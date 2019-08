DHA YURT BÜLTENİ - 10

Sıcak hava balonu Atatürk posteriyle havalandı

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da sıcak hava balonu pilotu Esat Çekkeloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle uçuşunu Atatürk posteriyle gerçekleştirdi.

Nevşehir'de sıcak hava balonu pilotu Esat Çekkeloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posteriyle havalandı. Çekkeloğlu, sıcak hava balonunda bulunan yerli ve yabancı turistlerle birlikte Kapadokya semalarında yaklaşık 2 saat dolaştı. Çekkeloğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andıklarını belirterek, "Ülkemizi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bugün sıcak hava balonuna posterini astım. Sıcak hava balonunda bulunan yabancı turistlere Atatürk'ü anlattım. Onlar da özel bir gün olması nedeniyle mutlu oldular" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Sıcak hava balonlarından görüntü

-Atatürk posteri olan sıcak hava balonundan görüntü

-Genel detay

Süre:2 dakika-241 MB

Haber-Kamera:Orçin YILDIRIM/NEVŞEHİR,

====================

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde sokak köpeği sürprizi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde protokolün önünde duran sokak köpeği ilgi odağı oldu. Törenin bir bölümünde protokolün önünde oturup bekleyen köpek, İstiklal Marşı sırasında ise kalabalığın arasına karışıp bekledi.

Manavgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene Manavgat Kaymakam vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Muhammet Akılçağı, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Muhammet Akılçağı, 1'inci Dünya Savaşı'nın ardından galip devletler ve onların maşa olarak kullandıkları devletlerin Anadolu'yu işgal ettiklerini hatırlatarak, 30 Ağustos zaferinin son ferdi ortadan kalkmadan Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığının sona erdirilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Törenin ardından Manavgat Kaymakam vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen tebrikleri kabul etti. Yalçın Sezgin, Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, "Bize bu bayramı hediye eden büyük önderimiz, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve zaferin kahramanlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

KÖPEK İLGİ ODAĞI OLDU

Tören sırasında protokolün önüne gelen bir sokak köpeği ise herkesin dikkatini çekti. Tören başlarken protokole yaklaşan köpek, Kaymakam vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in önüne oturarak töreni takip etmeye başladı. Hem Yalçın Sezgin, hem de Şükrü Sözen çelenk sunmak için ayrıldığı sırada yerinden kıpırdamayan sokak köpeği, saygı duruşu sırasında da yerinden ayrılmadı. İstiklal Marşı okunurken ise köpek protokolün arasına girdi. Sokak köpeği tören bitinceye kadar protokol sıraları arasında dururken katılımcılardan da ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

--------------

- Meydanda toplanan protokolden görüntü

- Sokak köpeğinin görüntüsü

- Sokak köpeğinin protokolün hemen önünde oturması

- Çelenklerin sunulması

- Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması

- Muhammet Akılçağı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşması

- Yalçın Sezgin'in tebrikleri kabulü

- Yalçın Sezgin'in değerlendirmesi

459 MB /// 04.09"

Haber-KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

==================

Şırnak'ta Zafer Bayramı kutlamalarında terörle mücadele mesajı

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda elde edilen başarıları anlattı.

Şırnak'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Şehir Stadyumu'nda devam edildi. Kutlamaya Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutan Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmer Yarka ile kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kutlama programı, şiirlerin okunmasının ardından zafer koşusu, jimnastik ve halk oyunları gösterisiyle devam edildi.

VALİ PEHLİVAN'DAN TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü kapsamlı operasyonlara değindi. Vali Pehlivan, "Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal'in, 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatan toprağıdır' emri ile de tarihe geçmiştir. Bu emir, bu anlayış bugünde geçerliliğini korumaktadır. Vatanımızın her karış toprağı, sınır boylarında, her ilinde, bütün ilçelerinde güvenlik birimlerimiz tarafından müdafaa edilmeye devam etmektedir. Şırnak'tayız. Şırnak'ımızın ve bölgemizin her geçen gün daha huzurlu, daha güvenli olması için ordumuz ve bütün güvenlik güçlerimiz görevlerinin başındadır. Bir taraftan Pençe Harekatı'yla bir tarafta da Kıran Operasyonları ile aynı ruhla, aynı anlayışla devam ediyor. Terör örgütleriyle üzerimize gelenlere karşı müstahakkıyla misliyle cevabı vermektedir. Başarılar elde etmektedir. Ve bu başarılar elde edildikçe insanlarımız yaşamlarını daha huzurlu daha güvenli ve esenlik içinde sürdürmektedir. Bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir" dedi.

