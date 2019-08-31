DHA YURT BÜLTENİ - 10

Annesi toprağa verildi, Berfin'in yaşam savaşı sürüyor

Tokat'ta, yolda yürürken kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın savrularak üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Anne Yıldız Uzunoğlu (45) son yolculuğuna uğurlanırken, ağır yaralanan kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun (11) hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan ağır yaralandı. Kazada ayrıca, sürücü Adem Ekiz ile birlikte her iki araçta bulunan Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27) Ramazan San Sarkan (21) ve Gözde Öztaş Arslan (27) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Hayatını kaybeden evli ve 3 annesi Yıldız Uzunoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uzunoğlu için kent merkezinde Ali Paşa Cami'sinde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda Murat Uzunoğlu, eşinin tabuta sarılarak son kez öptü. Cenaze namazına AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dursun Sansar ve vatandaşlar katıldı. Kazada ağır yaralanan Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca kazada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Kasım Türkmen ve hafif ticari araç sürücüsü Adem Ekiz emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Genel Detay

(244 MB)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT, ()-

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Deniz Kuvvetleri'ne 390 genç subay katıldı

Yalova Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 36 haftalık eğitimlerini tamamlayan 390 teğmen törenle mezun oldu. Dönem birincisi teğmenlerin diplomalarını Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal verdi

Altınova'da bulunan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 36 haftadır eğitim alan 381 teğmen ile astsubaylıktan subaylığa geçiş yapan 9 teğmen, düzenlenen yemin töreni ile mezun oldu. Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Deniz Kuvvetleri Personel Başkanı Tuğamiral Nihat Baran, askeri ve mülki erkan ile mezun olan teğmenlerin aileleri katıldı.

'AİDİYET DUYGUSU VE DEĞERLERE SAHİP DENİZ SUBAYLARI YETİŞTİRDİK'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra törende konuşan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, “Bir topluluğun gücü, o topluluğu oluşturan bireylerin paylaştıkları ortak değerlere olan bağlılığı ile ölçülür. Eğer paylaşacak değerler yoksa, insanlar birbirlerine aldırmazlar. Birbirlerinin sorun ve dertlerine kayıtsız kalırlar. Ortak değerlere bağlılık ve bu değerlerin herkes tarafından paylaşılması kuvvetli bir kurum kültürü ve aidiyet duygusu ile gerçekleşir. İşte bizler de bu süreçte değerlerini paylaşan kuvvetli bir aidiyet duygusu ve değerlere sahip deniz subayları yetiştirdik. 'Anavatanda güvende olmak için denizlerde güçlü olmak, tüm dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak' sloganı ile dünyanın tüm denizlerinde bayrağımızı dalgalandıran gemilerimizde görev yapmak üzere yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, omuzlarına yüklenen sorumlulukların üstesinden gelebilecek komutanlık, liderlik ve yöneticilik becerileri gelişmiş iyi birer deniz subayı olarak mezun olmaktadır. Yürekleri deniz ve yurt sevgisi ile dolu genç teğmenlerimizin vatanımızın, milletimizin bölünmezliği ve bekası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerinin korunması için verilecek her göreve her yerde ve her zaman hazır olduklarını gururla ifade etmek isterim" dedi.

Törende daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, dönem birincisi teğmenlerin diplomalarını verdi. Donanmaya katılan askerler adına dönem kütüğüne bröveyi ise dönem birincisi Dz. Tğm. Ahmet Özdeş çaktı. Tören geçiş töreni ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-390 subayın tören alanında detay görüntüsü

-Tuğamiral ayhan gedik'in konuşması

-Dönem birincisi ahmet özdeş konuşması

-Teğmenlerin diplamolarını almaları

-Geçit töreni

Süre: 05.38 Boyut: 630 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA-

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Oyun oynarken yüksek düşen küçük Yağmur, yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek başını yere çarpan Yağmur Eryiğit (8), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Müftü Mahallesi Şadan Sönmez Sokak’ta meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Yağmur Eryiğit, bir anlık dikkatsizliği sonucu 1 metre yükseklikten beton zemine düştü. Başını beton zemine çarpan Yağmur Eryiğit’in yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri küçük kıza müdahalede bulundu. Yağmur, sedyeye alındığı sırada "Ben bir yere gitmeyeceğim. Beni anneme götürün" diyerek gözyaşı döktü.

Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yağmur Eryiğit’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin gelmesi ve müdahalesi

-Küçük kızın sedye ile ambulansa alınması

-Kızın düştüğü duvar

Süre: (2:53) Boyut: (547 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Evlerden hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

Kahramanmaraş'ta, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden 'göbekçilik' yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen Kiraz Y. (25) ile akrabası Şehriban Y. (27) polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen her iki şüphelinin haklarında hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Onikişubat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Selçuklu Mahallesi'nde Kiraz Y. ile Şehriban Y.'nin sürekli apartmanlara girip çıktığını fark etti. Polis ekiplerince takibe alınan 2 kadın, şüphe üzerine gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrolünde Kiraz Y.'nin 19 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 'evden hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, akrabası Şehriban Y.'nin de 12 suç kaydı olduğu, 2 ayrı olaydan arandığı ayrıca hakkında 'evden hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, 2 şüphelinin kapıların kilit göbeğini kırıh içeri girdikleri evlerde hırsızlık yaptıkları ve bu nedenle 'Göbekçi' diye anıldıkları, en son Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evin kapı kilidinin göbeğini kırarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla mahkeme tarafından arandıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerinden ise kilitlerin göbeklerini kırmak için kullandıkları değerlendirilen çok amaçlı çakı ele geçirildi.

Şehriban Y. ile Kiraz Y., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheliler polisler arasında

- Hastaneye alınmaları

- Doktor odasına götürülmeleri

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otosunun gidişi

- Üzerlerinden çıkan çakı

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 206 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Kullanılmayan fabrika bahçesinde ot yangını

İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan ve kullanılmayan eski fabrika arazisinde, kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa süreli korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bugün saat 14.15 sıralarında, Alsancak semti İşçiler Caddesi üzerinde bulunan ve atıl durumda olan eski Şark Sanayi fabrikasının bahçesindeki kurumuş otlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, içinde binalar da bulunan bahçenin diğer bölümlerine yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine fabrika bahçesine gelen itfaiye ekipleri, alevleri ağaçlara ve binalara sıçramadan söndürdü. Yangın, kısa süreli korkuya neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

