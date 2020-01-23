DHA YURT BÜLTENİ - 10

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (5)

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çöktüğü açıklanmıştı. Çöken binaların haricinde, birçok evde hasar ve çatlak oluştu. Büyük tedirginlik yaşayarak geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, depremin etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Evinde oluşan derin çatlakları gösteren vatandaşlardan Seyit Alp, "Benim duvarım komple çatladı. Deprem anında dışarıdaydım ama çok büyük bir depremdi. Aşırı derecede korktuğumuzu söyleyebilirim. Geceyi dışarıda geçirdik. Herkes köy meydanında ateş yaktı. Artçı depremler sabaha kadar devam etti" dedi.

Musalar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldız ise, "Depremin ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. AFAD büyük bir çadır kurdu ancak vatandaş küçük çadırlar talep etti. Ben deprem sırasında evimdeydim ve muhtarlık binasının da bulunduğu köy meydanına geldim. Akşam burası çok kalabalıktı. Buradaki vatandaşlara hem gıda hem giysi yardımı yapıldı" diye konuştu.

'YERİN ALTINDA KALDIK SANDIM'

Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mustafa Demir, "Evde çok büyük bir panik yaşandı. Evde iki tane yatalak hastamız vardı. Korkuyla onları dışarıya taşıdık ve geceyi zor şartlarda sokakta geçirdik. Köy meydanında ateşler yaktık. Sabaha kadar dışarda oturduk ve kimse evine girmedi. 15-20 dakika arayla sürekli deprem olmaya devam etti. Evimizde çatlaklar oluştu" dedi.

Deprem anında koltukta oturduğunu söyleyen Nezaket Taşdemir, "Meyve soyuyordum ama meyveyi bile soyamadım. Ortalık yıkılıyor sandım. Çok korktum. Deprem biter bitmez dışarı çıktık. Yüreğimiz kalktı. Yıkıldık, yerin altında kaldık sandım. Çok şükür ki kimsenin canına bir şey olmadı. Evlerimizde çatlaklar var ama çok şükür ki can kaybı yok" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhabir anonsu

- Yıkılan binalardan görüntü

- Evlerin içinde oluşan çatlaklardan görüntü

- Köy meydanında ateş yakan vatandaşlar

- Vatandaşlarla röp.

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ /AKHİSAR (Manisa), ()

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Adıyaman'da otomobil, midibüse çarptı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, otomobilin yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönünde giden Ömer Cenap Güleryüz'ün kullandığı 34 UU 9786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, aynı yönde giden Yaşar Delibaş yönetimindeki 02 H 0011 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs, ters döndü. Kazada sürücüler Ömer Cenap Güleryüz ve Yaşar Delibaş ile midibüste bulunan Hacı Yusuf Erdoğan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, sağlık ekibi tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların gelişi ve yaralılar acil servise götürülmesi

- Olay yeri

- Kazaya karışan araçlar

- Araçlardan yola savrulan parçalar

- Polislerin çalışması

- Kontrollü trafik verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Lice ilçesinde toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edinildi. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle Lice'ye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleri 'Vana' ve 'Öğle'nin ile arazide yapılan aramada, 3 farklı noktada toprak altına, bidon ve çuvallarla gömülmüş 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekiplerin toprak altındaki esrarı çıkarması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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Uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimle kayak yapmanın keyfini çıkarıyor

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a gelen tatilciler, 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Bursa Uludağ'da yarıyıl tatilinin gelmesiyle birlikte yoğunluk arttı. Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Bazı tatilciler Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyesi eğitmenlerden, 2 saatlik kayak dersi alıp, kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Dernek, 170 eğitmen ile günde yaklaşık bin kişiye kayak yapmayı öğretiyor.

'ÖNEMLİ OLAN KENDİ İNSANIMIZA, KENDİ DAĞIMIZDA HİZMET ETMEKTİR'

Kayak yaparken ekipmanın da önemli olduğunu belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, ekipman kiralama konusunda da tatilcilere yardımcı olduklarını söyledi. Ekipmanların 60 ile 80 lira arasında değiştiğini belirten Usta, "Son 5 yıldır fiyatlar konusunda bir değişiklik yapmadık. Sezonun durumuna göre fiyatı geri de çekebiliyoruz. Bizim için önemli olan kendi insanımıza, kendi dağımızda hizmet verebilmektir. Bu nedenle biz eğitmenler olarak elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz" dedi.

