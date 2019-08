DHA YURT BÜLTENİ - 10

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 4 polis yaralı (3)

ŞEHİT SAYISI 2 OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 5 özel harekat polisinden biri daha hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısının 2 olduğu kazada, yaralanan 4 polisin tedavileri devam ediyor.

DİYARBAKIR,()

Bodrum'da inşaatı durdurulan projenin imara aykırı bölümleri yıkılıyor

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerinden sonra inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin, imar ile yapı ruhsatına aykırı olan bölümlerinin yıkımı için çalışmalara başlandı. Yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemeyen firma yetkilileri, kaçak bölümleri kendilerinin yıkacağını belirtti. Yetkililerin gözetiminde ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün kaldırılması için firma elemanlarınca çalışma başlatıldı.

Bodrum'daki kontrolsüz yapılaşmayla ilgili gelen tepkilerin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da salı günü ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin de daha önce imar planına aykırılıklarının bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera projesinin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararının hemen ardından belediye ekipleri, yapımıyla tartışmaların merkezinde bulunan The Bo Viera projesinin inşaatının devam ettiği Gündoğan'a gitti.

ŞİRKETTEN 'BİZ YIKALIM' KARARI

Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetimindeki inşaat firması çalışanları, asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye başladı. Beton blokların kesiminin tamamlanmasından sonra bunların vinçle alınacağı öğrenildi. Çalışmaların ne kadar süreceğine, beton blokların ne zaman kaldırılacağına dair gerek yetkililerden gerekse inşaat şirketi görevlilerinden açıklama yapılmadı.

İMAR DAVASI DANIŞTAY'DA

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin (Besa Grup) 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına, 2016 yılının Şubat ayında başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemece, 2018'in Temmuz ayında alınan kararla plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütme durduruldu. Şirket tarafından da karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvuruldu. Üst mahkemece, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.



20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı

Konya'da, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Bekir Erkol (40) tarafından, 3 çocuğunun gözü önünde, 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol'un (37) ağabeyi Derviş Ceran, çocuklardan en büyüğü olan B.'nin rüyalarında babasının elinde bıçakla üzerine doğru geldiğini gördüğünü söyledi. Ceran, "Kardeşim hep öldürülmekten korkardı. Defalarca 'Ağabey bu adam beni öldürecek' derdi. 'Haberlerde gördüğüm öldürülen kadınlar gibi olacağım' derdi. Başka Tuba'lar ölmesin. Kardeşim mahalle baskısı kurbanı oldu" dedi.

Olay, perşembe günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Tuba Erkol, pazartesi günü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine şiddet uygulayan belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan eşi Bekir Erkol hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karar rağmen, perşembe günü sabah mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un, hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu. Erkol, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

'AĞABEY BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK DERDİ'

16 yıllık evliliği boyunca kardeşinin çok zor dönemler geçirdiğini ve kardeşinin eşinin kendisine bir şey yapacağından korktuğunu belirten Derviş Ceran, şunları anlattı:

"Benim kardeşim çok zor günler yaşadı. Kardeşim bu olaydan önce bana, 'Ağabey bizim gidişimiz kötü. Biz bu işe çözüm bulamazsak işler çok kötü yerlere gidecek' diyordu. Elimizden gelen maddi- manevi yardımı yapmaya çalıştık. Aile olarak bir şeylerin yıkılmasını istemedik. Her şey yoluna girsin istedik. Ama durum bir yerlere vardıktan sonra artık kontrolden çıktığını anladım ama maalesef bu mahalle baskısı bazen bazı şeylerin önüne geçiyor. İnsanlar bu tip şeylerle karşılaştığı zaman bu mahalle baskısına göre değil de kendi kararlarını kendileri alsın. Mahalle baskısı ile hareket etmesinler. Maalesef biz bunun kurbanı olduk. Kardeşim onun kurbanı oldu. Kardeşim çok büyük acılar çekti. Kardeşim 14 senedir bu işkencelere maruz kaldı. Sonu böyle olsun istemezdik ama maalesef böyle oldu. Bana, 'Ben işimi Allah'a bıraktım. Çünkü Allah bizim vekilimizdir' diyordu. Öldürülmekten hep korkuyordu. Bana, defalarca 'Ağabey beni bu adam öldürecek diyordu'. Etrafına rol yapan bir adamdı. Bize karşı melek, evde şeytana dönüşüyordu. Bekir ile defalarca konuştuk. Düzeleceği konusunda bize sözler vermişti."

