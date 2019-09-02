DHA YURT BÜLTENİ - 10 

Ayder'de salıncaklar kaldırılıyor (2)

GÜN İÇERİSİNDE HEPSİ KALDIRILACAK

Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda tartışmalara neden olan salıncakların kaldırılmasıyla ilgili konuştu. Çalışmaların gün içerisinde tamamlanacağını belirten Sağır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Rize seyahatinde de verdiği talimat üzerine Ayder'in eski güzelliğine tekrardan kavuşabilmesi maksadıyla bu alanda bulunan salıncakların kaldırılması işlemine başlandı Dün itibarıyla 25 salıncaktan 12 tanesini vatandaşlarımız zaten yapılan bildirimler üzerine kaldırmışlardı. Bugün itibariyle 15 tane salıncağı Özel İdare ekiplerimiz vasıtasıyla kaldırdık, kalan 8 salıncağı da yine vatandaşlarımız kendi imkânlarıyla kaldırmaya başladılar. Zaten alanda gördüğünüz gibi sadece 3-4 tane salıncak kaldı, onların da şu an için yine kaldırma süreci devam ediyor. Gün bitiminde bunların tamamı Ayder'den kaldırılmış olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaymakam vekili konuşma

-Salıncak söküm görüntüleri

-Detay

Haber Kamera: Adem AKATİN/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),()-

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Otomobil takla attı: 6 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar attı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, D100 yolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'un İspir ilçesindeki tatil sonrası İstanbul'a dönen Rafet Topçu (62) yönetimindeki 34 VH 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, sürücü Rafet Topçu ile araçtaki Binnaz ve Kübra Topçu ile Ensar, Eslem ve Tuğba Taşçı yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin görüntüsü

-Yaralılar

Haber:Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), ()

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İş yerinin tavanına asılı cesedi bulundu

Burdur'da, İbrahim Zorlu'nun (50) iş yerinin tavanına asılı cesedi bulundu.

İstasyon Caddesi'nde organizasyon işleri yapan İbrahim Zorlu'nun, sabah saatlerinde işyerine gelen çalışanları tarafından iple tavana asılı cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra İbrahim Zorlu'nun cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İşyeri dış görünüş

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Cenazenin çıkarılışı

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()

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81 ilden gelen çocuklar, 100'üncü Yıl Milli İrade Şenliği'nde buluştu

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100'üncü Yıl Milli İrade Çocuk Şenliği başladı. 81 ilden Sivas'a gelen 430 çocuk, 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100'üncü Yıl Milli İrade Çocuk Şenliği yürüyüşle başladı. Tren Garı önünde başlayan yürüyüşte 81 ilden gelen 430 çocuk ellerinde Türk bayraklarıyla İnönü Bulvarı üzerinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Sivas yöresine ait halk oyunları gösterileri sunuldu. Şenliğe katılan öğrenciler müze bahçesinde bedenleriyle Türkiye haritası oluşturdu. Gerçekleştirilen görsel şölen havadan da görüntülendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 81 ilden 430 çocuğun 100'üncü Yıl Milli İrade Çocuk Şenliği kapsamında Sivas'a geldiğini belirterek, "Kongrenin 100'üncü yılı adına güzel bir program oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Geldiğiniz illerden sevgilerinizi muhabbetlerinizi, masumiyetlerinizi buraya getirdiniz. Biz de kabul ettik. Sizin de buradan ayrılırken Sivas'ın güzelliğini, Sivas'ın kimliğini, tarihi dokusunu, birlik ve beraberliğini bu ülkeye kazanımlarını ve kattıklarını gittiğiniz illerde anlatmanızı istiyorum. Siz bizim 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamındaki en özel misafirlerimizsiniz" dedi.

Şenliğe katılan çocuklar da Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında kentte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Üç gün sürecek olan şenlikte, 81 ilden kente gelen çocuklar şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Çocuklmarın görüntüsü

-Dron ile çekilen görüntüleri

-Halk oyunları gösterileri

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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Eskişehir'de, yetim çocukların sünnet heyecanı

Eskişehir'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yetim çocuklar için toplu sünnet töreni düzenlendi.

Akçağlan Mahallesi'nde düzenlenen sünnet töreninde, yaşları 4 ile 10 arasında 11 yetim çocuk, sünnet olma ve sünnet düğünü mutluluğunu yaşadı. Konvoyla Eskişehir turuna çıkarılan çocuklar daha sonra geldikleri düğün alanında gönüllerince eğlendi.

Vakıf Başkanı Musa Karadaş, çocukların mutlu olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ve vatandaşların desteğiyle kendilerine birçok hediye aldıklarını belirterek, "11 Eskişehirli yetim çocuğumuzun sünnetini üstlendik. Bizim en büyük sloganımız 'Yetim gülerse, dünya güler'. Onlar mutlu olsun bizler mutlu olalım. Yaptığımız bu etkinlik diğer yapacağımız etkinliklerin de Eskişehir halkının nezdinde bir değeri olduğunu düşünüyorum. Bize ne kadar sahip çıkarlarsa, bu halka, bu insanlara, bu çocuklara, bu yetimlere ne kadar sahip çıkarlarsa o kadar güzel olacaktır. Yatırımlarımız sadece bu dünyada değil, yüreklere sığacak ve insanların gönlünde hissedeceği bir takım faaliyetler yapmak hepimizin görevi. Bu durum da bunlardan sadece bir tanesi. Çocuklar sünnet olabilirler ama ailelerimizin böyle bir etkinlik yapma şansları yok. Yetim çocuklarımızın neşelerini Eskişehir halkıyla paylaşmasını istediğimiz için böyle bir işe giriştik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklardan detay

-Düğün konvoyundan detaylar

-Musa Karadaş'ın konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Abdullah GÜÇLÜ-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR-