Uludağ'a gelen ve burada kayak eğitimi alan tatilciler de verilen hizmetten memnun. Kendi kayak takımı olmasına rağmen Uludağ'a getirmeyen tatilciler, ekipmanlarını buradan karşılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tatilcilerin kayak için hazırlanması

-Huzeyfe Özdemir ekipmanlar anonsu

-Hazırlanan tatilcilerle röportaj

-Huzeyfe Özdemir kayak eğitimi alırken

-Kayak eğitimi alan vatandaşlarla röportaj

-Huzeyfe Özdemir Kayak eğitimi anonsu

-Pistlerden görüntüler

-Kayak yapan tatilcilerden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, ()

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Gaziantep’te güneşten 45 milyon kilovat elektrik üretiliyor



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çevre dostu güneş enerji santrali, yılda 45 milyon kilovat elektrik üretiyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Leçe mevkiinde 600 dönüm arazi üzerine 100 bin güneş paneliyle kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) tarlası, yılda 45 milyon kilovat güneş enerjisi üretiyor. Son iki yıldır tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan GES'te üretilen enerji Fevzipaşa Mahallesi’ndeki elektrik dağıtım şirketi tarafından depolanarak ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Türk-Alman işbirliğiyle kurulan 600 dönüm alan üzerine 100 bin güneş paneli ile bin invertörün yer aldığı yüzde yüz temiz enerji santralinde 50 kişi istihdam ediliyor.

Türkiye’nin sayılı güneş enerji tesisleri arasında yer alan tesisin müdürü Elektronik Mühendisi Mehmet Engin Tur, "Tesisimiz 25 megavat olarak hizmet vermektedir. Tesisimizde Alman solar panelleri kullanılmıştır. Alman invantörlerimiz mevcuttur. 600 dönüm üzerine kuruludur. 100 bin panel mevcuttur. 45 milyon kilovat üretim yapmaktadır. Bu üretimi direkt dağıtım şirketine vermekteyiz. Şirket aracılığıyla da ilçemize sunulmaktadır. Tesisimiz büyüklük ve üretim kapasitesi olarak Güneydoğu'da ise birinci sıradadır. 50 kişi istihdam etmekteyiz. Güneş enerji sistemi olarak, diğer enerji kaynaklarına göre daha yeşilci, çevre dostudur. Yaz döneminde İslahiye’nin tüm elektrik ihtiyacını tesisimiz karşılamaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güneş tarlası

- Dron görüntüsü

- Güneş tarlasında genel

- Mehmet Engin Tur ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP ()

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Nepal'e yürüyen Rosie: Türkiye'yi çok seviyorum

İNGİLTERE’den yola çıkarak Nepal’e giden Rosie Swale Pope (73), Sakarya’da koşusuna devam etti.

2018 yılının Temmuz ayında çocuklara yardımcı olmak için İngiltere’den Nepal’e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geçen hafta Sakarya’ya ulaştı. Önce Pamukova’ya kadar giden Rosie Swale Pope, 2 gün önce güzergahından saptığını fark ederek yeniden Sakarya merkezine doğru yola çıktı. Maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geceyi Arifiye ilçesindeki bir otelde geçirmek üzere yürüyüşüne ara verdi. Pope’ye yolculuğu boyunca jandarma ve polis ekipleri eşlik ederken, vatandaşlarda kendisine büyük sevgi gösterdi.

Arkasında çektiği ufak karavanla yoluna devam eden Pope, hedefinin 2021 yılında Nepal’e ulaşmak olduğunu söyledi. Pope, “73 yaşındayım ama kendimi genç hissediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum, burada mükemmel kişiler gördüm, tanıdım. Bugün yürüyüşümde polis ve jandarma bana eşlik etti, her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

10 günlüğüne İngiltere’ye gideceğini ifade eden Pope, “Türkiye’yi ve Türk insanları çok seviyorum. Polisler çok nazik davranıyorlar. Yürüyüşümde sırtımda taşıdığım güzel Ferrari’mi burada bırakarak 10 günlüğüne İngiltere’ye gidip ailemi göreceğim ve daha sonra tekrar buraya gelerek yürüyüşüme devam edeceğim. Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal’e gideceğim. Dönüşte yeniden Türkiye’den geçeceğim için mutluyum. Türkiye çok güzel, burada olduğunuz için çok şanslısınız.” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüş detayı

