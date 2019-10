DHA YURT BÜLTENİ - 10

()

===================

Manavgat'ta eğitim uçağı pistten çıktı (2)- Yeniden

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Burnu yere sürten uçağın pilotu ile yanındaki öğrencisi olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, Manavgat'ın Ulualan mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cessna tipi tek motorlu TC- AEZ kuyruk numaralı eğitim uçağı kalkış sırasında pistten çıktı, burnu yere sürtündü. Uçakta hasar meydana gelirken, pilot Selim Polat ile yanındaki Ersin Bilen yaralanmadı. Polat ve Bilen tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

2 UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Manavgat'ta geçen haziran ayında ve geçen yıl ekim ayında 2 eğitim uçağı düşmüş, 2 kazada 4 kişi ölürken, 1 kişi yaralanmıştı. Geçen 6 Haziran'da tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün ise kazadan yaralı kurtuldu.

Geçen yıl 30 Ekim günü de Manavgat'ın Karaöz Mevkii'nde tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Kazada, Pilot Serkan Dilci ile beraberinde bulunan Deniz Adalı yaşamını yitirdi..

Görüntü Dökümü

-------------

- Düşen uçaktan görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

143 MB /// 01.16"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), ()-

===============

Alkollü sürücünün çarptığı şehit polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devriye görevi sırasında alkollü sürücün kullandığı otomobilin çarptığı ekip otosundaki yaralı 2 polis memurundan 1'i olan ve kaldırıdığı hastanede ertesi gün şehit düşen Yücel Başpınar (49) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. Törende, şehit polisin eşi ve iki çocuğunun gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Siteler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, geçen 13 Ekim'de saat 03.00 sıralarında devriye görevi yapan Süleyman Topaloğlu yönetimindeki 20 A 7551 plakalı polis ekip otosuna, 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut Memiş yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, kavşakta sağ yan tarafından çarptı. Kazada polis memurları Süleyman Topaloğlu ve Yücel Başpınar ile alkollü sürücü Aykut Memiş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan evli ve 2 çocuk babası polis memuru Yücel Başpınar, doktorların müdahalesine rağmen dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Şehit polis memuru Yücel Başpınar için bugün Denizli İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehit polis memuru Başpınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omzunda taşınarak törenin yapılacağı alana getirildi. Törene şehit polis Başpınar'ın eşi Semiha Başpınar, oğlu Yunus Emre Başpınar ve kızı Merve Başpınar, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, polis müdürleri ve çok sayıda polis memuru katıldı. Törende, Başpınar'ın özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, polisliğin ölümle burun buruna olan bir meslek olduğunu belirterek, "Maalesef bunun acı bir örneğini yaşıyoruz. Trafikte kaybettiğimiz canların sayısı terörden kaybettiğimizden çok daha fazla. Kazanın oluş şeklinde, ekiplerimizin olay yerine giderken hareket tarzları konusunda çok fazla ders çıkarmamız gerektirecek şeyler var. Şehidimizin yeri cennettir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Törende şehit polisin eşi Semiha Başpınar, oğlu Yunus Emre Başpınar ve kızı Merve Başpınar gözyaşı döktü. Şehidin eşi ve çocuklarını polisler teselli etmeye çalıştı. Merve Başpınar, törende sık sık eliyle babasının tabutu başındaki fotoğrafını okşadı. Törenin sonunda Başpınar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Başpınar'ın, buradaki İmaret Camisi'nde ikindide kılınacak namazının ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şehit polis memuru Yücel Başpınar'ın fotoğrafı

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Cenazenin taşınması

-Şehidin eşi ve çocuklarından görüntü

-Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

==========================

Bursa'da yoğun sis kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde görüş mesafesinin sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda hafriyat kamyonu ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Orhaneli ilçesine 3 kilometre mesafede, Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz götüren Yaşar Bağcı (65) yönetimindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Balı yönetimindeki 16 N 9362 plakalı hafriyat kamyonu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metre altına düştüğü yolda, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen minibüste sıkışan pazarcı Ahmet Bake (64) öldü, sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ciddi olan Bağcı ve Altın, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından kamyon şoförü Ahmet Balı, gözaltına alındı. Minibüsten yola saçılan cevizler temizlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından toplandı.

