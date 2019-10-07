DHA YURT BÜLTENİ-10 

3 İLDE, USULSÜZ VE HAYALİ HAYVAN SATIŞI OPERASYONU: 18 GÖZALTI



Sivas, merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda usulsüz ve hayali hayvan satışı yaptıkları ileri sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin, 2007-2017 yıllarında kesilen stopaj kesintilerinin vergi dairesine yatırılmaması, usulsüz ve hayali hayvan satışından gelir elde edilmesi, yapılan usulsüz destekleme ödemeleri ve küpe işlemlerinde usulsüz giderler yapılması iddiaları üzerine zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri 1250 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu. Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden temin edilen 250 klasör ve 85 bin sayfa evrak inceledi. Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin ve şüphelilere ait muhtelif bankalardan temin edilen 100'e yakın hesaba ait hareketleri inceleyen polis ekipleri, birlik hesabından yaklaşık 1,5 milyon doların usulsüz olarak harcandığını tespit etti. İstanbul, Tekirdağ ve Sivas il merkeziyle, Şarkışla, Gürün, Kangal, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler, E.D., İ.H., B.T., B.Ö., Z.G., A.D., Z.A., T.Y., H.B., A.K., F.G., S.C., H.S., İ.K., İ.H.K., M.K., C.Y. ve M.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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SEYYAR SATICI CEZADAN KURTULMAK İÇİN ‘KİMLİĞİM YOK’ DEDİ



Karaman'da zabıta ekiplerinin hakkında tutanak tutup, idari para cezası uygulamak için kimliğini istediği seyyar satıcı Ahmet Özbek, ekiplere kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Özbek, kimlik tespiti için çağrılan polislere, "500 lira ceza yazacaksınız diye korkumdan yanımda kimliğim yok, dedim" itirafında bulundu. Özbek hakkında hazırlanan tutanağın, ‘idari para cezası’ olarak uygulanıp, uygulanmayacağı belediye encümeni tarafından değerlendirilecek.

Karaman Belediyesi zabıta ekipleri, bugün kentin en işlek caddelerindeki seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı. Kıyafet satan 2 seyyar satıcı, yanlarında kimlik bulunmadığını söylemesi üzerine ekipler polis çağırdı. Kimlik tespiti için polisin gelmesi üzerine seyyar satıcılardan Ahmet Özbek, zabıta ve polise, nüfus cüzdanının yanında olduğunu itiraf etti. Seyyar satıcılık yaptığı için ceza kesileceği korkusuyla kimliğinin olmadığını söylediğini belirten Özbek, ''Yalan söyledim biliyor musun? Ceza yazacaksınız doğru mu? Cezayı ödeyemeyeceğim için de kimliğim yok dedim'' dedi.

Para cezası uygulanmaması için zabıta ekiplerini ikna etmeye çalışan Özbek, ''3 çocuğum var, evim kira, ne olur idare edin. 500 lira ceza yazacaksınız. Yazacağınız cezayı ödeyemem, o para benim ev kiram. 500 lira ceza yazacaksınız diye korkumdan yanımda kimliğim yok, dedim. Yazdığınız cezayı ödeyemiyorum. 6 ay boyunca sigortalı bir işe girdim; fakat paramı zamanında alamadım bu işi yapmak zorunda kaldım'' diye konuştu.

Zabıta ekipleri, Özbek'in seyyar satıcılık yaptığı yönünde hakkında tutanak hazırladı. Hazırlanan tutanağın idari para cezasına dönüşüp, dönüşmeyeceği belediye encümeni tarafından değerlendirilerek, karara bağlanacağı belirtildi. Diğer seyyar satıcı ise kimlik tespitinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Seyyar satıcının ekiplere kendini anlatma çabası

- Seyyar satıcılardan ve ekiplerden detay

- Polisin bir seyyar satıcıyı araca alarak götürmesi

- Zabıtaların cezai işlem için tutanak tutması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-

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ÜRDÜNLÜ ÇOCUĞA TOKATTA, SAVCILIK EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ ETTİ (2)



ÜRDÜNLÜ AİLE TAKİPÇİSİ OLACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine açıklama yapan Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp, konunun takipçisi olacaklarını ve Nadir K.'nin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi. Avukat Hibe Gökalp açıklamasında şöyle dedi:

"Mersin'de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğa, 15 yaşındaki ablasına ve olaydan sonra babasına uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Olayın yaşandığı andan itibaren hadisenin takipçisi olup, hukuk danışmanlığını yaptığım Ürdünlü aile ile birlikte gerekli suç duyurusunu yaptık. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının 'kasten yaralama' suçundan ev hapsi ile cezalandırıldığı bildirildi. Fakat bu karar ne bizi ne de kamuoyunu tatmin etti. Yaşanan bu üzücü ve incitici olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve zanlının en ağır cezayı alması adına gerekli hukuk mücadelemizi vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Mersin'de Ürdünlü komşularının 5 yaşındaki oğluna tokat atan N.K. hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

N.K.'nin gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'ev hapsi' kararıyla salıverilmesine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık itirazında, hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma açılan N.K. için 'ev hapsi' tedbirinin yeterli olmadığını belirtti. İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkardı. Ev hapsinde bulunan şüphelinin, polis tarafından alınarak adliyeye götürülmesi ve tutuklanması bekleniyor.

HABER: Akif ÖZDEMİR - MERSİN / ()

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KARABÜK'TE TÜRKİYE'NİN İLK 'BEBEK KÜTÜPHANESİ' AÇILDI

Karabük'te, Türkiye'nin ilk ‘bebek kütüphanesi’ açıldı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, "Biz kütüphanelerle vatandaşımıza yetişkinlik, erişkinlik çağında ulaşmanın ötesine geçmek istiyoruz. 0-3 yaş grubu bebeklere de dokunmamız gerekiyor. Biz bununla sadece bebeklere dokunmak istemiyoruz. Bununla beraber aslında önce anneye dokunmak istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 'Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı' düzenlendi. Karabük Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışına katılan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, burada yaptığı konuşmada, Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı'nın Türkiye'de ilk defa düzenlendiğine dikkat çekti. Bebek kütüphaneleri ile gelecek nesillere daha çok dokunmuş olacaklarını ifade eden Turşucu, "Biz kütüphanelerle vatandaşımıza yetişkinlik, erişkinlik çağında ulaşmanın ötesine geçmek istiyoruz. Bunun için de sadece çocuklara değil 0-3 yaş grubu bebeklere de dokunmamız gerekiyor. Biz bununla sadece bebeklere dokunmak istemiyoruz. Bununla beraber aslında önce anneye dokunmak istiyoruz. Anneyi yakalamak istiyoruz. Kütüphaneyle, kitapla bir araya geldiği mekanları arttırmak istiyoruz. Böylelikle gelecek nesillere çok daha fazla dokunabilmiş olacağız. Yaptığımız iş bu. Hayırlı bir iş. İnşallah Karabük’te başlayan bu dev adım hızlanarak Türkiye safına yayılacaktır." dedi.

Türkiye’nin son zamanlarda özellikle kitap ve kütüphane konusunda önemli mesafe kat ettiğini belirten Turşucu, "2 binli yılların başlarında üretilen kitap çeşitliliği 12 bin civarındaydı. 67 bin 135’e geldik. ISPN numarası almayan kitaplarla beraber Türkiye’de geçen sene itibariyle 70 bin 803 kitap üretildi. ‘Bu çeşitlilikle dünyada neredeyiz’ diye soracak olursanız çok şükür dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Daha 2018 ile ilgili istatistikler ortaya çıkmadı. IPAA’nın yaptığı araştırmalar var. Önümüzdeki aylarda onu yayınlayacaklardır. Tahminen söylüyorum dünyada 6’ncıyız. Bu yönüyle kendimize güvenelim. Bunun haricinde kitap piyasası büyüklüğü bakımından da Türkiye son 15-20 yıl da hep ilk 20’nin içerisinde oldu. 11’inci, 10’uncu, 9’uncu sırada olduk. Şu anda 11, 12’nci sıralamadayız. 5 yıl önce bizim ödünç verdiğimiz materyal sayımız 3 milyon 600 bin iken şimdi 12 milyona doğru yürüyoruz. Yani temel kütüphane fonksiyonu icra etme noktasında da 4 katı bir iyileşme sağlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Çalıştayda yapılan açıklamaların ardından, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk bebek kütüphanesi gezildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, burada çocuklara hikâye kitabı okudu.

Görüntü Dökümü

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-Salondan detay

- Hamdi Turşucu'nun konuşması

-Şehnaz Ceylan'ın konuşması

-Fuat Gürel'in çocuklara hikaye kitabı okuması



Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



