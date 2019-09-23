DHA YURT BÜLTENİ - 10

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Japon hükümet ortağından Türkiye ekonomisine övgü

Japonya'da hükümet ortağı Komeito Partisi'nin Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin son 6 yılda 'görkemli' gelişimini fark ettiğini belirterek, "2013'te ziyaret ettiği Türkiye'nin ekonomik durumu görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz. Japonya'nın doğal afetleri her zaman gündeme gelmiştir, Türkiye'de de deprem son günlerde gündeme gelmiştir. Bu depremleri ve doğal afetleri önlemek açısından iki ülke arasında işbirliği yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Japonya'da hükümet ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği önünde Vali Özdemir Çakacak tarafından karşılanan Japon heyet daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Eskişehir'i Tokyo Büyükelçisi Hüseyin Murat Mercan'ın tavsiyesi üzerine ziyarete geldiğini söyledi. Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkinin üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda büyük ivme kazandığını anlatan Yamaguchi, Türkiye ekonomisinin de son 6 yılda 'görkemli' bir şekilde geliştiğini söyleyerek, "Türkiye’nin Tokyo büyükelçisi Murat Mercan, memleketi olan Eksişehir'i mutlaka ziyaret etmem gerektiğini ifade ettiği için geldim. Türkiye ile Japonya arasında 129 yıl önce dostluk bağlandı. Son günlerde Türkiye ile Japonya arasında üst düzey ziyaretlerle ekonomik ve kültürel anlamda ivme kazandı. 2013'te ziyaret ettiğimiz Türkiye'nin ekonomik durumunun görkemli bir şekilde geliştiğini fark etmiş bulunuyoruz" dedi.

'DEPREM VE DOĞAL AFETLERDE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Japonya'nın doğal afetlerinin her zaman gündemde olduğunu belirten Yamaguchi, Türkiye'de yaşanan depremlerden bahsederek işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Yamaguchi, "Türkiye'de de deprem son günlerde gündeme gelmiştir. Bu depremleri ve doğal afetleri önlemek açısından iki ülke arasında iş birliği yapabileceğimize inanıyorum. 2020 yılında Tokyo'da olimpiyat oyunları düzenlenecek. Bu spor ve turizm anlamında ziyaretleri daha da genişleyeceğini düşünüyoruz. Sanayi bölgesi olan Eskişehir de bazı fabrikaları gezeceğiz. Bunun sonuçlarını Japonya'daki dostlarımızla paylaşıp bu ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

VALİ ÇAKACAK: İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN İLERLİYOR

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye ile Japonya arasındaki iyi ilişkilerin 1800'lü yıllara dayandığını ifade ederek, "Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla 2003 yılı 'Japonya'da Türkiye Yılı', 2010 yılı da 'Türkiye'de Japon yılı' olarak kutlanmıştır. 2013 yılında Japonya ile 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükselen ilişkilerimiz kültürel faaliyetler ve ekonomik iş birlikleriyle de her geçen gün ilerlemektedir" dedi. Vali Çakacak açıklamaların ardından Japon heyeti makamında ağırlayıp kent hakkında bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü:

-Japon heyetin gelmesi

-Genel Başkanın şeref defterine imzası

-Vali Çakacak’ın konuşması

-Japon genel başkanın açıklaması

-Eskişehir Valiliği

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

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Tırnakçılık yönetimiyle 100 lirayı çalan şüpheli güvenlik kamerasında

Bursa'nın İznik ilçesinde, tütün satan iş yerinde tırnakçılık yaparak 100 lira çalan şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan, tütün satan bir iş yerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde müşteri gibi dükkana gelen kimliği belirsiz şüpheli, tırnakçılık yöntemiyle, tezgahtarın elindeki 100 lira parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri çalışanı, polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Öte yandan tırnakçılık anı, kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),Kamera: BURSA,()

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Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı



İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kardıçalı Hanı'nda yangın çıktı. Yangında diğer sanat atölyelerine ait eşyaların yanı sıra, Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’na (TOBAV) ait piyanolar, dans ve bale salonu ile sanat eğitiminde kullanılan çeşitli eşyalar zarar gördü. TOBAV Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Savaş, eğitimin aksamaması için yardım beklediklerini söyledi.