Görüntü Dökümü

------------

-Kaza alanından detaylar

-Yaralılardan detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA,Kamera: BURSA,()

================

Sapanca'da polisle 'teleferik' eylemcileri arasında arbede

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkıp, çadır kurarak eylem yapan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. 1'i polis, 4 kişi arbede sırasında baygınlık geçirirken, eylemciler ikna edilerek çadır kaldırıldı.

Sapanca Belediyesi, müteahhit firma ile Kırkpınar ile Mahmudiye Tepesi arasında kurulacak teleferik için anlaşma yaptı. Bölgede teleferik yapılmasına karşı gelen kişiler, şantiyenin kurulacağı Kırkpınar'daki alanda çadır kurup eyleme başladı. Sapanca Belediyesi, geçen hafta alanda bulunan eylemcilerle görüşerek müteahhit firmanın şantiye kuracağı alandan çadırı kaldırmalarını istedi. Ancak eylemciler çadırı kaldırmadı.

Bu sabah saatlerinde alana çok sayıda polis ve zabıta ekibi geldi. Belediye yetkilileri, Sapanca Kaymakamlığı'nın aldığı kararı eylemci gruba iletti. Grup, tebligata karşı gelerek eyleme devam etmek isteyince arbede çıktı. Arbede sırasında 1 polis memuru ile 3 kişi baygınlık geçirdi. Bayılanlara polisler ve vatandaşlar müdahale etti.

Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin konu hakkında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlara bilgi verdi. Yapılan görüşmelerin ardından eylemciler çadırları, masa ve sandalyeleri kaldırdı. Eylemciler, teleferik yapımı nedeniyle bölgede ağaçların kesileceğini belirterek, projeye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

---------

Yaşanan arbededen görüntü

Bayılan vatandaşlar ve polisten görüntü

Yaşanan diyaloglar

Çadır ve masaların kaldırılması

Açıklamalar

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), ()

===================

Ayder Yaylası'ndaki otopark ihalesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek yaylada ilk olarak yapılacak 1700 araçlık otopark için ihale yapıldı. Yeraltına inşa edilecek otopark inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.

1987 yılında Bakanlar Kurulu Karar ile turizm merkezi ilan edilen Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edilen Ayder yaylası için bu gelişmelerin ardından yasaya göre 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 21 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM OTOPARK'LA BAŞLIYOR

5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası'nda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlandı. Yaylada, TOKİ öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Kentsel Dönüşüm Projesi, yer altı otopark inşaatı ile başlayacak. Yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek yer altı otoparkının üzeri çimle kaplı olacak, dışarıdan görünmeyecek. Yaylaya ulaşanlar, 1700 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen otopark inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.

AVCI: ÇEVRECİ BİR OTOPARK OLACAK

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ayder yaylası ile ilgili kamuoyuna söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için harekete geçtiklerini belirterek, bakanlığın otopark ihalesini gerçekleştirdiğini açıkladı. 1700 araçlık son derece çevreci bir otopark inşa edileceğini ifade eden Avcı, "Çevreye son derece duyarlı, hiçbir şekilde varlığını hissettirmeyen bir yapı ortaya konuluyor. Eminim bütün Rizeli hemşerilerimiz projeyi gördüklerinde beğenecekler. Bizim en büyük zenginliğimiz doğamız, tabiatımız. O tabiata halel getirmememiz lazım. Biz orada bir doğa turizmi yapıyoruz. O doğa turizmi canlı tutabilmemiz için Ayder'in o tarihi siluetine, tarihi dokusuna, doğal dokusuna zarar vermememiz lazım. Bilakis onu zenginleştirmemiz lazım. Zenginleştirmek için mücadele etmemiz lazım. Ayder'deki otopark çalışmasında bu doğallığı korumaya matuf olmak üzere yapılan çalışmalardır. İnşallah oradaki pansiyon ve otellerin dönüşümleriyle ilgili çalışmaların başlayacak. Ayder'i bugünkü kirliliğinden kurtarıp, son derece otantik ve oranın mimarisine uygun bir yapıya, bir siluete kavuşturmuş olacağız" dedi.

