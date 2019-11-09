DHA YURT BÜLTENİ - 10

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Otomobille çarpışan traktör ters döndü: 2 yaralı

Tokat'ta sollama yapan otomobille çarpışarak ters dönen traktördeki 2 kişi yarlandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tokat-Almus karayolu üzerinde Döllük köyü yakınında meydana geldi. Tokat yönüne giden Göğmen Yıldırım'ın (62) kullandığı 60 ES 333 plakalı otomobil, önünde seyreden İbrahim Boyraz (63) idaresindeki 60 AK 944 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada traktör sürücüsü Boyraz, yolun solunda bulunan köy yoluna dönüş için manevra yapınca, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan traktör yolun ortasına devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü İbrahim Boyraz ve yanındaki Kenan Eroğlu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil sürücü Göğmen Yıldırım ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Vali Erin: Avrupa'nın ve Batı'nın gözünün içine soka soka terör bölgeleri temizlenecek

Şanlıurfa'da, Kuveyt ve Katarlı yardım kuruluşları tarafından yapılan 16 derslikli Nibrasu'l İlim Ortaokulu açılış töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, "Tel Abyad, Rasulayn ve kırsal yerleşim yerlerindeki mağdur ve mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devem edeceğiz. Avrupa'nın ve Batı'nın gözünün içine soka soka buraların terörist örgütlerden temizlenmek suretiyle Suriyeli kardeşlerimizin yönettiği ve insanca yaşadığı şehirler haline geldiğini göstereceğiz" dedi.

Kuveyt ve Katarul İnsani Yardım Dernekleri tarafından Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki 16 derslikli Nibrasu'l İlim Ortaokulu'nun açılışı gerçekleşti. Okul açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin Suriye'de yaşananlara seyirci kalmadığını, oradaki insanlara ilk günden bu yana el uzattığını ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Tel Abyad, Rasulayn ve kırsal yerleşim yerlerindeki mağdur ve mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devem edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Rusya ve Amerika ile vardığı mutabakatlar sonrası uzlaşılan konuları yakından takip etmek suretiyle terör örgütlerinin ve mensuplarının Suriye halkına ve oradaki kardeşlerimize zarar vermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Erin, Fırat'ın batısında olduğu gibi doğusunda da çok kısa süre içerisinde Suriyelilerin yaşamak için özlem duyduğu şehirler oluşturulacağını ifade ederek, "PKK terör örgütünün oraları terk ederken yıktığı, yaktığı mahalli hizmetlerin yürütülmesini engelleyen bir sürü sıkıntılar bırakarak gittiğini gördük. Elektriği çalışamaz hale sokmuşlar, halka giden su tesislerine zarar vermişler yakmışlar yıkmışlar, hastaneleri tahrip etmek suretiyle bomba ve EYP ile doldurmuşlar. Caddeleri ve kaldırımları tahrip etmek suretiyle oradan ayrılmışlar. Okulları ve diğer kamu hizmeti sunacak binaların tamamını tahrip etmek suretiyle oradan ayrılmışlar. Bunların tamamını yapacağız, ayağı kaldıracağız medeni şekilde hizmet sunacak kurumlara dönüştüreceğiz. Yolları tamir edeceğiz ve ışıl ışıl hale dönüştüreceğiz. Enerjiyi getireceğiz, Avrupa'nın ve Batı'nın gözünün içine soka soka buraların terörist örgütlerden temizlenmek suretiyle Suriyeli kardeşlerimizin yönettiği ve insanca yaşadığı şehirler haline geldiğini göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kuveyt İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Ali El Hüseynan ise okulun yapılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti. Eğitim noktasındaki çalışmaları çok önemsediklerini aktaran Ali El Hüseynan, "Bu nedenle bizim Suriye'nin içerisinde ve burada birçok okulumuz var. İnşallah bu silsile artarak devam edecek." dedi.

Katarul İnsani Yardım Derneği temsilcisi Salih Ebu Velid de eğitimin insanın doğuşundan başlayarak ölümüne kadar sürdüğünü belirtti. Bu nedenle eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Salih Ebu Velid, yapacakları projelerle de eğitime katkı sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmanın ardından okulun açılışını yapan Vali Erin, ve protokol üyeleri sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Okul açılışına katılanlar

-Törende yapılan konuşmalar

-Sınıfların gezilmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA, ()



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