Dün saat 23.00 sıralarında, İzmir'in simgelerinden, tarihi Kardıçalı Hanı'nda, elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Gece, handaki kahvehanede zaman geçirenler durumu fark edip, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, alevler paniğe sebep oldu. Öte yandan, bugünlerde bir sanat kompleksine dönen ve birçok sanat atölyesinin bulunduğu Kardıçalı Hanı'nda faaliyet gösteren TOBAV, yangında büyük zarar gördü. Çocuklara ve gençlere yönelik orff, bale, tiyatro, koro ve çalgı eğitimlerini veren TOBAV'a ait, çoğunlukla dans ve bale eğitimi için kullanılan çok amaçlı salon, 2 piyano ve sanat eğitiminde kullanılan çok sayıda materyal alevlere teslim oldu.

'HASSASİYET BEKLİYORUZ'

TOBAV Yönetim Kurulu üyesi ve Tiyatro Eğitmeni Hülya Savaş, "Gece kahvehanedeki arkadaşlarımızın fark etmesiyle daha büyük bir yangının önüne geçilmiş oldu. Bizim burada maddi hasarımız var ama eğitimlerimizi aksatmayacağız. Geçici olarak, eğitimlerimizi başka bir yerde vereceğiz. Küçük yaştaki öğrencilerimizin bu manzarayı görmesini istemiyoruz" dedi.

Savaş, mağduriyetlerinin giderilmesi için destek beklediklerini belirterek, "Biz bu yangının bu tür tarihi binada çıktığı için daha çok üzülüyoruz. Çünkü bu binalar artık kalmadı ve özenle korunması gerekiyor. İki piyanomuz, 50-60 kadar sandalyemiz yandı. Odalarda da zararlarımız var. Zemin döşemelerinde yine zararlar mevcut. Biz hem bu tür binalara olan hassasiyetin hem de mağduriyetlerin giderilmesi için özen bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hülya Savaş ile röp.

- Yanan alanlardan ve eşyalardan görüntü

- Temizlik çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

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'Sivas katmeri' coğrafi işaret alarak tescillendi



Sivas'ta, kahvaltı kültürünün vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan katmer, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret verilerek, tescillendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Sivas yöresine özgü nitelikteki katmerin tescillenip, coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2 yıl önce başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından 'Sivas katmeri' tescillenerek, coğrafi işaret aldı. STSO Başkanı Mustafa Eken, basın toplantısı ile katmerin tescillendiğini duyurdu. Eken, "Hepimizin malumu, ülkemizde birçok ilimizin mutfağında farklı tat ve lezzetlerde katmer bulunuyor. Kayseri, Kilis, Antep katmeri gibi. Sivas katmerimizin bu çeşitlerden farklı ve yöremize özgü olması nedeniyle coğrafi tescil ve marka alması için girişimler başlatılmıştı. Sivas köftesinin ardından Ticaret ve Sanayi Odamızın yaptığı başvuru kabul edildi ve katmerimiz de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Sivas katmeri' olarak tescilledi. Türkiye'nin ortasında yer alan, tarım ve hayvancılık şehri olarak anılan Sivas'ımızın kendine özgü olan ve keşfedilmeyi bekleyen onlarca ürünü vardır. Zengin mutfağı ile gastronomi alanında da Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Ancak birçok platformda söylediğimiz gibi tanıtım konusunda yetersiz kalınması şehrimize ait ürünlerin tanıtımını da olumsuz etkilemektedir" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntüler

-Hazırlanan özel katmerin görüntüsü

-STSO Başkanı Eken'in açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS ()

