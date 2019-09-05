DHA YURT BÜLTENİ -10 

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın



Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Kestel'de bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, dumanı ve alevleri görenleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, ()

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Elmalı'da Yörük göçü canlandırıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yörük göçü renkli görüntülere sahne oldu.

Elmalı'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen temsili Yörük göçü, Elmalı Belediyesi ve Batı Toroslar Yörük ve Türkmen Dernekleri ile organizasyonunda yapıldı. Yörük göçüne CHP Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kaymakam Fatih Ahmet Kurt, Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, CHP İlçe Başkanı Şakir Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Turgay Kızıltaç, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük Türkmen Dernekleri üyeleriyle ile vatandaşlar katıldı. At, deve, eşek, köpek ve traktörleriyle Yörük göçünü canlandıranlar renkli görüntüler oluşturdu.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, Yörük kültürünün gelecek nesillere taşınması gereken önemli miras olduğunu belirterek, bu kültürün yaşatılabilmesi için gerekli olan tüm desteği vereceklerini söyledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen Yörük göçünün sonunda şarkıcı Kubat konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yörük göçüne katılanlar

- Kortejden görüntüler

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), ()

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Müdür ve öğretmenler okulu boyadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki İsmail Hakkı Bucak İlk ve Ortaokulu'nun müdür ve öğretmenleri, yeni eğitim- öğretim dönemi öncesi okulu boyayıp, temizlik yaptı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Güvenli Mahallesi'ndeki, taşımalı eğitim öğretim sistemiyle 400 öğrencinin eğitim gördüğü İsmail Bucak İlk ve Ortaokulu'nun müdür ve öğretmenleri yeni eğitim- öğretim dönemine sayılı günler kala okulu boyayarak temizlik yaptı. Okulu yeni döneme hazırlamak için çalıştıklarını söyleyen okul müdürü Hakan Çiftel, öğrencilerin döneme temiz bir okulda başlamasını istediklerini söyleyerek, "Eğitim öğretim yılının başladığı bu günlerde öğrencilerimize iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak için okulumuzda temizlik ve iç dış boya çalışmasına başladık. İdareci ve öğretmenlerimizle birlikte yapıyoruz. Çalışmalarımız bittiği zaman öğrencilerimiz için iyi bir eğitim öğretim ortamı hazırlamış olacağız" dedi.

Okulda boya ve temizlik çalışmalarına katılan İngilizce öğretmeni Feyza Balcı ise, "Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte okulumuzu temizliyoruz. Eskimiş boyalarını yaparak okulumuzu eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okulun dış görünümü

- Boya yapan öğretmenler

- Sınıflarda zımpara yapan öğretmenler

- Okulun yıkanması

- Sınıfların boyanması

- Okul müdürü ve öğretmenlerin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Çeşme ve Dikili açıklarında 113 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında düzenlenen 3 operasyonda, lastik botlarla yurt dışına geçmeye çalışan toplam 113 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, salı günü saat 08.00 sıralarında, lastik botla kaçak geçiş yapan bir grup göçmeni tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu olan 13'ü erkek, 8'i kadın ve 13'ü çocuk 34 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 08.30 sıralarında, bu kez Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adasına geçmeye çalıştığı ihbar edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik battaki 29'u Suriye, 8'i Yemen, 3'ü Filistin ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 11'i kadın ve 14'ü çocuk olan bu topluluk da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.

Son olarak dün saat 01.00 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı öğrenildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibince tespit edilen lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu olan 13'ü erkek, 11'i kadın ve 14'ü çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Bu grup da kıyıya getirildi.

3 ayrı operasyonda yakalanan toplam 113 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-İzmir ili Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik botuna alınıp, karaya getirilmesinden görüntü

Haber : İZMİR,

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AK Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi



Tunceli'de güvenlik güçlerince 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristten birinin, 2015 yılında AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran 'Baz Mordem' kod adlı Önder Kaçar olduğu tespit edildi.

Tunceli kırsalındaki Kutuderesi'nde güvenlik güçlerince 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristten ikisinin kimlikleri belirlendi. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 2012 yılında PKK'ya katılan 'Baz Mordem' kod adlı Önder Kaçar olduğu saptandı. Kaçar'ın, 2015 yılında AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ın kaçırılma olayında yer alan terörist olduğu ortaya çıktı.

