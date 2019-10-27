DHA YURT BÜLTENİ-10 

Tel Abyad'da teröristlerin yaktığı hastane onarılıyor

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da, sağlık alanındaki çalışmalara hız verildi. PYD/YPG'li teröristlerin kaçmadan önce yaktıkları hastane, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla onarılırken, kentte bakanlığa ait mobil klinik aracı da hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağı açıklandı. Ekipler, 'Acil Servis ve Poliklinik' olarak kullanılacak binada duvarları boyarken, akşam saatlerinde gerekli eşya ve malzemelerin getirileceği belirtildi.

YARIN HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

UMKE Planlama ve Haberleşme Sorumlusu Mehmet Çetinkaya, hastanede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çetinkaya, "Burası poliklinik alanı olarak hizmet verecek. Dahiliye, göz hastalıkları, kadın doğum bölümleri olarak inşallah yarın hizmet vermeye başlayacak. Bu çalışma, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla başladı. İl sağlık müdürlüğü olarak biz çalışmalarımızı başlattık. Boyama çalışmaları devam ediyor. İnşallah öğleden sonra tıbbi malzemelerimiz de gelecek" diye konuştu.



BAKANLIK MOBİL KLİNİK ARACIYLA DA HİZMET VERİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer talimatıyla Tel Abyad'da mobil klinik aracı da sivillere yönelik hizmet veriyor. Kente kurulan araçta, 1 doktor ve 5 sağlık uzmanı görev yaparken, Tel Abyadlıların tedavileri yapılıyor.

"TÜRKİYE'MİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Ateşlenen çocuğunun tedavisi için sabah saatlerinde mobil klinik aracına gelen Suriyeli bir kadın, "Türkiye hükümetine teşekkür ederim. Çocuğumun üç gündür ateşi vardı. Bir yere gidemiyorduk. Bize destek çıktıları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye'mizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Tedavi için klinik aracına gelen bir diğer Suriyeli kadın ise "Eskiden hastaydık, bir yere gidemiyorduk. Mutluyuz. Allah Türkiye'den razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Semih ÇALIŞKAN- Ömer ŞULUL/ TEL ABYAD (Suriye), ()-

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Ereğli'de fabrika yangını (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bisküvi fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının henüz çıkış nedeninin belli olmadığını ifade eden Ereğli Belediye Başkan vekili Serdar Altınok, ''Yangının çıkış nedeni belli değil. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra araştırılacak. Yangın hammede kısmında meydana gelmiş. Büyük bir maddi hasar var. Can kaybı olmaması bizleri sevindirdi.''diye konuştu.

(Görüntü DÖkümü

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- Drone ile soğutma çalışmalarından detay

- Belediye Başkan velikinin incelemede bulunması

-Röportaj

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))

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KKTC Başkakanı Tatar: Türkiye büyük devletlere örnek olmuştur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda verdiği mücadeleyi Kıbrıs Türkleri olarak desteklediklerini belirtti. Tatar, "Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye, büyük devletlere örnek olmuştur. İnsan haklarından bahseden bu büyük milletler sadece seyirci kaldılar. Elini taşın altına sadece Türkiye koydu" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bir dizi etkinlik için geldiği Hatay'da Reyhanlı Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Tatar'a ilçeyle ilgili bilgi verdi, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra çok sayıda Hataylının adaya yerleştiğini, Kıbrıs’ın ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarını belirtti.

Daha önce de Hatay’a ve Türkiye’nin çeşitli yerlerine ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Başbakan Tatar, "Dün sınırda Suriyelilerin yaşadığı kamplara gittim. Ayrıca sınırdaki Mehmetçiklerimizi ziyaret ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özveri ile insanlık adına yaptığı büyük fedakarlığı gördüm. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber olduğumuzu her defasında söylüyorum. Barış Pınarı Harekatı’nda da yaptığımız değerlendirmelerde de gerçekten Türkiye’nin ne kadar haklı olduğunu, ne kadar doğru bir adım attığını, netice itibariyle de çok kısa bir zaman sonra bu harekatın başarı ile sonuçlandığını, bölgeye huzur ve güvenlik gelmesi bakımından ne kadar doğru bir adım olduğunu hep birlikte gördük" dedi.