'VALİZİMİ ALACAĞIM YALANINI SÖYLEMİŞ'

Bekir Erkol'un sabah işten çıkıp, kardeşinin evine giderek valizini alacağı yalanını söyleyip içeri girdiğini belirten Derviş Ceran, "Kardeşime daha önce anahtarları değiştir diye tembih etmiştim. Kesinlikle kapıyı açmamasını söylemiştim. Çünkü uzaklaştırma kararı var. Sabah işten çıkıp yanında bıçakla eve geliyor. Kapıyı çalıyor ve sadece valizimi alıp, çıkacağım diyor ve içeriye girmeyi başarıyor. Girdikten sonra aralarında bir tartışma çıkıyor. Yanındaki bıçakla kardeşime saldırmaya başlıyor. Salonda başlıyor ve kapının dışında asansörün önüne kadar devam ediyor. Merdivenin orada kardeşimi katlediyor" diye konuştu.

OĞLUNDAN YARDIM İSTEMİŞ

Kardeşinin ilk bıçak darbesinden sonra büyük oğlu B.'den yardım istediğini ifade eden Derviş Ceran, "Çocuklar bu olaya şahit oldular. İlk bıçak darbesinden sonra bacım, bağırıp büyük oğlundan yardım istiyor. Bunun üzerine B. yatağından fırlıyor diğer çocuklarda kalkıyor. Çocuklar engel olmaya çalışıyor ama çocuklara 'Ellemeyin, karışmayın, sizi de öldürürüm' diye tehdit ediyor. Çocuklar da küçük olduğu için bir şey yapamıyor. Onların gözleri önünde annelerini katlediyor. Kardeşim ile sürekli irtibat halindeydim, son 6 aydır bana 'Can güvenliğim yok ağabey' diyordu. Uzaklaştırma kararını alması yönünde ben ısrar ettim ve karar alındı. Kardeşime psikolojik işkence yapıyordu. Uzaklaştırma sadece karşı tarafı tahrik etmekle kaldı. Normal insanlar uzaklaştırmaya uyabilir ama bu tip insanlar uzaklaştırmadan bir şey anlamıyor. Yetkililere sesleniyorum. Uzaklaştırma konusuna bir çözüm bulunsun. Bizim canımız yandı. İnşallah başkalarının canı yanmaz" dedi.

'RÜYASINDA ELİNDE BIÇAKLA BABASINI GÖRÜYOR'

Derviş Ceran, çocukların olaydan çok etkilendiğini, annelerini kurtarmak isterken çocuklarda da küçük yaralanmaların olduğunu, özellikle B.'nin gözünü her kapattığında babasının elinde bıçakla üzerine doğru geldiği yönünde rüyalar gördüğünü dile getirdi.

CHP'liler 'kadın cinayetlerini' protesto etti

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Kadın Kolları üyeleri, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini kınadı.

CHP'li kadınlar, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski kocası Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesini lanetleyerek, parti binası önünde basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Ahmet Kumbul ve erkeklerin de destek verdiği basın açıklamasını Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci okudu. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık olduklarını belirten Deveci, "Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek" dedi.

Kimsenin bu cinayetten kendini aklayamayacağını vurgu yapan Deveci, "Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 245 kadın da 'ölmek istemiyorum' diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Biz iyi hal indirimi, tahrik indirimi istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Alışmayacağız, susmayacağız. Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zalimlere, ve bu zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız. Bu ülkede, annelerin ölmemesi, çocukların ağlamaması için yetkilileri göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

===================

Amasra sahilinde şemsiye açacak yer kalmadı

Bartın’ın Amasra ilçesi, yza döneminin en kalabalık gününü yaşadı. Küçük limanda bulunan 500 metre uzunluğundaki kumsalda yer kalmadı.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle de adından söz ettiriyor. 2013’te "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" başlıklı adaylık dosyasıyla Amasra Kalesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendi.

Amasra bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfusu olan Amasra, bayram tatilinin sonrasında en kalabalık gününü yaşadı. Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü tarihi ilçede, küçük limandaki 500 metre uzunluğundaki kumsalda şemsiye açacak yer kalmadı. Tekne turuna da çıkan tatilciler ayrıca Amasra Kalesi ve çekiciler çarşısında da yoğunluk yarattı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bayramda sonra en fazla kalabalığı yaşadıklarını söyleyerek, “6 bin nüfuslu ilçemizde gelen turistlerle birlikte 60 bine yaklaştık. Belediye olarak gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. İlçede önemli konular arasında yer alan otopark sorunu, bunu da Türkiye Taş Kömürleri Amasra Müessesi'nin önündeki otoparkla çözüyoruz. Amacımız gelen misafirlerin sorun yaşamamasıdırödedi.

====================

'Yüksek sesle konuştular' diye tabancayla vurdu

Niğde'de, kimliği belirsiz kişi, sokakta yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle Erdal Bark (47) ve Harun Ateş'i (40) tabancayla vurarak, yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi, tedaviye alınırken, kaçan silahlı saldırgan ise aranıyor.

