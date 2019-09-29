DHA YURT BÜLTENİ-10 

Mardin'de 28 yıldır husumetli aşiretler barıştırıldı



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Daşi ile Aşiti aşiretleri arasında 28 yıldır süren husumet, 5 bin kişinin katımıyla verilen barış yemeğiyle sonlandırıldı.

Kızıltepe ilçesinde 28 yıl önce Daşi ile Aşiti aşiretleri arasında başlayan husumet, bölgedeki kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonlandı. İki aşiret için bugün Kızıltepe'de barış yemeği düzenlendi. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Daşi ve Aşiti aşireti mensuplarının da bulunduğu 5 bin kişi katıldı.

'AİLELERİMİZ BU HUZUR VE BARIŞI DEVAM ETTİRECEKLER'

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan barış yemeği programı İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptığı dua ile devam etti. Programda konuşan Vali Mustafa Yaman, barışan aşiret mensuplarına teşekkürlerini ileterek, "Bölgemizde artık huzur iklimi hakim. İnşallah bu ailelerimiz de bu huzur ve barışı devam ettirecekler. Öncelikle hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Bu barışta emeği geçen müftümüz olmak üzere bütün büyük aile büyüklerine, aile efratlarına ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Daşi aşireti adına konuşan Süleyman Çelik ise aşiretler arasında kardeşliğin sürdürülmesi için çaba sarf edeceklerini ifade ederek, "Bir husumetin barışla ve kucaklaşma ile noktalanacağı bir günde bir aradayız. Geçmiş dönemden kaynaklanan bu husumetin barışla sonuçlanmasında emek harcayan çok değerli milletimize, kanaat önderlerimize, aşiret reislerimiz ve ileri gelenlerinin epey çabaları baya oldu. Bu çaba bugüne nasip oldu ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu topluluğun içinde bulunan bütün herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kardeşliğin bu birlikteliğin ilelebet devam etmesi için hepimizin birlikte gayret göstereceğimize barışın çok çok önemli olduğunu bundan sonraki süre içinde bu husumeti geride bırakarak iki aile bir arada beraber ve kardeşçe yoluna devam edeceğine olan inancımı belirtiyorum. Katılımınızdan dolayı tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aşiti aşireti adına bir konuşma yapan Cemil Çeçen, barışın kardeşliğe sevile olması dileğinde bulunarak, "28 yıllık dargınların barışla sonuçlanması üzerine toplanmış bulunuyoruz. Bu barışın bölgemiz, Türkiye ve İslam âleminin huzur, barış ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

2 TON ET, 6 TON PİRİNÇ VE 3 BİN LİTRE AYRAN İKRAM EDİLDİ

Konuşmanın ardından husumetli iki aile dualar ve salavatlar eşliğinde protokol huzurunda tokalaşıp, sarılarak barıştı. Barışın ardından beraberindekiler öğlen yemeğine katıldı. Barış yemeğinde davetlilere 2 ton et, 6 ton pirinç ve 3 bin litre ayran ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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Salondan görüntü

Davetlilerin karşılanması

Yapılan dua ve konuşmalar

Yemekten görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

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Dereye düşen otomobili kullanan 15 yaşındaki Yunus öldü, kardeşi yaralı (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobilin kontrolünden çıkıp, dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yunus Emre Kurt (15) için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılanlar, acılı aileye taziye dileğinde bulundu. Yunus Emre Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

HASTANEDEN ÇIKIP, AĞABEYİNİN CENAZESİNE GELDİ

Öte yandan kazada hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Yunus Emre'nin kardeşi Hamza Kurt (11) tedavisinin ardından taburcu edildi. Hamza Kurt, eli sargılı olarak ağabeyinin cenazesine katılıp, gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeden görüntüler

HABER KAMERA: TRABZON-

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Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal bastılar

Denizli'de düzenlenen Açık Sokaklar Günü etkinliği kapsamında, yaklaşık 100 bisiklet tutkunu, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal bastı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Denizli İnovasyon Derneği'nin ortaklığında, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (ISCA) önderliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından resmi Avrupa Spor Haftası etkinliği olarak desteklenen, 'Açık Sokaklar Günü' çerçevesinde bisiklet turu düzenledi. 'Şimdi hareket zamanı, birlikte yürüyelim' sloganıyla yapılan etkinliğe katılan yaklaşık 100 bisiklet tutkunu, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla, Valilik binası önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Bando eşliğinde yapılan kortej, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kortejin tamamlanmasının ardından halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, insan sağlığı açısından hareket etmenin ve spor yapmanın önemini vurgulayarak, "Açık Sokaklar Günü kapsamında kortejimizi yaptık. Amacımız, geçmişte olduğu gibi özümüzdeki güzellikleri yaşatmak, teknolojik bağımlılıklarımızı azaltıp sağlıklı bireyler olabilmek adına hareketi ihmal etmemek. Bizler bu etkinlikle farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam konusunda dikkat çekmek istedik. Kentimizde, yürüyüş ve bisiklet yolları ile çok sayıda parkımız mevcut. Bunlar insanlarımızın sağlığını koruması, zinde kalması ve mutlu olması için yapıldı. Bu hareketli günlerimizi arttırarak devam etmeliyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kortejden görüntü

-Bisiklet kullananlardan görüntü

-Halkoyunları ekibinin gösterisi

-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()