'AMAÇ BU ÜLKEDE DAHA HUZURLU YAŞAMAK'

Bölgede yaşayanların ekonomik olarak daha da güçlenmesinin ve refah seviyesinin artmasının, Türkiye’nin daha da güçlü olmasının bu mücadeleye bağlı olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, "Suriye sınırının uzun olduğu bu bölgede yaşayan insanlar büyük bir fedakarlık yapmış, özveri göstermiştir. Suriyeli kardeşlerimize kucak açmışlar, bunun da bir bedeli olmuştur. Ekonomik ve tabii ki diğer hususlarda, ama bu bölgede yaşayan insanlar bu fedakarlığı en iyi şekilde yapmışlar, dünyanın büyük milletlerine örnek olmuşlardır. Bunu ancak bizler yapabildik. Dolayısıyla insanlık adına yaptığımız bu örnek davranıştan dolayı çok huzurluyuz ve manevi anlamda daha güçlüyüz. Allah milletimize güç versin. Biz KKTC halkı olarak kendi mücadelemizi verirken Türkiye’nin de desteğiyle Doğu Akdeniz’de KKTC’yi daha güçlü kılabilmek ve memleketimiz, ülkemiz, vatanımız, bayrağımız için daha istikrarlı, daha güvenli gelecek için hep birlikte birlik ve beraberliğimizi koruyarak, gece gündüz çalışmaktayız. Amaç bu coğrafyada daha huzurlu yaşamak içindir" diye konuştu.

'SEYİRCİ KALDILAR'

Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin, ekonomik bağlarının giderek güçlenmekte olduğunu söyleyen KKTC Başbakanı Tatar, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bu coğrafyada içinde bulunduğu koşullarda vermekte olduğu mücadeleyi her zaman Kıbrıs Türkleri olarak destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nda da başarılı olundu. Bu nedenle de gurur duyduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk milletine başarılar dilerim. Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye büyük devletlere örnek ülke olmuştur. İnsan haklarından bahseden büyük milletler sadece seyirci kaldılar. Elini taşın altına sadece Türkiye koydu. Milletimizin bekası için, başımız dik ve özgürlük içerisinde yaşayabilmemiz için Doğu Akdeniz’de işbirliğinin şart olduğunu ifade etmek istiyorum. 1974 Barış Harekatı olmasaydı, Mehmetçik adaya çıkamasaydı, bugün Kıbrıs’ta bir Türk bile kalamazdı. Harekat çok isabetli olmuştur. Mehmetçik adaya ayak basmasıyla yaşamaya devam ediyoruz. Hür, bağımsız, özgür ve başımız diktir."

KKTC Başbakanı Tatar, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak ve ailesinin yaptığı mozaik ve hurda sergisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında heyetler arasında plaket sunumu da yapıldı.

Görüntü Dökümü.

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- KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Reyhanlı’ya gelişi

- Belediye başkanı konuşması

- Başbakan’ın konuşması

- Plaket verilmesi

- TSO’ya geçişi

-Başbakan Tatar’ın konuşması

- Plaket verilmesi

Haber,Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-

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Bu beldedeki kahvelerde 48 yıldır oyun oynanmıyor



Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde 48 yıl önce dönemin köy muhtarı ve önde gelen kişileri tarafından kahvelerde oyun oynanması yasaklandı. Karar üzerine köyde o yıldan bu yana belde halkı, 4 kahveyi sohbet amaçlı olarak kullanıp, kitap, dergi ve gazete okuyarak, zaman geçiriyor.

