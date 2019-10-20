DHA YURT BÜLTENİ-10 

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İKİNCİ ‘KİMYASAL’ OYUNU DEVREDE

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan ve ABD’nin girişimiyle tanınan 120 saat süreyle geri çekilmeye başlayan terör örgütü PKK/YPG’nin kimyasal saldırı oyununu devreye sokmak için çalışma yürüttüğü saptandı. Örgütün kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlamayı hedeflediği belirlendi. Türk istihbarat birimleri, Irak’tan yola çıkarılan terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahların taşındığı 6 kamyonun, Semelka bölgesinden Suriye’nin Kamışlı bölgesine geçtiğini saptadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, beraberinde Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat’ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal eden ve tüm çağrılara karşın silah bırakmayan terör örgütü PKK/YPG’nin tehdidini sonlandırmak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Karadan ve havadan yapılan harekat kapsamında Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy, teröristlerden arındırıldı. Meskun mahal operasyonları devam ederken, Türkiye’nin bölgede kimyasal silah kullanacağı algısı ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. İstihbarat birimlerinin aynı süreçte terör örgütünün kendisinin kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlayacağı saptanarak, kamuoyu aydınlatıldı.

Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin güvenli bölgeden çekilmelerine yönelik imkanları sağladı. Ancak teröristler, harekata verilen arayı ihlal edip, saldırılar düzenleyerek bir askeri şehit etti.

KİMYASAL SİLAHLAR IRAK’TAN 6 KAMYONLA GELDİ

Tel Abyad ve Resulayn’dan çekilmeyi sürdüren terör örgütünün bir yandan ise kimyasal silah kullanımı konusundaki hain planını yeniden devreye soktuğu belirlendi. İstihbarat birimlerinin edindiği bilgilere göre terör örgütünün elinde bulunan kimyasal silahlar, Irak’tan 6 kamyona yüklenerek Semelka Sınır Kapısı’ndan Suriye’yi geçiş yaptı. Suriye’de teröristlerin işgali altında bulunan Kamışlı bölgesine getirildiği belirlenen kimyasal yüklü kamyonlar ile yapılması planlanan olası saldırının engellenmesine yönelik girişimler başlatıldı. Teröristlerin sahnelemek istediği ve sivillerin katledilmesini hedefleyen kimyasal saldırı oyununun bertaraf edilmesi konusunda Türkiye, ABD’li askeri yetkilileri uyardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri de kimyasal silah yüklü kamyonların Kamışlı’dan terörden arındırılan Resulayn bölgesine getirilmesinin önlenmesine yönelik izleyebileceği güzergahta gerekli tedbirleri aldı.

SINIRDA YOĞUN ÖNLEM

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK/YPG’nin 120 saatlik süreçte çekilmesini tamamlaması beklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattında teyakkuz halini sürdürüyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı alarm durumunda olan TSK birlikleri sınır hattında zırhlı araçlarla eli tetikte görev yapıyor. Harekat kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn’da ise TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu kapsamında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.



Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, ()

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PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı: 4 yaralı (Görüntülü)

Görüntü Dökümü

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Yaralıların helikoptere taşınması

Helikopterin havalanması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,()

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ALİAĞA'DA PETROL SIZINTISI, SAHİLDE KİRLİLİĞE NEDEN OLDU



İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir gemi söküm tesisinde sökülen yük gemisinden sızan petrol bazlı madde, Aliağa ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi'nde kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu. Etrafı bariyerlerle çevrilen petrol sızıntısı, deniz süpürgesi denilen teknelerle temizlendi. Kalan atıklar için de dün gece denize bırakılan petler, bu sabah petrolü üzerinde toplayarak, sahile vurdu.

