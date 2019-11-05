DHA YURT BÜLTENİ - 10
Siirt'te hastanede yangın (2) Siirt'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hasta ve çalışanların tahiyesine başlanan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Gües Caddesi'nde...
Siirt'te hastanede yangın (2)
Siirt'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hasta ve çalışanların tahiyesine başlanan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Gües Caddesi'nde bulunan 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de hasta ve çalışanlar tahliye için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Hastane binası
Yangın
Ekiperin müdahalesi
Hastaneden tahliye edilenler
Güvenlik önlemi
Genel ve detay görüntü
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 500 MB
Haber-Kamera: Turan KOYUNCU, Yücel DURAK/ SİİRT, ()
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Mersin’de aydınlatma direklerine afiş asılamayacak
Mersin’de Toroslar EDAŞ’a ait elektrik direklerinin reklam mecrası olarak kullanılması konusunda hukuki mücadelesini kazanan Büyükşehir Belediyesi, kentteki görüntü kirliğini ortadan kaldırmak için çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7 daire tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan başlatıldı. Merkez ilçedeki tüm ana cadde ve bulvarlarda yürütülecek olan çalışmalar, yaklaşık 10 günde tamamlanacak. İlçelerde ise çalışmaları İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Dairesi yürütecek. Merkezde 1100, ilçelerde 897 olmak üzere toplam 1997 elektrik direğinde bulunan ilan ve reklamlar kaldırılacak.
EKİPLER ÇALIŞMALARI BAŞLATTI
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki görüntü kirliliğine ve yönetmeliğe aykırı duruma son vermek amacıyla Toroslar EDAŞ’a ait elektrik direklerindeki ilan ve reklamları toplatmaya başlamıştı. Ardından ilgili firma tarafından yürütmenin durdurulması için dava açılmış ve söz konusu davada, Mersin 1. İdare Mahkemesi tarafından ret kararı verilmişti. Bu karar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte görüntü kirliliğine bir an önce son vermek için çalışmalara başladı.
İLAN VE REKLAMLAR HIZLA TOPLANIYOR
Mahkeme kararının ardından harekete geçen Mali Hizmetler, İtfaiye, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Makina İkmal Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, İlçe Hizmetleri ve Muhtarlık İşleri Dairesi ekipleri tarafından ilanlar toplanıyor, görüntü kirliliği sona eriyor. Bu çalışmalarla kent pırıl pırıl oluyor.
Görüntü Dökümü
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-İş makinesinin gelmesi
-İş makinesi üzerindeki vincin çalışması
-Vinçle direklerdeki afişlerin sökülmesi
-Sökülen afişlerin indirilmesi
-Afişlerin kamyonete yüklenmesi
-Genel ve detay
(BOYUT: 252 MB) (SÜRE:2,15 DK)
Haber-Kamera. MERSİN,()
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PKK'lıların kullandığı sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'lıların kullandığı 7 kış sığınağı ile 14 mağara güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinin kırsal alanında 2 Kasım 2019 Cumartesi günü başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-03' operasyonu tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 7 kış sığınağı ile 14 mağara tespit edildi. Sığınak içerisinde yapılan aramada amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. El yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edilirken, sığınaklar ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi. Bölgede yapılan geniş çaplı aramalarda ise el bombası ve 2 el yapımı patlayıcı bulunarak, operasyon bölgesinde imha edildi.
Görüntü Dökümü
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Güvenlik güçlerince tespit edilen sığınaklar
Sığınakların içinden görüntü
Sığınaklarda ele geçirilen malzemeler
El yapımı patlayıcının imha anı
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB
Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()
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Hataylı bisiklet tutkunları, Anıtkabir yolunda
Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de düzenlenecek tören için bisikletleriyle yola çıktı.
Bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Anıtkabir Yolundayız' adlı etkinlik için Hatay Bisiklet Spor Kulübü üyeleri, Antakya ilçesinden Ankara'ya pedal çevirmeye başladı. 11 bisikletçi, Hatay'dan Ankara'ya kadar pedal çevirerek, 10 Kasım'da Anıtkabir'deki törenlere katılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katılımıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi önünden törenle Anıtkabir’e uğurlanan bisiklet tutkunlarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna ulaştırmaları için Türk bayrağı teslim edildi. Törende konuşan Başkan Savaş, “Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımız dünya var olduğu sürece bu topraklarda dalgalanmaya devam edecek. Bugün burada şanlı bayrağımızı Ata’mızın ebedi istirahatgahına ulaştırılmak üzere sizlere teslim ediyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.
Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Kaya ise, "Ata’mız Hatay’ın anavatana katılmasını çok istedi ve bunun için büyük mücadeleler verdi. Maalesef 1938 yılında aramızdan ayrılması sebebiyle anavatana katılışımızı göremedi. Ancak bizler 1939’da anavatana katılan şehrimizin bugünkü yöneticilerinden aldığımız Türk bayrağımızı büyük bir onurla Ata’mızın huzuruna ulaştıracağız. Bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruzö diye konuştu.
Toplu anı fotoğrafı çektirilmesinin ardından bisikletçiler yola çıktı.
Görüntü Dökümü
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-Bisikletçilerin toplu fotoğraf çekimi
-Başkan Savaş’ın bisikletçilere bayrak vermesi
-HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın konuşması
-Hatay Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Kaya’nın konuşması
-Bisiklet kulübünün yola çıkışı
Süre:02'16" Boyut: 297 MB
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,()
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Garsonun bulduğu para sahibine ulaştırıldı
Niğde’nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde yaşayan garson İshak Özmen'in yolda bulduğu para, kamera kayıtlarından tespit edilen sahibine teslim edildi.
Garson İshak Özmen, köy meydanında yürüdüğü sırada, ATM yakınında bir miktar para buldu. Ardından da Çiftehan Köyü Muhtarı Bülent Meral’e teslim etti. Köydeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Muhtar Meral, parayı düşürenin Mustafa Aymergen olduğunu gördü. Tutarı açıklanmayan para, Aymergen'e tesilm edildi. Köy Muhtarı Bülent Meral, örnek davranış sergileyen Özmen’e teşekkür etti.
Görüntü Dökümü
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- İshak Özmen'in parayı bulma anı (Güvenlik kamerası)
- Muhtarın konuşması
- İshak Özmen'in konuşması
SÜRE:01'03" BOYUT:116 mb
Haber:Malik GÖDELİNER-Kamera: ULUKIŞLA, (Niğde), ()
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
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