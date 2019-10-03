DHA YURT BÜLTENİ-10  

Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası



Tekirdağ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe günleri kurulan semt pazarında yaptığı denetimlerde R.T ve A.S.'nin, tezgahlarında tüketiciyi yanıltıcı ve hileli etiketler kullandığını belirledi. Zabıta ekipleri, satışlarının hileli olduğu gerekçesiyle 2 kişinin tezgahlarını kapatıp, 1 hafta süreyle satış yapmama cezası uyguladı. Esnafın tezgahlarının kurulduğu yere de 'Burada satış yapan esnafın vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır' yazılı pankart asıldı.

Görüntü Dökümü

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Pazardan detaylar

Diğer pazarcı esnafları

Vatandaşların pankartı okumaları

Zabıtaların tezgah etrafında beklemeleri

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Bolu'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından örnek olması amacıyla yetiştirilen ada çayının ilk hasadı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bolu Elmalık Köyü mevkiinde bulunan 3 dönümlük alana Nisan ayında ada çayı ekimi yapıldı. Bölgedeki orman köylüsüne yeni gelir kapısı oluşturmak ve yaygınlığını artırmak için örnek olması amacıyla ekilen ada çayı bitkisinin ilk hasadı bugün yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işçilerin gerçekleştirdiği ilk ada çayı hasadına katılan yetkililer, yetişen ilk ürün üzerinde incelemelerde bulundu.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferit Özer, dönüm başına bin 500 ila 2 bin kilo ürün elde edilebildiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz alan 25 dönümlük bir alan. Biz bu sahanın yaklaşık 3 dönümüne Nisan ayında ada çayı diktik. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2019 yılında 50 dönümlük alanda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmamız var. Bugün dikmiş olduğumuz ada çayının ilk hasadını toplamış bulunuyoruz. Bu ada çayında dönüm başına bin 500 ile 2 bin kilo kadar ürün elde ediliyor. Yıl içerisinde de 3 defa hasat yapılabiliyor. Elde edilen bin 500- 2 bin kilo ada çayından da yaklaşık 3’te 1 oranında kuru çay elde ediliyor. Yaş olarak fiyatı piyasada 18-20 lira arasında değişiyor." dedi.

ÇALIŞMALAR İLÇELERDE DE DEVAM EDECEK

Çalışmalarının ilçe işletme müdürlüklerinde de devam edeceğini anlatan Özer, "Bizim amacımız bu bölgede ilk defa yapılan çalışmayla orman köylüsüne ek gelir elde ettirmek. Elde edilen bu ürünleri de ülke ekonomisine kazandırmak. Böyle bir çalışmayı Bolu’da başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda Gerede, Mengen ve diğer işletme müdürlüklerimizde bu çalışmalar benzer şekilde devam edecektir." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hasattan görüntüler

-Ferit Özer'in açıklamaları

-Drone görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz: Kerem ile Aslı Romeo-Juliet kadar gençlerin dünyasında yeralmıyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M.Öcal Oğuz, gençlerin dünyasında, roman, tiyatro, sinema ve dizi filmlerinde Romeo-Juliet kadar Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Sümmani Baba ve Ercişli Emrah'ın hikayelerinin görülmediğini söyledi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kuruluşunun 70'inci yılı ve Aşıklık Geleneği'nin UNESCO İnsanlığı Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsil Listesine kaydının 10'uncu yılı münasebetiyle 'Aşıklık Geleneğinin Güncel Durumu' istişare toplantısı Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek toplantıların açılışına katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M.Öcal Oğuz, Erzurum'un UNESCO karnesinin zayıf olduğunu belirtti. Tarihi kültürel miras bakımından zengin bir şehir olan Erzurum'un dünya miras listesinde görülmediğini ifade eden Oğuz, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitelerinde UNESCO kürsüsünün bulunmamasının eksiklik olduğunu kaydetti. UNESCO'da yaratıcı şehirler ve öğrenen şehirler ağı diye iki ayrı program başlatıldığı bilgisini veren Oğuz, Erzurum'un bu iki programda da yer alabileceğini vurguladı. Erzurum'un UNESCO karnesinin zayıf olduğunu belirten Oğuz, "UNESCO programlarında Erzurum nerede diye baktığımızda karnenizin çok parlak olmadığını görüyoruz. Henüz 18 mirasımızın Dünya Miras Listesi'nde olmasına rağmen Erzurum görülmüyor. Tarihi, kültürel miras bakımından Erzurum önemli şehirdir. Umuyorum burada yaptığımız toplantı Erzurum'un UNESCO ile buluşması için bir başlangıç olur" dedi.

ROMEO-JULİET KADAR BİLİNMİYORLAR

UNESCO'nun yabancılaşmamayı telkin eden bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Oğuz, "Roman, tiyatro, sinema, dizi filmlere baktığınız zaman gençlerin dünyasında Romao ve Juliet kadar Kerem ile Aslı'nın, Sümmani babanın hikayelerinin, Ferhat ile Şirin, hemen yanıbaşımızdaki Ercişli Emrah'ın hikayesinin geçmediğini göreceksiniz. Geçmişimizi, referans kaynaklarımızı unuttukça, kültürümüzün temel taşlarından uzaklaştıkça yabancılaşma sorunu dediğimiz sorunla karşı karşıya geliyoruz. UNESCO bize yabancılaşmamamızı da telkin eden bir zemin haline geliyor, bizim kendimizi dünyaya anlatmamız için fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz'un konuşmasında ifade ettiği konularda çalışma yapacaklarını bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de UNESCO ile yeni programlar konusunda girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

