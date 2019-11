DHA YURT BÜLTENİ - 10 

İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Öztürk (35) yönetimindeki 06 BZ 4470 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Caddesi'nden gelip Mimar Sinan Caddesi'ne çıkan Nebahat Yücedağ (32) yönetimindeki 01 NH 164 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mehmet Öztürk yaralandı. Öztürk, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada çevre sakinleri, kavşakta sürekli kaza olduğunu ve yetkililerden bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Otel esnafından 'konaklama vergisi' açıklaması

İzmir Otel Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada yeni konaklama vergisi ile belediye belgeli ve aile işletmesi tarzındaki otellerin kepenk kapatmaya kadar gideceğini savunarak, "Bizi turistik otellerle karıştırmasınlar. Biz de vergi verelim. Ama bu bedel çok yüksek" dedi.

İzmir Otel Pansiyon Esnaf Odası üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen konaklama vergisi ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de ve İzmir'de otellerin önemli bir kısmının belediye belgeli ve aile işletmesi tarzında otellerden oluştuğunu ifade eden İzmir Otel Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulduğunu belirtti. Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren turizm payı alınması uygulamasına başlanılacağını dile getiren Gönen, şöyle konuştu:

"Belediye belgeli otelcilerin zaten zor ayakta durduğu bu dönemde şahıs işletmesi küçük esnaf vergi ile kepenk kapatmaya gidecek. Bu vergi, otelcilerin üzerine ve vatandaşa bir yük daha getirmek olup, iç turizm hareketliliğini de düşürecektir. Konaklama işletmecilerinin de 1 Ekim itibariyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na binde 7,5 oranında turizm payı ödemeye başladığını dönemde, kar noktasında sıkıntı yaşayan, rakip ülkelerle diğer maliyetleri kıyasladığınızda çok da yüksek boyutlarda gideri olan sektör işletmecilerinin neredeyse yaşayamaz noktaya gelmesine neden olacaktır. Belirlenen fiyatlar, turizmin gelişmesinin önünde büyük bir engeldir. Kişi başı fiyat artışı 1 TL'yi geçmemeli. Devlet bu vergiyi konaklama fiyatı üzerinden, oransal olarak belirlemeli. Vergi maktu değil, nispi olmalı ve bu oran yüzde 1'i geçmemeli. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin yasa kapsamında turizm sektöründe ciro üzerinden binde 7,5 pay alınmaya başlanması, akabinde de konaklama vergisi gelince sektörde moraller haklı olarak bozuldu. Zira iki kalemde de talep edilen vergi oranları yüksek. Bu vergi halka dönük bir vergidir. Biz esnafız. Devletin görevi bizi korumak olmalı. Biz fiyatlarımıza 6 ile 9 lira arasında zam yapmak zorunda kalacağız. Bizi turistik otellerle karıştırmasınlar. Biz de vergi verelim. Ama bu bedel çok yüksek."

"TURİZM GELİRİ OLUMSUZ ETKİLENECEK"

Konaklama vergisinin, konaklama tesisinin türü esas alınarak, tesisin türüne göre ve kişi başına gecelik olarak hesaplanacağını söyleyen Mehmet Gönen, kişi başına gecelik konaklama vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 TL, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 TL, 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 TL, butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 TL olarak belirlendiğini açıkladı. 12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetlerinin bu vergiden istisna olacağını belirten Gönen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz girdisiyle cari açığın kapatılmasında önemli rol oynayan, istihdam sağlayan, ekonominin çarklarını yağlayan sektöre yeni yükler bindirilmemesi gerektiği ortadadır. Yasa teklifinin sektörün görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda yeniden ele alınmasını istiyoruz. Turizm sektörü başarılı olduğu dönemde engeller konulmamalıdır. Sektör, üst üste bindirilen yüklerin altından kalkamaz hale getirilmemelidir. İç pazar iyice küçülecek. Vergisi, sigortası, elektriği, suyu zaten yıkım. İstihdam sağlıyoruz. Zaten büyük paralar kazanmıyoruz. Kıdem tazminatlarını nasıl ödeyeceğiz? Çok zorlaşıyor. Zaten insanların alım gücü daraldı ve konaklayacak, tatil yapacak boyutlarda kazanmıyorlar. İç turizmin gelişimi için her şeyi yaptığımız bu durumda, her türlü vergi turizme zarar verecektir. Bu sadece yabancı misafirleri değil, otellerdeki yerli misafiri de azaltma riski oluşturacak, sadece işletmelerin gelirini değil, Türkiye'nin turizm gelirini de olumsuz etkileyecektir."