Otele gelişi

Rosie Swale Pope Röportaj

Yürüyüşte kullanılan mini karavan ve Pope detayı

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), ()

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Isıyla camı dans ettirip, stres atıyorlar

EDİRNE’de cam sanatçısı Nurcan Abacı Ar, hem lisans, hem de yüksek lisans yaparak kendini geliştirdiği sanatında, kentte bir ilki başararak kurs açtı. Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açtıkları cam işleme kursu sayesinde kişilerin hem sabrı, hem de estetik algıyı öğrendiğini söyleyen Ar, "Aslında ısıyla camı dans ettiriyoruz. Bu çalışan kişiye hem sabır, hem estetik bir algı kazandırıyor" dedi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunu Nurcan Abacı Ar, 4 yıllık lisans eğitimin ardından yine cam üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra Edirne’ye dönen Ar, Halk Eğitim Merkezi desteğiyle hayali olan cam sanatı üzerine kurs açtı. Atölye çalışmalarında 24 kursiyeri ağırlayan Ar, öğrencilerine cam sanatı sayesinde hem sabrı, hem odaklanmayı, hem de estetik algısını geliştirmeyi öğretiyor.

EDİRNE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Edirne’de bir ilki gerçekleştirerek kurs açtıklarını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ar, "Halk Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle Edirne’de bir cam kursu vermeye başladık. 24 kişilik bir kursiyer kadromuz var. Tek şalomayla çalışıyoruz. Çalıştığımız aletin adı şaloma. Oksijen konsantretörü ve propan tüpüyle birlikte çalışıyor. Isı aralığı düşük olan, çabuk eriyen camlarla çalışıyoruz. Şu an sadece boncuk yapımı yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda belki gerekli ekipmanları temin edip cam üfleme de yapacağız" dedi.

'ASLINDA ISIYLA CAMI DANS ETTİRİYORUZ'

Camla çalışmayı ‘meditasyon’a benzeten Ar, "Bir şeye odaklanmanız gerekiyor. Meditasyonda da bir fikre odaklanıp zaman geçirmek gerekiyor. Bunda da aslında tam olarak cama odaklanmanız lazım. O anda tüm ilginizi cama vermeniz gerekiyor. Isı kontrolü yapmanız lazım. Aslında ısıyla camı dans ettiriyoruz. Bu çalışan kişiye hem sabır, hem estetik bir algı kazandırıyor. Hem de dikkatini geliştiriyor. Aynı zamanda beyni zorluyor. Camla çalışmak hem zevkli, hem de insanı geliştiren bir şey" diye konuştu.

Kursiyerlerden Ilgım Yılmaz, oldukça stresli bir işte çalıştığını belirterek, cam sanatıyla uğraşmanın kendisini rahatlattığını söyledi. Yılmaz, "Normalde İstanbul’da çok stresli bir işte çalışıyordum. Kendime böyle bir şeyi hobi edinip kafamı rahatlatacak, sosyal ve psikolojik olarak da beni tatmin edecek bir hobi arıyordum. O yüzden de Nurcan hocamızla çalışmak beni çok memnun etti. Kendisi bu konuda çok deneyimli ve bilgili. O yüzden de bize çok güzel şeyler öğretiyor" dedi.

Kurs sayesinde stres attıklarını söyleyen kursiyer Adviye Şahin ise, "Camla ilk tanışmam Eskişehir’e arkadaşımı ziyarete gittiğimde cam müzesinde gerçekleşti. Daha sonra Edirne’ye böyle bir kursun açılması dikkatimi çekti. Kursta iş öncesinde stres atmış oluyoruz. Aynı zamanda kendi dengemizi ve sabrımızı ölçmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cam sanatçısı Ar'ın cam işlemesi

Ar'ın öğrencilere eğitim vermesi

-Ar ile röportaj

-Kursiyerlerle röportaj

-Atölyeden genel ve detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, ()

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2020 koleksiyonuna Chloe Loughnan'lı tanıtım

İZFAŞ ile stant konusunda anlaşamamaları sonucu alternatif tanıtımlar düzenleyen firmalar defilelerinde yer verdikleri ünlü modellerle dikkat çekiyor. İstanbul merkezli bir tekstil firması da Çankaya semtindeki 5 yıldızlı bir otelde 2020 koleksiyonunu tanıtmak için düzenlediği defilede Amerikalı ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan'ı podyuma çıkardı.

