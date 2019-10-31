DHA YURT BÜLTENİ - 10 

Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar, askerler tarafından imha edildi.

TSK'nın 9 Ekim tarihinde Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri PKK/PYD'li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları devam ediyor. Tel Abyad ilçe merkezi ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde arama, tarama faaliyetlerini sürdüren Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcıları tek tek belirliyor. METİ timi tarafından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde imha ediliyor. METİ timinin patlayıcıları imhası sırasında meydana gelen patlamalar Tel Abyad ile komşu Akçakale'den de duyuluyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ-Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () -

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Samsun'da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

Samsun'da gece etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçdede Mahallesi'ndeki 2 binanın giriş katındaki daireleri su bastı.

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, İlkadım ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağmur nedeniyle Kılıçdede Mahallesi Nurcedit Sokak'ta yollar göle döndü, bazı rögarlar taştı. Yağış, sokakta 2 binanın giriş katındaki Saliha Özmalkoç ve Emine Kırseloğlu'na ait dairelerde su baskınlarına neden oldu. Evlerin içi yaklaşık 20 santimetre yükseklikte su ile dolan aileler, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, ev içerisinde dolan yağmur suları tahliye edildi.

'MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Evde yaşayanlar, su baskını nedeniyle evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Emine Kırseloğlu, yağmur sularının birikmesi sonucunda evinin önündeki rögarın suyu taşımayıp taştığını belirterek "Demir yollarının kenarındaki duvar nedeniyle su birikti rogarlarda taşımayıp evimi su bastı. Çok mağdur durumdayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su baskını olan evin içinden detay

-Zarar gören eşyalardan detay

-Su tahliye edilen evde temizlik yapılması

-Röportaj

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

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Polisin durdurmak istediği aracın kaputunda 2 kilometrelik yolculuğu kamerada

Muğla'da, 'dur' ihtarına uymayan Ünal Karataş'ın (45) kullandığı ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden polis memuru Muzaffer Ertürk'ün (42) o anları, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Ehliyetine 3'üncü kez el konulan alkollü sürücü Karataş, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi'nde seyir halindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgedeki polis ekipleri telsiz anonsları ile aracın plakası ve yönü verilerek uyarıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bunun üzerine trafik polisi Muzaffer Ertürk, ön kaputa atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak Karataş, buna rağmen durmayıp, aracının ön kaputundaki polis memuru Ertürk ile ters yöne girip, kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek, diğer polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından Karataş, ifade işlemleri için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. Ehliyetine daha önce 6 ay ve 2 yıl, bu kez de 5 yıl el konulan Karataş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi.

Öte yandan hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Muzaffer Ertürk'ün aracın kaputunun üzerinde 2 kilometre yol gitme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Ertürk'ün görüntülerde viraja hızlı giren kamyonetin kaputunu bırakmaması dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Adana'da Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturup, Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşümüne ilişkin yaptığı etkin çalışmalarda önemli bir başarı sağladığını belirterek, "Ama bunun ne kadar da etkili olacağını daha gerçekçi tartışmak lazım" dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komserliği'nin (UNHCR) işbirliğinde Adana'da, 'Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesi Üst Düzey Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, İçişleri Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Avaz, UNHCR Türkiye Temsilci Vekili Giulia Ricciarelli Ranawat ile Akdeniz bölgesindeki valiler, belediye başkanları, askeri yetkililer ile kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Giulia Ricciarelli Ranawat, dünya genelinde her gün çatışma ve zulüm nedeniyle 44 bin kişinin zorla yerinden edildiğini, bu rakamın 2 saniyede bir kişinin göç etmek zorunda kaldığı anlamına geldiğini kaydetti. Dünyadaki mültecilerin yüzde 63'ünden fazlasına sadece 10 ülkenin ev sahipliği yaptığını anlatan Ranawat, Türkiye'nin ise misafir ettiği 4 milyon mülteciyle dünyada en çok mülteci barındıran ülke olduğunu vurguladı.

Vali Mahmut Demirtaş da Adana'da 240 bin Suriyeli ile çoğu Irak uyruklu 5 bin 500 civarında da uluslararası koruma kapsamındaki yabancının yaşadığını anlattı.

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Avaz da güvenlik ve insan hakları dengesinden ödün vermeden, göçmenlerin kurallara uyum içerisinde yaşamaları için yeni programlar devreye soktuklarını belirterek, "Dünyanın gelmiş olduğu noktada ve belki göçün temel sebeplerine olan çözümlerdeki, çabalardaki eksiklik nedeniyle önümüzdeki dönemde göç ve göçmenler varolacaklar. Belki Suriye krizi çözülse, Suriyeliler'in tamamı yerlerine dönse de önümüzdeki dönemlerde sayılar farklı olsa da farklı göç hareketlerine muhatap olacağız. Bununla ilgili çok sağlam göç yönetimi inşa etme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

NE ZAMAN BİTER BİLMİYORUZ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise son 100 yıllık süreçte Anadolu'daki nüfusun yüzde 35'inin sınırların dışından göç ederek, bu topraklara geldiğini kaydetti. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi yapı itibarıyla, çevresindeki ülkelerin istikrarsız olması nedeniyle göçle karşı karşıya kalındığını anlatan Çataklı, Suriye'de istikrarın sağlanması için ve Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