Önlerinde 5 aya yakın hiç iş yapmayacakları bir dönem olduğunu anlatan Gönen, teşvik beklerken vergiler gelmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Vergilerin vatandaşı zor duruma soktuğunu belirten Gönen, "Turizmciler yazın durumu idare etse de kış sezonunda büyük zarar eder. Turizm bakanımızın sektörün içinde bulunduğu durumu gayet iyi bildiğini düşünerek, bu konuda konaklama sektörü lehine hareket edeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Merdiven altı üretilen süt ürünleri toprağa gömüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasalara aykırı şekilde merdiven altı süt ürünleri imalatı yapan bir iş yeri, mühürlenerek kapatıldı. İşyerinde ele geçirilen peynir ve yoğurtlar, zabıta ekipleri tarafından toprağa gömüldü.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde kaçak yoğurt ve peynir imalatı yapıldığı ihbarlarını değerlendiren Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, işyerine baskın düzenledi. İnsan sağlığını hiçe sayarak yasalara aykırı ve hijyenik şartlar taşımayan bir ortamda ruhsatsız şekilde yoğurt, peynir gibi süt ürünleri imalatı yapan işletmedeki kovalanmış satışa hazır ürünler, imha edilmek üzere araçlara yüklendi. Dev tencerelerdeki sütler de dökülerek imha edildi.

Ekipler, uyarı ve bilgilendirme yaptıkları işyerini mühürleyerek faaliyetten men etti.

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava: Gürcü Hatun'un mezarını birlikte yapacağız

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Gürcü Hatun Tamara ile oğlu 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait olduğu ileri sürülen mezarı iki ülkenin birlikte inşaa edeceğini belirtti.

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Müsteşar Diana Malazonia ile birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Ovaköy'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarı ziyaret etti. Mezarda fotoğraf çeken Büyükelçi George Janjgava, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Gürcistan halkını kardeş gibi gördüklerini söyleyen Vali Memiş, yakın akrabalık ilişkileri bulunduğunu anlattı. Kendisinin de Karadenizli olduğunu ifade eden Memiş, ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Göreve geldikten sonra Erzurum'u yaklaşık 10 kez ziyaret ettiğini belirten Büyükelçi George Janjgava, kentin cami, tarih ve sokaklarını çok iyi bildiğini söyledi. "Ben de Karadenizliyim. Gürcü Lazım" diyen Janjgava, "Bende Karadeniz karakter tipi var. Her zaman şaka yapıyorum" dedi.

FACEBOOK'TA ROPÖRTAJ YAPTIM

Erzurum'a gelmeden önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta röportaj yaptığını ve herkesin Erzurum'da ortaya çıkarılan Gürcü Hatun Tamara ile 2'nci Alaaddin Keykubat'a ait mezarla ilgili sorular sorduklarını anlatan Janjgava, "Herkes bana soruyor, ne oldu nasıl oldu? Sadece bizimkiler değil, dünyanın her yerinden yabancılar gelecek. Bizim nüfus fazla değil ama Japonya, Güney Kore, Amerika, Avrupa, Arap ülkelerinden herrkes görmek için buraya gelecek" diye konuştu.

Pasinler Ovaköy'deki mezarın Türk ve Gürcü tarihi için önemli olduğunu vurgulayan Janjgava, şunları söyledi:

"Tamara bizim büyük kraliçenin torunudur. O biliyorsunuz evlenmek için buraya geldi. Kraliçenin torunu Konya'da evlendi. Sonra eşi Sultan oldu. Oğlu 2'nci Alaaddin Keykubat, Erzurum'da öldü. Annesi de ölünce vasiyet ederek oğlunun yanında toprağa verildi. Gürcü Hatun'un sizde de önemli bir yeri var. Kendisi Mevlana'nın arkadaşıdır. Konya'da kümbet yapımına sponsor oldu, yardım etti. Mezardan çıkarılan taş üzerinde yazı, kadın kemikleri var. Büyük ihtimalle burası Gürcü Hatun'un mezarıdır. Bu mezar iki ülke arasındaki ortaklık sembolu olarak çok önemli. İki gün önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıda konu gündeme geldi. Mezarı beraber yapacağız. Ülkemizde kraliçe ailesine ait testler var. Bu konuda yardımcı olabiliriz."