Olay, Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki Dışarı Camii önünde meydana geldi. Sokakta yüksek sesle konuştuğu öne sürülen kişiler ile 1 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Olayda yüksek sesle konuşanları uyardığı belirtilen kişi, tabancasını çıkarıp, rasgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Erdal Bark ile Harun Ateş yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Erdal Bark ile Harun Ateş'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olay sonrası kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

====================

Afrodisias festivali başladı (2)

PİDE USTALARINDAN 2 YENİ REKOR

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali'nde, pide ustaları 2 ayrı rekor kırdı. Karacasulu pide ustaları, geçen yıl yaptıkları 8 metre 40 santimetrelik pidenin ardından bu sene, 230 yumurta ve 6 kilo peynir ile yaptıkları 9 metre 18 santimetrelik pideyle rekoru geliştirdi. Ayrıca 1 metre 75 santimetreyle Konya Kadınhanı'ndan pide ustalarına ait tahinli pide rekoru ise, 10 kilo tahin ile 7 kilo şeker kullanılarak, 4 metre 30 santimetre uzunluğunda yapılan tahinli pideyle kırıldı. Rekor kıran pideleri hazırlayan ustalardan Halil İbrahim Köse (56), "İlçemizdeki pide ustalarımızla birlikte yaklaşık 3 saatte pideleri hazırladık. Amacımız pidenin merkezi Karacasu olduğunu ispatlamak, adımızı dünyaya duyurabilmek. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda kendi rekorumuzu kırmak. Ben emeği geçen tüm ustalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger ise, "Karacasu ilçemiz tarihiyle, pidesiyle ünlü yerleşim merkezlerimizden biri. Her anlamda burası çok önemli bir yerleşim merkezimiz. Ekonomik anlamda da kabuğunu kırmaya çalışıyor. Biz de bunu destekliyoruz. Karacasu'da bugün pidecilerimiz, 2 rekor birden kırarak isimlerini duyurmayı başardı. İlk olarak kendi rekorlarını yeniledi. Tahinli pidede de Konya Kadınhanı'ndan pidecilerinin rekorlarını kırarak bu rekoru da Karacasu ilçemize kazandırdılar. Kendilerini kutluyorum. Benim memleketim de Konya ama tabii ki bu bir yarıştır. İnşallah bu yarış iyiye ve güzele doğru devam eder. Pidecilerimizi ve pide ustalarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Kesilen pidelerin tadına önce protokol üyeleri baktı daha sonra davetlilere ikram edildi.

====================

Antalya'da bir hayırsever, veresiye borçları ödedi

Antalya'da kimliği açıklanmayan bir hayırsever, iki bakkala veresiye borcu bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşık 10 bin liralık borcunu dedi. Borçlarının ödendiğini öğrenen bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde adın açıklanmayan bir hayırsever, iki bakkala borcu bulunan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi. Vatandaşların borcunun yazılı olduğu sayfaları koparıp alan hayırsever, market sahiplerinden de borçların ödendiğine dair işyerlerinin önüne birer afiş asılmasını istedi.

AFİŞLERİ DE KENDİSİ GETİRDİ

Market sahipleri hayırseverin beraberinde getirip bıraktığı 'Tüm borçlarınız hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir' yazılı afişleri kapılarına astı. Market sahiplerinden İbrahim Yılmaz, dün 4 kişinin markete gelerek, veresiye alışveriş yapan ve ödeme gücü bulunmayanların borcunu ödemek istediklerini söyledi. Bir hayırsever adına geldiklerini belirten 4 kişi, "Veresiye defterini çıkar, ödeme yapamayacak durumda olanların borcunu hesapla, hepsini ödeyeceğiz' dedi. Gerçekten ihtiyacı olanların borçlarını hesapladık. 6 bin liraya yakın ödeme yaptılar. Ödemesi yapılan sayfaları da yırtıp verdik. Marketin girişine verdikleri afişi astık. Adını söylemediler, sadece 'hayırsever bir kişi' dediler. Borçlarının kapandığını duyan müşteriler çok sevindi" dedi.

SEVİNÇTEN AĞLADILAR

Diğer bir marketin sahibi Oktay Berber ise kendi marketine de gelen 4 kişinin, bir hayırsever adına ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödediğini söyledi. Maddi durumu kötü olan müşterilerinin borcunu tek tek çıkardığını belirten Oktay Berber, "Yaklaşık 4 bin lira tutarında borcu ödediler. İsmini sorduğumda söylemedi. Sadece 'Bu afişi asın bizim için yeterli' dedi. Böyle insanlar kaldı mı? dedim kendi kendime. Hepimiz çok sevindik. Eşim borcu ödenenlerin evine gidip durumu anlattı. Bazıları sevinçten ağladı" diye konuştu.

22 Ağustos'ta da Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, adını vermek istemeyen hayırsever, marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL'ye satın alarak vatandaşların borcunu ödemişti.

