DHA YURT BÜLTENİ - 10

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Konya'da, 3 çocuk annesi Tuba Erkol (37), 4 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Bekir Erkol (40) tarafından 20 yerinden bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki sitede meydana geldi. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karar rağmen, bu sabah mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içerisinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı.

'YARDIM İSTEME, ANNENİZ ÖLDÜ'

Bekir Erkol'un, olay yerinde bıraktığı kızına ise "Yardım istemene gerek yok. Anneniz öldü" dediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un, hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Erkol'un 4 gün önce eşine şiddet uyguladığını ve hakkında 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiğini belirledi.

Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Erkol, Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, basın mensuplarının "Neden öldürdün? Pişman mısın" sorusuna, "Namus için pişman mı olunur?" yanıtı verdi.

Tuba Erkol'un cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Görüntü dökümü:

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-Katil kocanın emniyetten çıkışı

-Katil Koca Bekir Erkol'un basın mensuplarıyla diyaloğu

-Tuba Erkol'un cesedinin evden çıkarılışı

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

-Tuba Erkol'un fotoğrafı

Haber-Kamera:Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, ())

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Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada (2)

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Kumluca'da Suriyeli Firas El Şahaze'nin 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, ağır yaralandığı o anlara şahit olanlar yaşananları anlattı. Erkek çocuğunun düştüğü sırada kuyumcu dükkanının önünde cep telefonuyla uğraşan Ramazan Gebeş, "Dün akşamüzeri burada duruyordum. 'Pat' diye bir ses geldi. Bir baktım, çocuk düşmüş. Hemen koştum yanına. Herkes koştu zaten. 112'yi aradık. Onlar da geldi, komşular da geldi, yardımcı oldular. Bebek kafayı yere vurunca ağzı kanla doldu. Bazı ağabeylerimiz ağzına parmağını sokarak, içindeki kanı boşalttı. Bu şekilde hayatta tutmaya çalıştılar. Sonra hastaneye kaldırıldı" dedi.

'BİR GÜRÜLTÜ GELDİ'

Aynı kuyumcuda çalışan Özgür Yavuz ise o anları şöyle anlattı:

"Dün saat 19.30 sıralarında dükkandaydım. Bir gürültü geldi. Baktığımda bir çocuğun yerde yattığını gördüm. Direkt 112'yi aradım. Ardından ilk müdahaleyi yaptık. Herkesin bu konuda dikkatli olmasını istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ramazan Gebeş röportaj

- Özgür Yavuz röportaj

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), ()

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Nevşehir'de tarım işçilerinin zorlu yaşamı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates, pancar ve fasulye tarlalarında çalışan tarım işçileri, çadırlarda zor koşullarda yaşıyor.

Şanlıurfa'dan çalışmak için Derinkuyu'ya gelen yaklaşık 3 bin tarım işçisi, bölgedeki fasulye, patates ve pancar tarlalarında çalışıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu işçiler, gün boyu tarlalarda sıcak altında patates, pancar ve fasulye sökümü yapıp, topluyor.

Günlük 70 lira yevmiye karşılığında çalışan işçiler, ilçede boş araziye kurdukları çadırlarda zor koşullarda yaşıyor. Çadırlarda elektrik ve su bulunmuyor. İşçiler, su ihtiyaçlarını ilçeden bidonlarla taşıyarak sağlıyor. Çamaşırlarını leğende taşıma su ile yıkayan işçiler, ekmek parası için kilometrelerce yol kat ederek geldikleri Nevşehir'de tarlalarda çalıştıklarını söyledi.

'ZOR KOŞULLARDA YAŞIYORUZ'

Tarım işçisi Fevziye Çakır, mayıs ayında geldikleri bölgede ekim ayı sonuna kadar çalışacaklarını söyleyerek, "Burada zor koşullarda çalışıyoruz. Çadırlarımızda elektrik yok, dün buraya yağmur yağdı. 10 aile perişan olduk, dışarıda kaldık. Bizim sigortamız, geleceğimiz yok. Bu konuda yardım istiyoruz" diye konuştu.

Tarım işçisi Ahmet Dal ise, "Kendi imkanlarımızla çadırlarımızı kuruyoruz. Burada tuvaletimiz, suyumuz, elektriğimiz yok. İlgili mercilerin bu sıkıntımızı gidermesini istiyoruz. İşte sıkıntılarımızı sizlerde gördünüz. Çocuklarımız şu anda okullarda, oyun parklarında olması gerekirken maalesef tarlada çalışıyor" dedi.

İsmail Durmaz da, "İlkbaharın başlangıcından buyana buradayız. Zor koşullarda yaşıyoruz. İşsiz olduğum için mecbur günde 12 saat tarlada çalışıyorum, tarlada çalışmak ve bu çadırlarda yaşamak çok zor. Mağdur bir durumdayız. Elektrik ve su yok. Kendi imkanlarımızla su getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tarım işçileri tarlada çalışırken görüntü

-Minibüsle yolculukları

-Kaldıkları çadırlardan görüntü

-Tarım işçileri ile röportaj

-Çadırlarının önlerinde çalışan kadınlar

-Drone görüntüsü

-Genel detay

Süre:2 dosya 11 dakika- 1 GB 350 MB

Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,()

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Otomobiliyle çarptığı kadın öldü, polis aracı önünde ağladı

Aksaray'da, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Habibe Yağlı (65), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası şok yaşayan sürücü Burak Özcan, başını polis aracına dayayıp, gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Oturduğu binanın karşı tarafındaki markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Yağlı'ya, Burak Özcan yönetimindeki 68 KC 322 plakalı otomobil çarptı. Yağlı, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yağlı'yı ambulansla Aksaray Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Habibe Yağlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası şok yaşayan Burak Özcan, başını polis aracına dayayıp, gözyaşı döktü. Polis ekipleri, Özcan'ı gözaltına alıp, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araçtan detaylar

- Kaza yapan sürücü Burak Özcan'ın sok geçirmesi

- Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesin'den dış görüntü

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))