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Kazada ölen üniversitelilerin cenazeleri, morgdan alındı

Antalya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek, ciple çarpıştığı kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Ulaş Koçak (22) ve Sertaç Ermiş'in (18) cenazeleri, toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

Murapaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Sertaç Ermiş ve Ulaş Koçak, 07 D 2459 plakalı otomobille evlerine gitmek için yola çıktı. Bulvar üzerinde Ulaş Koçak yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, 06 BMH 221 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobile, arkadan gelen 07 DEB 46 plakalı otomobil çarptı. Kazada Koçak ve Ermiş, ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sertaç Ermiş'e, ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Koçak'ı aracın kapısını keserek, sıkıştığı yerden çıkardı. Otomobilden çıkarılan Koçak ve ağır yaralı Ermiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Ermiş ve Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLECEKLER

Sertaç Ermiş ve Ulaş Koçak'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. İki arkadaşın cenazeleri, Antalya'da toprağa verilecek. Öte yandan kazada yaralanan 6 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da taziye mesajı yayımladı. Öğrencilerinin yaşamını yitirdiği kazayı üzüntüyle öğrendiğini belirten Ünal, "Üzüntümüzün tarifi yok. Elim bir kazayla hayatlarının baharında iki öğrencimizi kaybettik. Öğrencilerimiz Ulaş Koçak ve Sertaç Ermiş'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Trafikte her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Rektör Ünal, şunları kaydetti:

"Bir anlık dikkatsizlik veya tedbirsizlik bizi hayattan, sevdiklerimizden koparabilir. Bu nedenle başta ailelerinin bize emaneti olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hem kendi hayatları hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye sokmamak adına trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Morgundan detaylar

- Morg girişinde bekleyen üniversiteli öğrencilerin arkadaşları

- Morg kapıdan detay

- Kazada ölen üniversiteli öğrencinin ailesinden detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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60 yaşındaki bateristin rekor denemesi devam ediyor

Mersin’de, rekortmen baterist Oktay Kızılkaya (60), aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesinin 3’ncü gününde de devam ederken, çevreden gelen olumlu tepkilerin Guinness Rekorlar Kitabı’na girme motivasyonunu artırdığını söyledi.

Oktay Kızılkaya, 2003 yılında kırdığı 42 saatlik bateri çalma rekorunun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete geçti. Cuma günü akşam saatlerinde Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine başlayan Kızılkaya, renkli ve eğlenceli görüntülerle Babil Kavşağı güneyinde Kültürpark içerisinde bulunan Side Harabeleri sürdürüyor.

Zaman zaman vatandaşların da çalınan müzikler eşliğinde oynayıp dans ettiği rekor denemesinin 160 saatin sonunda tamamlanacağını belirten Kızılkaya, "Şu anda 72’nci saate doğru gidiyoruz. Rekora göre 90 saatimiz kaldı. Hedefimiz inşallah gerçekleşecek. İlk molamı dün verdim. Tabi uzun süre oturmanın getirdiği dezavantajlarla gayet güzel bir süreç geçti ama en büyük sorun uykusuzluk fakat şu anda bile uykum yok" dedi.

Yalnız bırakmayanların olumlu tepkilerinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Kızılkaya, "Ben böyle bir tepki hayatımda yaşamadım. O kadar başarılara imza attım, şu olay kadar Hakkari’den Samsun’a kadar, buradan geçenlerin sabah kahvaltısı, aşure getirmesi çok güzel bir duygu. Şu motivasyonun bozulmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Oktay Kızılkaya’nın akşam bateri çalması

- Oynayanlar

- Toplanan kalabalık

- Kızılkaya eşlik edenler

- Marş söyleyenler

- Kızılkaya gündüz bateri çalarken

- Rekor başlangıcını gösteren pankart

- Kızılkaya’dan genel detay

- Kızılkaya açıklaması

- Kızılkaya darbuka çalarken

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()