Aliağa'da bulunan bir gemi söküm firmasında, cumartesi saat 05.00 sıralarında hurdaya çıkan bir yük gemisinin söküm işlemi yapılırken, söz konusu gemiden petrol bazlı sızıntı meydana geldi. Sızan petrol, rüzgarın ve akıntının da etkisiyle, ilçe merkezindeki Avcı Ramadan Parkı Sahil Şeridi ile balıkçı barınağında birikti. Çevredeki kirliliği ve kötü kokuyu fark eden vatandaşlar durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye yetkililerine bildirdi. Sızıntının meydana geldiği gemi söküm firması yetkilileri de, durumu özel bir atık temizleme firmasına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye özel temizlik firması yetkililerinin yanı sıra, belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk olarak, petrol sızıntısının çevresi bariyerlerle çevrildi. Ardından deniz süpürgesi denilen tekneler, atıkları temizledi. Kalan atıklar için dün akşam saatlerinde denize petler bırakıldı. Bu petler, petrol bazlı maddeyi üzerinde toplayıp emdi ve planlandığı gibi Avcı Ramadan Parkı'ndaki sahile vurdu. Sabahın erken saatlerinde gelen ekipler, temizlik çalışmalarını sürdürdü. Temizlik ekibinden Esin Özishakoğlu, Cumartesi günü sabah saatlerinde çalışmalara başladıklarını belirterek, "Biz, 9 kişilik bir ekiple buraya geldik, diğer kuruluşlardan ekipler de vardı. Önce deniz süpürgesi kullanıldı ve kabası alındı. Zaten söküm firması kendi bariyerini biz gelmeden önce denize bırakmış. Dün akşam da bu petler bırakıldı ve lodosun etkisiyle bu sabah sahile vurdu. Umarız bu tarz olaylar yaşanmaz" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu gemi söküm firması hakkında idari para cezası uygulanacağını ve olay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Avcı Ramadan Sahil Şeridi'nden görüntü

- Denizden ve balık tutanlardan görüntü

- Sızan petrolden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Temizlik görevlisi Esin Özishakoğlu ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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AK PARTİ'Lİ ÖZKAN: HEM CEPHEDE HEM MASADA NETİCE SAĞLADIK

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li heyetle görüşüldü. Hem cephede hem de masada netice sağladık. Bu neticeye ulaşmak için 100 yıldır mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, Denizli Gönüllü Teşekküllüler Platformu tarafından 80'inci Yıl Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Özkan, Türk milletinin kurduğu devletlerin; barış, adalet, huzur ve güvenin temsilcisi olduğunu söyledi. AK Parti'li Özkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile kısa sürede başarı sağladığını kaydetti. Bölgesel ve küresel barış için Türkiye'nin omuzlarında büyük sorumluluk olduğunu belirten Özkan, "Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li heyetle görüşüldü. Hem cephede hem de masada netice sağladık. Bu neticeye ulaşmak için 100 yıldır mücadele ediyoruz. Türkiye'de Ankara İstanbul'un güvenliği önce Afrin, Cerablus, İdlib, Münbiç, Hama, Humus, Kamışlı hattında oluşturulacak ön savunma hattıyla ülkemizi savunabiliriz. Şanlı ordumuzun kararlı duruşu sayesinde hak ettiğimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizim sırtımızı dayadığımız güvencemiz, sarsılmaz güç aziz milletimizdir. Milletimiz kenetlendikçe birlik ve beraberlik içinde bizi bu topraklardan silmek isteyenlere karşı mücadele ettikçe, biz hep kazananlardan olacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelede yoluna kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan AK Parti'li Özkan, "Biz bu yolda milletimizin beka mücadelesine sahip çıkarken, vatandaşlarımızın da yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz bu coğrafyada binlerce yıldır buradayız. Havasını toprağını suyunu çok iyi biliyoruz. Kendi savunma sanayimizde üretim gücümüzü tahkim ettik. Eğer devletimizle milletimiz kenetlenirse üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Elde ettiğimiz başarının arkasında Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kudretli başkomutanlık mücadelesi ve onun liderliğinde, aziz milletimiz hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kenetlenerek bu iradenin etrafında toparlanmış olmasıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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PATPATLA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ YARALANDI



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullandığı patpat tabir edilen tarım aracının kontrolünü yitirmesi sonucu araçtan düşen F.A.(55), yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kozyörük Mahallesi'nin baraj yolu üzerinde meydana geldi. Balık tutmak için tarla yolundan baraja giden F.A. yönetimindeki 'patpat' tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Aracın üzerinde dengesini kaybederek yola düşen sürücü F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.A. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

-Yaralıdan detay

-Kaza yerinden detay

-Pat pattan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),() -

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İSTANBUL’DA 'RİZE TANITIM GÜNLERİ' COŞKUSU

İstanbul'da 11'incisi düzenlenen 'Rize Tanıtım Günleri', yoğun katılımla devam ediyor. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret edeceğini söyledi.