SPDERMAN, KARA MURAT'I DÖVER

İstişare toplantısında büyük oğlu Kağan Mert'le küçükken yaşadığı bir olayı anlatan Vali Okay Memiş, "Ankara'dayız, büyük oğlum Kağan Mert özel bir kreşe gidiyor. Kendisine milli kahramanlarımız Kara Murat, Tarkan, Fatih'in fedaisini anlatıyorum. Bir hafta sonra geldi, 'Baba bana dana anlatma. Spidermen, Süpermen Kara Murat ve Tarkan'ı dövermiş' dedi. Ben de kendisine 'ne münasebet Kara Murat Tarkan onların ağzını burnunu dağıtır' dedim. Ancak şunu farkettim kendi kültürümüze, kendi değerlerimizi üretemeyince küresel değerleri öğreniyor çocuklarımız ve onlara sahip çıkıyor. Artık bizim çocuklarımız için Kara Murat, Tarkan, Fatih'in fedaisi, Köroğlu değil, Spiderman, Süpermen, İron Man gibi şeyler kendi çocuklarımızın kahramanı olmuş. Onun için bu tür toplantıları önemsediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantı salonundan genel görüntü

-Toplantıya katılanlar

-UNESCO Başkanı Oğuz'un konuşması

-Toplantıya katılanlar

-Vali Okay Memiş'in konuşması

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

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Bakan Turhan'dan, 'Kayseri-Yerköy hızlı tren projesi' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri-Yerköy hızlı tren projesini önümüzdeki yıl tamamlayıp, ihalesini yapmayı planladıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda bugün yapılacak 'A400M RETROFIT uygulamaları imza töreni'ne katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakanlar Akar ve Turhan, imza töreni önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesiste Kayseri protokolü ile bir araya gelerek, yemek yedi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Turhan, "Milli Savunma Bakanımızla beraberiz. Kayseri'nin havaalanı, şehir içi ulaşımı, karayolları ve hızlı trenle ilgili olarak yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Biz de Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede tesis etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Turhan, Kayseri-Yerköy hızlı tren projesiyle ilgili "Hızlı trenle ilgili net bir tarih yok. İhale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp, bittiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023" dedi. Bakan Turhan, Kayseri Havalimanı alanının genişletilmesi çalışmalarıyla ilgili ise "Bu konuda arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Havaalanımıza yeni bir pist yapma konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde başlatacağız" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın konuşması

-Genel detay

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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İş insanlarını 10 milyon lira dolandıran 9 şüpheli yakalandı



İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonda, 'yatırım danışmanlığı şirketi' adı altında, yurt dışından düşük faizli kredi temin edeceklerini söyledikleri 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandıran 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, aynı yöntemle Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları ortaya çıktı.

İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'yatırım danışmanlık şirketi' adıyla İzmir'deki iş insanlarına sigorta ve kredi hizmeti verdiklerini söyleyen 9 kişi, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla salı günü gözaltına alındı. İzmir'de faaliyet gösteren 11 sanayici ve iş insanını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları belirtilen şüphelilerin evlerinde yapılan arama yapıldı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör, sahte polis kimlik kartı, sahte kimlik ve 'dolandırıcılık' suçuna ilişkin delil niteliğinde olduğu belirtilen evrak ele geçirildi.

TOPLADIKLARI PARAYI KKTC'DEKİ ŞİRKETE AKTARMIŞLAR

Şüphelilerin, sigorta ödemeleri ve yurt dışından kredi vaadi ile İzmir'deki iş insanlarından topladıkları paraları, KKTC'de faaliyet gösteren holdinge aktardıkları tespit edildi. Yasa dışı işlem hareketleri, MASAK raporuyla da saptandı. Ayrıca bu kişilerin, aynı yöntemle Pakistan, Ürdün, Kuveyt, İran ve Cezayir'de de birçok iş insanını dolandırdıkları belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin, 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel belgede sahtecilik' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN -Davut CAN// İZMİR, ()

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Dün akşam saatlerinde 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla uyuşturucu sattığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19 adet ecstasy ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Yükümlüler, Van Gölü'ne dökülen derelerde temizlik yaptı

Van'da, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, Van Gölü'nü besleyen derelerde temizlik yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Temiz Çevre Projesi' kapsamında, denetim serbestlikten yararlanan yükümlüler, belediyenin temizlik ekipleriyle birlikte Van Gölü'nü besleyen derelerde temizlik yaptı. Van Gölü'nün sahil bölümünde derelerden toplanan çöpler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp araçlarıyla taşındı.

Temizlik kampanyasına katılan yükümlü Zeki Elgaz, cezasının son bir yılını denetimli serbestlikten faydalanarak geçirdiğini belirterek, "İnsanın cezaevinde kalmaktansa dışarı çıkıp devlete faydalı işler yapması çok güzel. Çevre temizliği çok önemlidir. Bizler geçmişte bir suç işleyip cezaevine düşmüş olabiliriz. Ama devletimiz bize bu imkanı verip topluma kazandırıyor. Vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Yükümlülerin bu çalışması, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Derelerde temizlik kampanyası yapan yükümleler

-Temizlik çalışmalarından detaylar

-Toplanan çöpler

-Yükümlü Zeki Elgaz ile röportaj

-Temizlik yapılan derelerde genel ve detaylar

HABER: Behçet DALMAZ/VAN, ()