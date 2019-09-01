DHA YURT BÜLTENİ-10 

1)ÇALIŞTIĞI KUYUMCUYU SOYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan piyasa değeri 220 bin lira olan 78 parça 918 gram altın takı ve mücevher çalan Hüsnü M.(45) adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtar olarak çalışan H.M. önceki gün sahiplerinin cuma namazına gitmesinin ardından piyasa değeri yaklaşık 220 bin lira olan 78 parça altın takı ve mücevheri alarak ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda şüphelinin Alanya ilçesine gittiği belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin çaldığı altın takı ve mücevherleri bozdurmaya çalıştığı ve Alanya'da bir otelde konakladığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Hüsnü M.'nin yakalanması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Hüsnü M., dün kaldığı otele Alanya polisinin yaptığı baskınla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve odasında yapılan aramada kuyumcudan çalındığı tespit edilen 63 parça altın takı ve mücevher, çalınanların satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 740 lira ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hüsnü M., el konulan altın takı, mücevher, para ve diğer malzemelerle Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bir ay önce işe girdiği belirlenen Hüsnü M., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hüsnü M. jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Paraya ihtiyacım vardı. Şeytana uydum. Çok pişmanım" dedi.

Görüntü Dökümü;

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Manavgat adliyesinden detay

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Manavgat Adliyesi genel

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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2)ŞALVARLI EMZİKLİ DAMAT, GELİN EVİNE EMEKLEYEREK GİTTİ

BURSA'nın İznik ilçesinde, düğün öncesi, damat Özkan Uslu'ya arkadaşları tarafından yapılan şakalar, görenleri güldürdü. Şalvar giydirilen damat başında tülbent ve ağzında emzikle, el arabasıyla sokak sokak gezdirildi. Damat, gelin evine emekleyerek gitti.

İznik'te, nişanlısı Nilay Uslu (23) ile evlenen Özkan Uslu'ya (26) düğün öncesi arkadaşları tarafından eğlence hazırlandı. Eğlencede damada yapılan şakalar ise görenleri güldürdü. Başında onlarca yumurta kırılan damada şalvar giydirilip, ağzına emzik verildi. Daha sonra el arabasına bindirilen damat Uslu, sokak sokak gezdirildi. Son olarak arkadaşları tarafından üstü yırtılan damat, gelin evine emekleyerek gitti.

Görüntü Dökümü;

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-Emekleyerek gezdirilmesi

-Şalvarla el arabasında gezdirilmesi

-Detaylar

Süre: 1.09 dakika, Boyut: 151 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

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3)İNCEĞİZ KANYONU ZİYARETÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKIYOR

Denizli'nin Kale ilçesindeki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran İnceğiz Kanyonu, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor.

Kale ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki İnceğiz Kanyonu, doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Denizli, Muğla ve Aydın sınırında yer alan 6 kilometre uzunluğa ve 380 metre yüksekliğe sahip kanyon, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Büyük Menderes Nehri'nin dar bir vadiden geçerek oluşturduğu kanyona gelen ve bu doğal güzelliğe hayran kalanlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran İnceğiz Kanyonu, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Kanyonda bulunan bungalov evler ise bu doğa harikası yerde konaklamak isteyenlere olanak sağlıyor. Çevre illerde düğün hazırlığı yapan çiftler, kanyona gelerek en mutlu günleri burada çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

İNCEĞİZ KANYONU'NA TEKNE TURLARI BAŞLIYOR

Kale Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Salih Sağınç, İnceğiz Kanyonu'nun tanıtımı için belediye olarak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Gelen ziyaretçilerin iyi vakit geçirebilmesi için, sosyal tesis, bungalov evler ve kamelyalar yaptıklarını dile getiren Sağınç, kanyonun yoğun ziyaretçi çektiğini aktardı. İnceğiz Kanyonu'nu yıllık ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu sayıyı 3 katına çıkarmak istediklerini dile getiren Sağınç, "Kanyonumuz muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Dambelen Mevkisi'nde yer tespit çalışmalarımızı tamamlandık. Burada bir iskele yapıp, kanyonumuzu tekne turlarına açacağız. İlçemize gelip kanyonu ziyaret etmek isteyenler, tekne turu da yapıp bu güzellikleri daha yakından görme fırsatı yakalayacak. Cam teras yapımı ile ilgili de bir proje hazırladık. Bu projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız" dedi.

Kanyonu ziyaret edenlerden Büşra Kuru, kanyona ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, "İnceğiz Kanyonu çok güzel, burası bir doğa harikası. Kitap okuyup, kahve içerek günün stresini üzerinizden atabileceğiniz bir yer. Geldiğim için çok mutluyum. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum.

Sürpriz oldu benim için. Gizli kalmış bir güzellik burası, cennet bahçesi gibi. Herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu. Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Emine Çelik ise, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Gezip gördükten sonra 'İyi ki gelmişim' dedim. Baş döndürücü bir güzelliği var. Daha önce buraya benzer bir güzellik görmedim. Daha çok insanın burayı gezip görmesi gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İnceğiz Kanyonu'ndan görüntü

-Kanyona gelen ziyaretçilerden görüntü

-Kanyonda fotoğraf çektirenlerden görüntü

-Kanyondaki teknelerden görüntü

-Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ile röp.

-Ziyaretçiler Büşra Kuru ve Emine Çelik ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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