DHA YURT BÜLTENİ - 10

Otomobil, köprüden uçtu : 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Anabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69) yönetimindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uçup ters devrilen otomobilin sürücüsü Mahmut Susamcı, eşi Fatma Susamcı (69) ve oğlu Ramazan Susamcı (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

- Kaza yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

Haber- kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA-

=====================

Kablo tamiri için yapılan kazıda metan gazı açığa çıktı

İzmit'te bir park içerisinde elektrik kablolarını tamir etmek için yapılan kazıda metan gazı tespit edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri bölgede önlem alırken, kazı çalışması durduruldu.

Olay, öğle saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Toprağın yaklaşık 2 metre altında bulunan kablolardaki arızayı gidermek için kazı yapan ekipler, girdikleri çukurdaki oksijenin yetersiz olmasından şüphelenerek durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede önlem alarak kazılan bölgeyi incelemeye aldı. Yapılan incelemeler ve ölçümlerin ardından metan gazı sızıntısı olduğunu belirleyen AFAD ekipleri, sızıntının çevreye zarar verecek düzeye yayılmaması için kazı çalışmasını durdurdu. Ekipler kazıyı durdurarak, kabloları tamir etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kazı yapılan alandan görüntüler

-İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

======================

Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (2)



BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN KINAMA

İzmir'in Selçuk ilçesinin turistik Şirince Mahallesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekilere yapılan saldırı, belediye personeli tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar adına basın açıklamasını Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin yaptı. Keskin, "Binlerce yıldır kadının önemli olduğu Selçuk'ta, her şeyden önce bir kadına, bir anneye yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu büyük günde, bir kadına, üstelik halkımızın büyük desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanına ve kadın çalışanlarına yönelik gerçekleşen bu saldırı kabul edilemez. Temel değerlerinden biri kadına saygı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide bir şehri olan İzmir'de yaşanması ise hepimiz için ayrıca bir üzüntüye neden olmuştur" diye konuştu.

Saldırının, kadına şiddetin ne kadar vahim boyutlara geldiğini gösterdiğini belirten Keskin, "Bundan sonraki süreçte de hangi meslek grubundan hangi sosyal statüden olursa olsun, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ben bir kadın belediye başkan yardımcısı olarak Efes Selçuk'un ilk kadın belediye başkanına yapılan çirkin saldırıyı tüm belediye personeli adına kınıyorum. Tüm belediye çalışanlarımız adına böylesine çirkin bir olayın tekrarlanmamasını diliyoruz" dedi.

Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak'ın da katıldığı açıklamada belediye çalışanları, 'Kınıyoruz' yazılı pankartı açıp, 'Kadına kalkan eller kırılsın' sloganları attı. Açıklama, alkışlı protestoda bulunulmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Basın açıklamasından görüntü

- Belediye çalışanlarının solgan atıp, alkışlı protestoda bulunması

- Olay anından görüntü

Haber: SELÇUK (İzmir), ()

====================

EGSD üyeleri Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile kutladı. EGSD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği kutlamada Orkestra Soundcheck sahne alırken, vals ve zeybek gösterisi büyük ilgi gördü.

Geceye Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, EGSD Kurucu Başkanı Necip Kalkan, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Durmaz, BEGOS Başkanı Şener Kırıkkaya, MTK Başkanı İsmail Sadi Doğan, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muharrem Karakuş, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit ile çok sayıda davetli ve EGSD üyeleri katıldı. Geceye katılan Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim şekli olmadığını belirterek, "Bir imparatorluk, saltanat, teokratik toplum yapısının yıkıldı, çağa ayak uyduruldu, devrimler, medeni kanun gibi çok sayıda kanun çıkarıldı. Saatinden, ölçüsüne bir çok konuda, günlük hayatımızda yaşadığımız her şeyi Cumhuriyete borçluyuz. Ben bir Cumhuriyet kadınıyım. Babam bir esnaf. Biz kadınların Cumhuriyet'e minnet ve şükran duymamız gerek. İnsanın hakkını alabilmesi, hele de bir kadın idareci olabilmesi çok güzel. Dünyanın pek çok ülkesinden önce kazanımlar elde etmemizi Cumhuriyet'e borçluyuz. Sizler, zenginliğimizin, üretimimizin velinimetlerisiniz. Bu toplumun en büyük hastalığı tembellik. Bunun tek çözümü çalışmak. Ben bu konuda da sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gece, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılarla devam ederken, 8 yaşındaki Deniz Naz Çamkıran'ın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını coşkuyla okuması ayakta alkışlandı. Pasta kesim töreninin ardından EGSD üyesi Bülent Başkaya, Başkan Ertuğrul'a gümüş Atatürk heykeli armağan etti.

Görüntü Dökümü

------------

- Başkan Hayati Ertuğrul Konuşma

- Hayati Ertuğrul'a gümüş Atatürk heykeli armağanı

- Zeybek Gösterisi

- Pasta

- EGSD Kurucu Başkanı- Akparti İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın konuşması

- Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk

- Deniz Naz Çamkıran'ın İstiklal Marşı'nın

- Vals gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet KURT - İZMİR ()

====================

Fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da polise teslim oldu



Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hasan Aydın (36), villasında birlikte alkol aldığı kadın arkadaşı Asena Ercan'ı (27) elleriyle boğarak öldürdü. Hasan Aydın, olayın ardından gittiği İstanbul'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Olay, 28 Ekim gecesi Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden tatilcilere villa kiralama işi ile uğraşan Hasan Aydın, ilçede yaşamak için villa arayan Asena Ercan ile tanışıp, arkadaş oldu. İstanbul'dan ilçeye gelen Asena Ercan, Hasan Aydın ile birlikte villada alkol almaya başladı. Bir süre sonra Ercan ve Aydın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Aydın, genç kadını elleriyle boğarak öldürdü.

İSTANBUL'DA POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından Hasan Aydın, İstanbul'a gitti. Aydın, dün Maltepe Polis Merkezi'ne giderek, Asena Ercan'ı elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Hasan A.'nın polise verdiği ifadesinde, "İstanbul'dan gelen kadın arkadaşım Asena ile kaldığım villada 28 Ekim gecesi içki içtik. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak, öldürdüm. Ardından da İstanbul'a geldim" dedi.

VİLLADA CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Hasan A.'nın Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık mevkisindeki villasına giden jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikinci katta Asena Ercan'ın cesediyle karşılaştı.

Herhangi bir iş yapmadığı belirtilen Asena Ercan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HABER: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()

======================