ADLİ TIPLA İŞİ HIZLANDIRACAĞIZ

Ovaköy'deki mezarla ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi veren Vami Okay Memiş ise "Mezar koruma altına alındı. Bilimsel testler yapmamız gerekiyor. Mezarın Gürcü Hatun'a ait olup olmadığını bilihmsel olarak netleştirmeye çalışıyoruz. Karbon testleri için çalışmalar var. Adli Tıp Kurumu'yla görüştüm, konuyu hızlandırmak istiyoruz. Yüzde yüz netleştirmemiz lazım. Ama çok kuvvetle muhmetel tarihçiler ve antropologlar mezarın Gürcü Hatun'a ait olduğununu düşünüyor" dedi.

Vali Okay Memiş, ziyaret anısına Büyükelçi Janjgava'ya Oltu taşı tespih hediye etti. Memiş, Müsteşar Diana Malazoni'ye kar tanesi sembollü broş hediye ettiği sırada Büyükelçi Janjgava'nın 'bekar' uyarısı yapması üzerine "Uğur olsun" temennisinde bulundu.

BM, İldib’e 38 TIR ile insani yardım malzemesi

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib’e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerini taşıyan TIR’lar jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR’lar, gümrük sahasına girerek İdlib’e hareket etti. TIR’lardaki insani yardım malzemelerinin İldib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.

İlkokul öğrencileri mektup yazarak ilçelerini tanıtıyorlar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki 75'inci Yıl İlkokulu öğrencileri 'e Twinning Projesi' kapsamında 'Mektubumda İlim Var' projesiyle hem Malkara ilçesinin değerlerini Antalya'daki bir başka okulun öğrencilerine anlatıyor, hem de mektup kültürünü yeniden yaşayıp becerilerini geliştiriyor.

Malkara 75'inci Yıl İlkokulu, iletişim kurma, işbirliği yapma, projeler geliştirme, paylaşma etkinliği olan 'e Twinning Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Mektubumda İlim Var' projesine katıldı. Öğrenciler, okuma yazma becerisini geliştirmek, kendi ilçesini tanıtmak, tanıtımı yaparken belirlenen bir ili tanıtmak amacıyla mektup arkadaşları buldu. Antalya'da bir okulun öğrencileri ile mektup arkadaşı olan öğrenciler, ilçelerini yazdıkları mektuplarla bu öğrencilere anlatırken, mektup kültürünü yeniden yaşıyor,

Okulun 3-B sınıfı öğrencilerinden Yaren Alpalt, "Proje kapsamında Antalya'da bir okul ile mektuplaşıyoruz. Bu ayki konumuz depremler. Her ay farklı bir konuda etkinlik yapıyoruz. Biz sınıf olarak e Twinning projesindeyiz. Oradaki arkadaşlarımız bizlere bizde arkadaşlarımıza mektup yazıyoruz. Onların bizlere gönderdikleri getirdikleri mektuplarda burada. Her ay farklı konularda mektuplaşıyoruz. Bir önceki etkinliğimizde konumuzda milli kahramanlarımızı anlattık. Bu ayki konumuz da ise Tekirdağ depremlerini anlattık Antalya'ya" dedi.

'MEKTUPLAŞARAK TANIŞIYORUZ'

Öğrencilerden Uygar Sert, mektup yazarak tanıştıklarını belirterek, "e Twinning projesi kapsamında her ay faklı konularda arkadaşlarımızla mektuplaşıyoruz. Biz onlara onlarda bize mektup gönderiyor. Böylelikle hem Antalya'yı tanıyoruz. Biz de Malkara'yı tanıtıyoruz" dedi.