GÖÇ DALGASI DEVAM EDECEK

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil de Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2017 yılında dünya üzerinde 68 milyon kişinin yer değiştirdiğini, 2018 yılında bu rakamın 70 milyona yükseldiğini, 2019 yılında da artmasını beklediklerini açıkladı. Koruyucu önlemler alınmazsa küresel göç rüzgarının dindirilemeyeceğini vurgulayan Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 5 yıldır bu dalga küreselleşmeyle birlikte sınırlardaki duvarlar aşağı çekildikçe, duvarlar kalktıkça, Suriye'de yaşayan kriz sönümlense de ki sönümlendiriliyor çok şükür, bu göç dalgası devam edecektir. Aslında dünya buna hazırlanmak için yeni konvansiyonlar, hazırlık çalışmaları sürdürüyor. Rakamlar bu trendin artarak devam edeceğini göteriyor. Son 3-5 yıldır ülkeler duvarlarını, girişi-çıkışı disipline etmek için zorlayıcı düzenlemeler getiriyor ancak bu küreselleşme dalgası büyük bir rüzgar, önlemek mümkün değil. Türkiye'de geçici barınma çerçevesinde bulunan veya Türkiye'de yaşayan ki bunlar artık 9-10 yıldır buradalar. Biz geçici barınma statüsünde okumaya devam ediyoruz ama bu okuma, bu yorumun yeniden daha gerçekçi bir şekilde ele alınması lazım. Türkiye güvenli bölge oluşturup burada bir cazibe merkezi oluşturup göçün tekrar geriye dönüşümüne ilişkin etkin çalışmalar yapıyor, önemli bir başarı da sağladı ama bunun ne kadar da etkili olacağını daha gerçekçi tartışmak lazım. Çünkü burada bu düzene, çalışma hayatına, iş hayatına katılan, eksik de olsa fazla da olsa böyle bir süreç işledi. Biraz da mesleki açıdan bir hoca olarak baktığım için burada bunların uyumunu, çalışma hayatına katılım açısından, sosyal hayata ve düzene, hukuka, günlük yaşamın düzenine uyum açısından ve kültürel yaşama uyum açısından ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ürettiği hizmetlere katılım açısından bir çerçevede ele alınıp, entegrasyonunun daha etkin ve daha bir yüksek enerjiyle, motivasyonla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Belki biraz aykırı bir düşünce."

Görüntü Dökümü

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- İstiklal Marşı'nın okunması

- Toplantıdan detaylar

- İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'in konuşması

- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması

- Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

- Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Avaz'ın konuşması

- Detaylar

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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Öğretmenler Voleybol Kupası'nda şampiyon Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Mersin'de düzenlenen Ögretmenler Voleybol Kupası'nın il birinciliğini Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğretmen takımı kazandı.

Toroslar Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası final maçlarını Vali Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar izledi. Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, Toroslar'ı 2-0, Akdeniz'i 2-0 ve Silifke'yi 2-1 yenerek finale yükseldi. Anamur ekibi, finalde Tarsus öğretmenleriyle ile yaptığı maçı da 2-1 kazanarak, şampiyonluğuna ulaştı.

KUPALARINI ALDILAR

Anamur öğretmenlerine kupasını Mersin Valisi Ali İhsan Su verdi. Maçta takımının il birinciliğini almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, "Biz bir eğitim camiasıyız. Spordaki rekabeti centilmenlik sınırları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Tüm öğretmenlerimiz voleybol turnuvasında oldukça başarılı bir performans sergiledi. Takımımız daha iyi oynadı ve kupayı aldı. Hedefimiz bölge finallerini de kazanarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ankara'da yapılacak olan Türkiye finalinde Mersin'i temsil ederek Türkiye Kupasını Anamur'a getirmekö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Final sevincinden genel ve detaylar

Süre:01'30" Boyut: 71 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR, (Mersin), ()

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İlkokul öğrencileri izci kampına katıldı

Bartın İstiklal ilkokulu 2'nci sınıf öğrencileri doğayla bütünleşmek amacıyla izcilik kampında bir araya geldi. Minik öğrencilere, kampta çadır kurma, kamp ekipmanlarını tanıma gibi eğitimler verildi.

İstiklal İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Turgay Alan'ın öncülüğünde 2'nci sınıfta eğitim gören 27 öğrenci Balamba tabiat parkında çadır kurup, izciliği öğrendi. Öğrenciler sabah saatlerinde tabiat parkına gelerek, burada ilk olarak çadır kurmayı ve yemek pişirmek için gerekenleri öğrendi. Kamp süresince izcilerin kullandığı malzemeleri de tanıma imkanı bulan öğrencilere pusula ile yön bulma, çadır kurma, kamp ekipmanlarını tanıma, çevredeki canlıların barınaklarını bulma ve doğada çamurlu bir suyu arındırma teknikleri gösterildi.

Sınıf öğretmeni Turgay Alan yaptığı açıklamada, "Geçen yıl yaptığımız kamp etkinliğinde çocukların doğayı tanımadığını fark ettik. Bizde çocuklarımıza doğayı sevdirmek ve tanıtmak amacıyla kapsamlı bir kamp yapma gereği duyduk. Yaptığımız kampta çocuklara doğayı sevdirmek, doğadaki yaşam alanlarını görmeleri, doğa bilincini geliştirmeyi sağlamaktır. Hiç olmazsa öğrencilerimiz bu kamp sayesinde biraz da olsa teknolojiden uzak hayatı ve zorlukların provasını burada yapmış oluyoruz. Bu etkinliklerimiz daha da artarak devam edecek.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerden detay

-Kamp malzemelerini tanıma

-Doğada bulunan hayvanların incelenmesi

-Öğrencilerin yön bulması

-Öğrencilerin yemek pişirmesi

-Öğretmenleri Turgay Alan ile röp.

-İzci öğrenci ile röp.

Süre: 3.54 Boyut: 62,0 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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İzmir merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu (2)

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında iş insanlarının da bulunduğu 27 şüpheliden 19'u yakalandı. Kent merkezi ve Manisa'da devam eden operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR, ()

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