İstanbul, Maltepe Sahili etkinlik alanında düzenlenen "11. Rize Tanıtım Günleri" sürüyor. Tanıtım günlerinin Rize'nin iç ve dış turizmine büyük katkısı olduğunu vurgulayan İstanbul Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Albayrak, “Bu tanıtım günlerinin Rize'ye büyük bir faydası olduğunu görüyoruz. Buraya gelenlerin yüzde 50'si Rizeli olmamasına rağmen bizim kültürümüzü, folklorumuzu, otantik ürünlerimizi ve insanımızı seven kitlelerden oluşmaktadır. Biz Rize'nin her platformda tanıtımının yapılmasını istiyoruz. Tanıtım yanında bu yıl akademik çalışmalara çok önem verdik. Rize'ye ait bütün konuların konuşulmasını istedik. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerini ön plana çıkarmak istedik. Yeşilay ile yaptığımız ortak çalışmada 'bırakalım sigarayı, içelim Rize çayını' sloganı ile proje hazırladık. İnşallah Cumhurbaşkanımız da günlere katılarak bizleri onurlandıracak. Rize bezinin defilesi, kenevire ait sunumlar da olacak. Tüm İstanbul halkını, hemşehrilerimizi Rize Günlerine davet ediyorum. Herkesin buradaki güzellikleri görmesini arzu ediyorum. Bizim coşkumuza ve sunumumuza ortak olmalarını istiyoruz” dedi.

VALİ ÇEBER: RİZE'NİN BİR METREKARESİ BİLE İHMAL EDİLMEYECEK KADAR GÜZEL

İstanbul Rize Günlerine öncelikle Rize'nin sevgisini sonra da Rizelilerin sevdiği ve Rizeli olmayanların da seveceği şeyleri getirmeye gayret ettiklerini söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber, "Rizeliler memleketlerini çok sever ve 'mübarek topraklar' diye bahsederler. İstanbul'da bizim mukaddes topraklarımız. İstanbul yaşayan yaklaşık 500 bin civarında Rizeli var. Bunların hepsi Rize ile yoğun irtibatı olan hemşehrilerimizdir. Buradaki etkinlik alanında herkes Rize'den bir şeyler bulabiliyor. Rize'de çok şey var, bir metrekaresi bile ihmal edilmeyecek kadar güzel bir doğaya sahiptir. Bir tarafta masmavi deniz diğer tarafta ise yemyeşil doğa. En çok Ayder biliniyor ama 130'a yakın yaylamız var. Bunun yanında yine aynı sayılarda şelalelerimiz, tarihi kemer köprülerimiz, kendine özgü mutfağımız var. Rizeli insanların samimi, içten, heyecanlı ve misafirperver yapısı ile birlikte bunların hepsini toparlayıp sembolik anlamda bu değerleri tanıtmaya çalıştık” diye konuştu.

BAŞKAN METİN: HERKESİ RİZE GÜNLERİNE DAVET EDİYORUZ

İstanbul Rize Günleri’nin çok güzel bir atmosferde ve havada geçtiğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise "Rize’yi köyleri, ilçeleri, mahalleleriyle ve kültürüyle İstanbul’a 4 günlüğüne de olsa taşımak hemşehrilerimizi etkinlik alanını ziyaret edenleri mutlu etti. Çarşamba gününden bu yana etkinlik alanını ziyaret edenler doğamızı kültürümüzü genç kuşaklara gösteriyor. Bu anlamda güzel bir tanıtım oldu. Rize’den daha fazla Rizeli İstanbul’da yaşıyor. Onlara 4 günlüğüne de olsa Rize’yi yaşatabilmek vadilerimizi göstermek bizi de onları da mutlu ediyor. Etkinliklerimiz olacak. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etkinliklerimizi ziyaret edecek. Tüm hemşerilerimizi herkesi Rize Günlerine davet ediyoruz” dedi.

Çarşamba günü başlayan organizasyon, bu akşam yapılacak etkinliklerle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Etkinlik görüntüleri

-horon ve stantlardan görüntü

-Atmaca ilgisi

-Etkinliğe katılanlar röp.

-Detay görüntüler

HABER KAMERA: Aytekin KALEDER/İSTANBUL-