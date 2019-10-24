DHA YURT BÜLTENİ - 10 

HOLLANDALI VE TÜRK ÖĞRENCİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÇÖP TOPLADI



Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Mavişehir Rotary Derneği tarafından, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla 'clean up' çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. 70 Hollandalı ve 70 Türk öğrencinin iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla çöp topladığı etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelenin küresel bir sorun olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Mavişehir Rotary Derneği tarafından, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla 'Clean Up' çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Mavişehir Sahili'nde bir araya gelen 15- 19 yaş aralığındaki 70 Hollandalı ve 70 Türk öğrenci, sahil şeridi boyunca çöpleri toplayarak iklim değişikliğine dikkat çekti. Etkinliğe Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Helene Rekkers, Kültür Müşaviri Eray Ergeç, İzmir Hollanda Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek katıldı. Plastikten arındırılmış bir hayat için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Akçiçek, "Şuna inanıyoruz ki tıpkı çevre sorunlarının mahalli kalmadığı gibi, tabiat ana için yapılan hiçbir şey de mahalli kalmıyor. Bugün Hollanda'dan gelen konuklarımızın bu etkinliğe dahil olmaları bu yüzden bizim için çok önemli. Bugün yaşadığımız yerleri nasıl korumamız gerektiği konusunda bir mesaj vereceğiz ve belediyelerimizle birlikte neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Tabiat ana için hepimiz güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANI OLMAMIN SEBEBİ BUDUR'

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay ise şunları söyledi:

"Bir plastik cerrah iken, mesleği bırakıp belediye başkanı olmamın en önemli nedeni iklim ve çevre ile ilgili yaşadığımız sorundur. Görmüş olduğunuz deniz, bundan 10 yıl önce daha aşağı seviyedeydi, şu anda daha yüksek. Mavişehir villaları denizin biraz daha yükselmesi halinde sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Ben 53 yaşındayım, ancak sizler gençsiniz ve dünyada çok daha uzun süre yaşayacaksınız. İyi bir meslek sahibi olmak istiyorsunuz, iyi okullarda okuyorsunuz, çok para kazanmak istiyorsunuz, dünyanın güzel yerlerinde tatil yapmak istiyorsunuz, ama plastiksiz bir deniz bulabilecek misiniz bilmiyorum. Temiz bir hava, içecek temiz bir su bulabilecek misiniz, bilmiyorum. İnsanlar birer çöp üretme makinesi gibi çalışıyor. Ürettiğimiz çöplerin nereye gittiğini kimse düşünmüyor. Biz burada sadece görüntüyü kirletmekten bahsetmiyoruz, dünyayı yok etmekten bahsediyoruz. Bu bütün insanları tehdit eden bir sorun."

Görüntü Dökümü

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- Çöp toplanmasından görüntü

- Cemil Tugay konuşması

- Fatih Akçiçek konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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BURSA’DAN ÇALINAN 3 MİLYON LİRALIK KUMAŞ, MERSİN’DE BULUNDU



Mersin’de, Bursa’dan çalındığı belirlenen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki kumaş bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişinin arandığı belirtildi.

Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde birkaç gün önce meydana geldi. Yavuz Selim Polis Merkezi’ne giden N.C., O.S, H.A., İ.A. ve H.Y., yaklaşık 3 milyon TL değerinde kumaş verdikleri tekstil işi yapan A.Ç.’nin (40) ürünlerin parasını ödemeden TIR’lara yükleyerek Mersin’e kaçırdığını söyledi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verilince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda A.Ç.’nin TIR’larla getirdiği kumaşları merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir depoda sakladığı belirlendi. Adrese operasyon yapan ekipler, depoda ele geçirdiği kumaşları sahiplerine teslim etti. Şüpheli, A.Ç’yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Depodaki kumaşın görüntüsü

-Depodan genel ve detay

-Çuvallardaki kumaş

-Mersin Emniyet Müdürlüğü bina ve tabela görüntüsü

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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BİTLİS’TE, AFET MÜDAHALE PLANI VE MASABAŞI TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Bitlis'te, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan İl Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen tatbikata Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Acil Afet Durum Müdürü Ali Fuat Balkan, 26 farklı kurum temsilcisi katıldı. Vali Yardımcısı Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen masabaşı tatbikatında 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılacak değerlendirmeler masaya yatırıldı. İl Acil Afet Durum Müdürü Ali Fuat Balkan, "Bu projenin gerçekleşmesi ile ülkemizdeki, afetlere hazır hale gelmek için çalışıyoruz. İlimizin tüm imkanlarını araç ve insanları tespit ettik. Yerel düzeyde acil afet durumu için bütün çalışmaları organize ettik. İlimizde 2’nci defa bu tür bir tatbikat yapıyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Kılıç ise, Türkiye’nin afete hazır bir ülke olmayı gündemine aldığını belirterek, "Ülkemiz son yıllarda özellikle afet çalışmaları üzerine AFAD başkanlığı önderliğinde yeterli olgunluğa ulaşmış risk analizleri üzerinde çalışmış, 2014 genelgesi ile hazırlanan afet ile mücadele planını ortaya koymuştur. Burada afet durumunun gereği olarak 26 destek grubu ile birlikte deprem durumunda afete nasıl müdahale edeceğiz, kim neyi, nasıl yapacak? Burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bundan sonraki süreç saha tatbikatı olacaktır. Bu konu ile ilgili bütün kurumlarımız bu işin bilincinde olacaktır. Artık ülkemiz afete hazır bir ülke olmayı gündemine almıştır. Afetten sonra kargaşa ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gündeme almıştır. Bize de yerelde düşen bunu sahaya yansıtmaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan senaryo okundu. 6,5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası Acil Durum çağrısı yapıldığı ve 600 çocuğun okullarda mahsur kaldığı, müdahale için ekiplere bilgi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tatbikata katılanlardan detaylar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Sunumlardan detay görüntüler

- Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç'ın konuşması

- Koordinasyonla ilgili karşılıklı görüşmeler

- Detay ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()

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ZABITA İLE ESNAFIN DUBA KAVGASI KAMERALARA YANSIDI



Kahramanmaraş'ta esnaf ile zabıta, kaldırıma konulan duba nedeniyle kavga etti. Kavga anı, işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Trabzon Caddesi'ndeki Ali Tekiş'in işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen zabıtalar, Tekiş'den kaldırımdaki dubayı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta memurları ile Ali Tekiş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İşyerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın ardından zabıta ile Ali Tekiş birbirlerinden şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zabıtaların işyerine gelmesi

- Ali Tekiş (beyaz gömlekli) ile zabıtaların dışarı çıkması

- Tartışmaları

- Ercan O.'nun Tekiş'i darp etmesi

- Tekiş'in Ercan O.'ya tekme atması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)