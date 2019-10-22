DHA YURT BÜLTENİ-10 

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KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde 6, Elbistan ilçesinde 1 olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, KHK ile ihraç edilen çeşitli mesleklerden 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı öne sürülen şüphelilerden bazılarının örgüt üyeliğinden arandığı belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheliler polisler arasında

- Hastaneye alınmaları

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis araçlarına bindirilmeleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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YOL İNŞAATINDAN SÖKÜLEN 6 ASIRLIK ZEYTİN AĞACI MEYVE VERDİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 2017 yılında yol yapımı sırasında sökülerek belediye binası önüne dikilen 6 asırlık zeytin ağacı meyve verdi.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında Altınkale Mahallesi'nde yol yapımı sırasında 6 asırlık zeytin ağacını söktü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarihi ağacı koruma altına alarak yeni yerine taşınması için çalışma yaptı. Anıt ağacın kurumuş kısımları budanıp bakımları yapıldıktan sonra Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı'na getirildi. Kent meydanına görsel zenginlik kazandırmak adına Tır ve vinç yardımıyla taşınan ağaç, 40 kişilik ekip tarafından toprakla buluşturuldu.

600 yıllık zeytin ağacı bu yıl Kent Meydanı'nda ilk meyvelerini verdi. Olgunlaşmasının ardından meyveler belediye çalışanları tarafından toplanacak. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Yol inşaatı sırasında rastladığımız asırlık zeytin ağacını kesip atmak yerine ekiplerimiz marifetiyle kökünden söküp kent meydanımıza dikmiştik. Titiz bir çalışma ile kent meydanımıza kazandırdığımız asırlık zeytin ağacının yeniden meyve vermeye başlamasından mutluluk duydum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ağaç yeni yerine dikilirken

- Ağaçtan görüntü

- Ağaçtaki meyverler

- Meyve toplayan çalışanlar

Link geçildi

Haber- Kamera: Ahmet ACAR - Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, /DEMRE(Antalya), ()

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MİLLETVEKİLLERİ YARALI ASKER VE KORUCULARI ZİYARET ETTİ



AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 5 asker ile 3 güvenlik korucusunu ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Dün saat 20.30 sıralarında Kağızman'a bağlı Akçay ve Sesveren Köyleri arasında, askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker ve 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatılırken, Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, bu sabah tedavi altındaki asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Yaralıların durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Arslan ve Kılıç, hainlerin can çekiştiğini söyledi. Milletvekili Ahmet Arslan, "Dün akşam itibariyle olayın hemen ardından sabaha kadar, gerek valimiz gerek diğer birimler ile koordine halinde olduk. Bugün de güvenlik güçlerimizin yanında olmak için buraya geldik. Çok şükür hepsi iyi durumda. Hainlere gerek sınırlarımız içinde gerek dışında fırsat vermeyeceğiz. Bu saldırılar, Barış Pınarı Harekâtı'nda gerek sahada gerek masa başında galip gelen ülkemizi çekemeyen hainlerin son çırpınışlarıdır. Ama bilsinler ki Türkiye güçlü bir ülke bizi bölemeyecekler, yıldırmayacaklar. 82 milyon tek yürek Mehmetçiğine, polisine ve güvenlik güçlerine sahip çıkacaktır. İşte biz buradayız alayı ile mücadeleye hazırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milletvekili Arslan ve Kılıç'ın askerleri ziyaret etmesi

-Ahmet Arslan'ın açıklamaları

Bedir ALTUNOK/KARS, ()