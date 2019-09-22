DHA YURT BÜLTENİ-10 

Neslican, Rize'de gözyaşlarıyla toprağa verildi



Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan, sosyal medya fenomeni haline gelip, milyonların sevgisini kazanan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Neslican, 2 yıl önce kesilen sol bacağının konulduğu mezarda toprağa verildi.

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle oturan Neslican Tay, 3 kez yendiği kanser hastalığına 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip, gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Neslican Tay'ın cenazesi, İstanbul'dan yoluyla memleketi Rize'ye getirildi. Neslican için Rize Sahil Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Neslican'ın babası Fahri Tay, dayıları Ömer ve İsmail Yazıcı ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ile sevenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede acılı baba Fahri Tay, taziyeleri kabul etti. Neslican'ın sevenleri ve arkadaşları ise uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede Türk Kızılayı'nca katılanlara lokum ikram edildi. Cenazeye katılan bir kişinin de otomobilinin arkasına, 'Neslican kimse senin gibi cesur olamadı' yazılı fotoğrafını yapıştırdığı görüldü.

SOL BACAĞININ OLDUĞU MEZARA DEFNEDİLDİ

Neslican Tay'ın cenazesi başında helallik alındı, dua edildi. Kılınan namazının ardından Neslican, Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi.

SEVENLERİ, NESLİCAN'I ANLATTI

Cenazeye katılan yakınları, arkadaşları ve sevenleri ise Neslican Tay'ı anlatıp, üzüntüsünü dile getirdi. Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Neslican'ın çok yakın dostu olduğunu belirterek, "O, hastalıkla mücadele eden insanların umut kaynağıydı. 'Ben bir bacaktan ibaret değilim' diyen, 'Ayaklarımın yere sağlam basması için iki bacağımın olması gerekmiyor' diyen, son ana kadar en acı gününde dahi gülümsemekten vazgeçmeyen biriydi. 'Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim' diyerek bizlere veda etti. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

Neslican Tay'ın kuaförü Yusuf Yalmancı da "Ben onu sosyal medyada görünce ulaşmaya çalıştım. Benim de annem kanserden vefat etti. Ona yardım etmem ve destek olmam gerektiğini düşündüm. Onu salonuma davet ettim. Evinden onu aldım. Salonuma getirdim, saçını yaptım. Güzel vakit geçirdik. Hastalığı yeneceğini öylesine inanıyordu ki ondaki o heyecan bizim ekibimizi sardı. Daha sonra yeniden hastalığı nüksedince Rize'ye geldi. Ben de Rize'ye geldim. Saçlarına kaynak takmıştık. Onu çıkardık. Ona 5 peruk getirdim. İstediği gibi şekil versin, istediğini taksın, diye. Ama o kötü rahatsızlık geçen yıl benim annemi sonra da Neslican'ı aldı. Sevenlerinin başı sağ olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze detayları

Taziye kabuol edilmesi

Cenazeye katılanlar

Cenaze namazı kılınması

Cenazenin taşınması

Neslican'ın sevenleri ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER-Aleyna KESKİN- Arzu ERBAŞ-Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE RİZE-

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Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı



İzmir'in Tire ilçesinde Günay Alkan (43), yolunu kestiği eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi (39), 30 yerinden bıçakladı. Tüfenkçi hastaneye kaldırılırken, kaçan Alkan polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi, Çobanyıldızı Sokak'ta meydana geldi. Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde çalışan ve mesaisi biten hemşire Fatma Tüfenkçi evine dönerken, bir süre önce boşandığı Günay Alkan tarafından önü kesildi. Alkan, iddiaya göre iki çocuğunun annesi olan Tüfenkçi'den kendisine dönmesini istedi. Tüfenkçi, eski eşine olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Günay Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Tüfenkçi kanlar içinde birkaç metre yürüdükten sonra yere yığılırken, Alkan olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tüfenkçi, görev yaptığı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Vücudunda yaklaşık 30 bıçak yarası bulunan ve durumu ağır olan Tüfenkçi, Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Günay Alkan'ı kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan Fatma Tüfençi'nin fotoğrafı