Acıgöl'e bağlı, 3 bin 452 nüfuslu Karapınar beldesinde, 1971 yılında dönemin köy muhtarı İbrahim Şeker ve ihtiyar heyeti, kahvede oynanan oyunları toplumsal sorunları beraberinde getirdiği gerekçesiyle yasakladı. Bunun üzerine o dönem köy olan Karapınar beldesindeki 4 kahve, sohbet etme ve kitap okuma amaçlı kullanılmaya başlandı. Belde sakinleri, o yıldan bu yana gittikleri kahvelerde kitap, dergi ve gazete okuyarak, zaman geçiriyor.

'ARKADAŞLIK VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞİYOR'

Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, dönemin muhtarı İbrahim Şeker ve ihtiyar heyetinin, oyunların toplumsal birçok sorunu beraberinde getirdiği düşüncesiyle kahvede oyunu yasaklama kararı aldıklarını söyledi. Belde halkının, dayanışma ruhu içinde evlerindeki kitapları kahveye getirdiğini belirten Güneş, "2000'li yıllarda kahve işletmecileri, gazete abone sistemi doğrultusunda günlük bazı gazeteleri kahvelere getirdi. Halkımız gerek bölge ve gerekse Türkiye olmak üzere dünyadaki gelişmeler konusunda bilgi sahibi oldu. Kahvelerde kitapların yanı sıra çeşitli dergiler de okunuyor. Hoş sohbet ortamı ile belde halkımız arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini daha da geliştiriyor. Çay, kahve ve çeşitli içecekler içerek, halkımız sohbet ederken diğer yandan da gazete, kitap ve dergi okuma imkanına da sahip oluyorlar" dedi.

Karapınar sakinleri de oyunun yasaklanması kararının beldedeki 4 kahvede özenle sürdürüldüğünü belirterek, kahvelerin her şeyden önce sohbet yeri olarak kullanıldığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Beldeden görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Belde Başkanı ile röp.

-Kitap okuyan vatandaşlar görüntü

-detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()

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Bakan Soylu: Tarihi binaları canlı tutmalıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihi yapıların korunması için çok iyi bakılmaları gerektiğini belirterek, böylelikle tarihi binaların canlılıklarını muhafaza edebileceğini söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Fuat Ergün'ün cenaze törenine katıldı. Antalya Valiliği bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Soylu, merhum Fuat Ergün'ün ailesine başsağlığı diledi. Saygı duruşu, Fuat Ergün'ün hayatının anlatılması ve okunan duanın ardından cenaze toprağa verilmek üzere Denizli'nin Acıpayam ilçesine uğurlandı.

Cenaze töreninin ardından valilik binasına giren Bakan Süleyman Soylu, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Beraberindekilerle bir süre sohbet eden Soylu, tarihi valilik binasına ilk kez geldiğini söyledi. Tarihi dokulara hassasiyetini dile getiren Bakan Soylu, “Daha önce görev yaptığım yerlerde de tarihi binaların korunması ve yeniden restore edilmesi yönünde talimatlar verdim. Tarihi binaların korunması için çok iyi bakılmaları gerekiyor. Ben tarihi yapıların canlılığının muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, biz tarihi binalara ne kadar çok iyi bakarsak onların canlılığını da sağlamış oluruz" dedi.

Bakan Soylu, valilik ziyaretinin ardından, yeni İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nı gezdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın refakat ettiği Bakan Soylu, yeni binayı çok beğendiğini söyledi. Soylu, kafeteryada beraberindekilerle bir süre oturduktan sonra ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin valilik binasına getirilişi ve sporcu çocukların cenazeyi alkışlaması

- Hükümet Konağı ve ölenin yakınlarından görüntü

- Bakan Soylu'nun karşılanması

- Bakan Soylu'nun sporcu küçük çocuğun elini öpmesi ve diğerlerini tebrik etmesi

- Bakan Soylu'nun aileye başsağlığı dilemesi

- Ölen Vali Yardımcısı'nın cenazesinden ve Soylu'dan detay görüntüler

- Dua okunması

- Cenazenin uğurlanması

- Bakanın Valilik ziyaretinden detay görüntüler

- Bakanın yeni yapılan Emniyet Müdürlüğü binasına gelişi, incelemeleri ve ayrılışından görüntüler

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