Kutlama programı, askeri geçit töreniyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

---------

Çelenk sunma

Vali, Belediye Başkanı ve Tümen komutanı'nın bayram kutlaması

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Etkinliklerden detay

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 599 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

==================

Tunceli'de Zafer Bayramı kutlandı

Tunceli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik bahçesindeki tören, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Vali Tuncay Sonel'in makamdaki tebrikleri kabulünün ardından tören, çeşitli etkinliklerle sürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusuna mesajı ve Ccumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------

Protokolden ve tören alanından görüntü

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

Tören alanından genel görüntü

Tebriklerin kabulü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 350 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

=================

Erken emekli olabilmek ve çocukları için madene girmiş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte ölen işçi Ramazan Katırcı’nın (41) cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ramazan Katırcı’nın özel sektörlerde çalıştıktan sonra erken emekli olabilmek ve üniversiteye gidecek kızı için 6 ay önce maden ocağında iş başı yaptığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde özel firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçilerden Ramazan Katırcı, kömür yığınının altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Katırcı, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Katırcı’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Morg önünde bekleyen eşi Ayla Katırcı ve kızı sinir krizleri geçirdi. Hastane morgunda açıklamalarda bulunan ağabeyi Feyzullah Katırcı, kardeşinin maden ocağının emniyetli olmadığını anlattığını belirterek, "Ocakta tedbir ve emniyet denen bir şey vardır. Ben buranın emniyetli olduğuna inanmıyorum. Kardeşim bana her seferinde, 'ocak emniyetli değil, çok sıkıntılı, gidişimiz olur dönüşümüz olmaz, hakkını helal et' derdi. O yüzden bende madenci olduğum için çok iyi biliyorum. Özel sektörler hep bu şekilde. Acımız büyük" dedi.

'ÇOCUKLARI İÇİN MADENE GİRDİ'

Kızılbey Köyü Muhtarı Mehmet Çelik de ölen işçi Ramazan Katırcı’nın bir süre maden ocaklarında çalıştığını ardından da inşaatlarda çalışmaya başladığını söyledi. Uzun süre inşaatlarda çalıştıktan sonra erken emekli olabilmek için 6 ay önce tekrar madene girdiğini anlatan muhtar Çelik, şöyle dedi:

"Maalesef dün akşam elim bir kaza sonucu kardeşimizi göçük altında kalması sonucu vefat etmiştir. Kendisi köyümüzde çok sevilen bir gencimizdi. Sırf çocuklar için yeraltında çalışmaya göze alana arkadaşımızdı. Üzgünüz. 3 çocuğu vardı. Mekanı cennet olsun. Çalışma sebebi çocukları içindir. Bir çocuğu üniversiteyi kazandı bu yıl. Onun için erken emekli olabilmek için madene girdi. Maalesef dün akşam kaybettik arkadaşımızı. Emeklilğine de 3-4 yıl vardı" dedi.

Ramazan Katırcı’nın cenazesi, ikindi namazının ardından Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyünde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

---------

-Morg önünde bekleyenler

-Cenazenin taşınması

-Ağlayanlar

-Muhtar Mehmet Çelik ile röp.

-Ağabeyi Feyzullah Katırcı ile röp.

-Maden ocağının fotoğrafı

-Ölen Ramazan Katırcı’nın fotoğraf

Süre: (2:58) Boyut: (331 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

=================

HES kanalı patlamasında, yaralıları kurtaran itfaiye ekibi ödüllendirildi



Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı kurtaran Suşehri Belediyesi İtfaiye ekibi ödüllendirildi.

Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patlaması sonucu 6 yaralıyı kurtaran itfaiye amiri ve ekipler, Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal tarafından ödüllendirilerek başarı belgesi verildi. Olay yerinde yaşananları anlatan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, "Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerini görünce rahatladım. Çünkü daha önce yaşanan olaylarda da çalışmalarına şahit oldum. Olay yerinde de itfaiye ekiplerinin soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale ederek 6 yaralıyı kurtardılar. Onlar orada olmasaydı, muhtemelen 6 vatandaşımızı oradan alamayabilirdik. Vatandaşlarımızın kurtarılmasında çok önemli çalışmaları oldu. Tebrik ediyorum" dedi. İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz ise "Boğulma olaylarına ekibimizle birlikte biz müdahale ediyoruz. Bu ekibimiz malzeme yönüyle güçlendirilirse ben daha da faydalı olacağına inanıyorum. Eksikliklerimiz giderilirse, ben inanıyorum ki bu tür olaylara bir an önce müdahale ederiz. Ben ekibim adına bizlere verilen başarı belgesi için teşekkür ediyorum" dedi.

İznikli kadın işletmeci, 500 adet Türk bayrağı ile sokakları süsledi

BURSA'nın İznik ilçesinde bir kadın işletmeci, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 500 adet Türk bayrağını sokak ve caddelerine astı.

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya dükkanı bulunan Öznur Kurt, örnek bir davranış sergileyerek 500 adet dev Türk bayrağını ilçedeki cadde ve sokaklara astı. Öznur Kurt'a, İznik Gaziler Derneği de destek vererek bayrak asmasına yardım etti. Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu, "Biz Türk'üz, bayrağımız için canımızı veririz. Öznur hanım, farkındalık yaratmak için bu örnek davranışı sergiledi ve bizden tam not ald.ö dedi.

Haber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

================