Kimliği tespit edilen diğer teröristin ise 16 yaşındayken 2016 yılında terör örgütüne katılan 'Cilo Botan' kod adlı Ömer Azrak olduğu açıklandı. Terörist Azrak'ın, 2017'de Pülümür ilçesi Geris Tepe bölgesindeki güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı ile yine aynı yıl Erzincan Avcılar Tanyeri Karakolu yoluna tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin yaralandığı saldırıda yer aldığı tespit edildi.

HABER: TUNCELİ, ()

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İrem Su'nun babası: Öyle cezalar verilsin ki alkollüyken araca binmeye korksunlar



Burdur'da, mart ayında üniversiteli İrem Su Akkaya'ya (19) otomobille çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş Emre Esmer'in Bölge Adliye Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Ertelenen duruşma sonrası açıklama yapan baba Halil Akkaya, "Öyle cezalar verilsin ki insanlar, alkollüyken araca binmeye korksun" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, yapılan testte, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre Esmer, 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Emre Esmer'in sürücü belgesine de 2,5 yıl süreyle el koyulmasına karar verildi.

Emre Esmer'in avukatı ile İrem Su Akkaya'nın ailesi, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Esmer SEGBİS'le katıldı. İrem Su Akkaya'nın ailesi ve arkadaşları ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, tarafların yerel mahkemenin verdiği karara ilişkin itirazlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın alkol promili ve kullandığı aracın hızı gibi dosyada yer alan delillerinin yeniden incelenmesini kararlaştırdı.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 4 Ekim'e ertelendi.

'ARTIK İNSANLAR ALKOLLÜYKEN ARACA BİNMEYE KORKSUN'

İrem Su'nun babası Halil Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine destek olmak için Türkiye'nin birçok yerinden kişinin Antalya'ya geldiğini söyledi. Amaçlarının başka İrem Su'ların gitmemesi olduğunu belirten Akkaya, "Öyle cezalar verilsin ki artık insanlar alkollüyken araca binmeye korksun. Başka anneler babalar yanmasın. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Biz haklıyız, haklı olan kazanacaktır" dedi.

Anne Leyla Akkaya ise tek çocuğunu kaybetmiş olmanın acısını yaşadığını söyleyerek, "Adaletin yerini bulması için çabalamaya devam edeceğiz. Çocuğumun her zaman arkasında durdum, durmaya da devam edeceğim. Bu davanın peşini asla bırakmayacağım. İstedikleri kadar itiraz etsinler, yolun sonu neresiyse oraya kadar gideceğim. Mücadelem bu kadar değil. Sundukları iddialar tutarlı değil. Söyledikleri her şeyin ucunda bir yalan var. Hakimler de zaten bu iddiaların araştırılmasını istedi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bölge Adliye Mahkemesi önündeki kalabalıktan görüntü

- Baba Halil Akkaya'nın konuşması

- Anne Leyla Akkaya'nın konuşması

- Adliye dış plan görüntü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Uzman psikolog: Rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez (2)

RUTİNLERDEN KEYİF ALMAK ÖNEMLİ

Adana'da Uzman Klinik Psikolog Yaprak Yurdakul, insan hayatındaki rutinlerin yaşamı sıkıcı hale getirmesinin aksine kişinin yapmak istediği etkinlikler için zaman bulmayı kolaylaştırdığını yönündeki açıklamasını vatandaşlar değerlerdirdi. Günlük hayattaki rutinlerin oluşma şartlarına göre hayata renk katıp katmayacağının belli olacağını söyleyen Yalçın Ertaş, kazanılan rutinlerinin bazıları kötü anılardan elde edilirken bazılarının ise mutlu anılardan hayatımıza entegre olduğunu belirterek, "İşte bu rutinlerin içinde severek yaptığımız şeyler elbette hayatımıza güzellik katar. Fakat bunun yanı sıra bizi sıkan rutinlerimizden kaçınmamız daha doğru olur diye düşünüyorum" dedi. Günlük hayatında çocuklarıyla ilgilendiğini ve ayrıca diğer işlerini de halledebildiğini belirten Demet Yakut ise, "Açıklamayı desdekliyorum. Bence rutinler hiç de sıkıcı şeyler değil. Önemli olan onları keyifli hale getirip yapabilmek. Diğer türlü sadece rutinlerimiz değil tüm hayatımız sıkıcı bir hal alır" diye konuştu.

Dilan Büyük Fidan ve Yılmaz Erkek ise günlük rutinlerinden memnun olmadıklarını ve bundan dolayı mutsuz olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Uzman Klinik Psikolog Yaprak Yurdakul ile röp

- Vatandaşlar ile röp

Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA, ()

