DHA YURT BÜLTENİ-10

Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (2)- Yeniden



KIRIKKALE'de eski eşi Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fedai Varan (43), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

18 Ağustos'ta kent merkezinde saat 18.30 sıralarında lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Fedai Varan'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Fedai Varan ile Emine Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. F.B.V. ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V'nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.

SANIK AVUKATINDAN 5 TALEP

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesini isteyerek, kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesi, dosya içeriğinin dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması, sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi, F.B.V'ye uzman eşliğinde soru sorma ve Emine Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında gittiği Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki 4 polisin tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu.

TUTANAK CİNAYETTEN SONRA

Söz konusu polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Aytaç, "Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut'un kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut'un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir" dedi. Öte yandan, 4 polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi .

Sanık Fedai Varan, "Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım" dedi.

'BAŞKA TÜRLÜ ACIMIZ DİNMEZ'

Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyerek, "Başka türlü bizim acımız dinmez" dedi.

AVUKAT TAHRİK İNDİRİMİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, savcının mütalaasında sanığın 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması talebine karşı, mobese görüntülerine göre cinayetin tasarlayarak canavarca bir hisle gerçekleşmediğini ve Emine Bulut'un çocuğun velayetini kötüye kullanıp, sanığın kızıyla görüşmesine engel olduğunu iddia ederek tahrik indirimi yapılmasını istedi. Avukat ayrıca Emine Bulut'un mobese görüntüsü çözümlemesine göre sanığa dönüp bir şeyler söylediğini, muhtemelen hakaret ettiğini iddia ederek 'hakaret' indirimi uygulanmasını da talep etti. Avukat, sanığın duruşmalardaki tavırları nedeniyle 'kravat indirimi' de isteyerek, "Biz katili ya da eylemi savunmuyoruz. Katilin yargılama husunda kaynaklanan haklarını savunuyoruz. Bir kadın cinayeti yargılaması yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

SANIK: ADİL YARGILANMIYORUM

Mahkeme Başkanının son sözünü sorduğu sanık Fedai Varan "Adil yargılanmıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Fedai Varan'ın eylemini 'kasten adam öldürme' kapsamında değerlendirip, TCK'nın 81'inci maddesi gereği ömür boyu hapis cezasına hükmederken, indirim taleplerini reddetti. Emine Bulut'un yakınları, karara tepki göstererek salonda sanığın üzerine yürüdü ve arbede yaşandı. Araya giren güvenlik görevlileri sanığı salondan çıkardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM-Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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Terörden arındırılan Resulayn'a SMO takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Resulayn'a, yaklaşık 50 araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri sevk edildi. Askerlerin bir kısmı ise Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi.

Türkiye ile ABD arasında, 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta süre, yarın saat 20.00'de sona eriyor. ABD ile mutabakat çerçevesinde, Resulayn'da sıkıştırılıp, kuşatmaya alınan YPG/PKK'lıların, çatışmalarda ölen ve yaralanan örgüt mensuplarını alıp, Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediliyor. Yaralı teröristler, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkarılıp, Kamışlı kentine götürüldü.

Öte yandan Resulayn'daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısının, harekatın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket ettiği ve Haseke'de geçici olarak barınmaya başladığı kaydedildi. Terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlar da harekatın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak, Haseke'ye göç ettiğini duyurdu. Yaklaşık 1000 YPG/PKK'lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Resulayn'da, şu an sivil nüfus barınmadığı ilçenin kontörlünün, TSK ve SMO denetimine geçtiği öğrenildi. Kentte denetimi sağlayan SMO güçleri, Ceylanpınar'a yakın gümrük kapısı yakınlarında, gece saatlerinde havaya ateş açarak, sevinç gösterisinde bulundu. Bu sabah ise Resulayn'a 50 araçlık takviye SMO gücü, sevk edildi. Ellerinde Türk ve SMO bayraklarıyla tekbir getiren SMO askerleri, Resulayn'a giriş yaptı. SMO askerlerinin bir kısmı ise Mardin'in Nusaybin ilçesine gönderildi.

Öte yandan sessizliğin hakim olduğu Resulayn'da, teröristlerin yerleşim alanlarındaki mayın ve bombalı tuzaklamalarına karşı ev ve tünellerde arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. Ceylanpınar'da ise bölge sakinleri, günlük hayatlarına devam ediyor.