'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de, katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AYDER YAYLASI

Ayder yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların tamamı da kaldırılmıştı.

Görüntü Dökümü

---------

-Ayder Yaylası'ndan ARŞİV görüntüler

Haber: Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, ()-

=======================

Şehit ailesinden harekata destek: Ne mutlu ki o bayrakta bizim de kanımız var

Bingöl'den geçici görevle gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 26 Nisan 2016'da, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in (25) Adıyaman'da yaşayan ailesi, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 26 Nisan 2016'da girdikleri binada, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen ve 2'si kız 5 kardeşin ortancası olan şehit Uzman Çavuş Turan Çelik'in ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek çıktı. Şehit anneleri olarak harekata katılan tüm askerlere duacı olduklarını belirten anne Asiye Çelik, "Oğlum çok iyi bir insandı. Efendi bir kişiliği vardı. Bizi hiç yormadı. Allah da onu yormasın. Oğlumla şehit olmadan 1 gün önce konuştuk. 'Daha gelmiyor musun?' diye konuştuk. 'Yok anne, biz onları bitirmeden gelmeyeceğim' dedi. 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan evlatlarımın Allah yardımcıları olsun. Biz onların her zaman yanındayız. Şehit anneleri olarak dualarımızda hep onlar var. Sağ salim bir şekilde geleceklerine inanıyoruz. Onların hepsi bizim evlatlarımız, kuzularımız" dedi.

Kardeşiyle gurur duyduğunu anlatan ağabey Emrah Çelik ise, "Şehit ağabeyiyim ve bundan her zaman gurur duyuyorum. Kardeşim 3,5 yıl önce şehit oldu. Ne mutlu ki o bayrakta bizim de kanımız var artık. Sonuna kadar bu teröristlere direnişimizi göstereceğiz. Teröristleri bitirmeye kararlıyız. 'Barış Pınarı Harekatı'nın sonuna kadar arkasındayız. Hiç kimseden korkmuyor ve çekinmiyoruz" diye konuştu.

Şehit babası Mehmet Ali Çelik de "Sonuna kadar 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyoruz. 2 oğlum var, onlar da bu vatana feda olsun. 'Barış Pınarı Harekatı' inşallah başarılı bir şekilde biter. Cumhurbaşkanı'mızın her zaman yanındayız. Terör belası inşallah bitecek. 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki tüm Mehmetçikler, polisler bizim evladımız. 2 oğlum var, ağabeyleri ile omuz omuza savaşmaya hazır" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in baba evi

- Şehit Çelik'in eşyaları

- Anne Asiye Çelik ile röp

- Ağabeyi Emrah Çelik ile röp.

- Baba Mehmet Ali Çelik ile röp.

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in oğlu Eymen Çelik'in oyun oynaması

- Anne Asiye Çelik'in ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 660 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

====================

Çocuklar ameliyata arabayla gidiyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olacak çocukların korkusunu ortadan kaldırmak için sedye yerine akülü araba uygulaması başlatıldı. Minikler, yeni uygulama ile sedyeyle değil kendi kullandıkları akülü arabalar ile ameliyathaneye giriyorlar.

Hastanede görev alan Başhekim Yardımcısı Prof Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, dünyanın bazı kentlerinde yaygın olan bu hizmetin Türkiye’de sayılı hastanede uygulandığını kaydetti. Öztürk, ameliyata hazırlanan pek çok çocuğun iğne, doktor veya beyaz önlük çekincesi olduğuna değinerek, “Bu yöntem çocuklar üzerindeki stres, gerilim ve endişeyi azaltmada etkili. Bu şekilde çocuklarımızın daha mutlu ameliyat olmalarını amaçladıkö dedi.

Akülü arabayla böbrek ameliyatına giden Rabia Kotman'ın (8) babası Erdal Kotman ise uygulama nedeniyle hastane yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-----------

-Çocuğun akülü araba ile hastane koridorunda görüntüsü

-Akülü araba ile ameliyathane girişine gelmesi

-Doktor ile röp.

-Çocuğun doktor ile görüntüleri

-Baba ile röp.

-Baba ve kızının görüntüsü

-Çocuğun akülü araba ile ameliyathaneye girmesi

SÜRE:03'15" BOYUT:361 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,()