150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonunun defile için seçilen 50 parçalık bölümünü İzmirli ajans ve modeller yerine İstanbul ve Antalya'dan gelen mankenler ile tanıttı. Defilenin koreografisini sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyecek sayıdaki kadın koreograflardan Antalyalı Eda Meltem Yılmaz üstlendi. Koleksiyon hakkında bilgi veren Firma Ortağı Selçuk Memişoğlu, tüm elbiselerin el işçiliği ile üretildiğinin altını çizdi. Makine yardımı olmadan dikilen ve tamamen el işi göz nuru olarak adlandırılan koleksiyon, ilkbahar mevsiminde doğayı süsleyen pastel renkler göz önüne alınarak oluşturulduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Nişandan, kınaya ve düğün törenine kadar tüm özel günlerinde bir kadının ihtiyacı olan ürün yelpazesini oluşturarak hayata geçirdik. Defilemizde özenle seçilen 50 parça abiye elbisemiz tanıtılıyor. Kreasyonumuz 24 Ocak tarihine kadar sergilenecek" dedi.

CHLOE LOUGHNAN: TÜRKÜM DİYEBİLİRİM

İZMİR'de 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen defileye katılan Amerikalı ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan, defile sonrası eski eşi Serdar Ortaç ile ilgili sorulara cevap vermedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Loughnan, "Türküm diyebilirim" dedi.

İzmir'de bir defileye katılan Amerikalı ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan, defile sonrasında açıklamalarda bulundu. Eski eşi Serdar Ortaç ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınan Loughnan, kente ilk kez kış ayında geldiğini söyledi. Türkiye'yi her fırsatta sevdiğini dile getiren Loughnan, "Erentül defilesi için geldim. Gayet güzel bir defile oldu, işime devam ediyorum. Bu konular hakkında konuşmak istiyorum. Ben artık Türk'üm diyebilirim. Türkiye'deyim. Sinema filmi Hababam Sınıfı 3'ü çektik. Nisan'da vizyonda olacak. Türkiye'ye özellikle bu defile için geldim. Haftaya da film çekimlerim devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Defileden genel detaylar

-Chloe Loughnan'ın defileden görüntüleri

- Chloe Loughnan ile röp.

- Chole Loughnan'ın defileden görüntüleri

Haber: Mehmet KURT - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR ()

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Siverek’te kadınlara yönelik ilahi konseri düzenlendi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Siverek Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ilahi konseri düzenlendi.

Siverek Kültür Merkezinde düzenlenen konserde sahne alan Dicle – Bağlar Mahalleleri Kadın Dayanışma ve Kültür Merkezi kursiyerleri çeşitli ilahileri seslendirdi. Kadınların ilgi gösterdiği ilahi konserinin ikinci bölümünde ise sıra gecesi ekibi sahne aldı. Sıra gecesi tarafından seslendirilen ilahiler, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 2 saat süren konserde, vatandaşlar okunan ilahilere eşlik etti. Öte yandan programa katılan davetlilere gül suyunun yanı sıra lokum ikramında bulunuldu.

Programla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadınlara yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Etkinlikte çeşitli ikramların yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Belediye Başkanımız Şeyhmus Aydın’ın talimatı doğrultusunda kadın destek ve kültür merkezlerindeki kursiyerlerin yanı sıra dezavantajlı mahallelerimizdeki kadınlara yönelik ilahi konseri düzenlenmiştir. Sosyal belediyecilik ilkesinin gereğini yerine getiren belediyemiz, Kadın ve Aile Hizmetleri Birimince organize edilen program kapsamında erbane kursuna katılan kursiyerlerimiz çeşitli ilahiler seslendirmiştir. Aile ortamında süren programda ayrıca sıra gecesi ekibimiz tarafından okunan ilahiler katılımcılardan takdir toplamıştır.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondaki davetli kadınlar

- Erbana çalan kadınlar

- İlahi söyleyen müzik grubu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK / ŞANLIURFA ()