sürdüren birliklere katılacağı belirtildi.

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HAFİF TİCARİ ARACIN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA

Konya'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmekte olan bir yayaya çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanan bir kişiye, kendisine yeşil ışık yanması sonucu hareket eden hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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- Hafif ticari aracın yayaya çarpma anı

- Yayanın çarpma ile birlikte savrulması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

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DOKUMA ATÖLYESİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atölyeden yükselen alevler

- İtfaiyenin duvarı kırması

- Olay yerindeki ekipler

- Söndürme çalışmalarından detay

- Naci Sultan'ın ağlaması

- Çalışanların iplikleri dışarı çıkarması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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LEVENT YÜKSEL, BURSA'DA SAHNEYE ÇIKTI

Şarkıcı Levent Yüksel, Bursa'da verdiği konserde unutulmayan şarkılarıyla dinleyicilerine nostaljik yolculuk yaşattı.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel, dün gece şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Ünlü şarkıcı, hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkıyla selamladı. Levent Yüksel; 'Zalim', 'Beni Bırakın' ve 'Med Cezir' gibi şarkılarıyla dinleyicilerini 90'lı yıllara götürdü. Mekanı dolduran yaklaşık 1200 kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Bağlama da çalan Yüksel, iki saat süren konser sonunda hayranlarının çağrısı üzerine bir kez daha sahneye gelerek son şarkısıyla izleyicileri coşturdu.

Görüntü dökümü

-Konserden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,()

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Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da alınan tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın başlamısyla birlikte Avrupa ülkelerinde PKK unsurlarının eylemlerinin arttığı belirtilerek, ilgili ülkelerce gerekli önlemlerin alınması istendi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz. PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."

ANKARA, ()