Görüntü Dökümü

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-Suriye Milli Ordusu askerlerinin Resulayn bölgesine geçiş yapması

-Askerlerin araçlarının geçişinin görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN- Ali LEYLAK- Şafak ŞAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), () -

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Kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede



Bolu'da, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.G.(23) isimli kadın, adliyeye sevk edildi.

Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, dün akşam şüpheli bir kişi bulunduğu ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla, bir apartman dairesine hırsızlık amacıyla girdiği belirlenen C.G., kovalamaca sonunda Köroğlu Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı



Bursa'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde 18 Ekim'de meydana geldi. 16 NCT 48 pakalı cipiyle seyir halinde olan K.B., yol kenarına hayvanseverler tarafından bırakılan mamayı yiyen köpeği görünce, direksiyonu üzerine kırdı. K.B., köpeğe çarptıktan sonra da yoluna devam etti.

Cip hızla uzaklaşırken, yaralanan köpek, bir süre kıvrandı, ardından da gözden kayboldu. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü K.B.'yi evinde gözaltına alındı. K.B., karakolda verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, serbest bırakılan sürücü K.B., büyük tepki topladı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Olay anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Sahte içki üretimi ve satışına 2 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sahte içki imalatı ve satışı yapan bir büfede sahte viski, etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Soğuksu Mahallesi'ndeki bir büfeye bu sabah operasyon yaptı. Yapılan baskında 5 litrelik şişede viski, 8 şişe bandrolsüz viski, 1 litrelik 1993 şişe etil alkol ve 3 ayrı 5 litrelik bidonda etil alkol, 348 adet rakı, votka ve viski yapımında kullanılan kit, 301 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda kaçak alkol satışı ve imalatı yaptıkları iddiasıyla E.Ö. (37) ve C.Ö. (32) gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahte alkol, etil alkolden görüntü

- Emniyetten görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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MATSO, Manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapacak

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, "Manavgat altın susamı için coğrafi işaret başvurusunu daha önceden yaptık. Şimdi aynı girişimi, Belenobası karpuzu, Manavgat tahini için de yapacağız" dedi.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, çarşamba günü başlayacak olan YÖREX Fuarı'nda tanıtacakları ürünler için basın toplantısı düzenledi. İlçede tarımsal üretim yapan firmaların yer aldığı MATSO 2'nci grup üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Boztaş, Antalya Ticaret Borsası tarafından bu sene 10'ncusu düzenlenecek olan YÖREX Fuarı'nın önemli olduğunu belirterek, "Yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak, yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemek, yöresel ürünlerin katmak değerini arttırmak, yöresel ürünleri tanıtmak, ürünleri ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara taşımak fuarın başlıca amaçlarındandır. Yöresel ürünlerin marka kimliğinin oluşturulmasında ve coğrafi işaret alınmasında fuarın önemli rolü bulunmaktadır" dedi.

MATSO olarak, Manavgat'ın ürünlerini tanıtmak amacıyla fuara en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Başkan Boztaş, "Fuarda Manavgat altın susamının yanı sıra ilçemizde yetişen portakal, muz, zeytin, nar, Belenobası karpuzu, defne, tahin ve keçiboynuzu ürünlerimizi tanıtacağız. Manavgat altın susamı için coğrafi işaret başvurusunu daha önceden yaptık. Şimdi aynı girişimi, Belenobası karpuzu, Manavgat tahini için de yapacağız. Bu arada son yıllarda ilçemizde üretimi sürekli artan Manavgat muzu da marka olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, fuara herkesi davet ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıdan genel görüntü

- Ahmet Boztaş'ın açıklamaları

- Toplantıdan detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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Rekortmen dalgıç, akyayı böyle avladı



Çanakkale Boğazı’nda tüpsüz olarak, zıpkın ile serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), 20 kilogram ağırlığında akya balığı avladı. Av anını sualtı kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.

Boyundan ve yaşından daha büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak halk arasında Tavşan Adası olarak bilinen Mavriya Adası açıklarında dalış yaptı. Tüpsüz gerçekleştirdiği serbest dalışta, karşısına 20 kiloluk bir akya balığı çıktı. Balığı bir süre takip eden ve karşı karşıya kaldığı anda zıpkınla yakalayan Turan, bu anları da sualtı kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müjdat Turan'ın zıpkın ile akyayı avlama anı.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()