-Tire Devlet Hastanesi Acil Servis önünden görüntü

Haber-Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), ()

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HDP önündeki eylemde 20'nci gün (2)



KAYIP ASKERİN ANNE VE BABASI DA EYLEME KATILDI

Bingöl'den usta birliğine giderken Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan Emrah Avunan'ın 13 Eylül'den beri oturma eylemi yapan amcası Muhittin Avunan'ın ardından, bugün de kente gelen annesi Leyla ve babası Bilal Avunan ile akrabaları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katıldı. 'Kahrolsun PKK' sloganıyla tepki gösteren Leyla Avunan, Cizre’de HDP binasında, oğullarını terör örgütü PKK’nın kaçırdığını söylediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Biz Cizre’deki HDP binasına gittik, kocam gitti, eniştem gitti. Dediler; 'Yolladık PKK'ya.' Bırakmadılar ben gideyim, ben oraya gitseydim, onların kökünü getirirdim. Bu benim bir tane oğlumdur, 4 tane kızım var. Ben hasret yaşadım. Bir yaşında olan kızımın ismini Hasret koydum, duyun analar ne yapıyor, annelerin içi yanıyor, anneler böyle söylüyor. Bir Allah’ın kulu çıksın, desin, 'Oğlun oradadır.' Ben ona da razıyım, bu reva mı?"

Görüntü Dökümü

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HDP önü ailelerin eylemi

Leyla Avunan'ın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

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AK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il Şırnak



Şırnak'ın Silopi ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 5 yıl içerisinde teröre en fazla bedel veren ilin Şırnak olduğunu, teröre en keskin cevabı da yine Şırnak’ın verdiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, beraberinde AK Parti milletvekilleri Ziver Özdemir, Abdullah Ağralı ve Rizgin Birlik ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile birlikte AK Parti Silopi teşkilatını ziyaret etti. Çiçeklerle karşılaşan Kandemir, partililerle selamlaştı. Elini öpmek isteyen bir anneye Kandemir sarılarak izin vermedi. Kandemir, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ve partililerle görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz hangi tarihin çocukları olduğumuzu bilen bir siyasi hareketiz. Bu kadim coğrafyanın, bu toprakların, bu tarihin ulusumuza hangi yükü yüklediğini bilen bir siyasi hareketiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tüm dünya mazlumları için yüksek çıkıyor ise eğer Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyanın egemenlerinin gözlerinin içine bakarak 'Sizin düzeniniz haksızlık adaletsizlik kan ve gözyaşı üretti' diye biliyorsa eğer bu kadim coğrafyanın insanlarının yürekliliği onların cesaretini bir araya gelişi sizlerin bize verdiğiniz güç sebebiyle oluyor. Bize bedeller ödettiler. Aramıza nifak tohumları ekmeye kalktılar, çalıştılar. Kısmen başarılı da oldular. Bedel ödedik. Teröre bedel ödedik. Ama şimdi hamdolsun Şırnak’ta, işte Cizre'deydik. Şimdi Silopi’deyiz. Hep beraber bir aradayız. Kadınlarımızla gençlerimizle büyüklerimizle kanaat önderlerimizle ya diyoruz ki bu coğrafya, bu topraklar bizim" dedi.

Buradan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Teröre gerçekten de şu son 5 sene içerisinde en büyük bedeli ödeyip fakat en keskin cevabı vermiş olan ildir Şırnak. Onun çok bu açılışın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hediye takdiminin ardından Kandemir ve beraberindekiler kurdele kesti.

Görüntü Dökümü

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- AK Partili heyetin çiçekle karşılanması

- Selamlaşma

- Bir kadının el öpmeye çalışması

- AK Parti Genel Baş. Yard. Erkan Kandemir konuşması

- ASKON açılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

